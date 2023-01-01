2023/01/01,
交通

長榮航勤不滿年終只有1個月元旦集體休假，47班次延誤影響逾4000人

長榮航勤不滿年終只有1個月元旦集體休假，47班次延誤影響逾4000人
Photo Credit: 中央社

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長榮集團旗下的「長榮航勤」因為不滿年終獎金只有一個月，選擇在元旦集體休假，今（1）日截至上午11時，共延誤出境31班次、入境16班次，影響4155名旅客。

（中央社）因不滿年終獎金只有1個月，不少長榮航勤員工今（1）日依法休假。桃機公司表示，截至上午11時，共延誤出境31班次、入境16班次。

長榮海運年終獎金發45個月，長榮航空年終獎金也有3個月，不過負責貨物裝卸、旅客行李搬運、客艙和航機清潔等工作的長榮航勤年終只有1個月，遠低於集團其他公司，因此長榮航勤員工自發性發起元旦依法休假不出勤，導致影響貨機和客運航班。

長榮航勤：營運場址包括桃園國際機場、松山國際機場、高雄國際機場以及台中國際機場。擁有超過2000位服務人員，以及1000多部各式機坪作業車輛及洗衣設備，為各航空公司提供行李貨物裝卸、航機清潔以及各項航機地面設備支援。

桃園機場公司發布新聞稿表示，統計截至上午11時為止，共延誤出境31班次（客機24、貨機7），入境16班次（客機13、貨機3）。桃機公司表示，出境影響2965名旅客，入境影響1190人，共影響4155名旅客。

桃機公司說，目前已紓解出境客機共17班次，將持續掌握航班到離場及旅客登機情形，協調人力支援，以及要求餐飲業者增加餐飲，服務滯留航廈旅客。

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Photo Credit: 長榮海運

長榮海運員工，2022年12月30日年終獎金已經入袋，最高有人領到45個月，換算普通上班族薪資要賺四年，改寫去年40個月水準，再度刷新上市櫃公司紀錄。

桃機公司表示，同時請長榮航空、長榮航勤公司調派支援員工，提供受影響旅客必要服務，並維持航廈正常運作。

桃機公司說，已於第一時間接獲訊息後，調度機坪空橋提供接續到場航班使用，並於上午8時30分立即成立緊急應變小組，邀集長榮航勤、長榮航空等相關單位，討論應變方案。

長榮航勤：緊急協商其他地勤公司支援，延誤已舒緩

（中央社）因不滿年終獎金只有1個月，不少長榮航勤員工今天依法休假，導致上午長榮航空多班延誤；對此，長榮航勤表示，已緊急協商其他地勤公司協助支援，延誤狀況已經舒緩。

長榮海運年終獎金狂發45個月，長榮航空年終獎金也有3個月，不過負責貨物裝卸、旅客行李搬運、客艙和航機清潔等工作的長榮航勤年終卻只有1個月，遠低於集團其他公司，因此長榮航勤員工自發性發起元旦依法休假不出勤，導致影響貨機和客運航班。

對此，長榮航勤今天聲明，近日因部分員工臨時請假，致使航班作業人力較為吃緊，長榮航空今天上午由台北出發航班多有延誤情況，抵達航班行李提領作業亦較為緩慢。

長榮航勤指出，已緊急協商其他地勤公司或由人力派遣公司協助支援，並調整以客機為優先作業裝卸載順序因應，目前延誤狀況已逐漸舒緩，對於造成旅客不便，長榮航勤深感歉意。

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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航


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