2023/01/03,
社會

桃園「黑人家族」幫派老大郭信一身中6槍不治，槍手疑逃往新北、涉案車輛已被放火燒毀

桃園「黑人家族」幫派老大郭信一身中6槍不治，槍手疑逃往新北、涉案車輛已被放火燒毀
Photo Credit: 中央社（翻攝照片）

我們想讓你知道的是

桃園市「黑人家族」大哥綽號「黑人」的郭信一昨（2）日傍晚行經桃園區泰昌十街、吉昌街時，遭不明歹徒持槍連續射擊，雖送醫搶救仍不治。郭信一為桃園「黑人家族」大哥，「黑人家族」在桃園及中壢地區赫赫有名，早年從桃園南門市場發跡，以手段凶狠著稱，在地幫派分子對他們也退避三分。

《中央社》報導，桃園市「黑人家族」大哥綽號「黑人」的郭信一昨（2）日傍晚行經桃園區泰昌十街、吉昌街時，遭不明歹徒持槍連續射擊，郭男身中多槍血流滿地，附近居民聞聲探頭察看，只見一人倒地，歹徒已逃逸無蹤。桃園市警局桃園分局獲報後已展開追查，郭男雖送醫搶救仍不治，警方目前正釐清相關案情。

《中央社》報導，根據現場民眾表示，郭信一傍晚出門倒垃圾，在泰昌十街突然被人開槍，郭信一奮力逃離，但又接連被開了數槍，當場倒臥血泊中，行凶者已逃離現場。知情人士指出，郭信一左右肩膀各中1槍、左右鎖骨各中1槍、右手掌1槍、左腹1槍，行凶者手法殘酷，不排除是尋仇。

桃園黑幫老大郭信一遭槍擊不治（1）
Photo Credit: 中央社 via 民眾提供
桃園市「黑人家族」大哥綽號「黑人」的郭信一2日傍晚行經桃園區泰昌十街、吉昌街時，遭不明歹徒持槍連續射擊，郭男身中多槍血流滿地，送醫搶救仍不 治。
桃園黑幫老大郭信一遭槍擊不治（2）
Photo Credit: 中央社 via 民眾提供
郭信一遭持槍連續射擊，送醫搶救仍不治，警方獲報後已展開追查，釐清相關案情。

《自由時報》報導，郭信一為桃園「黑人家族」大哥，「黑人家族」在桃園及中壢地區赫赫有名，早年從桃園南門市場發跡，以手段凶狠著稱，在地幫派分子對他們也退避三分，尤其是靈魂人物就是老大郭信一於2019年6月間，桃園發生血鷹幫車行挾持案時，郭應警方要求出面勸降，成功化解危機，救出9名人質，可見郭在道上的輩份與地位。

《聯合新聞網》報導，槍擊案發生於下午5時30分左右，新北市三峽警分局隨後於6時20分接獲桃園警分局通報，請求協助攔查疑似槍手駕駛的轎車。晚間7時50分警方在三峽與樹林交界的大漢溪畔附近，發現該車被棄置在偏僻的柑園街二段418巷內，但已被放火燒毀。警方隨即封鎖現場，由鑑識人員到場採證，並循線全力緝捕在逃嫌犯。

擊斃桃園黑幫老大郭信一 槍手疑逃往新北還燒車
Photo Credit: 中央社（翻攝照片）
桃園市「黑人家族」大哥綽號「黑人」的郭信一2日傍晚遭持槍連續射擊，傷重不治，歹徒疑往新北逃逸，三峽警方接獲通報後追查，發現疑似涉案車輛被燒毀並棄置在樹林與三峽交界處，正全力協助追緝犯嫌到案。

新聞來源

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。