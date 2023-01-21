這些樹能救我們：非洲塞內加爾男子立下宏圖大志，5年種植500萬棵樹
我們想讓你知道的是
「我們在這個島上居住歷史已經有好幾百年了，但是如果河水進一步逼近，我們不得不離開這裡，流落到各處。」猴麵包樹能在陸地生長，也能在鹹水中生長。現在沿水邊有種植這種樹，讓樹形成籬笆。這些在風中晃動的細枝嫩芽，如果長成，還將能結果，蔭及村民。
非洲塞內加爾南部的一名男子為自己設立了在今後5年種500萬棵樹的目標。
阿德馬・迪莫（Adama Diémé）在歐洲工作了幾年後2020年返回家鄉。 就在那個時候，他開始有了這個雄心勃勃的想法。
今年48歲的迪莫的想法令鄉村的人感到吃驚。在他小的時候周圍鄉下有成百上千的參天大樹，但現在已經所剩無幾。
他對BBC記者說：「在一些村子裡，找不到一棵樹。他們把樹砍掉的時候並沒有想再種樹。」
在整個非洲，森林消失，植被退化都被歸咎於沙漠化，在迪莫的誕生地，沿著卡薩芒斯河（Casamance），樹木更多是被人們砍伐用作建築材料，蓋房或燒製木炭。
迪莫現在是西班牙一個非政府組織在卡薩芒斯地區的項目經理，他還做志願者，做農業培訓工作。他決心改變林木被毀的現狀。
在缺乏資金的情況下，他開始募集資金，努力把自己的夢想變成現實。他用自己的五千美元作啟動資金，推動自己這個雄心勃勃的項目。
靈活的女性力量
迪莫還努力在整個地區的社區進行聯絡，特別是聯絡女性群體，因為他知道女性更勝任諸如組織大規模育苗和種植等活動。
「你走進村子，如果那裡沒有婦女，那就很糟糕，」他說。
「如果你進村的時候，碰到的全是女性，那就很完美，女性更吃苦耐勞，她們每天整日地勞作。」
迪莫還加了一句說：「如果你想把一個項目做好，就得先從女性開始。」
他所作的就是憑自己的種樹熱情，加上幫助女性獲得技能，讓她們成為小農場主，在當地市場上出售她們的農產品。
一個名叫薩菲（Safi Yetou）的婦女說：「最初我們不知道如何培育種子，也不知道如何讓莊稼生長。」
「現在我們有了各種水果，可以拿到市場上出售，我們不依賴任何人。現在我們都在銀行有一個帳戶，沒人能對我們指手畫腳，這種感覺太好了。」
迪莫進行的項目名為Ununukolaal，在當地的朱拉語裡的意思是「我們的樹」。
她們種植多達12種樹，有椰子樹和酸豆樹，也有木棉樹和橘子樹，種什麼樹取決於社區的需要和土壤環境。
在過去三年當中，他們育苗生根的種子多達142,000粒。
這意味著如果迪莫要在今後五年內實現它的目標，還有大量工作要做，但是他和他的伴侶尤蘭達・佩熱尼吉斯（Yolanda Pereñiguez）仍然充滿了信心。
佩熱尼吉斯女士還做裁縫，她設計了T恤，以每件15美元的價格在海外銷售，在募集資金中發揮了關鍵的作用。
她和她的同事雷蒙德・考利（Raymonde Coly）一起在一個狹小的車間裡用兩台縫紉機用當地產的布料製作T恤，體恤上面縫上了醒目的猴麵包樹的圖案。出售每件這樣的T恤的錢夠支付15棵樹的育苗，種植。
「我選擇猴麵包樹因為它是非洲樹木的象徵。知道這些T恤能銷往世界各地，賣到歐洲，甚至加拿大，幫助了植樹項目，令人歡欣鼓舞，」佩熱尼吉斯女士說。
猴麵包樹：房屋的救星
當我們乘獨木舟進入卡薩芒斯（Casamance）地區深處時，又進一步了解了這個植樹項目的價值。我們乘坐的獨木舟是用一塊木棉樹根挖空製成。
在河中間一個小島村莊裡，房屋近鄰水面，有的房子由水中的樹幹支撐起來。
10年前，那裡的水平面沒有這麼高，水域離房屋和村莊更遠，只是在雨季的時候，水才逼近。
現在的情況就比較危急，最後可能意味著居民不得不搬離，無家可歸。
村裡的一個負責人貝斯納（Conakry Bassene）說：「我們在這個島上居住歷史已經有好幾百年了，但是如果河水進一步逼近，我們不得不離開這裡，流落到各處。」
猴麵包樹能在陸地生長，也能在鹹水中生長。現在沿水邊有種植這種樹，讓樹形成籬笆。這些在風中晃動的細枝嫩芽，如果長成，還將能結果，蔭及村民。
「這些樹能救我們，」貝斯納說。
「這些樹，是我們生活的希望。」
