秦剛破格提前接任中國外長並與布林肯通話，王毅轉任「外交一把手」開啟戰狼2.0時代
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照中國慣例，秦剛原應於2023年3月的全國人大會議才被選為外交部長，如今卻提前就任，打破中國近年來的慣例，也因此使他這項人事任命受到矚目。中國前外長王毅出任中央外事工作委員會辦公室主任，他最新發文稱台灣是中美關係不可逾越紅線，顯示王毅已接任前手楊潔篪成為中共黨中央外交、國家安全領域的重要一把手。
布林肯與秦剛通話談美中關係，中國外交部證實
（中央社）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，他1日與剛上任的中國外交部長秦剛通電話，討論美中關係。中國外交部在聲明中證實雙方通電話。
《路透社》報導，中國原駐美大使秦剛上週剛接任中國外交部長。布林肯在推特（Twitter）上表示，他在電話中和秦剛討論美中關係，以及致力保持溝通管道暢通。
報導說，秦剛是中國國家主席習近平信任的得力助手，在北京和華府尋求穩定雙方關係之際，中國12月30日任命秦剛為新任外長。
中國外交部證實秦剛和布林肯通電話。
中國外交部在官網聲明中說：「秦剛向布林肯道別，憶及在擔任駐美大使期間與布進行了數次坦誠、深入、富有建設性的會見。期待與布繼續保持密切工作關係，推動中美關係改善發展。雙方並在通話中互致新年問候。」
56歲的秦剛接替王毅出任外長一職。69歲的王毅在過去10年擔任中國外交部長，去（2022）年10月獲拔擢為中國共產黨中央政治局委員。
報導說，與前任駐美大使崔天凱任職8年相比，秦剛擔任駐美大使僅17個月相對短暫。儘管秦剛在任職期間談到美中關係時似乎語帶樂觀，他的任期恰逢兩國關係惡化。
在王毅擔任外長期間，北京和華府因貿易和台灣等種種議題，緊張關係急劇升級。
秦剛打破慣例，提前被任命為中國外交部長
央視新聞聯播報導，中國全國人大常委會12月30日召開第38次會議決定，任命前駐美大使秦剛為外交部長，原任部長王毅卸任。這項人事案隨後由中國政府發布第129號國家主席令。
藉由10月間舉行的中共二十大，秦剛出乎意外地晉升中央委員，受到各界注意。一般預料，秦剛這項人事晉升，象徵他將超越資歷更高的數名外交副部長，破格出任中國外交部長，接替王毅的職務，符合中共總書記習近平的用人思路。
照中國慣例，秦剛原應於2023年3月的全國人大會議才被選為外交部長，如今卻提前就任，打破中國近年來的慣例，也因此使他這項人事任命受到矚目。
秦剛生於1966年3月，現年56歲，天津市人，大學學歷，1988年起進入中國外交部工作。他歷任外交部西歐司秘書、副司長、司長，駐英國公使，新聞司副司長、司長兼發言人，禮賓司長，部長助理，副部長，2021年調任中國駐美國大使。
王毅接掌外工委辦公室提台灣，開啟戰狼2.0時代
中國前外長王毅出任中央外事工作委員會辦公室主任，他最新發文稱將為捍衛國家利益和民族尊嚴構築堅強防線，並指台灣是中美關係不可逾越紅線。未來5年中國外交路線恐進入戰狼2.0時代。
中國全國人大常委會12月30日開會決定，任命前駐美大使秦剛為外交部長，原任部長王毅卸任。而1日中國外交部官網刊登王毅以中共中央政治局委員、「中央外辦主任」名義在《求是》雜誌2023年第1期以〈矢志民族復興，胸懷人類命運奮進中國特色大國外交新征程〉為題刊文，顯示王毅已接任前手楊潔篪成為中共黨中央外交、國家安全領域的重要一把手。
王毅表示，2022年國際形勢更加深刻複雜，新冠疫情與烏克蘭危機交織疊加，能源、糧食安全等多重危機接踵而至，霸權霸道霸淩行徑危害深重，世界陣營化、碎片化、無序化風險上升，各種不穩定、不確定、超預期因素積聚，人類社會面臨重重挑戰。
文章指未來仍要積極拓展平等、開放、合作的全球夥伴關係，推動構建和平共處、總體穩定、均衡發展的大國關係格局。
在中俄關係方面，王毅指是建立在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎之上，不管國際風雲如何變幻，中俄雙方都將保持戰略定力。
