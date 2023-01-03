2023/01/03,
印太

10歲男孩為找尋廢金屬​​​​​​​墜入工地35公尺高水泥柱，百名越南救難人員搶救中

10歲男孩為找尋廢金屬​​​​​​​墜入工地35公尺高水泥柱，百名越南救難人員搶救中
越南救難人員搶救男孩的畫面。翻攝自：福斯新聞、VM

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Thai Ly Hao Nam在墜入水泥管中後仍有傳來呼救聲和哭聲，不過當救難人員放入攝影設備以試圖確認男孩位置時，卻未有所回應。一名救難人員向《法新社》表示：「我們正盡力而為，還不能確定男孩的情況」，目前救難人員仍持續將氧氣打入男孩受困的水泥柱中。同塔省交通廳廳長Le Hoang Bao 向當地媒體表示：「我不明白他是怎麼掉入空心水泥管中，空心水泥管的直徑只有25公分，被打進地下35公尺。」

12月31日跨年日，一名10歲的越南男孩Thai Ly Hao Nam墜入了一處工地內35公尺高的水泥柱中，這個水泥管僅有25公尺寬，而目前現場已聚集了100多名的救難人員。

這名男孩Thai Ly Hao Nam是為了貼補家用，和朋友在湄公河附近的橋樑工地為找尋廢金屬，卻不慎墜落水泥柱中，根據現場影片，男孩焦急的家人在等待時被抬離現場。

Thai Ly Hao Nam在墜入水泥管中後仍有傳來呼救聲和哭聲，不過當救難人員放入攝影設備以試圖確認男孩位置時，卻未有所回應。一名救難人員向《法新社》表示：「我們正盡力而為，還不能確定男孩的情況」，目前救難人員仍持續將氧氣打入男孩受困的水泥柱中。

同塔省交通廳廳長Le Hoang Bao 向當地媒體表示：「我不明白他是怎麼掉入空心水泥柱中，空心水泥柱的直徑只有25公分，被打進地下35公尺。」

胡志明市的一名消防官表示，男孩情況非常複雜，因為他被困在一根太窄的柱子內，任何救援人員都無法爬進去，唯一的解決辦法就是「把柱子拉上去」。

（搜救越南男孩Thai Ly Hao Nam的畫面

越南總理范明正是在週一要求越南聯邦救難人員與地方當局一同進行救援。到目前為止，救援人員也試圖軟化水泥柱周圍的土壤，希望能拔起柱子，不過用起重機和挖土機抬起水泥柱的過程都宣告失敗，同塔省副省長Doan Tan Buu表示，救援情況「危急」，需所有救援力量來營救這名男孩。

Doan Tan Buu表示，他們預計是先把柱子拉起來，找到男孩位置後再切斷柱子將他救出。他說男孩很可能會有多處受傷。

同塔省交通局局長Le Hoang Bao表示，工地有圍欄也有警示牌，不過該部門會在救援完成後調查任何可能的安全違規行為。。

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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