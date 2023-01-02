受僱人員薪酬占GDP破底、經濟果實吃不到，學者：不能只有台積電
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高科技產業支撐台灣的經濟優勢，產業附加價值高、薪資條件也相對優渥，然而，從台灣1142萬就業人數來看，6成就業人口都在服務業。王健全直言，台灣大學生畢業後，9成進入服務業，服務業近9成都是傳統服務業，技術含量不高、薪資偏低，讓問題更加難解。
（中央社）護國神山台積電撐起經濟半邊天，更在全球供應鏈扮演關鍵角色，常有人感嘆「台灣不能沒有台積電」；然而，主計總處揭露受僱人員報酬占GDP比率創歷史新低，凸顯產業結構失衡、分配不均日益嚴重，學者示警「台灣不能只有台積電」。
2021年台灣出口大爆發，經濟成長率飆上6.53%，創下11年新高紀錄，人民期待景氣大好之際，經濟果實也能全民共享。
主計總處最新公布的數據顯示，台灣的經濟在2021年繳出成長率突破6%的亮眼成績單，半導體、電子業居功厥偉，但從國內生產毛額（GDP）分配面來看，企業的營業盈餘占比大幅躍升至36.53%，寫下歷史新高，受僱人員報酬占比卻下探43.03%，為歷史新低。
GDP可以從生產面、支出面以及分配面等不同面向來觀察，分配面是將GDP分配為「生產及進口稅淨額」、「固定資本消耗」、「受僱人員報酬」以及「營業盈餘」4部分；「受僱人員報酬」以及「營業盈餘」可視為經濟果實的流向，「受僱人員報酬」意即多數民眾的勞務成果，「營業盈餘」則為企業放在口袋的獲利。
過去30年來，受僱人員報酬占GDP比重緩步下滑，主計總處官員坦言「趨勢是慢慢往下，隨時可能創新低」，顯見經濟果實的分配持續向企業主傾斜，加上景氣榮景集中特定產業，這也是國內景氣大好之際，國人卻無法感同身受的關鍵。
全球化浪潮 凸顯經濟果實分配議題
主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰則說，其實以年增率來看，2021年受僱人員報酬成長率高達5.68%，創7年最大漲幅，代表企業獲利創高，也有透過加薪等方式分享給員工，只是企業盈餘同樣大幅成長、年增衝上15.32%，百分比結構因而壓縮了受僱員工報酬占比。
蔡鈺泰分析受僱人員報酬占比直直落的原因，他指出，全球化風行了數十年，「國內接單，海外生產」的三角貿易興盛，企業營收可能很高，但國內需要人力不多、在國內附加價值創造也不高，便抑制了受僱人員報酬成長。
另一方面，蔡鈺泰補充，製造業續朝資本密集的方向走，採較少人力搭配技術資本，以產生更高的附加價值，提升獲利；在此情況下，就不會像勞力密集產業需要這麼多員工，企業員工薪水可能不低，但人數不需要那麼多，整體來看，受僱人員報酬占附加價值比重就會略低。
學者籲鞏固台積電同時擴散能量 讓台灣走得更紮實
經濟果實朝企業主傾斜，背後固然有產業及經濟結構的因素，但不可諱言，經濟過度仰賴特定產業，以及所得分配失衡，將帶來更多社會隱憂。
拆解2021年台灣經濟成長率高達6.53%的主要功臣，製造業貢獻達4.71個百分點，相較之下，就業人數眾多的服務業僅貢獻1.7個百分點，其中住宿餐飲、運輸倉儲受到疫情影響，對經濟成長的貢獻呈現負數。
「台灣這兩年的好表現，主要是靠半導體跟電子資訊業」，中經院副院長王健全直言，台灣經濟榮景是靠特定產業撐起，高科技產業風風光光，內需服務業、民生產業卻因為防疫管制等措施，營收慘淡。
王健全語重心長地說，如果放任產業M型化及所得分配不均惡化，會衍生一連串社會問題；除了民怨四起、社會動盪，從經濟成長的角度來看，高所得的人沒時間消費、低所得民眾沒有能力消費，長期將削弱經濟動能。
回顧過去兩年，台灣在出口、股市、投資的榮景，都少不了台積電，王健全有感而發地說，台灣不能沒有台積電，但也不能只靠台積電，「鞏固台積電優勢之餘，也要強化對其他產業的鏈結」。
王健全建議，接下來應思考如何擴大半導體優勢並擴散至其他領域，如智慧製造，或是應用面擴及農業及醫療器具領域等，如無人機施肥、達文西手臂；政府可以鼓勵強化半導體應用鏈結相關研究計畫，或是加強新創及企業往這方面投資，搭配租稅優惠等方式，「一定要把半導體擴散，帶動到其他領域發展，台灣會走得更紮實」。
服務業薪資偏低就業人數多 產業升級有賴部會總動員
高科技產業支撐台灣的經濟優勢，產業附加價值高、薪資條件也相對優渥，然而，從台灣1142萬就業人數來看，6成就業人口都在服務業。王健全直言，台灣大學生畢業後，9成進入服務業，服務業近9成都是傳統服務業，技術含量不高、薪資偏低，讓問題更加難解。
主計總處國勢普查處副處長陳惠欣說明，1990年代台灣製造業大舉西進，留在國內的製造業則朝資本密集發展，不再需要那麼多人力；產業結構變化之下，製造業受僱人數占比從2001年的41.1%一路下滑，降至2021年的35.2%，服務業占比則從2001年的50.8%，升至2021年的58.1%。
「要改善服務業低薪，主管部會要有產業發展的KPI（關鍵績效指標）」，王健全提出建言，翻轉服務業低薪絕對不是單一部會的事，必須從行政院的高度往下訂定產業發展KPI，且這不只是經濟部的責任，內政部、交通部、文化部、衛福部等部會都可以扮演一定角色。
王健全接著說明，內政部掌管入出境、移民業務，交通部負責觀光、交通，衛福部底下的長照也是大勢所趨，各部會均應設立產業發展局處、訂定KPI，從各自主管業務出力，協助業者替商業模式加值。
數位發展部近期推動的「台灣雲市集服務」，便是協助中小微企業數位轉型；即便是傳統小吃店，導入數位銷售，也能夠拓展客源、提升競爭力。
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打造友善育兒職場，優化企業競爭力座談