至於中美關係，王毅表示，需要探討確立中美關係指導原則並校正航向。指過去一年來，中方堅持不懈探索中美兩個大國正確相處之道，面對美國等少數國家執意推行所謂「印太戰略」，搞各種封閉排他小圈子，中國堅決反對一切冷戰思維和分裂對抗，支持周邊國家牢牢把命運掌握在自己手中，共同抵制破壞地區和平穩定的逆流。
此外，王毅文章提到中國外交不畏強權霸淩，為捍衛國家利益和民族尊嚴構築堅強防線。提到台灣時稱是中國核心利益中的核心，是中美政治的基礎，是中美關係不可逾越的紅線。
隨王毅及秦剛中國外交兩大檯面人物陸續就位，其好鬥發言未收歛，未來5年中國外交路線恐進入戰狼2.0時代。
關於中央外事辦與外交部權責，根據陸媒說明，中央外事辦歸中央管理，頂頭上司是中央外事工作委員會。而外交部是國務院組成部門，相當於內閣機關，是政府部門。一個代表黨，一個代表政府，機構設置管理存在明顯差別。
新聞來源
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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每個人都需要黑暗中的一點微光：靈感來自真實刑事案件，Disney+ 2023話題之作《台灣犯罪故事》
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2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。
改編自真實犯罪事件的電影並不少見，尤其在好萊塢，例如非常經典的《我倆沒有明天》（Bonnie and Clyde, 1967）、至今仍是美國重大懸案的《索命黃道帶》（Zodiac, 2007）等等。在台灣也有楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》（A Brighter Summer Day, 1991），就是改編自台灣青少年的真實殺人事件。
這些電影的誕生，反映了觀眾對於懸案、疑案的好奇心，同時透過導演、編劇的獨特風格，重新梳理案件脈絡，讓觀眾可以從不同的視角，對人性面進行各種層級的觀察與省思。因此成功的改編犯罪事件作品，往往可以在社會上帶來更多深入又廣泛的討論——什麼是善？什麼是惡？通往毀滅的道路，也可能常常由好意鋪設而成。
【靈感來自台灣真實刑案，錯綜迷離如歷其境】
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。當然，《台灣犯罪故事》除了希望與觀眾一起探究奇案背後複雜的因果關係之外，作為台灣影劇史上較為少見的、取材於真實犯罪的類型影集，更期待可以透過本劇，激起社會大眾更多對善惡、人性的體悟、思考與討論。
全劇共有四個單元，風格迥異，各自以令人匪夷所思的火車出軌案外案、聞之喪膽的滅門血案、不寒而慄的校園凶殺案、與冤獄刑求案作為主題展開。但四個單元的時空背景，都同樣設定在2000年前後的台灣。主創團隊聰明且靈巧的以那段在經歷了千禧年的動盪不安、九二一大地震、SARS疫情的衝擊和傷痛的歲月，加上當時普遍低迷的大環境中，種種人事物的無奈、躁動的情緒，作為劇情的催化劑。想必只要是對2000年前後印象深刻的觀眾，感觸都會更加深刻。
【金獎主創團隊攜手實力派演員，細膩演繹最複雜的人性】
《台灣犯罪故事》由Sixty Percent Productions（陸匠製作）、美國加州的Imagine Entertainment和台灣犢影制作跨國合作，再加上身兼好萊塢編劇與節目統籌（Showrunner）的Trey Callaway 擔任劇本顧問，以美劇的「編劇室」概念建立工作系統，讓四位編劇與劇本顧問，同時都能給予各單元編劇意見。主創團隊更為了自真實刑案中取材，大規模的深入研究了台灣過去2、30年的重大犯罪事件，在故事情節、人物建構方面下足功夫。有了優秀的劇本加持，自然吸引到各方實力派演員加入，包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌、施柏宇、王柏傑、李銘忠、陳以文、宋芸樺、傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙等人的華麗陣容一字排開，每一位演員都是一時之選。在第一單元中〈出軌〉擔任女主角的林予晞就在受訪時表示，對戲充滿了期待、興奮之情。
