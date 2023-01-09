中國12月製造業PMI降至近三年新低，專家分析復甦之路「喜憂並存」

去（2022）年12月31日，中國統計局公布，2022年12月製造業採購經理指數（PMI）為47.0%，該數字低於《路透社》預測的中值（48%）；比前一月下降1個百分點，是2020年3月以來的新低點。

PMI被視為一個經濟體的「體檢表」，反映製造業的整體增長或衰退。PMI的榮枯線是50%，高於50％代表製造業在擴張發展，反之則代表衰退。

去年12月的PMI是封控政策放開後首個官方公布的經濟數據。《路透社》稱，激增的感染人數使製造業面臨暫時的勞動力短缺和更劇烈的供應鏈擾動。根據路透社上周的報道，位於上海的特斯拉工廠受到上述衝擊，計劃縮減產能。

從具體數據看，中小企業受到的影響更大——大企業的PMI下降0.8%至48.3%，而同期中小企業分別下降1.7和0.9個百分點，46.4%和44.7%。三者都處於收縮區間。

同期公布的非製造業商務活動指數則下降更為顯著，僅為41.6%，較上月下降5.1個百分點。其中，建築業表現較好，為54.4%，處於景氣區間；而服務業商務活動指數為39.4%，比前一個月下降5.7個百分點。

中國統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河稱，中國製造業採購經理指數比上月有所下降，原因是受COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情衝擊等因素影響。

該機構的調查顯示，56.3%的受訪製造業者稱12月受到疫情極大的影響，比上個月激增15.5%，不過大多數人表示預計情況會逐漸改善。

Photo Credit: EPA / BBC News 工人大量感染可能影響製造業的開工率。圖為12月12日江蘇一家工業機器人製造企業的車間。

為什麼要關注PMI？

採購經理指數（PMI）採用問卷調查的方式，中國官方的調查樣本包括3000家製造業企業，及4000家非製造業企業。

被調查者對生產、新訂單、新出口訂單、在手訂單等13個指標評估，可以選擇對比此前一個月上升、不變或下降。最終，對不同指標進行加權計算後得到PMI指數。

因為與製造業發展趨勢和GDP之間高度相關，PMI指數對經濟預測的凖確性被金融界和政策制定者高度認可。

此外，調查每月進行，一般在月初發佈，時間上大大提前於其他經濟指標，因此被看作反映經濟現狀的可靠先行指標。

疫情前一年，中國每個月的PMI大致在50%上下徘徊，最高為50.5%，最低為49.2%。2020年1月為50%，2月疫情來襲後驟降至35.7%。驟降的原因是受COVID-19疫情影響，企業大面積停工。

但從2020年3月開始，製造業PMI連續18個月處於景氣區間，直到2021年9月開始繼續在50%上下徘徊，去年四月上海封城後，PMI從3月的49.5%大幅下降到47.4%，其後繼續在50%上下徘徊，但從去年9月開始，一路下降，以每月1個百分點的速度，下降到當前的47%。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 「放開」後，不少服務業受到衝擊，但也有經濟學家認為最糟糕的時候已經過去，中國經濟未來將出現強勁復甦。圖為12月8日重慶一個遊樂場。

復甦之路：喜憂並存

中國防疫「放開」後，感染人數激增，影響各行業開工，同時由於擔心感染，很多人居家不出，對服務業也產生打擊。

一些企業甚至不願跟隨政府指引而放棄防疫限制。比如，連鎖火鍋品牌海底撈，還要求其員工進行核酸檢測。

企業這種擔心不無道理，一位北京大型商超的高管表示，「我們商場和酒店的一半以上的員工都是陽性。」這位高管說，該商場仍在營業，但不得不把剩餘工作人員分成兩組，分批上班。

凱投宏觀（Capital Economics）高級中國經濟學家朱利安・埃文斯－普里查德（Julian Evans-Pritchard）認為，中國需要相當長時間來適應與病毒共處，消費活動可能要在三到六個月後，才能恢復到「類似於正常的狀態」。

「因此，中期來看，即便『清零』政策的轉變將使大多數企業受益，但它並不能立即緩解（經濟困境），未來幾個月仍將非常具有挑戰性。」

國泰君安國際的首席經濟學家周浩認為，雖然製造業PMI低於預期，但要考慮到過去一個月感染激增帶來的不確定性，分析師實際上很難進行合理的預測。

不過他也對表達了樂觀的情緒，「總的來說，我們認為中國經濟最糟糕的時期已經過去，未來將出現強勁的經濟復甦。」

「中國新年前的幾周對服務行業來說仍將具有挑戰性，因為人們不想出去消費，怕感染，」凱投宏觀首席亞洲經濟學家威廉姆斯（Mark Williams說），「但是，在人們從春節假期回來的時候，前景應該是光明的——感染率將回落，很大一部分人得過新冠後，覺得自己有一定程度的免疫力。」

從外部來看，經濟恢復似乎依然有障礙。 「我所知道的大多數工廠獲得的來年的訂單，都遠遠低於往年的情況。」供應鏈諮詢公司Tidalwave Solutions的合伙人卡梅倫・約翰遜（Cameron Johnson）稱其接觸的很多工廠訂單量只有往年的50%，有些甚至低於20%。「因此，即使中國正在開放，製造業仍將放緩，因為世界其他地區的經濟正在放緩。工廠會有工人，但他們沒有訂單。」

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航