巴西總統魯拉宣誓就職：曾因貪腐入獄580日、判決推翻後3度出任總統
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巴西金融界許多人一邊憶起魯拉2000年代初期的親商態度，一邊屏息以待，他們擔心社會支出增加，以及由魯拉忠誠盟友組成的內閣，會傷害巴西的財政可信度，迎來一個帶有貪汙汙點的國家主義新時代。
（中央社）巴西左派總統魯拉今天宣誓就職。他的盟友和親信說，魯拉過去的580天牢獄生活讓他重新體會了社會正義，也讓他認為必須以終結貧窮作為施政優先項目，而不是增加獲利。
魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）最早於1989年競選總統，但要到2002年才順利當選，於2003年到2010年擔任兩任總統。
他卸任後捲入貪腐案，2018年入獄服刑580天；同年，右派的波索納洛（Jair Bolsonaro）當選總統。2019年，魯拉的定罪判決被推翻，讓他得以參加2022年10月的總統選舉，最終擊敗尋求連任的波索納洛，第3度出任巴西總統，創下先例。
魯拉的盟友和親信告訴路透社，巴西被經濟困境、嚴重COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情和波索納洛的極右翼民粹主義撕裂，77歲的魯拉正從牢獄生活中尋找啟發，努力讓國家團結起來。
魯拉在2003年到2010年執政期間，從先前3次競選總統失敗的經驗中學到教訓，淡化了他的左派理想，與勢力龐大的巴西私營企業和解。
但魯拉的盟友說，他這次出任總統的計畫是加倍努力打擊貧窮、終結饑餓、反對種族歧視，並指派「勞工黨」（PT）成員擔任重要內閣官員，回報他們在魯拉服刑期間仍不離不棄。
勞工黨籍的南大河州（Rio Grande do Sul）前州長甄洛（Tarso Genro）與魯拉關係密切，他說：「牢獄生活讓他更加覺得自己對巴西窮人負有最重要的責任。他入獄時很堅強，出獄時更堅強。」
魯拉的朋友和盟友們說，他2019年出獄時意識形態更強烈，但這不成問題，他仍是那個在1970年代於聖保羅汽車廠擔任工會領袖時磨練說服力的實用主義者。
魯拉的幕僚們有意將他與已故南非前總統曼德拉（Nelson Mandela）相提並論。曼德拉因反對種族隔離制度，在獄中待了26年多。
金融界憂魯拉內閣貪污污點，勞工黨領袖出任財政部長
但巴西金融界許多人一邊憶起魯拉2000年代初期的親商態度，一邊屏息以待，他們擔心社會支出增加，以及由魯拉忠誠盟友組成的內閣，會傷害巴西的財政可信度，迎來一個帶有貪汙汙點的國家主義新時代。
經濟學者裴菲托（Andre Perfeito）提到魯拉宣布支出提案後市場反應不佳的現象，他說：「（市場）對魯拉3.0版金融政策的最初反應並不好。許多投資人賭波索納洛會打贏選戰，也幾乎賭對了，所以他們現在不高興也是當然。」
近期宣布的內閣官員名單也讓一些投資人坐立不安，例如勞工黨領袖哈達德（Fernando Haddad）獲任命擔任財政部長。
魯拉的發言人克里斯比尼亞諾（Jose Chrispiniano）說，魯拉支持財政責任，認為強化經濟是打擊貧窮的最佳方式。
克里斯比尼亞諾告訴路透社：「他（魯拉）不認為照顧窮人和促進經濟成長之間有任何矛盾。相反地，他覺得照顧窮人、給予他們工作和消費的機會，是經濟永續成長的動力。」
魯拉的另一名親信、勞工黨籍參議員柯斯塔（Humberto Costa）說，魯拉的政治思想在監獄裡臻於成熟。
柯斯塔說：「促使他再次競選（總統）的動力是必須為巴西帶來長久改變以留下印記，不只在政治上，也在歷史上。」
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責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範
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打造友善育兒職場，優化企業競爭力座談
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台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本次座談分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響，打造友善育兒職場，優化企業競爭力。
兒福聯盟與公益自律聯盟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金等，今(22)日共同舉辦「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談，現場邀請104人力銀行江錦樺協理、永齡基金會劉宥彤執行長、美科實業簡秀芬永續長、精誠資訊黃郁仁永續長暨人資長及親子天下何琦瑜創辦人等企業代表，分享自身企業如何透過建構友善育兒職場，讓家長能無後顧之憂工作，亦可吸引並留住人才，強化企業競爭力。
