2023/01/03,
政治

超徵稅收1800億「發現金」全民共享，蘇貞昌：須經立法院同意，不是私下「發紅包」

超徵稅收1800億「發現金」全民共享，蘇貞昌：須經立法院同意，不是私下「發紅包」
資料照，圖為行政院長蘇貞昌｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

蘇貞昌強調1800億全民共享、「發現金」的方式，要有法源依據以及預算編列，也就是經過立法院的同意，不是私下發紅包。

2022年政府稅收超過預算數，朝野眾多立委呼籲超徵的4500億元應該「還稅於民」，將經濟成果與全民共享。行政院長蘇貞昌今（3）日鬆口，超徵的稅收有1800億會與全民共享、「發現金」，不過具體內容還須經立法院同意。立法院國民黨團則認為，1800億要發現金給弱勢戶，並減免學貸，整體時程不要再拖、最好在過年前就發放。

蘇貞昌今日接受媒體聯訪時，終於說明4500億還稅於民的處置方式。他表示，總統蔡英文日前主持國安高層會議做了裁示，昨（2）日雖然是連假，但他也請各部會首長一起做規劃。

蘇貞昌指出，超徵的4500億元之中，有700億是地方的、不能動，1000億元補貼勞健保和電價，1000億元用於強韌經濟，剩下1800億會預留不時之需，且與全民共享。總統府12月31日發出的新聞稿有提及，強韌經濟指的是「加強韌性經濟方案」，用來因應全球通膨及國際經濟挑戰的衝擊。

不過，蘇貞昌強調1800億全民共享、「發現金」的方式，要有法源依據以及預算編列，也就是經過立法院的同意，不是私下發紅包。

蘇貞昌表示，希望能讓全國民眾都能共享經濟成長的果實，面對中國疫情、俄烏戰爭後的通膨也都要留有因應的餘地，不能一次把錢花光。

國民黨3項要求，盼過年前就發現金

立法院國民黨團今日早上召開記者會，呼籲政府發現金還稅於民。立委費鴻泰指出，稅收短徵或超徵2、300億甚至1000億元都是正常，如果超過2000億絕對是有問題。

黨團總召曾銘宗表示，1800億使用的具體方案遙遙無期，並重申國民黨團的具體要求，是受僱月薪未滿3萬元的210萬人，每人發放現金3萬元；低收入戶、中低收入戶每戶發現金10萬元；花費40億元、讓學貸免利息，有78萬人受惠。

費鴻泰認為，蔡英文任內的稅改讓貧富越來越懸殊，有5萬人還不出學貸，多數是比較弱勢、唸私立大學的學生，結果蔡英文「連學貸免息都不給」。

曾銘宗呼籲，還稅於民的時程越快越好、不要再拖了，最好是過年前就發放，如果需要召開臨時會討論現金發放，國民黨會全力支持。他也認為，過去發放三倍券、五倍券效率不好，這次應直接發現金，不要再犯第3次錯誤。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。