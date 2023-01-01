旅美好手張育成傳婉拒經典賽惹怒球迷，維基百科一度被改稱逃兵

（中央社）目前是自由球員的旅美好手張育成傳出婉拒參加經典賽（WBC），中職秘書長楊清瓏今（1）日對此表示，目前台灣隊總教練林岳平尚未找他討論這個問題，將在1月5日開會時針對集訓名單討論。

台灣隊將在1月6日交出35人集訓名單，不過預計不會公布，有媒體昨天報導張育成聯絡經典賽台灣隊總教練林岳平，表達婉拒參加經典賽。不過因為張育成透過2019年亞錦賽取得12天補充役資格，現在仍在5年列管期間內，這項傳聞引起球迷不滿。

張育成：出身於台灣臺東縣的職業棒球選手，阿美族人。高中畢業後，便與印地安人隊簽下50萬美元簽約金的小聯盟合約，在棒球的守備位置是內野手，曾效力於MLB波士頓紅襪，數次代表中華隊參加亞洲棒球錦標賽。同時也是富邦悍將球員張進德的胞弟。

針對張育成是否真的已經婉拒參加經典賽，負責組訓的楊清瓏對《中央社》記者表示：「我也看到新聞報導跟很多討論了，說是張育成的經紀公司打給總教練，但目前總教練還沒來跟我談。」楊清瓏指出，目前預計在1月5日開會針對1月28日報到的集訓名單做討論，屆時也會一併討論這個問題。

Photo Credit: 中央社 日前談到2023年世界棒球經典賽台灣隊第4棒人選，中職味全龍隊總教練葉君璋（圖）表示，美國職棒聯盟好手張育成、日職北海道日本火腿鬥士隊野手王柏融、味全龍隊捕手吉力吉撈．鞏冠等都是不錯人選，但他相信經典賽總教練林岳平心中會有自己想要的第4棒型態。中央社記者黃巧雯於2022年8月24日。

張育成去年底未獲美國職棒波士頓紅襪隊續約，目前為自由球員。張育成去年在大聯盟效力了4支球隊，季初效力守護者隊，後來遭指定讓渡，陸續披上海盜隊、光芒隊、紅襪隊戰袍，總計出賽69場，168打數敲出35支安打，包括4發全壘打，打擊率2成08。

31日晚間張育成婉拒參加經典賽的消息傳出後，在PTT棒球版引起多篇討論，許多球迷不滿要求張育成回來當兵，甚至在維基百科中綽號一度被竄改成「逃兵阿成」、「二兵阿成」等，不過現在已被更改回來。

此外，許多球迷到張育成的臉書紛絲專頁上渲洩不滿情緒。其中，有球迷指出：「從頭到尾整件事公關處理很差，感覺沒有一個專業的人在跟你分析利害關係⋯⋯還是趕快交給專業的運動經紀公司」；還有另一名球迷強調：「不打WBC就回來當兵，不是只有你的生涯才是生涯，有些前輩當年列管一樣乖乖被徵召，就你張育成最聰明？」

Photo Credit: 中央社 旅美棒球好手張育成去年重返紐約洋基球場，效力的大聯盟球隊從坦帕灣光芒換成波士頓紅襪。圖為張育成賽前守備練習。中央社記者尹俊傑紐約攝於2022年9月23日。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航