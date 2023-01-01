特斯拉市值大跌3分之2，又遇中國疫情上海廠停工，分析師估品牌市占率2025年縮水剩2成
我們想讓你知道的是
許多分析師認為，特斯拉（Tesla）市值大幅縮水跟推特（Twitter）無關，主要因為特斯拉在電動車市場一枝獨秀的時代已經結束。
（中央社）美國電動車大廠特斯拉（Tesla）2022年市值大跌3分之2，除了受市場對電動車需求抱持疑慮影響，執行長馬斯克（Elon Musk）收購推特（Twitter）後掀連串風波令支持者沮喪，以及華爾街輕鬆融資時代結束，也都是原因。
特斯拉品牌市占估2年後恐縮水剩2成
《法新社》報導，從財報來看，一切都順風順水。特斯拉成功克服供應鏈困境，在成本大漲之下，今年前3季仍創造近90億美元（約新台幣2763億元）獲利。
但這個成長速度，遠不及馬斯克心心念念的野心，也就是要取代蘋果公司（Apple Inc.）坐上全球市值最大企業寶座。
這個月在社群媒體推特的一個討論區內，充滿傲氣的馬斯克表示，雖然股價波動「受到許多情緒性因素影響」，但據他「猜測的最可能情況，特斯拉將在不到5年內成為世界市值最大企業」。
馬斯克把股價問題怪罪到「宏觀經濟狀況」與高利率，還說特斯拉有「說不盡的優點」，並要求聽眾忽略他在推特遭遇的種種不順。馬斯克自從10月收購推特以來，不斷登上媒體頭條。
然而若干分析師認為，特斯拉面臨的問題更嚴肅，而且也與推特無關。主要因為特斯拉在電動車市場一枝獨秀的時代已經結束。
摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師卓納斯（Adam Jonas）在一份報告當中指出，2023年將成為電動車市場「重設」的一年，因為會有大量產品流入。
他表示，特斯拉有一些困境待克服，包括競爭增加、經濟情勢惡化及通貨膨脹帶來的生活成本飆漲。
隨著眾家傳統汽車製造商以空前速度推出電動車款，2023年在路上聽到的電動車低沉馬達聲，將不再只來自特斯拉的產品。
包括賓士（Mercedes-Benz）、BMW、奧迪（Audi）、Polestar和Rivian等車廠，也都已經殺進特斯拉的豪華車款領域，變化之快令特斯拉措手不及。
儘管在今年前9個月，特斯拉的市占率依舊高達65%；但標普全球（S&P Global）的分析師預估，到了2025年，特斯拉的市占率將縮水至僅剩20%。
特斯拉又遇中國疫情，上海廠提前暫停生產
（中央社）《路透社》報導，電動車大廠特斯拉（Tesla）上海工廠12月24日開始暫停生產，官方未說明原因。外界推測，停產是因為太多員工及供應商染疫影響生產，也有分析指是因為產能過剩而市場需求不足。
《路透社》引述一份內部通知和兩名知情人士的說法，特斯拉24日暫停了其上海工廠的生產，提前執行了之前的計畫，也就是在12月的最後一週暫停工廠的大部分工作。
其中一名知情人士說，特斯拉上海廠的工人和供應商在當前飆升的COVID-19疫情中都染疫了，這讓過去一週的生產出現挑戰。
特斯拉中國公司並未對停產消息置評。
《路透社》本月早些時候報導，特斯拉計劃從12月25日至1月1日暫停該工廠的Model Y車型的生產。這將是上海工廠本月削減約30%計劃產量的一部分，Model Y是特斯拉最暢銷的車型。不過，特斯拉方面14日曾表示，上述內容不屬實。
行業媒體「汽車行業關注」則表示，9月份開始，特斯拉多次在中國市場推出車型降價以及促銷活動，行業普遍認為，原因與特斯拉當前上海工廠產能大幅提升、市場需求並未達到預期有關。至於特斯拉上海工廠被曝停產，原因同樣和上海工廠產能過剩有關。
新聞來源
延伸閱讀
- 惹怒烏克蘭人又想賣台灣，推特新主人馬斯克在社交平台上的七次「惹禍」
- 才要烏克蘭割讓克里米亞，馬斯克又建議台灣成為比香港寬鬆的「特別行政區」
- 馬斯克向推特提議停止訴訟，願意按原始報價每股54.2美元完成收購，股價聞訊大漲
- 仇恨言論、煽動暴力是否該審查？馬斯克收購Twitter，但他口中的「言論自由」受到外界質疑
- 「未來我將投票給共和黨」：馬斯克使用極右派字眼抨擊自由派，批評人士質疑推特未來是否能政治中立
