2023/01/03,
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邊境防疫政策可能轉彎，印尼交通部考慮調整中國旅客入境措施

邊境防疫政策可能轉彎，印尼交通部考慮調整中國旅客入境措施
印尼峇里島的Potato Head海灘俱樂部。Photo Credit: shutterstock/ 達志影像

我們想讓你知道的是

中國宣佈自1月8日起解除入境隔離措施，並有序恢復中國公民出境旅遊。印尼社會及媒體十分關注當局是否會跟進美日韓等國，對入境的中國旅客進行監管措施。 日前印尼交通部發言人阿迪塔（Adita Irawati）向媒體表示，「目前仍在與疫情小組討論，探討調整措施，包括與中國有關的規定」。

（中央社）印尼目前尚未跟進美日韓等國，對中國入境旅客採取監管措施，但印尼交通部2日透露，正與疫情小組討論調整入境措施，其中包括與中國有關的條款。

中國宣佈自1月8日起解除入境隔離措施，並有序恢復中國公民出境旅遊。印尼社會及媒體十分關注當局是否會跟進美日韓等國，對入境的中國旅客進行監管措施。

對此，印尼交通部發言人阿迪塔（Adita Irawati）2日向《羅盤報》（Kompas）表示，「目前仍在與疫情小組討論，探討調整措施，包括與中國有關的規定」。

他並補充，交通部制定的旅行規範是參考防疫小組的規定及建議，目前對外國旅客的入境規定尚未有任何改變。

他說：「對於旅行的相關規定，我們一直都參考防疫小組，直到現在還沒有改變或撤銷任何規定。」目前印尼規定，國際旅客至印尼必須施打兩劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，入境必須下載防疫追蹤的手機應用程式PeduliLindungi

印尼公衛學者則呼籲政府應對中國旅客進行COVID-19採檢。印尼大學醫學系教授阿里（Ari Fahrial Syam）在他的推特上呼籲政府應該跟進義大利，對入境的中國旅客進行強制COVID-19採檢。

他在推特上引用媒體報導稱「中國飛往米蘭的2個航班，有近半旅客確診」並寫道：「希望我們的機場也能對入境印尼的中國旅客採取同樣做法（採檢）。」

印尼民眾則對是否針對中國旅客實施入境監管看法不一。印尼語老師普拉蒂維（Pratiwi Dayang）認為，印尼應該跟進他國，對中國公民進行COVID-19篩檢。

她向中央社記者說：「這是100%應該做的，因為中國還有很多確診案例，雖然我們不知道那裡的疫情，是真的很嚴峻還是媒體渲染，但為了讓印尼的確診病例保持在低位，我們一定要對他們（中國旅客）進行COVID-19測試。」

不過，另一名在國際學校任教的印尼職員陶菲克（Taufik）則認為，沒必要對中國旅客採檢。他向中央社表示，因為大部分的人都已經接種COVID-19疫苗，有群體免疫，因此應該把新冠病毒視為感冒。根據印尼衛生部門的數據，已有超過75%的6歲以上的印尼人口接種兩劑疫苗。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）去年12月30日宣布取消所有防疫措施，但呼籲民眾在室內及人群聚集的場所仍得戴上口罩。當時佐科威表示，立即取消所有公共活動限制措施（PPKM），並稱，基於現有確診病例，政府決定撤銷防疫措施。

過去這兩年，印尼一度成為亞洲疫情最嚴峻的國家，但過去一週，每天確診病例已將降至1000例以下，住院和死亡人數也持續降低。

印尼民眾在戶外仍戴口罩
Photo Credit: 中央社
印尼疫情逐漸平緩，但在雅加達街頭仍可看到部分民眾戴著口罩。 中央社記者李宗憲雅加達攝 111年12月27日

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：吳象元


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