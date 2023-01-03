伊朗警方恢復衣著警告，要求女性在車內須戴頭巾；異議記者獄中聲援頭巾革命，獲釋消息遭家屬否認
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正當伊朗因宗教警察爭議引發的「頭巾革命」全國抗爭仍持續延燒，伊朗媒體2日報導，伊朗警察已經恢復警告民眾，女性甚至在汽車內也必須戴上頭巾。一則據稱是警方發出的訊息寫道：「在您的車內出現移除頭巾情況。有必要尊重社會規範，並確保這個行為不再發生。」
伊朗警方恢復衣著警告，要求女性在車內須戴頭巾
（中央社）正當伊朗因宗教警察爭議引發的「頭巾革命」全國抗爭仍持續延燒，伊朗媒體2日報導，伊朗警察已經恢復警告民眾，女性甚至在汽車內也必須戴上頭巾。
另一方面，1日傳出伊朗73歲異議記者薩米米（Keyvan Samimi）已經獲釋，但他的家屬2日對《法新社》否認這項消息。薩米米2022年12月曾從獄中發出訊息，力挺庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）之死引發的抗議活動。
22歲的艾米尼2022年9月疑似違反伊朗嚴格的女性穿著宗教規定，在首都德黑蘭遭到逮捕，卻在警方拘留期間於同月16日死亡，此後伊朗陷入全國性示威動盪。德黑蘭稱這些抗議行動是「暴亂」。
伊朗《法斯通訊社》（Fars）2日引述一名高階警官報導，伊朗警方正在「全國各地」執行納茲爾-1（Nazer-1）規範的「新階段」。納茲爾是波斯文「監視」的意思。
《法斯通訊社》指出，納茲爾規範涉及「在汽車內移除頭巾」的行為，2020年剛推行時，若車內出現這類行為，車主會收到違反衣著規定的簡訊提醒，並被警告若再犯將面臨「法律」行動。
不過，根據社群媒體上的貼文，伊朗警方這回似乎取消威脅採取法律行動。一則據稱是警方發出的訊息寫道：「在您的車內出現移除頭巾情況。有必要尊重社會規範，並確保這個行為不再發生。」
伊朗9月爆發示威潮後，德黑蘭街頭已越來越少見到宗教警察的白綠警車。無論在德黑蘭的高檔區或較溫和傳統的南邊郊區，都出現過不少女子沒戴頭巾也沒被警察攔下。
伊朗檢察總長蒙塔茲瑞（Mohammad Jafar Montazeri）據報2022年12月初表示，正式名稱為「指導巡邏隊」（Gasht-e Ershad）的道德警察已經廢除。但運動人士對他的說法存疑，因他似乎是在某個會議上隨口回答一個問題，而不是由管轄道德警察的伊朗內政部發出明確指示。
伊朗改革派報紙《東方報》（Shargh）1日則報導，2020年12月因「密謀不利國家安全」罪名被判處3年徒刑的記者薩米米已經獲釋。但他的家屬2日卻表示，薩米米仍在德黑蘭以東200多公里的瑟姆南市（Semnan）監獄服刑。
薩米米曾於2022年2月獲准保外就醫，但伊朗梅爾通訊社（Mehr）5月報導，薩米米又因涉嫌從事危害國家安全的活動，同月再度入獄。
傳伊朗73歲異議記者獲釋，獄中聲援頭巾革命抗議
伊朗改革派報紙《東方報》1日報導，伊朗73歲異議新聞記者薩米米已獲釋。薩米米因被控密謀不利國家安全於2020年12月被捕。
《法新社》報導，薩米米於2020年12月被判處3年徒刑，遭囚禁在德黑蘭以東近200公里的瑟姆南市。
《東方報》並未透露確切的釋放日期。
薩米米雖於2022年2月獲准保外就醫。但《梅爾通訊社》（Mehr news agency）報導，薩米米因涉嫌從事危害國家安全的活動，去（2022）年5月重返獄中。
薩米米去年12月從獄中發出訊息，力挺庫德族女子艾米尼之死引發的抗議活動。
22歲的艾米尼因涉嫌違反伊朗嚴格的女性著裝規定，遭道德警察逮捕，9月16日在羈押期間死亡，引發民間抗議，並演變成伊朗多年來最大規模的抗議潮。
薩米米在1979年伊斯蘭革命前後，皆曾入獄服刑。
此外，伊朗媒體1日報導，當局在德黑蘭東部逮捕參加混合性別派對的足球隊員。報導中未透露他們的身分或確切人數。
《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim）報導，伊朗一個知名足球球會的多名現役和前球員31日晚在德馬溫市（Damavand）一個混合性別派對上被捕。
報導中表示，這些球員因為喝下酒精飲料的關係處於不正常的狀態。
由於宗教的緣故，伊朗法律僅允許非穆斯林攝取酒精。此外，在伊朗和異性共舞是違法的。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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打造友善育兒職場，優化企業競爭力座談
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台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本次座談分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響，打造友善育兒職場，優化企業競爭力。