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航
Tags：
世界級年度雲端科技盛會不錯過，AWS re:Invent 2022 re:Cap免費開放報名中，現在參與就送多樣好禮！
我們想讓你知道的是
雲端服務龍頭 AWS 即將在2023年1月12日於華南國際會議中心舉辦「AWS雲端科技發表會－臺灣站」，把美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，邀請企業社群一起認識尖端雲端技術及產品革新。
隨著雲端服務的飛速發展，相關技術與商業模式也逐漸步入成熟期。如今，雲端技術提供的數據運算、資料儲存、安全性提升等優勢，早已成為各行各業提高生產力、降低成本、營造優質客戶體驗的產業基石；更甚至以此發展出如人工智慧、大數據應用等進階雲端運算技術，為許多行業帶來難以估計的巨大價值。
不過，雲端技術的特性也讓其技術細節及產業應用方式總是瞬息萬變，如何掌握最新技術趨勢、結合在地產業需求發展創新服務，也成為當今企業最重要的課題之一。為此，AWS臺灣團隊將於2023年1月12日舉辦「 AWS re:Invent 2022 re:Cap : AWS 雲端科技發表會──臺灣站 」（下稱AWS雲端科技發表會－臺灣站），把12月於美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，再結合臺灣本地市場的產業需求，帶領參與者了解如何透過創新服務改變既有業務。
最新雲端科技精華彙整、五大雲端主題議程，產業趨勢技術實務一次滿足
在美國稍早落幕的AWS re:Invent中，AWS發布了橫跨機器學習、網路、無伺服器、開發工具、資安、物聯網等13大類，超過70項新興技術領域及產業解決方案。
本次「AWS雲端科技發表會－臺灣站」將聚焦於AWS re:Invent中的焦點服務功能，並依據活動性質分成上、下午兩大部分：上午將彙整AWS re:Invent精華，並邀請重量級嘉賓蒞臨，分享最新穎的雲端產品趨勢及資訊；下午則透過雲端基礎架構、資料庫及分析、雲端架構最佳實務、人工智慧與機器學習、產業創新等五大精選主題議程，幫助企業管理者、技術開發者、資料庫管理師、架構師等精準掌握產業趨勢發展與雲端技術需求。
雖然本次活動實體舉辦，但AWS仍為礙於距離、時間等因素無法前來的開發者／企業管理者提供部分議程線上同步直播，讓對尖端雲端技術感興趣的你有更多元的參與方式。但若想體驗最完整的互動體驗（如AWS服務展攤、實戰工作坊、贈獎活動等），仍建議您撥空親臨活動會場體驗。
AWS鼓勵企業社群共同成長：參加即獲實用好禮，團體報名再送客製露營燈！
無論您是已經上雲多年的資深AWS使用者，還是初入門的雲端初學者，活動內眾多時下最新的雲端技術及產品必然有適合您的內容與新知。最重要的是，AWS雲端科技發表會－臺灣站可以免費報名參加，甚至為了鼓勵企業社群共同成長，AWS還特別準備了團報贈禮、現場早鳥禮、問卷禮、現場抽獎禮等眾多禮品，任何需要接觸雲端技術、擴大企業發展的工作者都不該缺席這場盛會！
● 現場早鳥禮－AWS三合一化妝鏡伸縮數據線
活動當日前 80 位報到的來賓即可獲得現場早鳥禮 。
● 現場問卷禮－AWS客製隨身杯
於活動現場完整參與議程並填寫會後問卷，即可獲得現場問卷禮。
● 線上問卷禮－$25美元AWS Credit服務抵扣券
完整參與線上議程並填寫會後問卷，將獲得線上問卷禮。
● 現場抽獎禮－來自re:Invent拉斯維加斯活動現場的限量神秘好禮（共三名）
完成活動現場報到並完整參與活動，即可獲得限量神秘好禮抽獎資格。
● 團報贈禮－AWS客製露營燈
集結 10 人 ( 含 ) 以上組隊報名台灣re:Cap系列活動任一場以上（包含re:Cap實體場、re:Cap線上場、re:Invent線上精選重播），並於報名表單中 「是否參加團報」 欄位勾選參加，「組隊名稱」欄位請統一填寫一致的團名。
AWS雲端科技發表會－臺灣站 活動資訊
● 活動時間：
2023年1月12日（四）｜8:30 AM至4:30 PM
● 活動地點：
實體參與－華南國際會議中心2F（台北市信義區松仁路123號）
線上參與（僅部分議程）－將於活動前兩天寄發線上觀看連結
● 報名連結：
https://lihi1.com/0mNR8