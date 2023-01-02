2023/01/02,
交通

連假最後一日，高公局估國5壅塞、午後北向實施高乘載

連假最後一日，高公局估國5壅塞、午後北向實施高乘載
塞車示意圖｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

今日是元旦連假的收假日，高公局預測本日重點壅塞路段為國5北向宜蘭-坪林等等，且國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口2時起將實施高乘載管制。

今（2）日是元旦連假的收假日，交通部高公局指出，截至早上7時的全國路況大致正常，並預測國道壅塞路段，包括國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統。

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Photo Credit：交通部高公局
國道1月2日重點壅塞路段與時段。

其中，高公局預測國5北向宜蘭-坪林會從早上9時一路塞到晚上8時，並為今日上午重點雍塞路段。高公局也建議西部國道南部、中部、國5北向用路人於早上9時前出發，以節省寶貴時間。而針對元旦連假最後一日，高公局的疏導措施如下：

  • 12-21時封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口
  • 14-21時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口實施高乘載管制
  • 單一費率
  • 國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費
  • 0-5時暫停收費
  • 增開國1南向楊梅-新竹、北向西螺-員林、國3南向大溪-關西、北向香山-新竹等路段路肩
  • 匝道儀控，國5頭城往坪林建議改走台9線、國1及國3新竹往返台南建議改走台61線、國6台中往返南投建議改走中投公路

另外，國1南向312.4k靠近安定交流道，早上9時17分發生4小客車與拖板車追撞的交通事故，雖然於10時12分排除事故，主線車道恢復通行，但截至發布前後方回堵車流約3k，高公局建議駕駛避開壅塞路段、改道行駛，並注意行車安全。國1北向152k近三義交流道，早上9時49分有1小客車、1大貨車追撞事故，所以佔用外線，無回堵。

高公局指出，元旦當日的全日交通量為109.8百萬車公里，為年平均平日88百萬車公里的1.2倍，其中，國5的交通量高達2.9百萬車公里，為年平均平日的1.1倍。今日0-5時交通量為5.2百萬車公里，為年平均平日（3.5百萬車公里）的1.5倍，高公局預估今日交通量為110百萬車公里。

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責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範


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