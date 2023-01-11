【書評】《數字偏見》：挑戰種種關於數字的期待和崇拜，是誰在為數據說話？
我們想讓你知道的是
這本書讓我重新反省自己對於數字的情感，以及數字在我生活中的比重，我也發現應該要修改一下我的信條：統計呈現了數字，但真正為數字說話的，還是人。我們必須注意的，是誰在為數據說話，為了什麼目的說話？
文：歪帽旅人
對數字產生錯誤期待，並錯誤的認為數字的定義就是客觀的，其實是非常危險的想法。數字因而成為停止思考的藉口。如果我們希望認真看待數字，就應該承認數字的極限：數字中藏著價值判斷，並非萬物都能用數字計算，而數字不能傾訴許許多多的真相。數字不是真相，而是協助我們理解真相。
我們生活在一個對數字極端仰賴的時代。從小時候還在學校求學時，我們就已經被制約為用數字來代表一個人的學習成績跟操行表現，升學考試的分數決定我們未來會念哪間大學，而社會上更是充滿許許多多的數字用來評估一個人的工作表現和經濟能力。一到選舉，各種各樣的民調數字充斥媒體版面，候選人也嘗試將政績化為數字，說服選民投下神聖的一票。該如何評估COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情的嚴重度？經濟成長跟防疫哪個比較重要？哪個廠牌的疫苗保護力最好？似乎只要拿出數字，我們就可以得到最終解答。
數字，難道不是客觀反映了現實？我們都有著各自的主觀意見，如果要消弭爭議、得到真相，我們應該尋求的答案就是數字。數字大神無所不能，一個人的智力、幸福感、未來是否容易犯罪，一個國家的經濟成長、自由程度等等，凡是你能想到的概念，全都可以用數字來呈現。
《數字偏見：不再被操弄與誤導，洞悉偽科學的防彈思考》要挑戰的就是上述種種關於數字的期待和崇拜：數字並非純然客觀，許多數字背後都反映了人的主觀偏好和價值選擇；人的思維偏誤會對數據做出錯誤詮釋，而利益團體和政治人物可以透過操弄數字來扭曲真相。本書作者桑妮．布勞（Sanne Blauw）是一位經濟學家兼記者，也曾經是數字的狂熱信徒，但研究和新聞工作的經驗讓她發現數字背後蘊藏的迷思、誤用和各種令人意外的故事。數字，依然脫離不了哈拉瑞所說的「想像建構的秩序」，我們該如何成為一個更聰明的數字使用者，而不被數字欺騙和綁架？
從概略介紹數據的歷史談起，布勞從數字標準化、蒐集和分析的觀點，探討了人們面對數字時常有的偏見。有些層面極為有趣且重要，包括相關性不等於因果關係、該如何詮釋黑人智力測驗分數低於白人，乃至於大數據在倫理上的爭議，而有些數字背後的內幕故事更是讓人出乎意料。這一次，我們暫時跳脫數字，用冷靜、批判的角度，思考數字和你我真實生活的關係。
一、當他有人宣稱自己的智商157
多數人都有接受過智力測驗的經驗（我指的當然不是網路上的趣味心理測驗），不管是在求學或求職階段，智力測驗的結果通常會是影響你能夠獲得哪些資源的其中一個依據。表面上看，智力測驗測量的是智力，因此你在測驗上所得到的智力商數就代表了你的聰明才智，這應該是很合邏輯的想法。有人喜歡宣稱自己的智商157，這就是來自智力測驗的結果，好像157這個數字代表了一個人在各個層面都非常優秀，他的想法、人格、處理國家大事的能力是一等一的，他人望塵莫及。
但「智力」究竟是什麼？智力測驗真的反映你聰不聰明嗎？非裔美國人在智力測驗上的平均分數低於白人，這是否代表黑皮膚的人先天就比較笨，白皮膚的人就是比較優秀？曾經有科學家就是這麼主張的，他們認為不同族裔在智力測驗上的表現差異純粹是先天因素造成，而且可以作為差別對待的依據。「不信你可以看看數字」，他們和宣稱自己智商157的人一樣，都很相信數字就代表真實。
但智力，以及許多抽象的概念（像GDP和幸福指數），其實在本質上都是人為的建構，是人們為了特定的目標所構思出的理論，以此解釋和預測人類行為或經濟發展。不同的科學家會對智力有不同的定義，這取決於科學家的價值判斷和個人信念，而不同的智力定義下所發展的智力測驗並不會相同。智力測驗只是對智力這個「建構的概念」做有限的觀察，在理想情形下，它的結果可以作為智力的良好估計——但也只是估計而已，要了解一個人的智力，首先要承認智力會隨著定義不同而展現出不同面向，而我們不可能只從單一管道就了解智力，而是需要多重來源的資料。
