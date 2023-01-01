韓國對中國出口持續萎縮， 2022年貿易逆差472億美元，創歷史新高
我們想讓你知道的是
韓國2022年連續9個月維持貿易逆差，為25年以來首次維持那麼長期的逆差，出口額也在年底連續3個月年減，顯示韓國經濟狀況正在惡化。
（中央社）韓國對中國出口持續萎縮，2022年全年出口額睽違14年低於進口額，差距粗估達472億美元（約新台幣1兆4454億元），創下史上最大貿易逆差。
韓國產業通商資源部今天發布全年進出口動向報告，2022年韓國出口額共計6839億美元，年增6.1%，創下新高紀錄；但受到俄烏戰爭造成的國際能源危機影響，進口額年增18.9%，達到7312億美元，因此創下最大逆差紀錄。
貿易逆差（trade deficit）：這也被稱為「入超」或「貿易赤字」，反之則是「出超」。指一國在一定時期內，例如一年、半年或一季，出口總額和進口總額的差值，如果一個國家經常出現貿易逆差現象，國民收入便會流出國外，使國家經濟表現轉弱。
這也是2008年全球金融危機以來，韓國時隔14年首次出現貿易逆差，規模達到1996年亞洲金融風暴前206.2億美元的兩倍以上。
韓國2022年連續9個月維持貿易逆差，為25年以來首次維持那麼長期的逆差，出口額也在年底連續3個月年減，主要受到對最大出口市場中國出口額大減影響，全年共計減少4.4%，即使對東南亞、美國、歐盟等地區出口分別增加14.8%、14.5%及7.1%仍難以彌補。
進口受到石油、天然氣及煤炭等3大能源價格影響最大，這3大能源占了進口額26.1%。
觀察主要出口品項目，韓國半導體、石化產品、汽車及蓄電池等出口都刷新歷史紀錄；產業部指出，系統半導體、電動車及OLED（有機發光二極體）出口額創下新高，同時在主力出口品中占的比例擴大，可以看出出口產業走向高附加價值化。
但到了12月，面板、電腦、生技、無線通信、半導體、家電、石化、鋼鐵、纖維製品出口都年減雙位數，也看到中國市場連續7個月萎縮的影響。
新聞來源
延伸閱讀
- 韓國特赦三星李在鎔、樂天辛東彬等重要財經人士，期待解決國家經濟危機
- 全球經濟「金絲雀」韓國連續5個月貿易逆差，台灣今年能穩守順差有3大結構性因素
- 美中科技戰「Chip 4」選邊站：韓國左右為難，特赦三星李在鎔等財團領袖面對世紀變局
- 韓國經濟衰退，三星宣布退出LCD面板業務，半導體業務尋求與英特爾合作、力抗台積電
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航
Tags：
世界級年度雲端科技盛會不錯過，AWS re:Invent 2022 re:Cap免費開放報名中，現在參與就送多樣好禮！
我們想讓你知道的是
雲端服務龍頭 AWS 即將在2023年1月12日於華南國際會議中心舉辦「AWS雲端科技發表會－臺灣站」，把美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，邀請企業社群一起認識尖端雲端技術及產品革新。
隨著雲端服務的飛速發展，相關技術與商業模式也逐漸步入成熟期。如今，雲端技術提供的數據運算、資料儲存、安全性提升等優勢，早已成為各行各業提高生產力、降低成本、營造優質客戶體驗的產業基石；更甚至以此發展出如人工智慧、大數據應用等進階雲端運算技術，為許多行業帶來難以估計的巨大價值。
不過，雲端技術的特性也讓其技術細節及產業應用方式總是瞬息萬變，如何掌握最新技術趨勢、結合在地產業需求發展創新服務，也成為當今企業最重要的課題之一。為此，AWS臺灣團隊將於2023年1月12日舉辦「 AWS re:Invent 2022 re:Cap : AWS 雲端科技發表會──臺灣站 」（下稱AWS雲端科技發表會－臺灣站），把12月於美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，再結合臺灣本地市場的產業需求，帶領參與者了解如何透過創新服務改變既有業務。
最新雲端科技精華彙整、五大雲端主題議程，產業趨勢技術實務一次滿足
在美國稍早落幕的AWS re:Invent中，AWS發布了橫跨機器學習、網路、無伺服器、開發工具、資安、物聯網等13大類，超過70項新興技術領域及產業解決方案。
本次「AWS雲端科技發表會－臺灣站」將聚焦於AWS re:Invent中的焦點服務功能，並依據活動性質分成上、下午兩大部分：上午將彙整AWS re:Invent精華，並邀請重量級嘉賓蒞臨，分享最新穎的雲端產品趨勢及資訊；下午則透過雲端基礎架構、資料庫及分析、雲端架構最佳實務、人工智慧與機器學習、產業創新等五大精選主題議程，幫助企業管理者、技術開發者、資料庫管理師、架構師等精準掌握產業趨勢發展與雲端技術需求。
雖然本次活動實體舉辦，但AWS仍為礙於距離、時間等因素無法前來的開發者／企業管理者提供部分議程線上同步直播，讓對尖端雲端技術感興趣的你有更多元的參與方式。但若想體驗最完整的互動體驗（如AWS服務展攤、實戰工作坊、贈獎活動等），仍建議您撥空親臨活動會場體驗。
AWS鼓勵企業社群共同成長：參加即獲實用好禮，團體報名再送客製露營燈！
無論您是已經上雲多年的資深AWS使用者，還是初入門的雲端初學者，活動內眾多時下最新的雲端技術及產品必然有適合您的內容與新知。最重要的是，AWS雲端科技發表會－臺灣站可以免費報名參加，甚至為了鼓勵企業社群共同成長，AWS還特別準備了團報贈禮、現場早鳥禮、問卷禮、現場抽獎禮等眾多禮品，任何需要接觸雲端技術、擴大企業發展的工作者都不該缺席這場盛會！
● 現場早鳥禮－AWS三合一化妝鏡伸縮數據線
活動當日前 80 位報到的來賓即可獲得現場早鳥禮 。
● 現場問卷禮－AWS客製隨身杯
於活動現場完整參與議程並填寫會後問卷，即可獲得現場問卷禮。
● 線上問卷禮－$25美元AWS Credit服務抵扣券
完整參與線上議程並填寫會後問卷，將獲得線上問卷禮。
● 現場抽獎禮－來自re:Invent拉斯維加斯活動現場的限量神秘好禮（共三名）
完成活動現場報到並完整參與活動，即可獲得限量神秘好禮抽獎資格。
● 團報贈禮－AWS客製露營燈
集結 10 人 ( 含 ) 以上組隊報名台灣re:Cap系列活動任一場以上（包含re:Cap實體場、re:Cap線上場、re:Invent線上精選重播），並於報名表單中 「是否參加團報」 欄位勾選參加，「組隊名稱」欄位請統一填寫一致的團名。
AWS雲端科技發表會－臺灣站 活動資訊
● 活動時間：
2023年1月12日（四）｜8:30 AM至4:30 PM
● 活動地點：
實體參與－華南國際會議中心2F（台北市信義區松仁路123號）
線上參與（僅部分議程）－將於活動前兩天寄發線上觀看連結
● 報名連結：
https://lihi1.com/0mNR8