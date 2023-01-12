《記得你是誰：哈佛的最後一堂課》：在變動世代裡，不迷失方向的15篇經典人生故事

文：Akari

人生好比賽車，需要巧妙整合多項條件才能換來真正的成功。

哈佛商學院是孕育出許多成功知名商業人士的搖籃。自哈佛商學院的傳統以來，老師們會在畢業前的最後一堂課，收起了教科書與平日的嚴肅、專業，以自己親身經歷的故事來鼓勵即將畢業、準備迎接人生下個階段的學生們。作者戴西．魏德蔓剛從哈佛企管碩士畢業時，正逢九一一事件，全球經濟衰退，社會氣氛低迷。她認為當時每個人，無論學歷高低、是否畢業於名校，任何人對於求職都是充滿了茫然與不安。

此時她想起了哈佛商學院教授在最後一堂課所分享的精采「故事」，正是給予了她在動盪不安的時代裡，重新獲得力量與啟發。於是她便起心動念，整理15位哈佛商學院教授的人生故事與整理，集結成書。

教授們的教誨算是給予學生們畢業前的鼓勵與禮物。在翻閱本書以前，我原本以為這些故事會是偏向雞湯式的鼓舞，像是「做人要勤奮努力」、「吃苦當吃補」等類似的老生常談。但這一切都在我翻閱《記得你是誰：哈佛的最後一堂課》後被完全推翻了。我除了感受到自己的視野是如此淺薄，也被哈佛教授們人生經歷與說故事功力深深打動。

《記得你是誰》不只談職場與管理學，更蘊含人生哲理

《記得你是誰：哈佛的最後一堂課》雖然出版於18年前（2004年），但教授們提及的故事已超越了書本或教材上的知識，而是足以橫跨不同世代，都能受用的人生哲理與智慧。如今放到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情重創經濟，俄烏戰爭影響的時代來看，依然有許多話語很值得好好反芻、深思一番。以下節錄部分最有感觸的一些章節做分享。

在變動時代裡，要先認清的幾件事情

今日商場變化速度非常猛烈，世界也變得更加混亂與茫然。因而經常這一刻所做的決策，下一刻已不再適用，因此任何決策都必須保持修正的彈性。

在變動不安的時代裡，似乎沒有什麼能夠按計畫走。這時很多時候會感到更焦慮。不過，或許我們本該認清「變動」就是世間的常態。

雷波特教授以他就讀哈佛大學時的動物學期末測驗為例，當時的考題要求學生從蓋了布袋的兩條鳥腿和一小撮羽毛當中，推斷鳥的遷徙模式、日常食物等等。有學生認為這樣的測驗方式極為不合理，便氣憤頂撞監考官並離開現場，直接放棄考試。他藉此例子說明很多時候，我們都在依據少、雜訊多等手邊資訊有限的情況下做決定。因此我們也必須運用身邊少許資料做判斷、下結論。若是要改變現狀，則要對自己的智慧、能力、操守抱持信心。即便世間充滿了變動，也要鼓起勇氣循序漸進，忠於自己任愛的事物與個人的是非標準，而不要去理會身邊的噪音、受到他人的煽動。

在現代社會的風氣之下，我們對於成功的渴求也勝過以往。而「人紅要趁早」的觀念也不知何時植入我們心中。不過賴林教授說人生其實就像賽車，光靠一兩項個別因素，例如考高分的能力、很會整理資料等，無法讓你抵達終點線。而是需要整合多項條件才能換來真正的成功。

他認為成功最重要的第一條件是化解挫折的能力，而提升受挫能力的關鍵就是保持活力與彈性。他觀察了二十世紀偉人名冊與哈佛商學院畢業後學生們的發展，有許多名人在大學成績其實並不起色，而每科成績都拿A的人往往在長途競賽中愈跑愈沒勁，反而被追趕過頭。因此在看待短時間的失敗時，要用前瞻性的眼光來看待。畢竟，人生一輩子一定會碰到挫折，如果你像個漂亮的瓷茶杯，一摔地上就破了，前面無論你衝刺的多快都功虧一簣；反之，要當個有彈性又耐用的塑膠杯，落地後彈一下就沒事了。

賴林教授認為成功的第二條件是好運，但他定義的好運跟多數人不同。他認為所謂的「好運」是指沒有遇到「噩運」，例如離開人行道沒有被卡車撞到。這也跟翟庫馬教授提到的概念相似，他向學生提問：你是否曾數算過，今天的自己，是多少的好運累積而來？他以登山時的瀕死經驗，領悟到生命及其脆弱，以及其實我們都是因為「好運」（沒有遭受到不幸）降臨而能度過今天。

面對失意或失敗時，有時我們會認為自己少了什麼，或是因為倒楣才會如此；其實我們並沒有缺些什麼，我們也已經足夠幸運，才能夠幸運地活在世上，思考著失敗的原因等種種事情。這兩則故事更能讓人體認到活著，就足夠幸運，也總是有機會去做出任何改變。

在變動時代裡，不迷失自我的幾個法則

唯有拉大格局規劃整個生涯，認清只要站在宏觀角度，在冒險的決定也會顯得舉無足輕重，你才能承擔更多風險。

當我們認清了社會變動的速度之快，有時候可能會有種暈車、失去方向之感。龐大的資訊量只會令人更焦慮，甚至令人焦慮到忘了自己是誰。麥可羅教授是專門研究商業史學者，並認為：觀念引導政策，政策產生結果。因此，切實了解自己的觀念很重要，也就是要能掌握個人想法形成的原因和過程。他認為：你必須探究你的觀念來自何方、它們如何影響你對世事的看法、固守這些觀念的你可能會在那些地方出差錯。要做到這點還得回顧自己的過去，看看從前那些是非黑白的觀念是如何建立的。

他表示自己對於美國政黨、政策的看法，皆受到家庭、校園的風氣所影響，不過時代會改變，那些固有的想法有可能也不合時宜。因此當你在未來做出任何決策前，其實都要先想想自己是如何下判斷。甩開這套黑白鏡頭看世界，反省自己的過去、想法從何而來，再仔細觀察和辨認黑白之間還有哪些色調，才能幫助自己做出高明的決策。

既然非黑即白的看法會陷入盲點。那麼「成功」的定義，是否也不限於一種？孔安教授在自己的父親意外辭世後，她藉此經歷整理了父親的舊照片，並回顧、了解父親的為人。在她攤開所有父親的照片，拼湊了更全面、完整的父親樣貌，也看到了她所敬愛父親的優點、缺陷以及介於兩者之間的東西，而正是這些，使「父親」的樣貌更完整。孔安教授也提點其實我們都需要從更寬儣、完整、公正的角度去了解別人。