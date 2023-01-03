美大學公布2023年應被封殺字詞清單，「GOAT」登榜首
我們想讓你知道的是
提名人和校方認為這個詞讓人反感的原因有二。第一，英文Greatest of All Time是「前無古人，後無來者」等級的棒，但這本身就是不可能的，因為無人能預測未來會不會有更棒的人出現？二來，這個頭銜給得實在太頻繁了。美國《全國公共電台》（NPR）自我檢討說，確實，它們2022年就給了至少17人GOAT的頭銜。
（中央社）美國密西根州蘇必略湖州立大學公布2023年應被封殺字詞清單，其中以英文Greatest of All Time（史上最棒）字頭組成的GOAT（正好也有「山羊」之意）名列第一。
美國《全國公共電台》（NPR）報導，蘇必略湖州立大學（Lake Superior State University）依照往年慣例，列出10個遭「濫用、過度使用」甚至「毫無用處」的字詞。
以下為2023年應被封殺字詞清單：GOAT、Inflection point（拐點）、Quiet quitting（無聲辭職）、Gaslighting（直譯為煤氣燈效應，後衍生為情感操控之意）、Moving forward（向前進）、Amazing（驚人的）、Does that make sense?（你明白了嗎？）、Irregardless（不管）、Absolutely（完全地）、It is what it is（就是這樣，不然怎樣）。
今年有1500多件來自全美甚至遠從紐西蘭、納米比亞的提案，評審從中選出以英文Greatest of All Time字頭組成的GOAT當榜首。
提名人和校方認為這個詞讓人反感的原因有二。第一，英文Greatest of All Time是「前無古人，後無來者」等級的棒，但這本身就是不可能的，因為無人能預測未來會不會有更棒的人出現？二來，這個頭銜給得實在太頻繁了。
美國《全國公共電台》自我檢討說，確實，它們2022年就給了至少17人GOAT的頭銜，足球界就有3人，包括比利（Pele）、梅西（Lionel Messi）以及馬拉度納（Diego Maradona）；網球界則包括小威廉絲（Serena Williams）、費德瑞（Roger Federer）、喬科維奇（Novak Djokovic）以及納達爾（Rafael Nadal）；美國職籃NBA也有喬丹（Michael Jordan）、詹姆斯（Lebron James）以及羅素（Bill Russell）。
而今年清單另有些字詞是遭過度使用，以至於脫離了字面意思，amazing就是一例。提名封殺這個字的人認為，amazing如今不再有著「讓人眼花繚亂」或「令人敬畏」的意涵。
提名人說：「並非事事都很amazing，事實上，大家如果仔細想想，真正amazing事少之又少。」
在更嚴肅的例子中，有些人則是擔心gaslighting一字被濫用，有損這個字在形容特定危險心理操縱的強度。
Gaslighting直譯為煤氣燈，口語則寬泛地定義為操縱某人以使他們質疑自己。根據維基百科，這個詞源自1944年電影《煤氣燈下》（Gaslight）片名，而當Gaslighting獲辭典出版商韋氏公司（Merriam-Webster）選為2022年年度字詞時，字義的查詢量暴增了1700%以上。
自1976年首度發布清單以來，蘇必略湖州立大學收到了數萬件提名，並已將數百個字詞列入應被封殺清單。
這份清單上字詞，往往是某個特定時刻常出現的字詞，例如2020年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情開始後很常出現的in these uncertain times（在這不確定的時期）就是一例。
清單也常見到語言學常犯的錯誤，例如贅詞exact same（完全相同）以及completely empty（完全空了）；或過於冗長的字詞，例如at this point in time（此時此刻），1976年提名這個字詞的人曾問道，為什麼不直接說「現在」或「今天」就好了？
歷年的清單也包括真的很令人反感的詞句。1982年，一位母親鼓勵封殺retarded（白癡、腦殘）一詞，她寫道，她的女兒有精神障礙，但「在適當的刺激下…（她的）學習和理解能力高出我們的認知」。
新聞來源
延伸閱讀
- 法新社選出2022代表字詞：核戰末日、倫敦橋、藍勾勾、白紙運動上榜
- 《法新社》回顧2022年10項破紀錄大事：糧價、難民潮、泰勒絲霸榜，到80億人口
- 年度代表字：台灣果不其然是「漲」，日本選出意味深遠的「戰」，韓國則是批判政客「過而不改」
