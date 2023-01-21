這些樹能救我們：非洲塞內加爾男子立下宏圖大志，5年種植500萬棵樹

非洲塞內加爾南部的一名男子為自己設立了在今後5年種500萬棵樹的目標。

阿德馬・迪莫（Adama Diémé）在歐洲工作了幾年後2020年返回家鄉。 就在那個時候，他開始有了這個雄心勃勃的想法。

今年48歲的迪莫的想法令鄉村的人感到吃驚。在他小的時候周圍鄉下有成百上千的參天大樹，但現在已經所剩無幾。

他對BBC記者說：「在一些村子裡，找不到一棵樹。他們把樹砍掉的時候並沒有想再種樹。」

在整個非洲，森林消失，植被退化都被歸咎於沙漠化，在迪莫的誕生地，沿著卡薩芒斯河（Casamance），樹木更多是被人們砍伐用作建築材料，蓋房或燒製木炭。

迪莫現在是西班牙一個非政府組織在卡薩芒斯地區的項目經理，他還做志願者，做農業培訓工作。他決心改變林木被毀的現狀。

在缺乏資金的情況下，他開始募集資金，努力把自己的夢想變成現實。他用自己的五千美元作啟動資金，推動自己這個雄心勃勃的項目。

靈活的女性力量

迪莫還努力在整個地區的社區進行聯絡，特別是聯絡女性群體，因為他知道女性更勝任諸如組織大規模育苗和種植等活動。

Photo Credit: Jo Hollis / BBC News 這些婦女植樹後，把樹木的果實拿到市場上去出售。

「你走進村子，如果那裡沒有婦女，那就很糟糕，」他說。

「如果你進村的時候，碰到的全是女性，那就很完美，女性更吃苦耐勞，她們每天整日地勞作。」

迪莫還加了一句說：「如果你想把一個項目做好，就得先從女性開始。」

他所作的就是憑自己的種樹熱情，加上幫助女性獲得技能，讓她們成為小農場主，在當地市場上出售她們的農產品。

一個名叫薩菲（Safi Yetou）的婦女說：「最初我們不知道如何培育種子，也不知道如何讓莊稼生長。」

「現在我們有了各種水果，可以拿到市場上出售，我們不依賴任何人。現在我們都在銀行有一個帳戶，沒人能對我們指手畫腳，這種感覺太好了。」

Photo Credit: Jo Hollis / BBC News 阿德馬・迪莫（中間）拿著酸豆樹苗。他說種什麼樹有當地社區決定。

迪莫進行的項目名為Ununukolaal，在當地的朱拉語裡的意思是「我們的樹」。

她們種植多達12種樹，有椰子樹和酸豆樹，也有木棉樹和橘子樹，種什麼樹取決於社區的需要和土壤環境。

在過去三年當中，他們育苗生根的種子多達142,000粒。

這意味著如果迪莫要在今後五年內實現它的目標，還有大量工作要做，但是他和他的伴侶尤蘭達・佩熱尼吉斯（Yolanda Pereñiguez）仍然充滿了信心。

佩熱尼吉斯女士還做裁縫，她設計了T恤，以每件15美元的價格在海外銷售，在募集資金中發揮了關鍵的作用。

她和她的同事雷蒙德・考利（Raymonde Coly）一起在一個狹小的車間裡用兩台縫紉機用當地產的布料製作T恤，體恤上面縫上了醒目的猴麵包樹的圖案。出售每件這樣的T恤的錢夠支付15棵樹的育苗，種植。

「我選擇猴麵包樹因為它是非洲樹木的象徵。知道這些T恤能銷往世界各地，賣到歐洲，甚至加拿大，幫助了植樹項目，令人歡欣鼓舞，」佩熱尼吉斯女士說。

猴麵包樹：房屋的救星

當我們乘獨木舟進入卡薩芒斯（Casamance）地區深處時，又進一步了解了這個植樹項目的價值。我們乘坐的獨木舟是用一塊木棉樹根挖空製成。

在河中間一個小島村莊裡，房屋近鄰水面，有的房子由水中的樹幹支撐起來。

Photo Credit: Jo Hollis / BBC News 卡薩芒斯河上的小島，河水緊逼，已經浸入房子的基座。

10年前，那裡的水平面沒有這麼高，水域離房屋和村莊更遠，只是在雨季的時候，水才逼近。

現在的情況就比較危急，最後可能意味著居民不得不搬離，無家可歸。

村裡的一個負責人貝斯納（Conakry Bassene）說：「我們在這個島上居住歷史已經有好幾百年了，但是如果河水進一步逼近，我們不得不離開這裡，流落到各處。」

猴麵包樹能在陸地生長，也能在鹹水中生長。現在沿水邊有種植這種樹，讓樹形成籬笆。這些在風中晃動的細枝嫩芽，如果長成，還將能結果，蔭及村民。

「這些樹能救我們，」貝斯納說。

「這些樹，是我們生活的希望。」

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九