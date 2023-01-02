2023/01/02,
中國

2022年中國房市凜冬、銷售年減22兆，開發商推大蒜換房、荔枝換房

2022年中國房市凜冬、銷售年減22兆，開發商推大蒜換房、荔枝換房
示意圖，圖為中國江蘇省建物｜Photo Credit: GettyImages

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在境內外融資管道基本關閉的背景下，中國開發商面臨巨額到期債務、保交付需求，於是吸引購房者花招盡出，包含河南民權縣的「小麥換房」、河南杞縣的「大蒜換房」，均以一定的收購價、抵部份首付。

（中央社）2022年是中國房市的凜冬時刻，為刺激交易出現農產品換房等花招，但房市依然一蹶不振，估計全年銷售額減少近人民幣5兆元（約新台幣22兆元），千億級房企從43家降至20家。

陸媒「第一財經」1日報導，誰也不曾料到，房地產市場會一跌再跌。從2022年初不斷反覆的疫情，到年中的「停貸潮」，再到幾乎貫穿全年的房企爆雷事件，每一點回暖的跡象都意外湮滅，隨著房價上漲信仰的破滅，市場信心也一再下降。

根據中國房地產分析機構「克而瑞」數據顯示，2022年全年，房地產產業整體銷售額約為13.5兆元，較2021年18.19兆元少賣了近5兆元，基本回到了2015年。

而百強房企中，近9成累計業績較往年同期下滑，千億級別的房企更是銳減一半，自高峰時期的43家跌至如今僅餘20家，活下去成為房企共同主題。

報導指出，在境內外融資管道基本關閉的背景下，開發商面臨巨額到期債務、保交付需求，於是吸引購房者花招盡出。

引發市場關注的有河南民權縣的「小麥換房」、河南杞縣的建案建業城推出「大蒜換房」，均以一定的收購價、抵部份首付，隨後跟進的還有南京的「西瓜換房」，廣州的「荔枝換房」，花俏的口號下是變相的打折優惠。

但疫情不止，再加上停貸潮衝擊買氣，中秋前後，在福州，包括中海、華潤置地等在內的國企開啟大力度降價，有項目促銷價較最高均價下降超過4成。

直至第4季房企營銷熱度和力度只增不減，但購房者逐漸麻木，打折的魔力也開始消解，有房企表示，眾多降價的項目中只有部分快交房的銷售率表現不錯，但「熱度也只有2-3週」。

不過，業者認為，去年底監管層的調控方向發生變化，以「三支箭」保障融資端；多次強調地產的支柱產業地位，並提及要支持剛性和改善性住房需求，釋放被限制性政策抑制的需求，各地開啟新一輪政策放鬆。

易居企業集團執行長丁祖昱預測，2023年上半年中國房地產行業仍將有不小的壓力，6月份則將是產業走穩的重要時間點。

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責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範


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