1/4打頭陣播出的〈出軌〉，是由金鐘獎導演蕭力修所執導，主要演員包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌和施柏宇。故事從檢察官與保險調查員一同勘查火車出軌案開始，隨著他們逐漸趨近案情的真相，卻沒想到案中有案——驅使犯罪的動機，竟是始於人性對「愛」的需求。主要演員演技精湛不在話下，特別是林予晞與鳳小岳的上乘戲感以及絕佳默契，兩人在戲中的互動之間，散發著幾乎要溢出螢幕的化學作用，催化出一場場既壓抑又奮不顧身的情感戲，是本劇最具話題性的亮點之一。
緊接而來的是1/11播出的〈生死困局〉，由《狂徒》導演洪子烜執導，主要演員有王柏傑、李銘忠等人，以一場令社會震驚、倖存者心痛的滅門血案為背景，深刻描繪執著於追尋真相而不擇手段的記者，與罪刑定讞的兇手在獄中對質，一張一弛之間成就無比精彩的對手戲。隨著劇情推展，觀眾也將漸漸隨著劇中人物一起挖開滅門血案背後的秘密，撲朔迷離的真相，是由多少血淚堆疊而成？
1/18播出的〈惡有引力〉描述發生在校園的凶殺案，由金鐘獎最佳迷你影集導演范揚仲執導，金馬影帝陳以文、宋芸樺分飾兩角主演。一位單純又受學生歡迎的老師被發現陳屍校園，殘忍的血案揭露出青少年在人格形塑過程中的關鍵轉折——是什麼讓本該恣意揮灑青春歡笑的少年性格轉變？而做為父親的陳以文，該如何在眾人的非議之中秉公處理，又該如何與少年曾經試著對抗的惡意素面相見？
壓軸的〈黑潮之下〉，於1/25播出，這是編劇徐瑞良、梁舒婷繼《誰是被害者》之後再度搭檔，由主演傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙主演，挑戰極具爭議性的冤獄刑求主題。故事從一場虐殺棄屍於軍營的案件開始，為了打破軍方保守作為、息事寧人的作為，劇中人物挑戰權威，一步步揭開各種未審先判、虐待刑求的黑幕。戲到痛處不由得讓人繃緊了神經，觀眾也將感受到身歷其境的巨大的壓力與挑戰。
【揭開恨的傷疤，是隱隱作痛的愛】
曾執導《麻醉風暴》的金鐘獎導演蕭力修這次操刀〈出軌〉，他在受訪時指出：「希望觀眾體驗到罪與愛的一線之隔；生存的本身就是一場風險，對愛的需求也是。也許我們不能原諒犯罪，但或許能用愛的角度，去直視犯罪真相背後的遺憾，帶給每一個人，對當下家庭和社會的變動，另一種前進的想像。」〈生死困局〉的導演洪子烜也認為：「希望觀眾可以看到主角如何從仇恨和愧疚中解脫，並選擇放下及和解，在黑暗的故事中看見一絲溫暖的情感。」
犯罪粗暴的撲面而來，我們有沒有足夠的智慧與勇氣，去觀察與理解背後的原因？那或許是曾經受過的傷，也有可能是說不出口的苦。觀眾將在這四個單元的旅程中，感受到愛與恨的一體兩面，善與惡的相輔相生——畢竟任何人都可能犯罪，而那些鑄下大錯的人們，或許只是在錯誤的時間，出現在錯誤的地方，也或許只是在某個迷惘的當下，少了讓他改變決定的一點點好運。
身為《台灣犯罪故事》的監製，犢影制作的林秉聿表示：「《台灣犯罪故事》啟發自台灣曾發生的真實離奇懸案，然而我們不是要在這部影集裡面給予觀眾答案，而是希望能更多探討犯罪背後的人性幽暗與光明，思索在案件中每一個人的信仰、誘惑與救贖。我們企圖以更國際化的視野來述說台灣真實案件故事，製作出高質感劇集給世界各地觀眾欣賞。」同為監製，Imagine Entertainment國際部副總裁蔡月蓉表示：「雖然題材不同、文化也有差異，但是有些主題是全球化的。」他認為，由於主創團隊的信心與實力，相信《台灣犯罪故事》的目標觀眾必定不僅限於台灣，而是可以放眼全球，踏上國際市場。
《台灣犯罪故事》預計將在2023年1月4日開始，每週三上線一單元（3集），已經迫不及待要追一波《台灣犯罪故事》的你，不妨先看看各集預告來過個癮：
出軌
生死困局
惡有引力
黑潮之下
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