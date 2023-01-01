總統蔡英文2023新年談話：面對全球通膨與經濟衰退風險有4大目標，財政餘裕在許可範圍內與全民共享
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今（2023）年的首日總統蔡英文向全體國人表示，「眾志成城，台灣向前」。他說新的一年，執政團隊的四項重要任務就是：照顧人民生活、維持經濟動能、守護國家安全、善盡區域責任。
（中央社）總統蔡英文今（1）日說，近來中國疫情升溫，只要有需要，基於人道關懷立場，願意提供必要協助，幫助更多人走出疫情，有個健康而平安的新年。
蔡總統上午出席元旦總統府升旗典禮後，8時30分在總統府內發表新年談話。
蔡總統說，面對全球持續通膨壓力、經濟衰退風險，昨（31）日召開國安高層會議，提出「減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質、維持經濟動能」4大目標，希望透過政府適度擴大財政支出，保障民眾生活品質、維繫短期經濟成長動能、兼顧產業長期競爭力轉型。
另外，蔡總統說，近來中國疫情升溫，許多國家升高相應措施，防止疫情擴散，依照最新情況、專家指引，從今天起到1月31日止，台灣也會啟動相關防疫措施，確保民眾健康。
以下為談話全文
今天是2023年的第一天，首先，我要祝福大家，新年快樂。
過去這一年，我們共同經歷了許多艱難的挑戰。經歷3年的疫情考驗，我們終於迎來了國門的重新開放、戶外免戴口罩，邁向疫後的全新階段。
去年8月，中國在台海周邊的大規模演習，世界矚目，而我們沉穩應對，讓世界看到，台灣的堅韌和捍衛自由的決心。在烏俄戰爭、全球政經變局下，台灣人穩健地走過了365天。
身為總統，我要謝謝每一位國人，謝謝每一位在各自崗位上的努力不懈。
經過大家的共同努力，我們一起度過很多難關。
但是，在疫情和全球經濟的變局下，仍然有很多人受到衝擊與傷害。有人經歷了自己或家人的確診而擔心害怕，甚至失去了健康和生命；有人因為嚴格的防疫措施，生意無以為繼；有人因為物價波動，生活壓力變得沉重。
對於這些同胞所受的苦，身為執政者，我有絕對的責任。
政府確實不是萬能，但政府有責任，也必須針對每一個不足之處，更加努力，更貼心的去發掘問題，解決問題，全力照顧好每一位國民。
尤其是接下來的2023年，一樣是不輕鬆的！
受到烏俄戰爭、全球通膨、威權擴張的持續衝擊，國際上許多主要機構都預測，2023年的全球經濟，正持續轉弱。各國不僅要面對經濟、金融的劇烈波動，能源、糧食危機反覆出現的高度不確定性，也讓經濟結構、成長動能，因此備受考驗。台灣也不例外。
面對全球持續的通膨壓力，還有經濟衰退的風險，我們昨天召開國安高層會議提出，包括減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質、維持經濟動能等4大目標。
我們希望，透過政府適度的擴大財政支出，來保障民眾的生活品質，並同時維繫短期經濟成長動能，以及兼顧產業長期競爭力的轉型和升級。
首先，在減輕人民負擔方面，民眾的生活主要負擔，不外乎來自食衣住行支出，其中，住的部分，我們會擴大租屋者的租金津貼，也針對受到升息影響比較大的房貸族，規劃給予補貼，減輕支出的壓力。
另外，我們也會加速多元的住屋供給，無論是社會住宅的興建，或是加速危老房屋的更新改建等等，從供給面著手，給國人合理而安心的居住選擇。
在行的負擔減輕上，中央將會主導，提供以生活圈為基礎的跨縣市通勤族，整合各項公共運輸的優惠月票，幫大家省下一定的交通費用。
另外，針對低收入戶及中低收入戶，明年也會持續加發生活補助，來加強照顧弱勢族群，提供貼心關懷服務。
第二項目標，穩定民生物價，也是減輕民眾的負擔。我們將持續透過減徵貨物稅、從源頭補貼油電價的方式，來穩定物價，盡可能舒緩物價波動對生活的衝擊。同時，面對個別商品，尤其是民生商品，比如說雞蛋的價格漲幅，政府將特別關注和因應。
最後，在調整產業體質、維持經濟動能這兩項目標上，為了要因應國際景氣下滑，訂單減少，我們將透過補助及低利貸款，協助廠商重新設計產線，投資智慧化、低碳化的設備、軟體等；我們也會協助中小企業工廠，朝向合法、永續且有效率的方向改善，如此不僅有助於廠商升級轉型，也可以增加國內機械產業的訂單。
