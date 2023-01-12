《記得你是誰：哈佛的最後一堂課》：在變動世代裡，不迷失方向的15篇經典人生故事
我們想讓你知道的是
《記得你是誰：哈佛的最後一堂課》雖然出版於18年前（2004年），但教授們提及的故事已超越了書本或教材上的知識，而是足以橫跨不同世代，都能受用的人生哲理與智慧。如今放到COVID-19疫情重創經濟，烏俄戰爭影響的時代來看，依然有許多話語很值得好好反芻、深思一番。
文：Akari
人生好比賽車，需要巧妙整合多項條件才能換來真正的成功。
哈佛商學院是孕育出許多成功知名商業人士的搖籃。自哈佛商學院的傳統以來，老師們會在畢業前的最後一堂課，收起了教科書與平日的嚴肅、專業，以自己親身經歷的故事來鼓勵即將畢業、準備迎接人生下個階段的學生們。作者戴西．魏德蔓剛從哈佛企管碩士畢業時，正逢九一一事件，全球經濟衰退，社會氣氛低迷。她認為當時每個人，無論學歷高低、是否畢業於名校，任何人對於求職都是充滿了茫然與不安。
此時她想起了哈佛商學院教授在最後一堂課所分享的精采「故事」，正是給予了她在動盪不安的時代裡，重新獲得力量與啟發。於是她便起心動念，整理15位哈佛商學院教授的人生故事與整理，集結成書。
教授們的教誨算是給予學生們畢業前的鼓勵與禮物。在翻閱本書以前，我原本以為這些故事會是偏向雞湯式的鼓舞，像是「做人要勤奮努力」、「吃苦當吃補」等類似的老生常談。但這一切都在我翻閱《記得你是誰：哈佛的最後一堂課》後被完全推翻了。我除了感受到自己的視野是如此淺薄，也被哈佛教授們人生經歷與說故事功力深深打動。
《記得你是誰》不只談職場與管理學，更蘊含人生哲理
《記得你是誰：哈佛的最後一堂課》雖然出版於18年前（2004年），但教授們提及的故事已超越了書本或教材上的知識，而是足以橫跨不同世代，都能受用的人生哲理與智慧。如今放到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情重創經濟，俄烏戰爭影響的時代來看，依然有許多話語很值得好好反芻、深思一番。以下節錄部分最有感觸的一些章節做分享。
在變動時代裡，要先認清的幾件事情
今日商場變化速度非常猛烈，世界也變得更加混亂與茫然。因而經常這一刻所做的決策，下一刻已不再適用，因此任何決策都必須保持修正的彈性。
在變動不安的時代裡，似乎沒有什麼能夠按計畫走。這時很多時候會感到更焦慮。不過，或許我們本該認清「變動」就是世間的常態。
雷波特教授以他就讀哈佛大學時的動物學期末測驗為例，當時的考題要求學生從蓋了布袋的兩條鳥腿和一小撮羽毛當中，推斷鳥的遷徙模式、日常食物等等。有學生認為這樣的測驗方式極為不合理，便氣憤頂撞監考官並離開現場，直接放棄考試。他藉此例子說明很多時候，我們都在依據少、雜訊多等手邊資訊有限的情況下做決定。因此我們也必須運用身邊少許資料做判斷、下結論。若是要改變現狀，則要對自己的智慧、能力、操守抱持信心。即便世間充滿了變動，也要鼓起勇氣循序漸進，忠於自己任愛的事物與個人的是非標準，而不要去理會身邊的噪音、受到他人的煽動。
在現代社會的風氣之下，我們對於成功的渴求也勝過以往。而「人紅要趁早」的觀念也不知何時植入我們心中。不過賴林教授說人生其實就像賽車，光靠一兩項個別因素，例如考高分的能力、很會整理資料等，無法讓你抵達終點線。而是需要整合多項條件才能換來真正的成功。
他認為成功最重要的第一條件是化解挫折的能力，而提升受挫能力的關鍵就是保持活力與彈性。他觀察了二十世紀偉人名冊與哈佛商學院畢業後學生們的發展，有許多名人在大學成績其實並不起色，而每科成績都拿A的人往往在長途競賽中愈跑愈沒勁，反而被追趕過頭。因此在看待短時間的失敗時，要用前瞻性的眼光來看待。畢竟，人生一輩子一定會碰到挫折，如果你像個漂亮的瓷茶杯，一摔地上就破了，前面無論你衝刺的多快都功虧一簣；反之，要當個有彈性又耐用的塑膠杯，落地後彈一下就沒事了。
賴林教授認為成功的第二條件是好運，但他定義的好運跟多數人不同。他認為所謂的「好運」是指沒有遇到「噩運」，例如離開人行道沒有被卡車撞到。這也跟翟庫馬教授提到的概念相似，他向學生提問：你是否曾數算過，今天的自己，是多少的好運累積而來？他以登山時的瀕死經驗，領悟到生命及其脆弱，以及其實我們都是因為「好運」（沒有遭受到不幸）降臨而能度過今天。
面對失意或失敗時，有時我們會認為自己少了什麼，或是因為倒楣才會如此；其實我們並沒有缺些什麼，我們也已經足夠幸運，才能夠幸運地活在世上，思考著失敗的原因等種種事情。這兩則故事更能讓人體認到活著，就足夠幸運，也總是有機會去做出任何改變。
在變動時代裡，不迷失自我的幾個法則
唯有拉大格局規劃整個生涯，認清只要站在宏觀角度，在冒險的決定也會顯得舉無足輕重，你才能承擔更多風險。
