美國政客為何把移民掉在副總統官邸門外
我們想讓你知道的是
德州政府早前把數車的移民掉在首都華盛頓市的副總統官邸外，一些右翼輿論聲稱，是要讓支持外來移民者自己面對移民問題。美國這一波的移民問題很大程度上來自尋求庇護者的處理。今天很多香港人自己也跑到世界各地當難民了，是時候對難民制度多一點的理解。
文：梁啟智
德州政府早前把數車的移民掉在首都華盛頓市的副總統官邸外，以示對聯邦政府無力解決移民問題的不滿。一些右翼輿論隨之起舞，聲稱要讓支持外來移民者自己面對移民問題。在此，我要勸勸香港朋友不要跟隨一起拍手叫好。美國這一波的移民問題很大程度上來自尋求庇護者（Asylum Seeker）的處理，而不少香港人在美國正正是尋求庇護者的身份。今天很多香港人自己也跑到世界各地當難民了，是時候對難民制度多一點的理解。
美國現時確實出現了移民危機，大量中美洲移民湧到邊境要進入美國，邊境人員忙得不可開交。不過，有些輿論把這些人稱之為「非法移民」其實不太準確，因為他們的正式身份是尋求庇護者，是有合法身份的。事實上，只要你到達任何一個美國口岸，聲稱自己害怕回國，就可以成為尋求庇護者。你在邊境再建一千里的圍牆也擋不住他們，因為他們本來就可以合法進來。
那為什麼會有這麼多尋求庇護者呢？這兒有長中短三點要說。
長期來說，很多中美洲國家陷入內戰邊緣，小孩子長大除了加入黑幫也就沒有其他出路，父母想盡辦法把子女送走，是自然不過的事情。至於為什麼這些國家有這麼多問題，和過去美帝國主義在中美洲幹過的壞事有什麼關係，我們這兒就不展開了。
中期來說，當下的移民潮和尋求庇護制度失效相關。正常來說，尋求庇護就要見法官，確定是「真難民」才會取得難民資格。在此之前，道理上尋求庇護者是不可以工作的。但如果等見法官的時間拖得太長（現時是多於150日），那按規定理虧的就是美國政府而不是尋求庇護者，美國政府就要容許他們工作。這兒我想大家也看到一個漏洞：如果一下子有極多人提出尋求庇護，法庭忙不過來，那就有可能有人刻意以此方法取得合法在美國工作的資格。而這正正是現時在美國邊境發生的事。
至於最近出現的問題，則和所謂的Title 42有關。事源出於疫情，特朗普政府表示基於防疫需要，直接拒絕尋求庇護者入境，連排期見法官的機會也不容許。有輿論認為特朗普政府只是拿防疫作藉口，畢竟美國本身疫情也十分嚴重。來到拜登政府，全球疫情已見舒緩，很難再繼續以Title 42把移民拒於門外，就算政府想繼續恐怕在司法覆核下也站不住腳。最新的發展，是首席大法官暫時容許Title 42繼續生效，但墨西哥那邊的人蛇首領已到處宣稱美國很快就會「開放邊境」，引來許多想闖關的中美洲移民。
不少共和黨人現時提出的爭議，在於要求拜登政府延續Title 42。我覺得這件事有點轉移視線，畢竟同樣一班共和黨政客也投訴過拜登政府在國內的防疫政策過嚴，現在卻又要以疫情嚴重為由要求拒絕移民入境。疫症到底是很嚴重還是不用理會？麻煩對好口供才繼續好嗎？
要解決問題，還是得對症下藥：中期是增聘法官清理排期隊伍，長遠則是協助中美洲國家發展減少當地人離鄉別井的壓力。不過，這兩條共和黨都是反對的。
說到這兒，坦白說，有時我會有點懷疑，共和黨心底裡其實很想移民問題持續下去。因為這樣他們才能繼續怪責民主黨「歡迎非法移民」，繼續套取選票。
回到德州政府早前把數車的移民掉在首都華盛頓市的副總統官邸外這件事，把活生生的人當作政治表演的工具，當然十分冇品。也要注意這些移民本身是否知道他們原來正被送去副總統官邸，否則實際上是在犯綁架罪。早前佛羅里達州政府也玩過類似的把戲，後來發現移民們都是被騙上機的，已有檢察官展開調查。
總的來說，只有三分之一的美國人支持這種「人球政治表演」，多數人還是理性對待移民問題的。北部城市的志願團體也表示本來不反對把有需要的尋求庇護者送上來，只求可以有序發生而不是當成把戲。不過共和黨政客卻樂此不疲做這種事，一再證明今天的共和黨已被瘋狂的極端主義騎劫了。
最後，還是要說回香港人現在的情況。早前有團體表示現有一百名香港人在英國輪候庇護呈請，認為政府處理個案過於緩慢。對於當難民這回事，香港人還是多點同理心比較好。
（文章獲作者授權轉載，原文請看作者Patreon。）
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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打造友善育兒職場，優化企業競爭力座談
我們想讓你知道的是
台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本次座談分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響，打造友善育兒職場，優化企業競爭力。
兒福聯盟與公益自律聯盟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金等，今(22)日共同舉辦「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談，現場邀請104人力銀行江錦樺協理、永齡基金會劉宥彤執行長、美科實業簡秀芬永續長、精誠資訊黃郁仁永續長暨人資長及親子天下何琦瑜創辦人等企業代表，分享自身企業如何透過建構友善育兒職場，讓家長能無後顧之憂工作，亦可吸引並留住人才，強化企業競爭力。
