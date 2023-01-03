超徵稅收1800億「發現金」全民共享，蘇貞昌：須經立法院同意，不是私下「發紅包」

2022年政府稅收超過預算數，朝野眾多立委呼籲超徵的4500億元應該「還稅於民」，將經濟成果與全民共享。行政院長蘇貞昌今（3）日鬆口，超徵的稅收有1800億會與全民共享、「發現金」，不過具體內容還須經立法院同意。立法院國民黨團則認為，1800億要發現金給弱勢戶，並減免學貸，整體時程不要再拖、最好在過年前就發放。

蘇貞昌今日接受媒體聯訪時，終於說明4500億還稅於民的處置方式。他表示，總統蔡英文日前主持國安高層會議做了裁示，昨（2）日雖然是連假，但他也請各部會首長一起做規劃。

蘇貞昌指出，超徵的4500億元之中，有700億是地方的、不能動，1000億元補貼勞健保和電價，1000億元用於強韌經濟，剩下1800億會預留不時之需，且與全民共享。總統府12月31日發出的新聞稿有提及，強韌經濟指的是「加強韌性經濟方案」，用來因應全球通膨及國際經濟挑戰的衝擊。

不過，蘇貞昌強調1800億全民共享、「發現金」的方式，要有法源依據以及預算編列，也就是經過立法院的同意，不是私下發紅包。

蘇貞昌表示，希望能讓全國民眾都能共享經濟成長的果實，面對中國疫情、俄烏戰爭後的通膨也都要留有因應的餘地，不能一次把錢花光。

國民黨3項要求，盼過年前就發現金

立法院國民黨團今日早上召開記者會，呼籲政府發現金還稅於民。立委費鴻泰指出，稅收短徵或超徵2、300億甚至1000億元都是正常，如果超過2000億絕對是有問題。

黨團總召曾銘宗表示，1800億使用的具體方案遙遙無期，並重申國民黨團的具體要求，是受僱月薪未滿3萬元的210萬人，每人發放現金3萬元；低收入戶、中低收入戶每戶發現金10萬元；花費40億元、讓學貸免利息，有78萬人受惠。

費鴻泰認為，蔡英文任內的稅改讓貧富越來越懸殊，有5萬人還不出學貸，多數是比較弱勢、唸私立大學的學生，結果蔡英文「連學貸免息都不給」。

曾銘宗呼籲，還稅於民的時程越快越好、不要再拖了，最好是過年前就發放，如果需要召開臨時會討論現金發放，國民黨會全力支持。他也認為，過去發放三倍券、五倍券效率不好，這次應直接發現金，不要再犯第3次錯誤。

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核稿編輯：楊士範