當我們認清了社會變動的速度之快，有時候可能會有種暈車、失去方向之感。龐大的資訊量只會令人更焦慮，甚至令人焦慮到忘了自己是誰。麥可羅教授是專門研究商業史學者，並認為：觀念引導政策，政策產生結果。因此，切實了解自己的觀念很重要，也就是要能掌握個人想法形成的原因和過程。他認為：你必須探究你的觀念來自何方、它們如何影響你對世事的看法、固守這些觀念的你可能會在那些地方出差錯。要做到這點還得回顧自己的過去，看看從前那些是非黑白的觀念是如何建立的。
他表示自己對於美國政黨、政策的看法，皆受到家庭、校園的風氣所影響，不過時代會改變，那些固有的想法有可能也不合時宜。因此當你在未來做出任何決策前，其實都要先想想自己是如何下判斷。甩開這套黑白鏡頭看世界，反省自己的過去、想法從何而來，再仔細觀察和辨認黑白之間還有哪些色調，才能幫助自己做出高明的決策。
既然非黑即白的看法會陷入盲點。那麼「成功」的定義，是否也不限於一種？孔安教授在自己的父親意外辭世後，她藉此經歷整理了父親的舊照片，並回顧、了解父親的為人。在她攤開所有父親的照片，拼湊了更全面、完整的父親樣貌，也看到了她所敬愛父親的優點、缺陷以及介於兩者之間的東西，而正是這些，使「父親」的樣貌更完整。孔安教授也提點其實我們都需要從更寬儣、完整、公正的角度去了解別人。
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國泰世華銀行《請支援理財》全新集數，分享成為有殼族的小秘訣？專家教你買到理想好房！
我們想讓你知道的是
今年以來，全球籠罩在「疫情、通膨、戰爭」三大陰霾中、各國除了努力控制疫情，也紛紛祭出各項措施抗通膨，整個社會彌漫在通膨和升息的拉鋸戰中，在高通膨時代下，是否為買房的好時機？
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「買房那些事」並於官方YouTube和Podcast上播出。由知名財經主播葉芷娟擔任主持人，邀請Ting & Sam地產秘密客、國泰世華銀行專家陳文豪，教大家如何善用工具、看準時機，聰明買房。
國際升息對買房一族的影響
今年以來央行連續四次升息，對想購屋的民眾來說房貸利率增加，錢越來越薄，似乎離買房夢想越來越遠。國泰專家陳文豪教大家簡單試算，假設貸款100萬，期限20年，貸款利率每調升一碼（0.25%），每個月本利均攤大約增加120元，可以用「每100萬增加120元」的概念估算一下升息對自己的實際影響。
來賓Sam認為，對於長期持有的自住客來說，利率在20年、30年間一定會有升有降，短期的利率波動並不會造成太大影響。
買房先衡量自己的能力，從蛋白區中找「蛋黃」
買房到底是不是不可能的任務？其實只要有一筆錢當作頭期款，每個月有穩定收入可以支付貸款，基本上就已具備買房的條件。對於小資族來說，只要從屋型、地段、總價去篩選出「負擔得起的物件」，每個人都有機會成為有殼族。而在地段的選擇上一般人容易出現迷思：「既然要買房，就一定要買在市中心蛋黃區」，這樣的想法導致無法存到足夠的錢，買房計畫一延再延。其實每個區域都有自己的蛋黃區，在預算有限的情況下，還是可以找到蛋白甚至蛋殼中的蛋黃，未來房價也比較有保值跟增值的力道。
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自備款＋房貸＋裝潢費，回推買房準備金
有了自備款、房貸後如何評估自己能負擔的房屋總價？來賓地產秘密客建議房貸支出可抓在薪水的二分之一到三分之一之間，假設自備款是300萬，房子總價大概落在900萬到1000萬之間。同時需估算裝潢費佔比，以避免發生捉襟見肘的狀況。
培養2到3家主力銀行，爭取較佳房貸條件
如何拿到更好的房貸利率條件？銀行在承作貸款時，最重要的考量就是「償債能力」，此外每間銀行提供的利率優惠都不太相同，民眾可以透過以下三種途徑，爭取更好的利率條件：
一、薪轉戶
每個月有固定轉入交易紀錄，是銀行認識你的第一步。自營者雖然沒有固定薪水的紀錄，但與上下游廠商、客戶間的資金往來也是讓銀行有多認識你的機會。
二、信用卡發卡銀行或投資往來銀行
銀行對於你的信用紀錄、資產狀況、消費紀錄非常瞭解，更容易核貸成功或是拿到優惠利率。
三、建商、房仲配合的銀行
在購買預售屋時，可以考慮從建設公司或仲介業者配合的銀行下手，利率條件、貸款成數有機會有更好的條件。
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後疫情時代，買房除了要瞭解地段、產品規劃是不是符合需求，未來的轉手性也要納入考量，做好風險控管，仔細評估自己的能力，目前各家銀行都有推出線上試算工具，只要搜尋「國泰世華銀行貸款試算」，就能簡單試算出貸款成數、期限、每月還款金額，試算後再到銀行諮詢，更能準確瞭解貸款細節，早日實現買房夢想。
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