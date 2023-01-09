中國12月製造業PMI降至近三年新低，專家分析復甦之路「喜憂並存」
我們想讓你知道的是
疫情前一年，中國每個月的PMI大致在50%上下徘徊，最高為50.5%，最低為49.2%。2020年1月為50%，2月疫情來襲後驟降至35.7%。驟降的原因是受COVID-19疫情影響，企業大面積停工。
去（2022）年12月31日，中國統計局公布，2022年12月製造業採購經理指數（PMI）為47.0%，該數字低於《路透社》預測的中值（48%）；比前一月下降1個百分點，是2020年3月以來的新低點。
PMI被視為一個經濟體的「體檢表」，反映製造業的整體增長或衰退。PMI的榮枯線是50%，高於50％代表製造業在擴張發展，反之則代表衰退。
去年12月的PMI是封控政策放開後首個官方公布的經濟數據。《路透社》稱，激增的感染人數使製造業面臨暫時的勞動力短缺和更劇烈的供應鏈擾動。根據路透社上周的報道，位於上海的特斯拉工廠受到上述衝擊，計劃縮減產能。
從具體數據看，中小企業受到的影響更大——大企業的PMI下降0.8%至48.3%，而同期中小企業分別下降1.7和0.9個百分點，46.4%和44.7%。三者都處於收縮區間。
同期公布的非製造業商務活動指數則下降更為顯著，僅為41.6%，較上月下降5.1個百分點。其中，建築業表現較好，為54.4%，處於景氣區間；而服務業商務活動指數為39.4%，比前一個月下降5.7個百分點。
中國統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河稱，中國製造業採購經理指數比上月有所下降，原因是受COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情衝擊等因素影響。
該機構的調查顯示，56.3%的受訪製造業者稱12月受到疫情極大的影響，比上個月激增15.5%，不過大多數人表示預計情況會逐漸改善。
為什麼要關注PMI？
採購經理指數（PMI）採用問卷調查的方式，中國官方的調查樣本包括3000家製造業企業，及4000家非製造業企業。
被調查者對生產、新訂單、新出口訂單、在手訂單等13個指標評估，可以選擇對比此前一個月上升、不變或下降。最終，對不同指標進行加權計算後得到PMI指數。
因為與製造業發展趨勢和GDP之間高度相關，PMI指數對經濟預測的凖確性被金融界和政策制定者高度認可。
此外，調查每月進行，一般在月初發佈，時間上大大提前於其他經濟指標，因此被看作反映經濟現狀的可靠先行指標。
疫情前一年，中國每個月的PMI大致在50%上下徘徊，最高為50.5%，最低為49.2%。2020年1月為50%，2月疫情來襲後驟降至35.7%。驟降的原因是受COVID-19疫情影響，企業大面積停工。
但從2020年3月開始，製造業PMI連續18個月處於景氣區間，直到2021年9月開始繼續在50%上下徘徊，去年四月上海封城後，PMI從3月的49.5%大幅下降到47.4%，其後繼續在50%上下徘徊，但從去年9月開始，一路下降，以每月1個百分點的速度，下降到當前的47%。
復甦之路：喜憂並存
中國防疫「放開」後，感染人數激增，影響各行業開工，同時由於擔心感染，很多人居家不出，對服務業也產生打擊。
一些企業甚至不願跟隨政府指引而放棄防疫限制。比如，連鎖火鍋品牌海底撈，還要求其員工進行核酸檢測。
企業這種擔心不無道理，一位北京大型商超的高管表示，「我們商場和酒店的一半以上的員工都是陽性。」這位高管說，該商場仍在營業，但不得不把剩餘工作人員分成兩組，分批上班。
凱投宏觀（Capital Economics）高級中國經濟學家朱利安・埃文斯－普里查德（Julian Evans-Pritchard）認為，中國需要相當長時間來適應與病毒共處，消費活動可能要在三到六個月後，才能恢復到「類似於正常的狀態」。
「因此，中期來看，即便『清零』政策的轉變將使大多數企業受益，但它並不能立即緩解（經濟困境），未來幾個月仍將非常具有挑戰性。」
國泰君安國際的首席經濟學家周浩認為，雖然製造業PMI低於預期，但要考慮到過去一個月感染激增帶來的不確定性，分析師實際上很難進行合理的預測。
不過他也對表達了樂觀的情緒，「總的來說，我們認為中國經濟最糟糕的時期已經過去，未來將出現強勁的經濟復甦。」
「中國新年前的幾周對服務行業來說仍將具有挑戰性，因為人們不想出去消費，怕感染，」凱投宏觀首席亞洲經濟學家威廉姆斯（Mark Williams說），「但是，在人們從春節假期回來的時候，前景應該是光明的——感染率將回落，很大一部分人得過新冠後，覺得自己有一定程度的免疫力。」
從外部來看，經濟恢復似乎依然有障礙。 「我所知道的大多數工廠獲得的來年的訂單，都遠遠低於往年的情況。」供應鏈諮詢公司Tidalwave Solutions的合伙人卡梅倫・約翰遜（Cameron Johnson）稱其接觸的很多工廠訂單量只有往年的50%，有些甚至低於20%。「因此，即使中國正在開放，製造業仍將放緩，因為世界其他地區的經濟正在放緩。工廠會有工人，但他們沒有訂單。」
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
延伸閱讀
- 中國第二波疫情恐在農村爆發，四川70萬人調查感染已破8成，昆山台商：狀況慘烈只能提前放假
- 2022年中國房市凜冬、銷售年減22兆，開發商推大蒜換房、荔枝換房
- 防疫封控衝擊經濟3年，中國棄清零拚復甦，學者：消費信心不振是大問題，應善用上海市「對外開放」特點
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
Tags：
每個人都需要黑暗中的一點微光：靈感來自真實刑事案件，Disney+ 2023話題之作《台灣犯罪故事》
我們想讓你知道的是
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。
改編自真實犯罪事件的電影並不少見，尤其在好萊塢，例如非常經典的《我倆沒有明天》（Bonnie and Clyde, 1967）、至今仍是美國重大懸案的《索命黃道帶》（Zodiac, 2007）等等。在台灣也有楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》（A Brighter Summer Day, 1991），就是改編自台灣青少年的真實殺人事件。
這些電影的誕生，反映了觀眾對於懸案、疑案的好奇心，同時透過導演、編劇的獨特風格，重新梳理案件脈絡，讓觀眾可以從不同的視角，對人性面進行各種層級的觀察與省思。因此成功的改編犯罪事件作品，往往可以在社會上帶來更多深入又廣泛的討論——什麼是善？什麼是惡？通往毀滅的道路，也可能常常由好意鋪設而成。
【靈感來自台灣真實刑案，錯綜迷離如歷其境】
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。當然，《台灣犯罪故事》除了希望與觀眾一起探究奇案背後複雜的因果關係之外，作為台灣影劇史上較為少見的、取材於真實犯罪的類型影集，更期待可以透過本劇，激起社會大眾更多對善惡、人性的體悟、思考與討論。
全劇共有四個單元，風格迥異，各自以令人匪夷所思的火車出軌案外案、聞之喪膽的滅門血案、不寒而慄的校園凶殺案、與冤獄刑求案作為主題展開。但四個單元的時空背景，都同樣設定在2000年前後的台灣。主創團隊聰明且靈巧的以那段在經歷了千禧年的動盪不安、九二一大地震、SARS疫情的衝擊和傷痛的歲月，加上當時普遍低迷的大環境中，種種人事物的無奈、躁動的情緒，作為劇情的催化劑。想必只要是對2000年前後印象深刻的觀眾，感觸都會更加深刻。
【金獎主創團隊攜手實力派演員，細膩演繹最複雜的人性】
《台灣犯罪故事》由Sixty Percent Productions（陸匠製作）、美國加州的Imagine Entertainment和台灣犢影制作跨國合作，再加上身兼好萊塢編劇與節目統籌（Showrunner）的Trey Callaway 擔任劇本顧問，以美劇的「編劇室」概念建立工作系統，讓四位編劇與劇本顧問，同時都能給予各單元編劇意見。主創團隊更為了自真實刑案中取材，大規模的深入研究了台灣過去2、30年的重大犯罪事件，在故事情節、人物建構方面下足功夫。有了優秀的劇本加持，自然吸引到各方實力派演員加入，包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌、施柏宇、王柏傑、李銘忠、陳以文、宋芸樺、傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙等人的華麗陣容一字排開，每一位演員都是一時之選。在第一單元中〈出軌〉擔任女主角的林予晞就在受訪時表示，對戲充滿了期待、興奮之情。
