【書評】《數字偏見》：挑戰種種關於數字的期待和崇拜，是誰在為數據說話？

文：歪帽旅人

對數字產生錯誤期待，並錯誤的認為數字的定義就是客觀的，其實是非常危險的想法。數字因而成為停止思考的藉口。如果我們希望認真看待數字，就應該承認數字的極限：數字中藏著價值判斷，並非萬物都能用數字計算，而數字不能傾訴許許多多的真相。數字不是真相，而是協助我們理解真相。

我們生活在一個對數字極端仰賴的時代。從小時候還在學校求學時，我們就已經被制約為用數字來代表一個人的學習成績跟操行表現，升學考試的分數決定我們未來會念哪間大學，而社會上更是充滿許許多多的數字用來評估一個人的工作表現和經濟能力。一到選舉，各種各樣的民調數字充斥媒體版面，候選人也嘗試將政績化為數字，說服選民投下神聖的一票。該如何評估COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情的嚴重度？經濟成長跟防疫哪個比較重要？哪個廠牌的疫苗保護力最好？似乎只要拿出數字，我們就可以得到最終解答。

數字，難道不是客觀反映了現實？我們都有著各自的主觀意見，如果要消弭爭議、得到真相，我們應該尋求的答案就是數字。數字大神無所不能，一個人的智力、幸福感、未來是否容易犯罪，一個國家的經濟成長、自由程度等等，凡是你能想到的概念，全都可以用數字來呈現。

《數字偏見：不再被操弄與誤導，洞悉偽科學的防彈思考》要挑戰的就是上述種種關於數字的期待和崇拜：數字並非純然客觀，許多數字背後都反映了人的主觀偏好和價值選擇；人的思維偏誤會對數據做出錯誤詮釋，而利益團體和政治人物可以透過操弄數字來扭曲真相。本書作者桑妮．布勞（Sanne Blauw）是一位經濟學家兼記者，也曾經是數字的狂熱信徒，但研究和新聞工作的經驗讓她發現數字背後蘊藏的迷思、誤用和各種令人意外的故事。數字，依然脫離不了哈拉瑞所說的「想像建構的秩序」，我們該如何成為一個更聰明的數字使用者，而不被數字欺騙和綁架？

從概略介紹數據的歷史談起，布勞從數字標準化、蒐集和分析的觀點，探討了人們面對數字時常有的偏見。有些層面極為有趣且重要，包括相關性不等於因果關係、該如何詮釋黑人智力測驗分數低於白人，乃至於大數據在倫理上的爭議，而有些數字背後的內幕故事更是讓人出乎意料。這一次，我們暫時跳脫數字，用冷靜、批判的角度，思考數字和你我真實生活的關係。

一、當他有人宣稱自己的智商157

多數人都有接受過智力測驗的經驗（我指的當然不是網路上的趣味心理測驗），不管是在求學或求職階段，智力測驗的結果通常會是影響你能夠獲得哪些資源的其中一個依據。表面上看，智力測驗測量的是智力，因此你在測驗上所得到的智力商數就代表了你的聰明才智，這應該是很合邏輯的想法。有人喜歡宣稱自己的智商157，這就是來自智力測驗的結果，好像157這個數字代表了一個人在各個層面都非常優秀，他的想法、人格、處理國家大事的能力是一等一的，他人望塵莫及。

但「智力」究竟是什麼？智力測驗真的反映你聰不聰明嗎？非裔美國人在智力測驗上的平均分數低於白人，這是否代表黑皮膚的人先天就比較笨，白皮膚的人就是比較優秀？曾經有科學家就是這麼主張的，他們認為不同族裔在智力測驗上的表現差異純粹是先天因素造成，而且可以作為差別對待的依據。「不信你可以看看數字」，他們和宣稱自己智商157的人一樣，都很相信數字就代表真實。

但智力，以及許多抽象的概念（像GDP和幸福指數），其實在本質上都是人為的建構，是人們為了特定的目標所構思出的理論，以此解釋和預測人類行為或經濟發展。不同的科學家會對智力有不同的定義，這取決於科學家的價值判斷和個人信念，而不同的智力定義下所發展的智力測驗並不會相同。智力測驗只是對智力這個「建構的概念」做有限的觀察，在理想情形下，它的結果可以作為智力的良好估計——但也只是估計而已，要了解一個人的智力，首先要承認智力會隨著定義不同而展現出不同面向，而我們不可能只從單一管道就了解智力，而是需要多重來源的資料。

更進一步的，如同許多心理特質，智力是先天基因和後天環境交互作用下的產物，智力測驗分數高，部分反映了一個人所得到的教育資源相當充足，而某個族群智力測驗的平均數較低，反映的很可能不是種族先天上的差異，而是後天環境裡所遭受的差別對待。

「國內生產毛額只是測量生產的數字，智商也只不過是測驗分數」，是的，有很多東西數字並沒有說明，我們在透過數字進行推論時，必須注意到它並不打算多說東西。

二、抽菸致癌，如何確定？

如果你曾經修過初等統計學，必定會聽過「相關性不等於因果關係」這句箴言，它被印在教科書裡，被教授當作重點中的重點，真理中的真理。即便如此，我們日常生活中還是要面對許多相關性資料，人在面對這些資料時會很直覺地形成因果假設，畢竟當一件事情發生（例如癌症），我們會希望知道原因究竟是什麼，藉此控制結果。而很多時候，我們會選擇對自己而言最明顯的那個，或對自己最有利的那個。

相關性為何不代表因果關係？作者提出來幾個理由：巧合、消失的因素（也就是統計學所稱的第三變項問題）以及相反因果關係。當我們手邊只有相關性資料，這些理由確實會讓我們無法合理推斷因果關係的存在，畢竟，在一般情況裡，因果關係的存在要滿足下列準則：時間順序（因在果前）、因果之間有相關、因果之間的相關不存在替代性解釋。

一個人可以運用「相關不等於因果」來批判性地思考數據當然很好，麻煩的問題是，當我們發現吸菸和肺癌之間存在關聯，動物實驗顯示菸焦油會致癌，接受菸草商委託的科學家出來說話了：這只是相關，不代表吸菸和肺癌有因果關係！這是在老鼠身上發現的，不是人！