更進一步的，如同許多心理特質，智力是先天基因和後天環境交互作用下的產物，智力測驗分數高，部分反映了一個人所得到的教育資源相當充足，而某個族群智力測驗的平均數較低，反映的很可能不是種族先天上的差異，而是後天環境裡所遭受的差別對待。
「國內生產毛額只是測量生產的數字，智商也只不過是測驗分數」，是的，有很多東西數字並沒有說明，我們在透過數字進行推論時，必須注意到它並不打算多說東西。
二、抽菸致癌，如何確定？
如果你曾經修過初等統計學，必定會聽過「相關性不等於因果關係」這句箴言，它被印在教科書裡，被教授當作重點中的重點，真理中的真理。即便如此，我們日常生活中還是要面對許多相關性資料，人在面對這些資料時會很直覺地形成因果假設，畢竟當一件事情發生（例如癌症），我們會希望知道原因究竟是什麼，藉此控制結果。而很多時候，我們會選擇對自己而言最明顯的那個，或對自己最有利的那個。
相關性為何不代表因果關係？作者提出來幾個理由：巧合、消失的因素（也就是統計學所稱的第三變項問題）以及相反因果關係。當我們手邊只有相關性資料，這些理由確實會讓我們無法合理推斷因果關係的存在，畢竟，在一般情況裡，因果關係的存在要滿足下列準則：時間順序（因在果前）、因果之間有相關、因果之間的相關不存在替代性解釋。
一個人可以運用「相關不等於因果」來批判性地思考數據當然很好，麻煩的問題是，當我們發現吸菸和肺癌之間存在關聯，動物實驗顯示菸焦油會致癌，接受菸草商委託的科學家出來說話了：這只是相關，不代表吸菸和肺癌有因果關係！這是在老鼠身上發現的，不是人！
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每個人都需要黑暗中的一點微光：靈感來自真實刑事案件，Disney+ 2023話題之作《台灣犯罪故事》
我們想讓你知道的是
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。
改編自真實犯罪事件的電影並不少見，尤其在好萊塢，例如非常經典的《我倆沒有明天》（Bonnie and Clyde, 1967）、至今仍是美國重大懸案的《索命黃道帶》（Zodiac, 2007）等等。在台灣也有楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》（A Brighter Summer Day, 1991），就是改編自台灣青少年的真實殺人事件。
這些電影的誕生，反映了觀眾對於懸案、疑案的好奇心，同時透過導演、編劇的獨特風格，重新梳理案件脈絡，讓觀眾可以從不同的視角，對人性面進行各種層級的觀察與省思。因此成功的改編犯罪事件作品，往往可以在社會上帶來更多深入又廣泛的討論——什麼是善？什麼是惡？通往毀滅的道路，也可能常常由好意鋪設而成。
【靈感來自台灣真實刑案，錯綜迷離如歷其境】
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。當然，《台灣犯罪故事》除了希望與觀眾一起探究奇案背後複雜的因果關係之外，作為台灣影劇史上較為少見的、取材於真實犯罪的類型影集，更期待可以透過本劇，激起社會大眾更多對善惡、人性的體悟、思考與討論。
全劇共有四個單元，風格迥異，各自以令人匪夷所思的火車出軌案外案、聞之喪膽的滅門血案、不寒而慄的校園凶殺案、與冤獄刑求案作為主題展開。但四個單元的時空背景，都同樣設定在2000年前後的台灣。主創團隊聰明且靈巧的以那段在經歷了千禧年的動盪不安、九二一大地震、SARS疫情的衝擊和傷痛的歲月，加上當時普遍低迷的大環境中，種種人事物的無奈、躁動的情緒，作為劇情的催化劑。想必只要是對2000年前後印象深刻的觀眾，感觸都會更加深刻。
【金獎主創團隊攜手實力派演員，細膩演繹最複雜的人性】
《台灣犯罪故事》由Sixty Percent Productions（陸匠製作）、美國加州的Imagine Entertainment和台灣犢影制作跨國合作，再加上身兼好萊塢編劇與節目統籌（Showrunner）的Trey Callaway 擔任劇本顧問，以美劇的「編劇室」概念建立工作系統，讓四位編劇與劇本顧問，同時都能給予各單元編劇意見。主創團隊更為了自真實刑案中取材，大規模的深入研究了台灣過去2、30年的重大犯罪事件，在故事情節、人物建構方面下足功夫。有了優秀的劇本加持，自然吸引到各方實力派演員加入，包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌、施柏宇、王柏傑、李銘忠、陳以文、宋芸樺、傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙等人的華麗陣容一字排開，每一位演員都是一時之選。在第一單元中〈出軌〉擔任女主角的林予晞就在受訪時表示，對戲充滿了期待、興奮之情。
