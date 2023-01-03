伊朗警方恢復衣著警告，要求女性在車內須戴頭巾；異議記者獄中聲援頭巾革命，獲釋消息遭家屬否認

伊朗警方恢復衣著警告，要求女性在車內須戴頭巾

（中央社）正當伊朗因宗教警察爭議引發的「頭巾革命」全國抗爭仍持續延燒，伊朗媒體2日報導，伊朗警察已經恢復警告民眾，女性甚至在汽車內也必須戴上頭巾。

另一方面，1日傳出伊朗73歲異議記者薩米米（Keyvan Samimi）已經獲釋，但他的家屬2日對《法新社》否認這項消息。薩米米2022年12月曾從獄中發出訊息，力挺庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）之死引發的抗議活動。

22歲的艾米尼2022年9月疑似違反伊朗嚴格的女性穿著宗教規定，在首都德黑蘭遭到逮捕，卻在警方拘留期間於同月16日死亡，此後伊朗陷入全國性示威動盪。德黑蘭稱這些抗議行動是「暴亂」。

伊朗《法斯通訊社》（Fars）2日引述一名高階警官報導，伊朗警方正在「全國各地」執行納茲爾-1（Nazer-1）規範的「新階段」。納茲爾是波斯文「監視」的意思。

《法斯通訊社》指出，納茲爾規範涉及「在汽車內移除頭巾」的行為，2020年剛推行時，若車內出現這類行為，車主會收到違反衣著規定的簡訊提醒，並被警告若再犯將面臨「法律」行動。

不過，根據社群媒體上的貼文，伊朗警方這回似乎取消威脅採取法律行動。一則據稱是警方發出的訊息寫道：「在您的車內出現移除頭巾情況。有必要尊重社會規範，並確保這個行為不再發生。」

伊朗9月爆發示威潮後，德黑蘭街頭已越來越少見到宗教警察的白綠警車。無論在德黑蘭的高檔區或較溫和傳統的南邊郊區，都出現過不少女子沒戴頭巾也沒被警察攔下。

伊朗檢察總長蒙塔茲瑞（Mohammad Jafar Montazeri）據報2022年12月初表示，正式名稱為「指導巡邏隊」（Gasht-e Ershad）的道德警察已經廢除。但運動人士對他的說法存疑，因他似乎是在某個會議上隨口回答一個問題，而不是由管轄道德警察的伊朗內政部發出明確指示。

伊朗改革派報紙《東方報》（Shargh）1日則報導，2020年12月因「密謀不利國家安全」罪名被判處3年徒刑的記者薩米米已經獲釋。但他的家屬2日卻表示，薩米米仍在德黑蘭以東200多公里的瑟姆南市（Semnan）監獄服刑。

薩米米曾於2022年2月獲准保外就醫，但伊朗梅爾通訊社（Mehr）5月報導，薩米米又因涉嫌從事危害國家安全的活動，同月再度入獄。

傳伊朗73歲異議記者獲釋，獄中聲援頭巾革命抗議

伊朗改革派報紙《東方報》1日報導，伊朗73歲異議新聞記者薩米米已獲釋。薩米米因被控密謀不利國家安全於2020年12月被捕。

《法新社》報導，薩米米於2020年12月被判處3年徒刑，遭囚禁在德黑蘭以東近200公里的瑟姆南市。

《東方報》並未透露確切的釋放日期。

薩米米雖於2022年2月獲准保外就醫。但《梅爾通訊社》（Mehr news agency）報導，薩米米因涉嫌從事危害國家安全的活動，去（2022）年5月重返獄中。

薩米米去年12月從獄中發出訊息，力挺庫德族女子艾米尼之死引發的抗議活動。

22歲的艾米尼因涉嫌違反伊朗嚴格的女性著裝規定，遭道德警察逮捕，9月16日在羈押期間死亡，引發民間抗議，並演變成伊朗多年來最大規模的抗議潮。

薩米米在1979年伊斯蘭革命前後，皆曾入獄服刑。

此外，伊朗媒體1日報導，當局在德黑蘭東部逮捕參加混合性別派對的足球隊員。報導中未透露他們的身分或確切人數。

《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim）報導，伊朗一個知名足球球會的多名現役和前球員31日晚在德馬溫市（Damavand）一個混合性別派對上被捕。

報導中表示，這些球員因為喝下酒精飲料的關係處於不正常的狀態。

由於宗教的緣故，伊朗法律僅允許非穆斯林攝取酒精。此外，在伊朗和異性共舞是違法的。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航