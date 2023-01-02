美國政客為何把移民掉在副總統官邸門外

文：梁啟智

德州政府早前把數車的移民掉在首都華盛頓市的副總統官邸外，以示對聯邦政府無力解決移民問題的不滿。一些右翼輿論隨之起舞，聲稱要讓支持外來移民者自己面對移民問題。在此，我要勸勸香港朋友不要跟隨一起拍手叫好。美國這一波的移民問題很大程度上來自尋求庇護者（Asylum Seeker）的處理，而不少香港人在美國正正是尋求庇護者的身份。今天很多香港人自己也跑到世界各地當難民了，是時候對難民制度多一點的理解。

美國現時確實出現了移民危機，大量中美洲移民湧到邊境要進入美國，邊境人員忙得不可開交。不過，有些輿論把這些人稱之為「非法移民」其實不太準確，因為他們的正式身份是尋求庇護者，是有合法身份的。事實上，只要你到達任何一個美國口岸，聲稱自己害怕回國，就可以成為尋求庇護者。你在邊境再建一千里的圍牆也擋不住他們，因為他們本來就可以合法進來。

那為什麼會有這麼多尋求庇護者呢？這兒有長中短三點要說。

長期來說，很多中美洲國家陷入內戰邊緣，小孩子長大除了加入黑幫也就沒有其他出路，父母想盡辦法把子女送走，是自然不過的事情。至於為什麼這些國家有這麼多問題，和過去美帝國主義在中美洲幹過的壞事有什麼關係，我們這兒就不展開了。

中期來說，當下的移民潮和尋求庇護制度失效相關。正常來說，尋求庇護就要見法官，確定是「真難民」才會取得難民資格。在此之前，道理上尋求庇護者是不可以工作的。但如果等見法官的時間拖得太長（現時是多於150日），那按規定理虧的就是美國政府而不是尋求庇護者，美國政府就要容許他們工作。這兒我想大家也看到一個漏洞：如果一下子有極多人提出尋求庇護，法庭忙不過來，那就有可能有人刻意以此方法取得合法在美國工作的資格。而這正正是現時在美國邊境發生的事。

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至於最近出現的問題，則和所謂的Title 42有關。事源出於疫情，特朗普政府表示基於防疫需要，直接拒絕尋求庇護者入境，連排期見法官的機會也不容許。有輿論認為特朗普政府只是拿防疫作藉口，畢竟美國本身疫情也十分嚴重。來到拜登政府，全球疫情已見舒緩，很難再繼續以Title 42把移民拒於門外，就算政府想繼續恐怕在司法覆核下也站不住腳。最新的發展，是首席大法官暫時容許Title 42繼續生效，但墨西哥那邊的人蛇首領已到處宣稱美國很快就會「開放邊境」，引來許多想闖關的中美洲移民。

不少共和黨人現時提出的爭議，在於要求拜登政府延續Title 42。我覺得這件事有點轉移視線，畢竟同樣一班共和黨政客也投訴過拜登政府在國內的防疫政策過嚴，現在卻又要以疫情嚴重為由要求拒絕移民入境。疫症到底是很嚴重還是不用理會？麻煩對好口供才繼續好嗎？

要解決問題，還是得對症下藥：中期是增聘法官清理排期隊伍，長遠則是協助中美洲國家發展減少當地人離鄉別井的壓力。不過，這兩條共和黨都是反對的。

說到這兒，坦白說，有時我會有點懷疑，共和黨心底裡其實很想移民問題持續下去。因為這樣他們才能繼續怪責民主黨「歡迎非法移民」，繼續套取選票。

回到德州政府早前把數車的移民掉在首都華盛頓市的副總統官邸外這件事，把活生生的人當作政治表演的工具，當然十分冇品。也要注意這些移民本身是否知道他們原來正被送去副總統官邸，否則實際上是在犯綁架罪。早前佛羅里達州政府也玩過類似的把戲，後來發現移民們都是被騙上機的，已有檢察官展開調查。

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總的來說，只有三分之一的美國人支持這種「人球政治表演」，多數人還是理性對待移民問題的。北部城市的志願團體也表示本來不反對把有需要的尋求庇護者送上來，只求可以有序發生而不是當成把戲。不過共和黨政客卻樂此不疲做這種事，一再證明今天的共和黨已被瘋狂的極端主義騎劫了。

最後，還是要說回香港人現在的情況。早前有團體表示現有一百名香港人在英國輪候庇護呈請，認為政府處理個案過於緩慢。對於當難民這回事，香港人還是多點同理心比較好。

（文章獲作者授權轉載，原文請看作者Patreon。）

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex