秦剛破格提前接任中國外長並與布林肯通話，王毅轉任「外交一把手」開啟戰狼2.0時代

布林肯與秦剛通話談美中關係，中國外交部證實

（中央社）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，他1日與剛上任的中國外交部長秦剛通電話，討論美中關係。中國外交部在聲明中證實雙方通電話。

《路透社》報導，中國原駐美大使秦剛上週剛接任中國外交部長。布林肯在推特（Twitter）上表示，他在電話中和秦剛討論美中關係，以及致力保持溝通管道暢通。

報導說，秦剛是中國國家主席習近平信任的得力助手，在北京和華府尋求穩定雙方關係之際，中國12月30日任命秦剛為新任外長。

中國外交部證實秦剛和布林肯通電話。

中國外交部在官網聲明中說：「秦剛向布林肯道別，憶及在擔任駐美大使期間與布進行了數次坦誠、深入、富有建設性的會見。期待與布繼續保持密切工作關係，推動中美關係改善發展。雙方並在通話中互致新年問候。」

56歲的秦剛接替王毅出任外長一職。69歲的王毅在過去10年擔任中國外交部長，去（2022）年10月獲拔擢為中國共產黨中央政治局委員。

報導說，與前任駐美大使崔天凱任職8年相比，秦剛擔任駐美大使僅17個月相對短暫。儘管秦剛在任職期間談到美中關係時似乎語帶樂觀，他的任期恰逢兩國關係惡化。

在王毅擔任外長期間，北京和華府因貿易和台灣等種種議題，緊張關係急劇升級。

秦剛打破慣例，提前被任命為中國外交部長

央視新聞聯播報導，中國全國人大常委會12月30日召開第38次會議決定，任命前駐美大使秦剛為外交部長，原任部長王毅卸任。這項人事案隨後由中國政府發布第129號國家主席令。

藉由10月間舉行的中共二十大，秦剛出乎意外地晉升中央委員，受到各界注意。一般預料，秦剛這項人事晉升，象徵他將超越資歷更高的數名外交副部長，破格出任中國外交部長，接替王毅的職務，符合中共總書記習近平的用人思路。

照中國慣例，秦剛原應於2023年3月的全國人大會議才被選為外交部長，如今卻提前就任，打破中國近年來的慣例，也因此使他這項人事任命受到矚目。

秦剛生於1966年3月，現年56歲，天津市人，大學學歷，1988年起進入中國外交部工作。他歷任外交部西歐司秘書、副司長、司長，駐英國公使，新聞司副司長、司長兼發言人，禮賓司長，部長助理，副部長，2021年調任中國駐美國大使。

王毅接掌外工委辦公室提台灣，開啟戰狼2.0時代

中國前外長王毅出任中央外事工作委員會辦公室主任，他最新發文稱將為捍衛國家利益和民族尊嚴構築堅強防線，並指台灣是中美關係不可逾越紅線。未來5年中國外交路線恐進入戰狼2.0時代。

中國全國人大常委會12月30日開會決定，任命前駐美大使秦剛為外交部長，原任部長王毅卸任。而1日中國外交部官網刊登王毅以中共中央政治局委員、「中央外辦主任」名義在《求是》雜誌2023年第1期以〈矢志民族復興，胸懷人類命運奮進中國特色大國外交新征程〉為題刊文，顯示王毅已接任前手楊潔篪成為中共黨中央外交、國家安全領域的重要一把手。

王毅表示，2022年國際形勢更加深刻複雜，新冠疫情與烏克蘭危機交織疊加，能源、糧食安全等多重危機接踵而至，霸權霸道霸淩行徑危害深重，世界陣營化、碎片化、無序化風險上升，各種不穩定、不確定、超預期因素積聚，人類社會面臨重重挑戰。

文章指未來仍要積極拓展平等、開放、合作的全球夥伴關係，推動構建和平共處、總體穩定、均衡發展的大國關係格局。

在中俄關係方面，王毅指是建立在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎之上，不管國際風雲如何變幻，中俄雙方都將保持戰略定力。

至於中美關係，王毅表示，需要探討確立中美關係指導原則並校正航向。指過去一年來，中方堅持不懈探索中美兩個大國正確相處之道，面對美國等少數國家執意推行所謂「印太戰略」，搞各種封閉排他小圈子，中國堅決反對一切冷戰思維和分裂對抗，支持周邊國家牢牢把命運掌握在自己手中，共同抵制破壞地區和平穩定的逆流。

此外，王毅文章提到中國外交不畏強權霸淩，為捍衛國家利益和民族尊嚴構築堅強防線。提到台灣時稱是中國核心利益中的核心，是中美政治的基礎，是中美關係不可逾越的紅線。

隨王毅及秦剛中國外交兩大檯面人物陸續就位，其好鬥發言未收歛，未來5年中國外交路線恐進入戰狼2.0時代。

關於中央外事辦與外交部權責，根據陸媒說明，中央外事辦歸中央管理，頂頭上司是中央外事工作委員會。而外交部是國務院組成部門，相當於內閣機關，是政府部門。一個代表黨，一個代表政府，機構設置管理存在明顯差別。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航