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台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本次座談分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響，打造友善育兒職場，優化企業競爭力。
兒福聯盟與公益自律聯盟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金等，今(22)日共同舉辦「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談，現場邀請104人力銀行江錦樺協理、永齡基金會劉宥彤執行長、美科實業簡秀芬永續長、精誠資訊黃郁仁永續長暨人資長及親子天下何琦瑜創辦人等企業代表，分享自身企業如何透過建構友善育兒職場，讓家長能無後顧之憂工作，亦可吸引並留住人才，強化企業競爭力。
據內政部統計，今年前11個月全臺新生兒僅12萬6808人，較去年同期的13萬9693人少了萬餘人，2022全年出生人數恐再創新低，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本場座談，邀請多家推動友善家庭措施的幸福企業到場分享，KPMG安侯建業聯合會計師事務所分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響；兒盟亦公布「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」，凸顯友善育兒職場對平衡工作與家庭的重要性。
兒福聯盟林志嘉董事長表示，台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊。現行法規雖有規範許多友善育兒的措施，但執行面上，家長還是會擔心因為申請育兒福利而影響考績或升遷。面臨少子化，要如何化危機為轉機，企業需要與育兒家長共同面對。
兒福聯盟「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」
兒盟指出，歷年進行育兒相關調查及提出政策立法倡議，已促成臺灣社會兩大正向改變：
1. 政府端：友善育兒職場政策逐步優化
從2014年至今，兒盟向政府提出多項育兒政策建議，包括：將育嬰留停津貼提高至月投保薪資的8成、延長育嬰留停津貼的發放月數、提供7天有薪家庭照顧假、鼓勵職場男性分擔家務親職等建議。兒盟樂見近年來政府從善如流，陸續採納民間團體的建言，如：2016年修正「性別工作平等法」，下修100人以上事業單位應設置哺(集)乳室、托兒設施措施；2018年勞動部提高企業設置托兒設施補助；2021年育嬰留停津貼從投保薪資6成提高為8成；2022年產檢假、陪產檢及陪產假從5日增加至7日…等。
2. 家長端：職場男性申請育嬰留停大幅成長
兒盟2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」發現，仍有8成2的爸爸從未申請育嬰留職停薪，經兒盟倡議後，勞動部自2021年7月起，提高育嬰留停津貼從投保薪資6成提高到8成，由最新數據可知，2022年1月至9月申請育嬰留停的人數，申請育嬰留停的男性比率，較去年同期增加54%，顯示有更多的職場男性願意參與育兒。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒盟多年來透過調查及倡議，促成政府及家長在友善育兒政策規劃及使用上出現正向改變，但對育兒家長而言，現行職場仍存有「工時給假不彈性」、「職場支持不給力」及「雇主態度不友善」三大困境。從兒盟2014年調查可知，有6成3的中小型企業不讓員工請家庭照顧假；兒盟2022年「育兒期待與實況焦點團體報告」則發現，現行僵化的工時給假制度，讓家長無法彈性運用，申請育兒相關福利時，部分雇主表現出消極同意但不友善的態度，甚至更嚴苛地要求育兒員工的工作表現，顯示許多企業在建構友善育兒職場方面，仍有進步的空間。
兒盟與企業提出3大訴求：1.工時給假更彈性 2.企業托兒更普及 3.職場氛圍更友
2021年我國總生育率降至0.975，為近11年來最低，或可反映出職場環境不友善，對於育兒家長造成無形的壓力，甚至讓許多家庭不敢生養孩子。兒盟與KPMG安侯建業聯合會計師事務所等企業代表，共同呼籲落實友善育兒職場應有更積極的作為，提出三點訴求如下：
工時給假更彈性
現今友善育兒職場措施，除了有薪產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰留停津貼、彈性工時等法定作為外，整體友善職場的制度應有更細緻的設計。兒盟2022年報告發現，育兒或計畫生育的未生育家庭均表示，最有幫助的育兒政策為「更多的彈性工時和上班制度」，建議企業讓員工依需求可彈性調整上下班時間及工作地點，育兒相關假別應改採「小時」為請假單位，讓職場家長更能兼顧工作及家庭生活。
企業托兒更普及
政府為提供更多受僱者哺育與托兒服務，透過補助雇主設置哺集乳室與托兒設施等作法，2019年亦放寬納入職場互助教保服務中心也能申請補助，但據勞動部統計，至今全臺只有9家職場互助教保服務中心，且多為公家單位或國營事業設立，一般企業員工顯無法受惠。兒盟呼籲政府，應積極找出企業不願設置企業托兒相關機制的癥結點，並分析原因，進而提出吸引企業響應的解決方案(如提高獎補助、減稅等)，讓企業托兒設施措施得以更普及。
職場氛圍更友善
從兒盟歷年調查可看出，育兒家長擔心影響升遷、考績，未申請職場相關育兒福利，或申請留停後無法回復原職，都在在顯示家長面臨友善職場政策看得到卻吃不到的困境。兒盟建議企業、雇主及受雇者，應正視育兒家庭的需求，同理家長平衡工作與家庭上的難處，形塑友善育兒職場的氛圍。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】 「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談
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