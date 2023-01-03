法國元旦起禁止內用免洗餐具，麥當勞等速食店坦言「我們還沒準備好」

（中央社）自元旦起，法國禁止快餐店內用免洗餐具，是歐洲首先實施這項法規的國家。然而在執行上遭遇許多挑戰，許多商家坦言「還沒準備好」；法規的效率也受到質疑。

根據法國2020年反浪費法，目標訂於2040年前終結境內所有免洗拋棄式塑膠。繼之前禁止使用塑膠吸管與餐具後，今年1月1日起所有內用餐點禁止使用免洗餐具與包裝，是歐洲首個採取此項措施的國家。

根據生態環境部估計，法規上路後能少丟棄200億個餐具、免洗杯、盤子等免洗容器，也就是每年減少約18萬噸垃圾。

由於飲食習慣，法國一般餐廳內用不會使用免洗餐具，因此法令針對的是速食店，尤其是每年提供60億份餐點、4萬間的連鎖快餐。此外，有20人座位以上的快餐、食堂也是規範對象。

非政府組織「法國零浪費」（Zero Waste France）在2017年審查反浪費法案時，就大力推動免洗餐具禁令，根據法國零浪費估計，法國麥當勞每秒鐘能製造超過1公斤的免洗包裝垃圾。

2022年11月下旬，總統馬克宏（Emmanuel Macron）為了展示新令，特別在推特（Twitter）上貼出麥當勞的新內用環保餐具，並寫道：「反浪費法，不只是終結塑膠吸管。看看周邊：在法國，改變正在發生，為了變革我們的消費習慣與減少垃圾。」

La loi anti-gaspillage, ce n’est pas seulement la fin des pailles en plastique. Observez autour de vous : en France, les changements sont à l'œuvre pour faire évoluer nos modes de consommation et réduire nos déchets. On pousse pour le faire au niveau mondial. Changeons la donne ! https://t.co/sd0YRRv1ko — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 20, 2022

元旦週日法令第一天上路，法國各家媒體都走訪快餐店，發現大部分商家仍在使用免洗餐具，例如麥當勞巴黎12區分店內用依舊是即丟免洗餐具。店經理向《世界報》（Le Monde）承認：「我們還沒準備好。」

漢堡王也是同樣問題，經理告訴記者：「在進行了，但我們需要全部拆掉，好裝進洗碗機」。至於法國最新快餐連鎖G LA DALLE的分店店長坦言不知道最新法規，表示「除了托盤，全部都是免洗，也沒有加裝洗碗機的規畫」。

但也有努力朝環保餐具推進的店家，例如提供三明治、帕尼尼、比薩等速食的連鎖餐廳Lunch Time。負責人說，他們用的是鋼碗、瓷盤和不銹鋼餐具，只差把免洗杯換成玻璃，「我們會換的，應該要保護大自然」。

生態環境部長貝修（Christophe Béchu）說，會特別要求連鎖店，要他們「樹立楷模」，並預定6日與速食連鎖負責人會面，請他們提出行動計畫。部長幕僚向媒體表示，對大型連鎖速食店的要求會更嚴格。

麥當勞表示從2年前就開始籌劃、測試、推廣，遭遇重大的執行與財務挑戰，目前9成的分店已準備好。漢堡王公關則表示，每家分店遇到的限制都不同，「部分餐廳需要打掉整面牆壁才能在廚房硬擠出空間放置高溫洗碗機」。

另一方面，政府表示將提供5000萬歐元（約新台幣16億4000萬元）基金，以協助遭遇財務困難的非連鎖快餐店，或加速取得為加裝洗碗機的施工執照。

Pyxo是結合數位軟體與餐飲環保容器的公司，創辦人裴利（Benjamin Peri）告訴《世界報》，最難的不是搞定商家，而是「管理消費者」，並鼓勵他們歸還容器。例如麥當勞在過去幾週測試時，就有許多亮紅色的薯條盒子「不翼而飛」。

除了落實困難，措施的效率也受質疑。因為目前只強制「內用」使用環保餐具，然而某些店家外帶占營業額的7成。因此可拋棄式包裝與餐盒還是繼續使用，直到下一個關於外帶禁令的法規上路為止，然而規畫時程表目前仍未知。

「法國零浪費」指出，大部分快餐店仍選用非永續的材質來取代免洗餐具，例如Tritan（改質PCT）或PP材料（聚丙烯）；但麥當勞表示，客人有很多孩童，無法使用玻璃。

另外，由於規範只限於20人座以上餐廳，因此有小型店家謊報人數以避免法規。貝修保證，將謹慎追蹤，不讓商家謊報避法。

為真正推動環保用餐轉型，除了對大企業不痛不癢的最高1萬5000歐元罰鍰外，非政府組織也希望喚起消費者意識，直接呼籲消費者「制裁不遵守法規的商家，不要再去消費」，才能讓店家儘快行動。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