兒福聯盟與公益自律聯盟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金等，今(22)日共同舉辦「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談，現場邀請104人力銀行江錦樺協理、永齡基金會劉宥彤執行長、美科實業簡秀芬永續長、精誠資訊黃郁仁永續長暨人資長及親子天下何琦瑜創辦人等企業代表，分享自身企業如何透過建構友善育兒職場，讓家長能無後顧之憂工作，亦可吸引並留住人才，強化企業競爭力。
據內政部統計，今年前11個月全臺新生兒僅12萬6808人，較去年同期的13萬9693人少了萬餘人，2022全年出生人數恐再創新低，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本場座談，邀請多家推動友善家庭措施的幸福企業到場分享，KPMG安侯建業聯合會計師事務所分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響；兒盟亦公布「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」，凸顯友善育兒職場對平衡工作與家庭的重要性。
兒福聯盟林志嘉董事長表示，台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊。現行法規雖有規範許多友善育兒的措施，但執行面上，家長還是會擔心因為申請育兒福利而影響考績或升遷。面臨少子化，要如何化危機為轉機，企業需要與育兒家長共同面對。
兒福聯盟「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」
兒盟指出，歷年進行育兒相關調查及提出政策立法倡議，已促成臺灣社會兩大正向改變：
1. 政府端：友善育兒職場政策逐步優化
從2014年至今，兒盟向政府提出多項育兒政策建議，包括：將育嬰留停津貼提高至月投保薪資的8成、延長育嬰留停津貼的發放月數、提供7天有薪家庭照顧假、鼓勵職場男性分擔家務親職等建議。兒盟樂見近年來政府從善如流，陸續採納民間團體的建言，如：2016年修正「性別工作平等法」，下修100人以上事業單位應設置哺(集)乳室、托兒設施措施；2018年勞動部提高企業設置托兒設施補助；2021年育嬰留停津貼從投保薪資6成提高為8成；2022年產檢假、陪產檢及陪產假從5日增加至7日…等。
2. 家長端：職場男性申請育嬰留停大幅成長
兒盟2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」發現，仍有8成2的爸爸從未申請育嬰留職停薪，經兒盟倡議後，勞動部自2021年7月起，提高育嬰留停津貼從投保薪資6成提高到8成，由最新數據可知，2022年1月至9月申請育嬰留停的人數，申請育嬰留停的男性比率，較去年同期增加54%，顯示有更多的職場男性願意參與育兒。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒盟多年來透過調查及倡議，促成政府及家長在友善育兒政策規劃及使用上出現正向改變，但對育兒家長而言，現行職場仍存有「工時給假不彈性」、「職場支持不給力」及「雇主態度不友善」三大困境。從兒盟2014年調查可知，有6成3的中小型企業不讓員工請家庭照顧假；兒盟2022年「育兒期待與實況焦點團體報告」則發現，現行僵化的工時給假制度，讓家長無法彈性運用，申請育兒相關福利時，部分雇主表現出消極同意但不友善的態度，甚至更嚴苛地要求育兒員工的工作表現，顯示許多企業在建構友善育兒職場方面，仍有進步的空間。
兒盟與企業提出3大訴求：1.工時給假更彈性 2.企業托兒更普及 3.職場氛圍更友
2021年我國總生育率降至0.975，為近11年來最低，或可反映出職場環境不友善，對於育兒家長造成無形的壓力，甚至讓許多家庭不敢生養孩子。兒盟與KPMG安侯建業聯合會計師事務所等企業代表，共同呼籲落實友善育兒職場應有更積極的作為，提出三點訴求如下：
工時給假更彈性
現今友善育兒職場措施，除了有薪產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰留停津貼、彈性工時等法定作為外，整體友善職場的制度應有更細緻的設計。兒盟2022年報告發現，育兒或計畫生育的未生育家庭均表示，最有幫助的育兒政策為「更多的彈性工時和上班制度」，建議企業讓員工依需求可彈性調整上下班時間及工作地點，育兒相關假別應改採「小時」為請假單位，讓職場家長更能兼顧工作及家庭生活。
企業托兒更普及
政府為提供更多受僱者哺育與托兒服務，透過補助雇主設置哺集乳室與托兒設施等作法，2019年亦放寬納入職場互助教保服務中心也能申請補助，但據勞動部統計，至今全臺只有9家職場互助教保服務中心，且多為公家單位或國營事業設立，一般企業員工顯無法受惠。兒盟呼籲政府，應積極找出企業不願設置企業托兒相關機制的癥結點，並分析原因，進而提出吸引企業響應的解決方案(如提高獎補助、減稅等)，讓企業托兒設施措施得以更普及。
職場氛圍更友善
從兒盟歷年調查可看出，育兒家長擔心影響升遷、考績，未申請職場相關育兒福利，或申請留停後無法回復原職，都在在顯示家長面臨友善職場政策看得到卻吃不到的困境。兒盟建議企業、雇主及受雇者，應正視育兒家庭的需求，同理家長平衡工作與家庭上的難處，形塑友善育兒職場的氛圍。
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