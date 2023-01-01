2023/01/01,
經濟

韓國對中國出口持續萎縮， 2022年貿易逆差472億美元，創歷史新高

韓國對中國出口持續萎縮， 2022年貿易逆差472億美元，創歷史新高
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韓國2022年連續9個月維持貿易逆差，為25年以來首次維持那麼長期的逆差，出口額也在年底連續3個月年減，顯示韓國經濟狀況正在惡化。

（中央社）韓國對中國出口持續萎縮，2022年全年出口額睽違14年低於進口額，差距粗估達472億美元（約新台幣1兆4454億元），創下史上最大貿易逆差。

韓國產業通商資源部今天發布全年進出口動向報告，2022年韓國出口額共計6839億美元，年增6.1%，創下新高紀錄；但受到俄烏戰爭造成的國際能源危機影響，進口額年增18.9%，達到7312億美元，因此創下最大逆差紀錄。

貿易逆差（trade deficit）：這也被稱為「入超」或「貿易赤字」，反之則是「出超」。指一國在一定時期內，例如一年、半年或一季，出口總額和進口總額的差值，如果一個國家經常出現貿易逆差現象，國民收入便會流出國外，使國家經濟表現轉弱。

這也是2008年全球金融危機以來，韓國時隔14年首次出現貿易逆差，規模達到1996年亞洲金融風暴前206.2億美元的兩倍以上。

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韓國經濟形勢嚴峻，作為韓國經濟命脈的三星電子於2022年10月27日終於任命李在鎔（中）為集團董事長。本來前董事長李健熙2020年辭世之後，各界就預料他會接班，但卻因為貪腐調查和兩度入獄，使接班延宕至今。圖為，當時李在鎔受調查時在首爾中央地方法院受訪畫面。

韓國2022年連續9個月維持貿易逆差，為25年以來首次維持那麼長期的逆差，出口額也在年底連續3個月年減，主要受到對最大出口市場中國出口額大減影響，全年共計減少4.4%，即使對東南亞、美國、歐盟等地區出口分別增加14.8%、14.5%及7.1%仍難以彌補。

進口受到石油、天然氣及煤炭等3大能源價格影響最大，這3大能源占了進口額26.1%。

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儘管預測顯示全球經濟可能放緩，韓國最大集團三星電子（Samsung Electronics）仍打算2023年在其最大半導體廠房逆勢操作提高晶片產能；不過另一大面板事業，卻是陸續減產，品牌商砍單幾乎一致，這將造成很長一段時間面板供過於求。

觀察主要出口品項目，韓國半導體、石化產品、汽車及蓄電池等出口都刷新歷史紀錄；產業部指出，系統半導體、電動車及OLED（有機發光二極體）出口額創下新高，同時在主力出口品中占的比例擴大，可以看出出口產業走向高附加價值化。

但到了12月，面板、電腦、生技、無線通信、半導體、家電、石化、鋼鐵、纖維製品出口都年減雙位數，也看到中國市場連續7個月萎縮的影響。

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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航


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