據內政部統計，今年前11個月全臺新生兒僅12萬6808人，較去年同期的13萬9693人少了萬餘人，2022全年出生人數恐再創新低，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本場座談，邀請多家推動友善家庭措施的幸福企業到場分享，KPMG安侯建業聯合會計師事務所分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響；兒盟亦公布「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」，凸顯友善育兒職場對平衡工作與家庭的重要性。
兒福聯盟林志嘉董事長表示，台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊。現行法規雖有規範許多友善育兒的措施，但執行面上，家長還是會擔心因為申請育兒福利而影響考績或升遷。面臨少子化，要如何化危機為轉機，企業需要與育兒家長共同面對。
兒福聯盟「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」
兒盟指出，歷年進行育兒相關調查及提出政策立法倡議，已促成臺灣社會兩大正向改變：
1. 政府端：友善育兒職場政策逐步優化
從2014年至今，兒盟向政府提出多項育兒政策建議，包括：將育嬰留停津貼提高至月投保薪資的8成、延長育嬰留停津貼的發放月數、提供7天有薪家庭照顧假、鼓勵職場男性分擔家務親職等建議。兒盟樂見近年來政府從善如流，陸續採納民間團體的建言，如：2016年修正「性別工作平等法」，下修100人以上事業單位應設置哺(集)乳室、托兒設施措施；2018年勞動部提高企業設置托兒設施補助；2021年育嬰留停津貼從投保薪資6成提高為8成；2022年產檢假、陪產檢及陪產假從5日增加至7日…等。
2. 家長端：職場男性申請育嬰留停大幅成長
兒盟2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」發現，仍有8成2的爸爸從未申請育嬰留職停薪，經兒盟倡議後，勞動部自2021年7月起，提高育嬰留停津貼從投保薪資6成提高到8成，由最新數據可知，2022年1月至9月申請育嬰留停的人數，申請育嬰留停的男性比率，較去年同期增加54%，顯示有更多的職場男性願意參與育兒。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒盟多年來透過調查及倡議，促成政府及家長在友善育兒政策規劃及使用上出現正向改變，但對育兒家長而言，現行職場仍存有「工時給假不彈性」、「職場支持不給力」及「雇主態度不友善」三大困境。從兒盟2014年調查可知，有6成3的中小型企業不讓員工請家庭照顧假；兒盟2022年「育兒期待與實況焦點團體報告」則發現，現行僵化的工時給假制度，讓家長無法彈性運用，申請育兒相關福利時，部分雇主表現出消極同意但不友善的態度，甚至更嚴苛地要求育兒員工的工作表現，顯示許多企業在建構友善育兒職場方面，仍有進步的空間。
兒盟與企業提出3大訴求：1.工時給假更彈性 2.企業托兒更普及 3.職場氛圍更友
2021年我國總生育率降至0.975，為近11年來最低，或可反映出職場環境不友善，對於育兒家長造成無形的壓力，甚至讓許多家庭不敢生養孩子。兒盟與KPMG安侯建業聯合會計師事務所等企業代表，共同呼籲落實友善育兒職場應有更積極的作為，提出三點訴求如下：
工時給假更彈性
現今友善育兒職場措施，除了有薪產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰留停津貼、彈性工時等法定作為外，整體友善職場的制度應有更細緻的設計。兒盟2022年報告發現，育兒或計畫生育的未生育家庭均表示，最有幫助的育兒政策為「更多的彈性工時和上班制度」，建議企業讓員工依需求可彈性調整上下班時間及工作地點，育兒相關假別應改採「小時」為請假單位，讓職場家長更能兼顧工作及家庭生活。
企業托兒更普及
政府為提供更多受僱者哺育與托兒服務，透過補助雇主設置哺集乳室與托兒設施等作法，2019年亦放寬納入職場互助教保服務中心也能申請補助，但據勞動部統計，至今全臺只有9家職場互助教保服務中心，且多為公家單位或國營事業設立，一般企業員工顯無法受惠。兒盟呼籲政府，應積極找出企業不願設置企業托兒相關機制的癥結點，並分析原因，進而提出吸引企業響應的解決方案(如提高獎補助、減稅等)，讓企業托兒設施措施得以更普及。
職場氛圍更友善
從兒盟歷年調查可看出，育兒家長擔心影響升遷、考績，未申請職場相關育兒福利，或申請留停後無法回復原職，都在在顯示家長面臨友善職場政策看得到卻吃不到的困境。兒盟建議企業、雇主及受雇者，應正視育兒家庭的需求，同理家長平衡工作與家庭上的難處，形塑友善育兒職場的氛圍。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】 「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談
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