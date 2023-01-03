2023/01/03,
政治

前北約秘書長拉斯穆森訪台，將與蔡英文會面討論中國軍事威脅

前北約秘書長拉斯穆森訪台，將與蔡英文會面討論中國軍事威脅
北約前秘書長拉斯穆森2010年資料照。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

拉斯穆森上次訪台是在1994年，當時他還只是丹麥國會一名年輕的議員。拉斯穆森表示，台灣的民主轉型令人印象深刻，每天更面對來自一個擁有核武的鄰國的威脅和挑釁，尤其令人讚嘆；他將藉此行表達對台灣及其自由、和平、獨立地選擇自己未來的能力的支持。

曾任北大西洋公約組織（NATO）秘書長及丹麥總理，民主聯盟基金會（Alliance of Democracies Foundation, AoD）主席拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）今（3）日抵達台灣，將在台進行為期3天的訪問，這是首次有卸任的北約秘書長正式訪台。拉斯穆森在台期間將與總統蔡英文等政府官員見面，針對民主自由、中國軍事威脅台海及區域和平穩定等重大議題深入交換意見。

拉斯穆森自2001年至2009年擔任丹麥總理，自2009年至2014年擔任北約秘書長，卸任後於2017年創立「民主聯盟基金會」，自2018年起每年舉辦「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit），強化國際民主社群的團結，總統蔡英文與外交部長吳釗燮皆曾受邀發表演說。

拉斯穆森此次訪台，外交部指出將晉見總統蔡英文及副總統賴清德，並接受外交部長吳釗燮款宴，也將與立法委員及智庫學者等交流，針對民主自由、中國軍事威脅台海及區域和平穩定等重大議題深入交換意見。

下載
Photo Credit: 中央社
曾任北大西洋公約組織（NATO）秘書長的民主聯盟基金會主席拉斯穆森（右）3日清晨抵台訪問，外交部歐洲司長姚金祥前往接機。

民主聯盟基金會也發表聲明稿，強調此行是首次有卸任的北約秘書長對台「正式訪問」，除了與政府官員見面外，也將與公民團體等見面，將著重民主國家對台灣的支持，以及深化台灣與歐盟關係。

拉斯穆森訪台前表示，上一次訪台是在1994年，當時他還只是丹麥國會一名年輕的議員。拉斯穆森表示，過去30年來台灣發生巨大的轉變，不僅成為一個經濟強國、國際供應鏈的關鍵角色，民主進程也蓬勃發展，今成為區域與世界的民主燈塔。

拉斯穆森也提到，台灣的民主轉型令人印象深刻，每天更面對來自一個擁有核武的鄰國的威脅和挑釁，尤其令人讚嘆；他將藉此行表達對台灣及其自由、和平、獨立的選擇自己未來的能力的支持。

民主聯盟基金會總監普萊斯納（Jonas Parello Plesner）也與拉斯穆森同行訪台，民主聯盟基金會今年的峰會將於5月15日至16日於哥本哈根進行。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！

核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。