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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新創Onramp Lab再下一城！看新產品ContactLoop聊天機器人，如何助金融業客戶業績提升2倍？
我們想讓你知道的是
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab 究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
攤開Onramp Lab目前的解決方案版圖，Onramp Lab執行長吳鎮雄分析，目前團隊除了有以提供金融諮詢的搜尋引擎優化FinanceJar外，還有能提供從買廣告、刊登廣告等媒體採購一條龍服務的ThreeSigmaMedia，「但我們在協助企業過程中發現聯繫消費者的最後一哩路出現了斷層，」無論企業投入多少的廣告資源，若無法在黃金時間與消費者接上線，就容易錯過了可能創造產值的機會，甚至在錯誤的時間聯繫、也會影響品牌好感度。
吳鎮雄表示根據Onramp Lab內部的統計，當企業投放廣告找到消費者後，即時（realtime）聯繫與20分鐘後以及隔天聯繫所能創造的成交結果，將相差4倍到10倍之多，且消費者對與品牌的關注度與專注力也隨著時間雪崩式遞減，這讓Onramp Lab團隊試圖去思考，如何能近一步協助手中的企業客戶有效解決此一問題，因此催生出了Onramp Lab第三個解決方案：ContactLoop AI聊天機器人。
導入ContactLoop，為企業創造營收又省時省力
試想當你去參加一場聯誼獲得到心儀對象的聯繫方式時，你會怎麼做？「聯誼結束到約出來碰面，肯定會醞釀一段時間啊！」吳鎮雄笑著說。
同理，當企業透過廣告投放獲得一份潛在客戶名單，他們究竟是真的對產品有興趣，還是不小心誤按？過去企業只能照著這份名單逐一聯繫，拒絕、碰壁甚至是未果都是常態，但對於企業而言大量的人力與時間投入都是成本。如今，企業能透過Onramp Lab團隊打造的聊天機器人ContactLoop，透過AI與潛在客戶初步互動，再篩選出更精準的清單進行溝通，讓完成最後一哩交易的路變得更有效率。
吳鎮雄表示，這項服務在美國上線半年多來，就成功為金融產業企業客戶節省至少3成的客服人力，同時靠著更精準的消費者名單，衝出2倍業績成長的表現。「團隊花了大量時間了解客戶的使用場景，」如何與消費者打招呼、應該要準備哪些回應內容、避免開放式的問題不易聚焦等，當消費者被廣告吸引的那一刻起，ContactLoop就能即時的與他們聯繫，透過如同真人般一問一答的簡訊對話流程，篩選出真正含金量高的潛在消費者，協助企業最後能「一竿進洞」。
或許有所不知，由吳鎮雄領軍的Onramp Lab團隊，旗下產品皆是由在台灣的開發團隊一同協助打造，且團隊的平均年齡僅30歲，同時具備著強大的行銷DNA與產業知識背景，甚至對於銷售場景也多有著墨，相較於強調「技術」的聊天機器人，ContactLoop的產品設計上能更佳直覺與人性化，來自台灣的產品也更能解決各個市場的企業痛點。
Onramp Lab產品技術總監竇友志表示，ContactLoop不僅提供一站式服務，探索客戶需求，更隨時調整聊天機器人的參數與訓練其語言辨識模型，確保企業在使過程中能準確掌握消費者需求，更能針對問題進行AB測試、找出最佳的起手式或應答。針對美國市場區域碼眾多的特殊性，ContactLoop也能在後台依據消費者的所在地進行分類，避免用非其所在的區域碼電話聯繫，「就好像你在台北接到陌生區碼的電話也可能拒接是一樣的概念，」竇友志説。
摩拳擦掌台灣市場，瞄準保險、電商產業
如今，ContactLoop這項全新服務在美國已成功打下第一仗，「很期待接下來能帶進台灣市場，」吳鎮雄説。從他的觀察發現，諸如保險、電商、醫美這類型在台灣市場蓬勃發展，卻仍需要耗費大量人力與廣告成本進行陌生開發消費者的模式，或是高電價且資訊量大的電商零售，都是ContactLoop AI聊天機器人可以協助轉型的產業。
吳鎮雄認為Onramp Lab團隊能給予企業客戶的不只是ContactLoop而已，從協助企業找出精準消費者名單開始，整合ThreeSigmaMedia、FinanceJar等不同解決方案，以一站式的角色給予企業更完整的服務，他相信Onramp Lab能與企業客戶一同創造更好的價值。