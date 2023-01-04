中國駐美大使接任外交部長，「習近平親密助手」秦剛是誰？

Photo Credit: China News Service / BBC News 秦剛在COVID-19疫情中赴美就任中國大使，如今也在疫情中就任中國外長。

中國宣布由56歲的駐美國大使秦剛接任外交部部長，接替在任近10年，已年屆69歲的王毅，即時生效。

中國全國人民代表大會常務委員會12月30日通過免去王毅外長職務，委任秦剛接替有關職務的決定。王毅仍將留任國務委員。消息公布後，中國外交部網站已即時換上新科部長的資料。

秦剛曾在中國外交部負責新聞和禮賓事務。他曾多次言辭犀利地回擊外國記者對中國的質疑。他還被視為是中國國家主席習近平的得力助手。

秦剛2021年7月接替崔天凱出任中國駐美國大使，至升任外長之際才不過在任17個月。此刻，北京仍在設法穩定中美關係。

秦剛是誰？

秦剛是一位經驗豐富的外交官，已在中國外交系統任職30多年。中國外交部公開信息顯示，他曾三度派駐倫敦，在中國駐英大使館擔任參贊、公使等職務。

他為人熟知的經歷是其在2005年和2011年兩度擔任外交部發言人，期間負責主持例行新聞發布會。他是最早一批發表尖銳言論捍衛中國的外交官之一，也常在發布會現場與記者辯論。

2007年，他曾在記者會上回應有關中國國務院發表的《2006年美國的人權紀錄》問題時，表示希望向美國贈送一份「禮物」——儒家典籍「四書五經」。他稱，希望美國學習孔子「正心、修身、齊家、治國、平天下」的思想。

在2009年的一次記者會上，當秦剛被BBC記者問及有媒體報導中國當局要求境內生產銷售的電腦預裝綠色上網過濾軟體時，他突然反問記者說：「你有孩子嗎？」

秦剛說：「如果你有孩子，或今後將要有孩子，我想你能夠理解廣大家長對互聯網上有害信息傳播的擔憂和關切。」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 秦剛曾擔任中國外交部發言人，更曾任職外國通訊社駐華記者站的新聞助理。

2008年，在外交部記者會上，當被問到「槍與玫瑰」（Guns N'Roses）樂團發行了一張名為《中國式民主》（Chinese Democracy）的新專輯時，秦剛不屑一顧。

「據我了解，很多人不喜歡這類音樂，因為它太嘈雜，噪音太大。」接著，他意外地對記者說：「我想你應該是一個成熟的成年人了吧？」

在2015年，他成為了禮賓司司長，負責中國對外活動和典禮事務，並在2018年被擢升為當時最年輕的外交部副外長，分管歐洲事務和新聞、禮賓事務。

在擔任駐美大使之前，秦剛並沒有與美國打交道的經驗，也沒有派駐過美國，儘管在1992年加入中國外交部之前，曾在美國合眾國際社（UPI）北京分社擔任新聞助理。上海《澎湃新聞》稱，這可能使得秦剛「熟知外國媒體運作規律」。

秦剛一直被外界視為是習近平一個非常信賴的助手，曾多次陪同習近平外訪。2016年，秦剛曾幫助習近平籌備在杭州召開的二十國集團（G20）峰會。據參加峰會的人向《華爾街日報》憶述，展開主場外交的習近平有一次轉過身，半開玩笑地問秦剛，能否在馬不停蹄的日程中休息一下，引起現場一片笑聲，緩和了氣氛。

不過，相較於經常使用挑釁性言論主動發起攻擊的趙立堅、盧沙野等中國「戰狼」外交官，秦剛被視為在講話時更加謹慎和有分寸，在嚴肅政治議題外也更加溫和。他鮮少在COVID-19病毒溯源等爭議性問題上發言。

中美關係——風雨仍飄搖

秦剛就任之際，中美關係仍充滿針鋒相對。

就在全國人大常委會通過秦剛任命的這天，中國外交部例行記者會上，發言人汪文斌先批評美國「既是最大的虛假信息散布者，也是最大的新聞自由雙標持有者」，繼而就中國解放軍戰鬥機在南海上空逼近美軍軍機稱，「美方長期以來頻繁派艦機對中國進行抵近偵察，嚴重危害中國國家安全」，複又評論說「我們歷來堅決反對美國向中國台灣地區出售武器」。

中國宣布將自1月8日起放寬因COVID-19而幾近停頓了三年的國際旅行，美國馬上對中國赴美旅客施加行前核酸檢測要求，並批評中方疫情信息不透明，也是秦剛馬上要面對的國際關係問題。

秦剛本周在美國《國家利益》半月刊以中國大使身份發表署名文章闡述中國外交立場，重申中美關係不是「零和遊戲」。

白宮國家安全委員會印太政策協調庫爾特．坎貝爾（Kurt Campbell）曾評論說，中國希望短期內穩定對美關係，是因為北京當局要面對國內嚴峻的經濟環境，以及其亞洲政策在區內遭遇抵制。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）不久前宣布將於1月或2月訪華，國務院一位發言人表示，布林肯預期與秦剛「延續建設性工作關係」。

《法新社》引述這位發言人說：「美國將繼續保持溝通渠道開放，負責任地管理美國與中華人民共和國的關係。」

不過，美國華府智庫德國馬歇爾基金會亞洲主任葛來儀（Bonnie Glaser）質疑，秦剛主要還將是遵從上司意志行事，首要是中國國家主席習近平，其次是國務委員王毅。

葛來儀對《路透社》說：「在中國外交政策上，他將是一位實施者，而非制定者。」

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航