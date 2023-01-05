TNL+ 2023/01/05,
印太

逛百貨公司是印尼「國民休閒活動」，光雅加達就有上百間百貨商場

逛百貨公司是印尼「國民休閒活動」，光雅加達就有上百間百貨商場
印尼當今最大百貨公司Central Park Jakarta。Photo Credit：Albertus Aditya CC BY SA 4.0

我們想讓你知道的是

即使到現在，仍有些人以為印尼離現代生活甚遠。反之，到過印尼的台灣友人則告訴我，印尼百貨公司又大又華麗，顛覆他們對印尼的刻板印象。1966年，雅加達（Jakarta）就有15層樓高的百貨公司Sarinah Mall ，當時印尼國父，即第一任總統蘇卡諾（Sukarno），為刺激經濟推動設立百貨商場。此後，雅加達各地紛紛出現百貨公司，且規模愈來愈大，提供的商品和服務愈加齊全。

1994年，我剛來台灣，那時有台灣人問我：「印尼有百貨公司嗎？」印尼當然有百貨公司，而且印尼人還超愛逛的。

我剛從雅加達移居台北，有天媽媽帶我去逛台北忠孝東路SOGO百貨，那時我很疑惑「為何台北百貨公司很小？」規模遠比印尼的SOGO，或雅加達任一百貨公司小。

即使到現在，仍有些人以為印尼離現代生活甚遠。反之，到過印尼的台灣友人則告訴我，印尼百貨公司又大又華麗，顛覆他們對印尼的刻板印象。

1966年，雅加達（Jakarta）就有15層樓高的百貨公司Sarinah Mall ，當時印尼國父，即第一任總統蘇卡諾（Sukarno），為刺激經濟推動設立百貨商場。此後，雅加達各地紛紛出現百貨公司，且規模愈來愈大，提供的商品和服務愈加齊全。

Sarinah_Building_post-renovation
Photo Credit：Gibranalnn CC BY SA 4.0
雅加達15層樓高的百貨公司Sarinah Mall

雅加達是印尼首都，為「佳雅卡達Jayakarta」的簡稱，意思是「勝利之城」。荷蘭人稱為巴達維亞（Batavia），從印尼民族英雄法塔西拉（Fatahillah）於1527年擊退葡萄牙人算起，已建城496年。然而，實際上雅加達的開發，早在西元5世紀便開始。12世紀時，雅加達曾是繁忙的胡椒貿易集散地，聚集東西方人，至今開發至少1600多年。

無論荷蘭殖民時期，或1945年印尼獨立建國後，雅加達一直是印尼最大都市，目前設籍人口為1000多萬人，如加上周遭衛星城市，超過3000萬人在雅加達移動、生活，總數超越台灣總人口。

作為首都、大都會，雅加達是不夜城。我讀國中時，雅加達各地已有24小時營業的速食店，例如麥當勞；市中心酒吧林立，方便國內外人士喝酒、交際。

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