特斯拉市值大跌3分之2，又遇中國疫情上海廠停工，分析師估品牌市占率2025年縮水剩2成

（中央社）美國電動車大廠特斯拉（Tesla）2022年市值大跌3分之2，除了受市場對電動車需求抱持疑慮影響，執行長馬斯克（Elon Musk）收購推特（Twitter）後掀連串風波令支持者沮喪，以及華爾街輕鬆融資時代結束，也都是原因。

特斯拉品牌市占估2年後恐縮水剩2成

《法新社》報導，從財報來看，一切都順風順水。特斯拉成功克服供應鏈困境，在成本大漲之下，今年前3季仍創造近90億美元（約新台幣2763億元）獲利。

但這個成長速度，遠不及馬斯克心心念念的野心，也就是要取代蘋果公司（Apple Inc.）坐上全球市值最大企業寶座。

這個月在社群媒體推特的一個討論區內，充滿傲氣的馬斯克表示，雖然股價波動「受到許多情緒性因素影響」，但據他「猜測的最可能情況，特斯拉將在不到5年內成為世界市值最大企業」。

馬斯克把股價問題怪罪到「宏觀經濟狀況」與高利率，還說特斯拉有「說不盡的優點」，並要求聽眾忽略他在推特遭遇的種種不順。馬斯克自從10月收購推特以來，不斷登上媒體頭條。

然而若干分析師認為，特斯拉面臨的問題更嚴肅，而且也與推特無關。主要因為特斯拉在電動車市場一枝獨秀的時代已經結束。

摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師卓納斯（Adam Jonas）在一份報告當中指出，2023年將成為電動車市場「重設」的一年，因為會有大量產品流入。

他表示，特斯拉有一些困境待克服，包括競爭增加、經濟情勢惡化及通貨膨脹帶來的生活成本飆漲。

隨著眾家傳統汽車製造商以空前速度推出電動車款，2023年在路上聽到的電動車低沉馬達聲，將不再只來自特斯拉的產品。

包括賓士（Mercedes-Benz）、BMW、奧迪（Audi）、Polestar和Rivian等車廠，也都已經殺進特斯拉的豪華車款領域，變化之快令特斯拉措手不及。

儘管在今年前9個月，特斯拉的市占率依舊高達65%；但標普全球（S&P Global）的分析師預估，到了2025年，特斯拉的市占率將縮水至僅剩20%。

特斯拉又遇中國疫情，上海廠提前暫停生產

（中央社）《路透社》報導，電動車大廠特斯拉（Tesla）上海工廠12月24日開始暫停生產，官方未說明原因。外界推測，停產是因為太多員工及供應商染疫影響生產，也有分析指是因為產能過剩而市場需求不足。

《路透社》引述一份內部通知和兩名知情人士的說法，特斯拉24日暫停了其上海工廠的生產，提前執行了之前的計畫，也就是在12月的最後一週暫停工廠的大部分工作。

其中一名知情人士說，特斯拉上海廠的工人和供應商在當前飆升的COVID-19疫情中都染疫了，這讓過去一週的生產出現挑戰。

特斯拉中國公司並未對停產消息置評。

《路透社》本月早些時候報導，特斯拉計劃從12月25日至1月1日暫停該工廠的Model Y車型的生產。這將是上海工廠本月削減約30%計劃產量的一部分，Model Y是特斯拉最暢銷的車型。不過，特斯拉方面14日曾表示，上述內容不屬實。

行業媒體「汽車行業關注」則表示，9月份開始，特斯拉多次在中國市場推出車型降價以及促銷活動，行業普遍認為，原因與特斯拉當前上海工廠產能大幅提升、市場需求並未達到預期有關。至於特斯拉上海工廠被曝停產，原因同樣和上海工廠產能過剩有關。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航