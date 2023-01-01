烏克蘭多地跨年遇空襲，澤倫斯基痛批俄羅斯「與魔鬼為伍」，烏外長：戰犯普亭用殺人來慶祝新年

（中央社）烏克蘭多地今（1）日響起空襲警報，首都基輔市（KYIV）中心更傳出10起爆炸聲響，釀成至少1死7傷。烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）痛批，這次攻擊證明莫斯科「與魔鬼勾結」。

《路透社》報導，俄軍在3天內第2度發動大規模飛彈攻擊，導致基輔1間旅館和1棟住宅嚴重受損。烏國能源部長加盧申科（German Galushchenko）在Facebook發文表示，攻擊並未對國家電力系統造成嚴重破壞。

Photo Credit: GettyImages 俄羅斯於2022年12月31日對烏克蘭城市基輔發動了大規模飛彈攻擊，城市幾座建築物嚴重受損，1 人死亡，至少7人受傷。

澤倫斯基在視訊演說中指出，俄軍也在復活節和聖誕節期間發動攻擊。

「他們自稱是基督徒…但他們支持魔鬼。他們支持魔鬼並與他同在。」

澤倫斯基還痛批，俄國總統普亭（Vladimir Puti）正摧毀自己國家的未來，「沒有人會原諒你的恐怖行動。世界上沒有人會原諒你的所作所為。烏克蘭也絕不會原諒」。他也再度呼籲盟國提供更多防空和反飛彈系統。

基輔市長克里契科（Vitaliy Klitschko）表示，至少有12人在攻擊中受傷，其中包括1名日本記者，他已被送往醫院治療。

烏國武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）則說，防空系統共擊落12枚來襲的巡弋飛彈，其中6枚集中在基輔地區。

他透過Telegram指出，巡弋飛彈是從裏海的戰略轟炸機和陸基發射器所發射。

烏國外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在推文中強調，「俄羅斯的大規模飛彈攻擊是蓄意鎖定住宅區，而非針對我們的能源基礎設施。」

庫列巴說，「戰犯普亭用殺人來慶祝新年」，他也再度呼籲拔除俄羅斯的聯合國安全理事會常任理事國席位。

Photo Credit: GettyImages 2022年12月31日晚間，烏克蘭利沃夫 （Lviv），由於戰爭和宵禁，人們無法舉辦新年活動，只能看著聖誕樹附近廣場上擺放的俄羅斯導彈殘骸。

除基輔外，烏克蘭其他城市也無法倖免。在南部尼古拉耶夫州（Mykolaiv），州長維塔利．金（Vitaliy Kim）在電視上宣布有6人受傷。

烏克蘭總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）也說，在西部赫梅利尼茨基州（Khmelnytskyi），2人在無人機攻擊中受傷。在南部工業城市札波羅熱（Zaporizhzhia），也有住宅在砲火中受損。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航