1/4打頭陣播出的〈出軌〉，是由金鐘獎導演蕭力修所執導，主要演員包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌和施柏宇。故事從檢察官與保險調查員一同勘查火車出軌案開始，隨著他們逐漸趨近案情的真相，卻沒想到案中有案——驅使犯罪的動機，竟是始於人性對「愛」的需求。主要演員演技精湛不在話下，特別是林予晞與鳳小岳的上乘戲感以及絕佳默契，兩人在戲中的互動之間，散發著幾乎要溢出螢幕的化學作用，催化出一場場既壓抑又奮不顧身的情感戲，是本劇最具話題性的亮點之一。
緊接而來的是1/11播出的〈生死困局〉，由《狂徒》導演洪子烜執導，主要演員有王柏傑、李銘忠等人，以一場令社會震驚、倖存者心痛的滅門血案為背景，深刻描繪執著於追尋真相而不擇手段的記者，與罪刑定讞的兇手在獄中對質，一張一弛之間成就無比精彩的對手戲。隨著劇情推展，觀眾也將漸漸隨著劇中人物一起挖開滅門血案背後的秘密，撲朔迷離的真相，是由多少血淚堆疊而成？
1/18播出的〈惡有引力〉描述發生在校園的凶殺案，由金鐘獎最佳迷你影集導演范揚仲執導，金馬影帝陳以文、宋芸樺分飾兩角主演。一位單純又受學生歡迎的老師被發現陳屍校園，殘忍的血案揭露出青少年在人格形塑過程中的關鍵轉折——是什麼讓本該恣意揮灑青春歡笑的少年性格轉變？而做為父親的陳以文，該如何在眾人的非議之中秉公處理，又該如何與少年曾經試著對抗的惡意素面相見？
壓軸的〈黑潮之下〉，於1/25播出，這是編劇徐瑞良、梁舒婷繼《誰是被害者》之後再度搭檔，由主演傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙主演，挑戰極具爭議性的冤獄刑求主題。故事從一場虐殺棄屍於軍營的案件開始，為了打破軍方保守作為、息事寧人的作為，劇中人物挑戰權威，一步步揭開各種未審先判、虐待刑求的黑幕。戲到痛處不由得讓人繃緊了神經，觀眾也將感受到身歷其境的巨大的壓力與挑戰。
【揭開恨的傷疤，是隱隱作痛的愛】
曾執導《麻醉風暴》的金鐘獎導演蕭力修這次操刀〈出軌〉，他在受訪時指出：「希望觀眾體驗到罪與愛的一線之隔；生存的本身就是一場風險，對愛的需求也是。也許我們不能原諒犯罪，但或許能用愛的角度，去直視犯罪真相背後的遺憾，帶給每一個人，對當下家庭和社會的變動，另一種前進的想像。」〈生死困局〉的導演洪子烜也認為：「希望觀眾可以看到主角如何從仇恨和愧疚中解脫，並選擇放下及和解，在黑暗的故事中看見一絲溫暖的情感。」
犯罪粗暴的撲面而來，我們有沒有足夠的智慧與勇氣，去觀察與理解背後的原因？那或許是曾經受過的傷，也有可能是說不出口的苦。觀眾將在這四個單元的旅程中，感受到愛與恨的一體兩面，善與惡的相輔相生——畢竟任何人都可能犯罪，而那些鑄下大錯的人們，或許只是在錯誤的時間，出現在錯誤的地方，也或許只是在某個迷惘的當下，少了讓他改變決定的一點點好運。
身為《台灣犯罪故事》的監製，犢影制作的林秉聿表示：「《台灣犯罪故事》啟發自台灣曾發生的真實離奇懸案，然而我們不是要在這部影集裡面給予觀眾答案，而是希望能更多探討犯罪背後的人性幽暗與光明，思索在案件中每一個人的信仰、誘惑與救贖。我們企圖以更國際化的視野來述說台灣真實案件故事，製作出高質感劇集給世界各地觀眾欣賞。」同為監製，Imagine Entertainment國際部副總裁蔡月蓉表示：「雖然題材不同、文化也有差異，但是有些主題是全球化的。」他認為，由於主創團隊的信心與實力，相信《台灣犯罪故事》的目標觀眾必定不僅限於台灣，而是可以放眼全球，踏上國際市場。
《台灣犯罪故事》預計將在2023年1月4日開始，每週三上線一單元（3集），已經迫不及待要追一波《台灣犯罪故事》的你，不妨先看看各集預告來過個癮：
出軌
生死困局
惡有引力
黑潮之下
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