- 《牛津字典》2022年度代表字開放公眾票選，最終勝出的「Goblin Mode」是什麼意思？
- 《韋伯字典》2022年度代表字「Gaslighting」是什麼意思？今年熱搜度排行前50名、幾乎天天都被提及
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
Tags：
台日旅遊熱為何還回不去？該如何鎖定客群和宣傳觀光需被重視
我們想讓你知道的是
匯集了各種吃喝玩樂方案的都會享樂即時預訂平台APP - FunNow，看準疫情後的旅遊商機，推出的全新日文介面及日文線上客服，再搭配「地圖功能」推廣觀光資訊，讓自由行變得非常簡單！
雖然台日兩國的國門都已經重啟，但報復性旅遊卻還遲遲未出現，這當中包括了各式各樣的原因，像沒有假期，或是人力、航班不足等，但這些問題隨著時間都會解決，宣傳觀光資訊的方法，以及可以鎖定什麼客群反而後疫情時代需重視的地方。
台灣和日本都不約而同在2022年10月宣布解除入境限制，但翻開日曆一看，不論台灣還是日本，都沒有特別長的假期，且比起說走就走的台灣遊客，隨著日本邁入年末期間，普遍的公司行號都非常繁忙，請個四、五天出國旅遊對日本遊客來講是很困難的事。
另外日本政府也從10月開始「全國旅行支援」活動，提供給住在日本境內的日本人或外國人旅遊上的折扣，依照各地方政府的方案，最大的優惠還超過一萬日幣，日本遊客自然就會先以國內旅遊為主，再加上日圓貶值及高額的機票，導致出國的旅客寥寥無幾。
除了沒有假期和日本國內旅遊優惠外，航空業方面也還沒準備好，包括緩慢恢復中的航班。過去因為疫情的關係，許多航空業受到衝擊，許多公司採取讓員工放無薪假、甚至是裁員來撐過疫情期間。當國境再開後，航空業缺人的部分無法馬上補足，就算招聘到新人，訓練也必須花費不少時間。不單是航空運輸業，各地機場內也缺乏人手，就有民眾反應過從台灣飛抵成田機場後，在飛機上待了30多分鐘，空橋才姍姍來遲的狀況。另外近日臉書中在日台灣人的社團，也有不少人在緊急招募導遊，這都顯示相關的行業對於開放國境都還沒做好準備，才會導致往來的旅客不如預期中的多人。
而對於未來觀光業將鎖定的客群，或許Z世代會是好選擇之一，現在年輕人因為網路發展迅速，想要了解資訊都只要滑滑手機，就能達到秀才不出門，掌握天下事的境界，在疫情前只是學生或剛出社會的新鮮人的這個世代，隨著疫情將近三年過去，開始擁有消費能力，且較願意將錢花費在享受生活上，不論是台灣或日本的年輕人都有這樣的趨勢。
根據美國銀行分析指出，Z世代在2030年的購買力會成長400%，即便現在還沒到顛峰，但也逐漸透過網路掌有發言權，麥肯錫顧問公司也推估2025年Z世代在亞太區將佔 25%。且年輕人在旅遊方面，也與以往有所不同，以日本為例，株式會社SHIBUYA109 ENTERTAIMENT在今年針對首都圈年輕人的調查報告中指出，比起旅行，有32.8%年輕人更願意將錢花費在探索美食，像是咖啡巡禮之類，而且比起2019年的調查結果，年輕人在願意花錢的項目選擇數上，從2.7個增加到平均4.6個，可以顯現出消費意願的提升。
因此對於觀光後的宣傳，透過網路宣傳是不可或缺的，也如同前面提到年輕人的消息來源都是來自手機，再加上易遊網在疫情前的統計，自由行的比例已經佔了7成，代表著民眾就需要透過網路來收集觀光資訊，才能決定自由行的行程。
像是都會享樂即時預訂平台 FunNow，就是就匯集各種吃喝玩樂方案的APP，看準疫情後的旅遊商機，推出的全新日文介面，將日本旅客喜歡的台灣按摩、洗頭體驗，到各式各樣的台菜或特色餐廳，就連米其林餐廳也可以從APP上訂位，就能迎合日本年輕人的喜好。
此外FunNow也有日文線上客服，即使日本旅客到台灣碰到語言上的問題，也能透過FunNowAPP隨時解決，再加上「地圖功能」，不論今天走到哪，鄰近地區的吃喝玩樂資訊都會自動整理出來，比起讓旅客主動，透過APP去推廣觀光資訊，以及便利的操作系統，這樣一站式預訂服務讓自由行變得非常簡單，也有助於促進日本年輕人出國的意願。
FunNow為了歡慶台灣開放自由行，也歡迎推薦給日本朋友到台灣觀光旅遊時，使用關鍵評論網讀者獨家優惠碼！即日起至明年年底（2023年12月31日）止於 FunNow App 輸入【Taiwan2023】，首次購買台灣地區產品享 7 折上限 200 元新台幣的優惠。
最後，旅居在日本甚至是其他國家的台灣人返鄉時，對於兩三年不見的台灣，可能都會感到陌生，甚至是不知道該去哪裡玩樂，屆時也不妨可以使用FunNow，探索全新的台灣，更加享受睽違已久的回家旅程！
本文章內容由「FunNow」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。