據內政部統計，今年前11個月全臺新生兒僅12萬6808人，較去年同期的13萬9693人少了萬餘人，2022全年出生人數恐再創新低，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本場座談，邀請多家推動友善家庭措施的幸福企業到場分享，KPMG安侯建業聯合會計師事務所分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響；兒盟亦公布「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」，凸顯友善育兒職場對平衡工作與家庭的重要性。
兒福聯盟林志嘉董事長表示，台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊。現行法規雖有規範許多友善育兒的措施，但執行面上，家長還是會擔心因為申請育兒福利而影響考績或升遷。面臨少子化，要如何化危機為轉機，企業需要與育兒家長共同面對。
兒福聯盟「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」
兒盟指出，歷年進行育兒相關調查及提出政策立法倡議，已促成臺灣社會兩大正向改變：
1. 政府端：友善育兒職場政策逐步優化
從2014年至今，兒盟向政府提出多項育兒政策建議，包括：將育嬰留停津貼提高至月投保薪資的8成、延長育嬰留停津貼的發放月數、提供7天有薪家庭照顧假、鼓勵職場男性分擔家務親職等建議。兒盟樂見近年來政府從善如流，陸續採納民間團體的建言，如：2016年修正「性別工作平等法」，下修100人以上事業單位應設置哺(集)乳室、托兒設施措施；2018年勞動部提高企業設置托兒設施補助；2021年育嬰留停津貼從投保薪資6成提高為8成；2022年產檢假、陪產檢及陪產假從5日增加至7日…等。
2. 家長端：職場男性申請育嬰留停大幅成長
兒盟2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」發現，仍有8成2的爸爸從未申請育嬰留職停薪，經兒盟倡議後，勞動部自2021年7月起，提高育嬰留停津貼從投保薪資6成提高到8成，由最新數據可知，2022年1月至9月申請育嬰留停的人數，申請育嬰留停的男性比率，較去年同期增加54%，顯示有更多的職場男性願意參與育兒。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒盟多年來透過調查及倡議，促成政府及家長在友善育兒政策規劃及使用上出現正向改變，但對育兒家長而言，現行職場仍存有「工時給假不彈性」、「職場支持不給力」及「雇主態度不友善」三大困境。從兒盟2014年調查可知，有6成3的中小型企業不讓員工請家庭照顧假；兒盟2022年「育兒期待與實況焦點團體報告」則發現，現行僵化的工時給假制度，讓家長無法彈性運用，申請育兒相關福利時，部分雇主表現出消極同意但不友善的態度，甚至更嚴苛地要求育兒員工的工作表現，顯示許多企業在建構友善育兒職場方面，仍有進步的空間。
兒盟與企業提出3大訴求：1.工時給假更彈性 2.企業托兒更普及 3.職場氛圍更友
2021年我國總生育率降至0.975，為近11年來最低，或可反映出職場環境不友善，對於育兒家長造成無形的壓力，甚至讓許多家庭不敢生養孩子。兒盟與KPMG安侯建業聯合會計師事務所等企業代表，共同呼籲落實友善育兒職場應有更積極的作為，提出三點訴求如下：
工時給假更彈性
現今友善育兒職場措施，除了有薪產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰留停津貼、彈性工時等法定作為外，整體友善職場的制度應有更細緻的設計。兒盟2022年報告發現，育兒或計畫生育的未生育家庭均表示，最有幫助的育兒政策為「更多的彈性工時和上班制度」，建議企業讓員工依需求可彈性調整上下班時間及工作地點，育兒相關假別應改採「小時」為請假單位，讓職場家長更能兼顧工作及家庭生活。
企業托兒更普及
政府為提供更多受僱者哺育與托兒服務，透過補助雇主設置哺集乳室與托兒設施等作法，2019年亦放寬納入職場互助教保服務中心也能申請補助，但據勞動部統計，至今全臺只有9家職場互助教保服務中心，且多為公家單位或國營事業設立，一般企業員工顯無法受惠。兒盟呼籲政府，應積極找出企業不願設置企業托兒相關機制的癥結點，並分析原因，進而提出吸引企業響應的解決方案(如提高獎補助、減稅等)，讓企業托兒設施措施得以更普及。
職場氛圍更友善
從兒盟歷年調查可看出，育兒家長擔心影響升遷、考績，未申請職場相關育兒福利，或申請留停後無法回復原職，都在在顯示家長面臨友善職場政策看得到卻吃不到的困境。兒盟建議企業、雇主及受雇者，應正視育兒家庭的需求，同理家長平衡工作與家庭上的難處，形塑友善育兒職場的氛圍。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】 「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談
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