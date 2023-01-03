2023/01/03,
美加

美國眾議院議長選舉：共和黨候選人麥卡錫少了關鍵川普支持者選票，恐無法在第一輪就勝選

美國眾議院議長選舉：共和黨候選人麥卡錫少了關鍵川普支持者選票，恐無法在第一輪就勝選
共和黨眾議院多數黨領袖麥卡錫｜Photo Credit: GettyImages

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美國國會將於在美國時間3日將舉行眾議院議長選舉，共和黨提名的候選人麥卡錫若要勝選，需要共和黨幾乎全數支持。然而多位共和黨眾議員表示不會把票投給麥卡錫，眾議院也恐面臨停擺危機。

美國將於台灣時間1月4日（三）進行眾議院議長選舉。共和黨候選人凱文・麥卡錫（Kevin McCarthy）目前為最有可能勝出的人選。然而，《BBC》報導指出，麥卡錫勝選，需議會席次過半數同意，目前他恐無法獲得足夠票數，議長選舉也面臨卡關危機。若麥卡錫無法在第一輪成功勝選，將會是近100年來，首位在第一輪選舉失敗的議長候選人。

報導指出，眾議院議長是美國政治最重要的職位之一，掌管眾議院立法議程與時間表，以及各委員會的席位。根據1947年通過的《總統繼任法案》（Presidential Succession Act），眾議院議長在總統的繼承順位僅次於副總統，政治順位排名第3。若麥卡錫勝選，他將從現任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）手中，接下此職位。

出身移民家庭，抗中友台立場強烈

《THE NEW YORKER》報導表示，麥卡錫年輕時曾中過彩券，並開過餐廳「Kevin O's」。然而餐廳經營不善，隨後他將餐廳出售，並用出售餐廳的錢，進入加州州立大學貝克斯菲爾德分校（California State University, Bakersfield）就讀，期間認識了他的政治導師、共和黨聯邦眾議員的比爾・托馬斯（Bill Thomas）並被帶入政治圈。

去（2022）年期中選舉後，他受共和黨提名為眾議院議長候選人。

麥卡錫抗中友台立場鮮明，根據《路透社》報導，麥卡錫曾承諾上任後，會成立中國特別委員會（China Commitee）。他也曾表示，中國是最會盜竊智慧財產權的國家。

《Taiwan News》報導也指出，麥卡錫曾承諾，若他成為議長，將在期中選舉後造訪台灣，並早在去年7月底裴洛西訪台前夕，就公開表示支持。

與川普關係友好，卻遭川普支持者反制

《BBC》報導，麥卡錫與前總統川普（Donald Trump）關係良好，2018年共和黨失去眾議院多數後，麥卡錫作為少數黨領袖，與川普建立密切的政治合作關係

然而，《CNN》報導指出，此次議長選舉中，共和黨內麥卡錫的主要反對者皆為川普支持者。

去年11月期中選舉，共和黨在眾議院僅取得222席的微弱多數。《BBC》報導表示，麥卡錫需贏得218票才能當選眾議院議長，在沒有民主黨員宣佈會投給麥卡錫的狀況下，共和黨內反對麥卡錫的人不能超過4人。

然而，《CNN》報導表示，現已經有9名共和黨員表示，麥卡錫的政見不夠具有說服力，沒有使他們滿意，更有5名共和黨人士表示，他們無論如何都不會投給麥卡錫。這5人皆為川普的支持者。

《BBC》報導指出，該5人之一的鮑勃・古德（Bob Good）表示，他不會把票投給麥卡錫，他並非解決問題的方式，而是問題的一部份。馬特・蓋茨（Matt Gaetz）也在接受「Daily Caller」網站採訪時表示，麥卡錫只是當權派的誘餌，是遊說者和利益團體的捍衛者。

若第一輪投票未通過會如何？

《BBC》報導指出，在選出新任候選人之前，眾議院內不得展開任何事務，甚至連新國會議員的宣誓就職也無法進行。因此，若麥卡錫沒有在第一輪當選議長，眾議院議員就必須一直投票，直到有人贏得多數票。而目前除了麥卡錫，沒有其他候選人有足夠的支持度挑戰議長職位。

《CNN》報導指出，1855與1856年，即出現議長選舉多輪投票的現象，當時投票持續一個多月才由麻州眾議員納撒尼爾・班克斯（Nathaniel Banks）勝選。當時3名候選人針對奴隸制擴張進行答辯，班克斯最終也是透過獲得相對多數當選，而非法定的絕對多數。

《BBC》報導表示，舉行不只一次投票才能決定議長人選將是令人尷尬的，不僅對麥卡錫如此，對共和黨而言也是如此。100多年來，沒有任何議長候選人在第一輪投票中落選，因此這樣的失敗也可能會削弱共和黨在眾議院的聲譽。

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責任編輯：張博丞
核稿編輯：楊士範


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