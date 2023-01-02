耗資3200萬美元大橋卻因外交爭端封閉7年，委內瑞拉、哥倫比亞重啟最後一段邊關

（中央社）委內瑞拉和哥倫比亞今天重啟兩國邊界上最後一段封鎖的邊關。當地因外交爭端而關閉多年，在的新領導階層下而得到解決。

法新社報導，掛著兩國牌照的車輛穿過阿塔納西奧-吉拉爾杜特大橋（Atanasio Girardot）時，駕駛人按喇叭、乘客揮舞旗幟歡欣通過。

過去兩國關係緊繃時，這座橋被設置貨櫃阻隔通行。又名堤恩狄塔斯（Tienditas）的這座橋，是自去年兩國重拾外交關係以來最後一處還沒打通的邊關。

這道邊關7年前局部封閉、2019年徹底堵絕。當時的哥倫比亞總統杜克（Ivan Duque）質疑委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）2018年當選連任正當性，馬杜洛隨即中斷兩國外交關係。

哥倫比亞首位左派總統裴卓（Gustavo Petro）去年一上任，就尋求重建兩國關係，並推動重開邊境。

過去只有行人才能通行的邊關，2022年9月26日恢復貨車通行，空中交通也自此恢復。

兩國也都希望重振雙邊貿易；雙邊貿易額2008年時曾達72億美元，但從此一路崩盤。

通商、互派大使，哥倫比亞交長盼促進貿易、旅遊業

《美聯社》的報導指出，委內瑞拉中央大學（Central University of Venezuela）的政治學者貝尼特斯（Pedro Benítez）認為，雙方恢復關係的關鍵在於裴卓和馬杜洛於2022年11月首次面對面會晤。

貝尼特斯表示，到目前為止，重建兩國貿易關係之路相當顛簸，原因在於委內瑞拉官方「非制度性」的阻礙，導致哥倫比亞的進口商品非常昂貴。

根據《路透社》報導，裴卓和馬杜洛也分別任命了駐哥倫比亞首都波哥大（Bogota）以及委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）的大使，兩國之間從9月以來就不斷漸進開放長達2200公里的共同邊界。

哥倫比亞交通部長吉列爾莫‧岡薩雷斯（Guillermo Reyes Gonzalez）表示：「我們完全重啟兩國之間的邊界，確保貨物和乘客的移動，並促進哥倫比亞和委內瑞拉的貿易、旅遊業。」

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範