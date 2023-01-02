2023/01/02,
拉美

巴西總統魯拉宣誓就職：曾因貪腐入獄580日、判決推翻後3度出任總統

巴西總統魯拉宣誓就職：曾因貪腐入獄580日、判決推翻後3度出任總統
巴西總統魯拉｜Photo Credit: GettyImages

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巴西金融界許多人一邊憶起魯拉2000年代初期的親商態度，一邊屏息以待，他們擔心社會支出增加，以及由魯拉忠誠盟友組成的內閣，會傷害巴西的財政可信度，迎來一個帶有貪汙汙點的國家主義新時代。

（中央社）巴西左派總統魯拉今天宣誓就職。他的盟友和親信說，魯拉過去的580天牢獄生活讓他重新體會了社會正義，也讓他認為必須以終結貧窮作為施政優先項目，而不是增加獲利。

魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）最早於1989年競選總統，但要到2002年才順利當選，於2003年到2010年擔任兩任總統。

他卸任後捲入貪腐案，2018年入獄服刑580天；同年，右派的波索納洛（Jair Bolsonaro）當選總統。2019年，魯拉的定罪判決被推翻，讓他得以參加2022年10月的總統選舉，最終擊敗尋求連任的波索納洛，第3度出任巴西總統，創下先例。

魯拉的盟友和親信告訴路透社，巴西被經濟困境、嚴重COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情和波索納洛的極右翼民粹主義撕裂，77歲的魯拉正從牢獄生活中尋找啟發，努力讓國家團結起來。

魯拉在2003年到2010年執政期間，從先前3次競選總統失敗的經驗中學到教訓，淡化了他的左派理想，與勢力龐大的巴西私營企業和解。

但魯拉的盟友說，他這次出任總統的計畫是加倍努力打擊貧窮、終結饑餓、反對種族歧視，並指派「勞工黨」（PT）成員擔任重要內閣官員，回報他們在魯拉服刑期間仍不離不棄。

勞工黨籍的南大河州（Rio Grande do Sul）前州長甄洛（Tarso Genro）與魯拉關係密切，他說：「牢獄生活讓他更加覺得自己對巴西窮人負有最重要的責任。他入獄時很堅強，出獄時更堅強。」

魯拉的朋友和盟友們說，他2019年出獄時意識形態更強烈，但這不成問題，他仍是那個在1970年代於聖保羅汽車廠擔任工會領袖時磨練說服力的實用主義者。

魯拉的幕僚們有意將他與已故南非前總統曼德拉（Nelson Mandela）相提並論。曼德拉因反對種族隔離制度，在獄中待了26年多。

金融界憂魯拉內閣貪污污點，勞工黨領袖出任財政部長

但巴西金融界許多人一邊憶起魯拉2000年代初期的親商態度，一邊屏息以待，他們擔心社會支出增加，以及由魯拉忠誠盟友組成的內閣，會傷害巴西的財政可信度，迎來一個帶有貪汙汙點的國家主義新時代。

經濟學者裴菲托（Andre Perfeito）提到魯拉宣布支出提案後市場反應不佳的現象，他說：「（市場）對魯拉3.0版金融政策的最初反應並不好。許多投資人賭波索納洛會打贏選戰，也幾乎賭對了，所以他們現在不高興也是當然。」

近期宣布的內閣官員名單也讓一些投資人坐立不安，例如勞工黨領袖哈達德（Fernando Haddad）獲任命擔任財政部長。

魯拉的發言人克里斯比尼亞諾（Jose Chrispiniano）說，魯拉支持財政責任，認為強化經濟是打擊貧窮的最佳方式。

克里斯比尼亞諾告訴路透社：「他（魯拉）不認為照顧窮人和促進經濟成長之間有任何矛盾。相反地，他覺得照顧窮人、給予他們工作和消費的機會，是經濟永續成長的動力。」

魯拉的另一名親信、勞工黨籍參議員柯斯塔（Humberto Costa）說，魯拉的政治思想在監獄裡臻於成熟。

柯斯塔說：「促使他再次競選（總統）的動力是必須為巴西帶來長久改變以留下印記，不只在政治上，也在歷史上。」

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責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範


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