美大學公布2023年應被封殺字詞清單，「GOAT」登榜首

(中央社)美國密西根州蘇必略湖州立大學公布2023年應被封殺字詞清單,其中以英文Greatest of All Time(史上最棒)字頭組成的GOAT(正好也有「山羊」之意)名列第一。

美國《全國公共電台》(NPR)報導,蘇必略湖州立大學(Lake Superior State University)依照往年慣例,列出10個遭「濫用、過度使用」甚至「毫無用處」的字詞。

以下為2023年應被封殺字詞清單:GOAT、Inflection point(拐點)、Quiet quitting(無聲辭職)、Gaslighting(直譯為煤氣燈效應,後衍生為情感操控之意)、Moving forward(向前進)、Amazing(驚人的)、Does that make sense?(你明白了嗎?)、Irregardless(不管)、Absolutely(完全地)、It is what it is(就是這樣,不然怎樣)。

今年有1500多件來自全美甚至遠從紐西蘭、納米比亞的提案,評審從中選出以英文Greatest of All Time字頭組成的GOAT當榜首。

提名人和校方認為這個詞讓人反感的原因有二。第一,英文Greatest of All Time是「前無古人,後無來者」等級的棒,但這本身就是不可能的,因為無人能預測未來會不會有更棒的人出現?二來,這個頭銜給得實在太頻繁了。

美國《全國公共電台》自我檢討說,確實,它們2022年就給了至少17人GOAT的頭銜,足球界就有3人,包括比利(Pele)、梅西(Lionel Messi)以及馬拉度納(Diego Maradona);網球界則包括小威廉絲(Serena Williams)、費德瑞(Roger Federer)、喬科維奇(Novak Djokovic)以及納達爾(Rafael Nadal);美國職籃NBA也有喬丹(Michael Jordan)、詹姆斯(Lebron James)以及羅素(Bill Russell)。

而今年清單另有些字詞是遭過度使用,以至於脫離了字面意思,amazing就是一例。提名封殺這個字的人認為,amazing如今不再有著「讓人眼花繚亂」或「令人敬畏」的意涵。

提名人說:「並非事事都很amazing,事實上,大家如果仔細想想,真正amazing事少之又少。」

在更嚴肅的例子中,有些人則是擔心gaslighting一字被濫用,有損這個字在形容特定危險心理操縱的強度。

Gaslighting直譯為煤氣燈,口語則寬泛地定義為操縱某人以使他們質疑自己。根據維基百科,這個詞源自1944年電影《煤氣燈下》(Gaslight)片名,而當Gaslighting獲辭典出版商韋氏公司(Merriam-Webster)選為2022年年度字詞時,字義的查詢量暴增了1700%以上。

自1976年首度發布清單以來,蘇必略湖州立大學收到了數萬件提名,並已將數百個字詞列入應被封殺清單。

這份清單上字詞,往往是某個特定時刻常出現的字詞,例如2020年COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎)疫情開始後很常出現的in these uncertain times(在這不確定的時期)就是一例。

清單也常見到語言學常犯的錯誤,例如贅詞exact same(完全相同)以及completely empty(完全空了);或過於冗長的字詞,例如at this point in time(此時此刻),1976年提名這個字詞的人曾問道,為什麼不直接說「現在」或「今天」就好了?

歷年的清單也包括真的很令人反感的詞句。1982年,一位母親鼓勵封殺retarded(白癡、腦殘)一詞,她寫道,她的女兒有精神障礙,但「在適當的刺激下…(她的)學習和理解能力高出我們的認知」。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員!

責任編輯:翁世航

核稿編輯:朱家儀