1/4打頭陣播出的〈出軌〉，是由金鐘獎導演蕭力修所執導，主要演員包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌和施柏宇。故事從檢察官與保險調查員一同勘查火車出軌案開始，隨著他們逐漸趨近案情的真相，卻沒想到案中有案——驅使犯罪的動機，竟是始於人性對「愛」的需求。主要演員演技精湛不在話下，特別是林予晞與鳳小岳的上乘戲感以及絕佳默契，兩人在戲中的互動之間，散發著幾乎要溢出螢幕的化學作用，催化出一場場既壓抑又奮不顧身的情感戲，是本劇最具話題性的亮點之一。
緊接而來的是1/11播出的〈生死困局〉，由《狂徒》導演洪子烜執導，主要演員有王柏傑、李銘忠等人，以一場令社會震驚、倖存者心痛的滅門血案為背景，深刻描繪執著於追尋真相而不擇手段的記者，與罪刑定讞的兇手在獄中對質，一張一弛之間成就無比精彩的對手戲。隨著劇情推展，觀眾也將漸漸隨著劇中人物一起挖開滅門血案背後的秘密，撲朔迷離的真相，是由多少血淚堆疊而成？
1/18播出的〈惡有引力〉描述發生在校園的凶殺案，由金鐘獎最佳迷你影集導演范揚仲執導，金馬影帝陳以文、宋芸樺分飾兩角主演。一位單純又受學生歡迎的老師被發現陳屍校園，殘忍的血案揭露出青少年在人格形塑過程中的關鍵轉折——是什麼讓本該恣意揮灑青春歡笑的少年性格轉變？而做為父親的陳以文，該如何在眾人的非議之中秉公處理，又該如何與少年曾經試著對抗的惡意素面相見？
壓軸的〈黑潮之下〉，於1/25播出，這是編劇徐瑞良、梁舒婷繼《誰是被害者》之後再度搭檔，由主演傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙主演，挑戰極具爭議性的冤獄刑求主題。故事從一場虐殺棄屍於軍營的案件開始，為了打破軍方保守作為、息事寧人的作為，劇中人物挑戰權威，一步步揭開各種未審先判、虐待刑求的黑幕。戲到痛處不由得讓人繃緊了神經，觀眾也將感受到身歷其境的巨大的壓力與挑戰。
【揭開恨的傷疤，是隱隱作痛的愛】
曾執導《麻醉風暴》的金鐘獎導演蕭力修這次操刀〈出軌〉，他在受訪時指出：「希望觀眾體驗到罪與愛的一線之隔；生存的本身就是一場風險，對愛的需求也是。也許我們不能原諒犯罪，但或許能用愛的角度，去直視犯罪真相背後的遺憾，帶給每一個人，對當下家庭和社會的變動，另一種前進的想像。」〈生死困局〉的導演洪子烜也認為：「希望觀眾可以看到主角如何從仇恨和愧疚中解脫，並選擇放下及和解，在黑暗的故事中看見一絲溫暖的情感。」
犯罪粗暴的撲面而來，我們有沒有足夠的智慧與勇氣，去觀察與理解背後的原因？那或許是曾經受過的傷，也有可能是說不出口的苦。觀眾將在這四個單元的旅程中，感受到愛與恨的一體兩面，善與惡的相輔相生——畢竟任何人都可能犯罪，而那些鑄下大錯的人們，或許只是在錯誤的時間，出現在錯誤的地方，也或許只是在某個迷惘的當下，少了讓他改變決定的一點點好運。
身為《台灣犯罪故事》的監製，犢影制作的林秉聿表示：「《台灣犯罪故事》啟發自台灣曾發生的真實離奇懸案，然而我們不是要在這部影集裡面給予觀眾答案，而是希望能更多探討犯罪背後的人性幽暗與光明，思索在案件中每一個人的信仰、誘惑與救贖。我們企圖以更國際化的視野來述說台灣真實案件故事，製作出高質感劇集給世界各地觀眾欣賞。」同為監製，Imagine Entertainment國際部副總裁蔡月蓉表示：「雖然題材不同、文化也有差異，但是有些主題是全球化的。」他認為，由於主創團隊的信心與實力，相信《台灣犯罪故事》的目標觀眾必定不僅限於台灣，而是可以放眼全球，踏上國際市場。
《台灣犯罪故事》預計將在2023年1月4日開始，每週三上線一單元（3集），已經迫不及待要追一波《台灣犯罪故事》的你，不妨先看看各集預告來過個癮：
出軌
生死困局
惡有引力
黑潮之下
更多熱門片單：https://disney.com.tw/disneyplus_latestlist
現在就加入Disney+行列，請上 www.disneyplus.com 或前往App Store、Google Play、下載Disney+ APP 訂閱並開始你的觀看之旅！追蹤Disney+以獲得第一手訊息！
臉書粉絲團：https://www.facebook.com/DisneyPlusTW
Instagram：https://www.instagram.com/disneyplustw/