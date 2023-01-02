2023/01/02,
交通

長榮航勤不滿年終、元旦百人「依法休假」，董事長、總經理都下場支援短缺人力

長榮航勤不滿年終、元旦百人「依法休假」，董事長、總經理都下場支援短缺人力
Photo Credit: 中央社

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長榮航勤不滿年終獎金只有1個月，部分員工昨天自發性發起元旦依法休假不出勤。長榮航勤調派部分行政人員協助支援，連董事長、總經理都下場，另外，也協調機場內派遣公司支應短缺的人力。

（中央社）長榮航勤員工不滿年終獎金遠低於集團其他公司，昨天元旦上百人臨時休假，長榮航空許多航班延誤。今天部分航班仍延誤，長榮航勤調派人力支援，連董事長都下場，情況有改善。

長榮航勤不滿年終獎金只有1個月，遠低於集團長榮海運45個月、長榮航空3個月，部分員工昨天自發性發起元旦依法休假不出勤，造成長榮航空到昨晚7時有79班次航班延誤。

根據桃園國際機場公司資訊，部分長榮航空昨天深夜的航班延到今天上午起飛，包括舊金山、維也納、西雅圖、巴黎、溫哥華、洛杉磯，其中巴黎和洛杉磯起飛時間延誤逾1小時，其他延誤約8至41分鐘。

今天上午，宿霧、胡志明班機起飛時間分別延誤105及103分鐘，其他包括仁川、清邁、曼谷、新加坡及香港，延誤8至64分鐘。

不過，上午9時以後的長榮航班都顯示準時。

長榮航空清晨入境航班也有部分延誤，其中，洛杉磯、紐約、芝加哥延誤69到96分鐘，其他包括西雅圖、米蘭、福岡、大阪延誤3到27分鐘。

長榮航空接受中央社訪問說，長榮航勤調派部分行政人員協助支援，連董事長、總經理都下場，另外，也協調機場內派遣公司支應短缺的人力。

根據《聯合報》報導，長榮航勤表示，受到疫情影響近年營運艱辛，但公司為了感謝員工的共體時艱，年底已經完成調薪及年終獎金發放，包含年終1個月、每月加薪2000元，技術性較高的員工也另行調高技術津貼。

在航班的作業順序方面，長榮航空指出，會以離場的客機優先作業、到場的客機次之，再來是貨機航班作業。

根據《公視》的報導，長榮航勤佔了桃機公司大約三成的工作量，桃園航勤約佔七成。長榮航空現在集體休假，桃園航勤除了拒絕支援，也在醞釀春節罷工，估計一天可能影響150到180架航班。

一名長榮員工也向《聯合報》提及，長榮航勤的員工工作主要是客機、貨機的清潔，和機邊拖拉行李與重物，如果罷工，旅客會拿不到行李、空運貨物無法準點到達。

《華視》報導指出，有傳出長榮已經在找春節期間的臨時工，但桃園航勤工會表示，航勤工作內容有一定的門檻，讓東西放到對的位置、進機艙，可能還要駕駛拖吊車機，一般清潔人員可能不能立刻學會。而且臨時工的薪水據傳日薪比正職還要高，恐怕加速員工與公司關係惡化。

根據民航局昨天發布的新聞稿，長榮航勤COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前有員工2490人，目前有1890人，昨天上午原本安排327名人力，但有97人臨時請假；午班安排291名人力，有54人臨時請假，導致長榮航班無法正常運作。

民航局統計，至昨晚7時，共有79班次航班受到影響，其中入境航班35班次、出境航班44班次，其中，延誤超過15分鐘航班有49班次，出境客機平均延誤124分鐘，入境客機平均延誤119分鐘。

民航局長林國顯昨天先後致電長榮航空總經理孫嘉明與長榮航勤董事長陳有玉，要求落實對旅客權益的維護，並儘速與員工溝通；對於今天可能仍會有員工請假，林國顯要求陳有玉應設法增派人手處理，降低對航班與旅客的衝擊。對於員工目前提出的訴求，林國顯希望長榮航勤經營階層能正面、積極與員工溝通。

《新頭殼》的報導指出，針對長榮航勤員工集體請假事件，桃園市長張善政表示，市府會鼓勵勞資雙方對話，勞動局已經去工會關心過，必要時政府會介入協調。

交通部長王國材則希望長榮集團妥善照顧員工，讓紛爭早日落幕。

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責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範


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