在國際觀光上，疫後全球旅遊市場逐漸復甦，我們正以提前在2023年，達成入境觀光客600萬人次為目標，針對旅行業招攬國際旅客、境外企業獎勵員工，來臺灣旅遊、修學旅行、郵輪及包機獎助等，提供獎勵補助等等措施，來創造服務輸出的商機，並彌補商品出口減少的缺口。
在以公共設施促進內需投資部分，在極端氣候衝擊下，農業部門相關公共設施應擴大投資，並提前完成。我們將加強、加速完善農業基礎環境建設；此外，我們將擴大綠色生態環境給付，以及擴大農保及農民職災保險，並提高投保金額和給付。
我們不僅要讓百萬農民的生活更有保障，還要提升台灣農業發展的動能，讓台灣的農業也更有競爭力，來拓展國際市場，且更能因應氣候變遷對生產環境衝擊，並穩定國內糧食安全。
除了因應2023年經濟情勢所採取的7項方案，攸關國家長遠發展的6大核心戰略產業，總統府和行政院，也將共同進行國家戰略產業發展的階段檢討，並召開諮詢會議，邀請民間企業及公協會，共同參與。
包括半導體及資通訊產業、綠能產業、基礎建設相關產業、以及國防產業等，政府歡迎產業提供建議，共同思索，提出策略，進一步鞏固臺灣在全球供應鏈的關鍵角色，並且維持產業發展動能，以及各項能源需求的安全和穩定。
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台日旅遊熱為何還回不去？該如何鎖定客群和宣傳觀光需被重視
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雖然台日兩國的國門都已經重啟，但報復性旅遊卻還遲遲未出現，這當中包括了各式各樣的原因，像沒有假期，或是人力、航班不足等，但這些問題隨著時間都會解決，宣傳觀光資訊的方法，以及可以鎖定什麼客群反而後疫情時代需重視的地方。
台灣和日本都不約而同在2022年10月宣布解除入境限制，但翻開日曆一看，不論台灣還是日本，都沒有特別長的假期，且比起說走就走的台灣遊客，隨著日本邁入年末期間，普遍的公司行號都非常繁忙，請個四、五天出國旅遊對日本遊客來講是很困難的事。
另外日本政府也從10月開始「全國旅行支援」活動，提供給住在日本境內的日本人或外國人旅遊上的折扣，依照各地方政府的方案，最大的優惠還超過一萬日幣，日本遊客自然就會先以國內旅遊為主，再加上日圓貶值及高額的機票，導致出國的旅客寥寥無幾。
除了沒有假期和日本國內旅遊優惠外，航空業方面也還沒準備好，包括緩慢恢復中的航班。過去因為疫情的關係，許多航空業受到衝擊，許多公司採取讓員工放無薪假、甚至是裁員來撐過疫情期間。當國境再開後，航空業缺人的部分無法馬上補足，就算招聘到新人，訓練也必須花費不少時間。不單是航空運輸業，各地機場內也缺乏人手，就有民眾反應過從台灣飛抵成田機場後，在飛機上待了30多分鐘，空橋才姍姍來遲的狀況。另外近日臉書中在日台灣人的社團，也有不少人在緊急招募導遊，這都顯示相關的行業對於開放國境都還沒做好準備，才會導致往來的旅客不如預期中的多人。
而對於未來觀光業將鎖定的客群，或許Z世代會是好選擇之一，現在年輕人因為網路發展迅速，想要了解資訊都只要滑滑手機，就能達到秀才不出門，掌握天下事的境界，在疫情前只是學生或剛出社會的新鮮人的這個世代，隨著疫情將近三年過去，開始擁有消費能力，且較願意將錢花費在享受生活上，不論是台灣或日本的年輕人都有這樣的趨勢。
根據美國銀行分析指出，Z世代在2030年的購買力會成長400%，即便現在還沒到顛峰，但也逐漸透過網路掌有發言權，麥肯錫顧問公司也推估2025年Z世代在亞太區將佔 25%。且年輕人在旅遊方面，也與以往有所不同，以日本為例，株式會社SHIBUYA109 ENTERTAIMENT在今年針對首都圈年輕人的調查報告中指出，比起旅行，有32.8%年輕人更願意將錢花費在探索美食，像是咖啡巡禮之類，而且比起2019年的調查結果，年輕人在願意花錢的項目選擇數上，從2.7個增加到平均4.6個，可以顯現出消費意願的提升。
因此對於觀光後的宣傳，透過網路宣傳是不可或缺的，也如同前面提到年輕人的消息來源都是來自手機，再加上易遊網在疫情前的統計，自由行的比例已經佔了7成，代表著民眾就需要透過網路來收集觀光資訊，才能決定自由行的行程。
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