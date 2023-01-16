《AI世代與我們的未來》：最具革命性也最不可預測的後果，會發生在人工智慧與人類智慧相遇之處
我們想讓你知道的是
三位世界上極富成就的思想家齊聚一堂，思考人工智慧將如何改變我們與知識、政治和所生活的社會之間的關係，探索人工智慧對我們所有人的意義。我們正在經歷一個空前的、不同於以往的時代。
文：亨利．季辛吉（Henry A. Kissinger）、艾力克．施密特（Eric Schmidt）、丹尼爾．哈騰洛赫（Daniel Huttenlocher）
人工智慧與安全動盪
核子武器的毀滅力量和網路武器的神祕，搭配上新型態的戰力，結合前幾章所說的人工智慧原則。悄無聲息，有時候試探性地，帶著清楚、明顯的力道，各國都在開發和部署人工智慧，以採取策略行動，啟動不同的軍事戰力，有可能對安全政策帶來革命性的影響。
將非人邏輯導入軍事系統與流程會改變戰略。和人工智慧一起訓練或搭配的軍隊與維安部隊將掌握內情和影響力，可以奇襲，也會造成混亂。這種夥伴關係可能會讓傳統的戰略與戰術失效，也可能會對傳統的戰略和戰術帶來決定性的強化力量。如果人工智慧經過指派可控制（攻擊型或防禦型）網路武器或戰機等實體武器，可能將迅速執行一些人類很難執行的功能。像美國空軍的已經在試飛階段就駕駛過戰機、操縱過雷達系統了。在這個例子中，開發人員設計人工智慧在沒有人類控制的情況下做出「最後的判斷」，但人工智慧的能力僅限於操縱戰機和雷達系統。其他國家和設計團隊的限制可能比較少。
人工智慧除了可能影響戰略之外，因為有單獨的邏輯可以自主運算，所以還會加上一層不可計算的特質。最傳統的軍事戰略與戰術基礎，是假設人類敵軍的行為或決策符合已知的框架，或符合經驗與傳統智慧的定義。可是人工智慧操縱著戰機或掃描目標時，依循自己的邏輯，對手可能不知道這是什麼邏輯，也無從判斷這是不是傳統的信號或虛招，而且在多數情況下，人工智慧的處理速度比人類的想法來得快。
戰爭一直都不確定，一直在應變，可是人工智慧加入之後會創造新的維度。因為人工智慧很動態，還可以因應危急情況，有些國家就算是開創出人工智慧設計的武器或人工智慧操作的武器，也不完全知道這武器有多強大，或是在特定情況下會怎麼做。若這樣東西可以察覺到人類不一定能那麼快就察覺到的環境變化，並且從中學習、變化，而且學習與應變得速度還比人類的思想更快，那我們要怎麼開發出攻擊或防衛的戰略？如果有人工智慧輔助的武器依賴人工智慧對於戰況的覺察，並且根據人工智慧觀察到的現象做出結論，有些武器的戰略效果是不是要用了才知道？如果對手祕密訓練自己的人工智慧，在衝突之外的各國元首，會知道他們在軍備競賽中是領先還是落後嗎？
在傳統衝突中，對手的心理對於戰略行動至關重要。演算法只知道自己的操作方式與目標，不懂道德與質疑。因為人工智慧有潛力可以適應遭遇的現象，當兩種人工智慧武器系統要對抗的時候，沒有一邊能清楚理解互動的結果，或波及其他領域的間接影響。
人工智慧或許只能很不精準地判斷對手的能力，以及攪進衝突裡要承受的代價。對於工程師和建造者來說，這些限制讓他們更重視速度、效果的範圍和耐受力，這些特性會讓衝突更緊繃，讓更多人感受到衝突，並且讓衝突更難預測。
同時，即使有了人工智慧，堅強的國防還是安全的前提。因為人工智慧無處不在，所以不會有任何國家單方面放棄這項新科技。但就算各國政府在加強武裝，也應該評估並試著探究要怎麼把人工智慧的邏輯加到人類的戰鬥經驗裡，才能讓戰爭更人性化、更精確，並反思這整件事情對於外交與世界秩序的影響。
人工智慧與機器學習擴大了現有武器的能力，所以會改變行為者的戰略與戰術選項。人工智慧不但可以讓傳統武器瞄準目標時更精確，也可以用不同於傳統的新方式來瞄準，例如（至少理論上）可以瞄準人或物，而不是地點。人工智慧網路武器在整理了海量資訊之後，可以學習在不需要人類發現軟體弱點的時候就突破防備。同樣地，人工智慧可以用於防衛，找出缺陷並在敵人利用漏洞之前加以修復。但因為攻擊者可以選擇目標，人工智慧讓攻擊方擁有必然且可能無法超越的優勢。
如果對手訓練人工智慧去操縱戰機、獨立設定目標、開火，那麼使用更大型武器（或甚至核武）的戰術、戰略與意願會有何變化？
人工智慧開啟了資訊領域戰力的新視野。生成型人工智慧可以創造許多真假難辨的假消息。由人工智慧促成的不實資訊或心理戰，包括使用人造的人物、圖片、影片、演講在自由社會裡創造新的罩門。許多遊行活動的照片和影片被廣為轉載，也創造出很多逼真的照片和影片，偽造公眾人物說出他們從未說過的話。理論上，人工智慧可以找到最有效的方法來傳遞這些合成的內容，針對特定族群的偏見和期待來訂製人工智慧生成的內容。如果國家元首的合成圖像經過對手變造，來煽動社會不和諧的氣氛，或發起讓人誤解的指令，大眾（或甚至其他政府與官員）能即時分辨真假嗎？
核子武器的領域裡有廣為接受的禁令，還有清楚的嚇阻概念（衝突升高的程度），但關於人工智慧的運用，這些都不存在。美國的對手正在準備由人工智慧輔助的實體武器和網路武器，根據報導，有些已經在使用了。人工智慧的力量準備要部署機械和系統，運用快速的邏輯和應變的行為來攻擊、防禦、偵搜、散播不實資訊、辨識對方的人工智慧、中止對方的人工智慧。
人工智慧的能力在進化和擴散，大國在沒有可驗證的限制之下，會繼續努力追求優勢地位。他們會預設只要有用的新人工智慧能力出現，人工智慧必然擴散、普及。由於人工智慧科技可軍民兩用，容易複製和傳播，人工智慧的基礎功能和關鍵創新一定有很大一部分是公共、公開的。人工智慧被控制的地方，那些控制措施一定會被證明不夠完美，不管是因為科技進步讓這些控制措施過時落後，或因為這些控制措施只要對方下定決心就一定能找到方法滲透。新用戶可能會為了不同的目標去調整底層的演算法。一個社會裡的商業創新，可能會被另一個社會轉用成安全用途或資訊戰用途。人工智慧發展最尖端的部分裡最具戰略意義的那些層面，會經常被政府採用，以符合國家利益。
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【跨域生態系系列專訪 】生物炭跨域應用品牌提升生態系，廢材循環重生的炭綠生活提案
我們想讓你知道的是
面對所有人都很陌生的新材料「生物炭」，要找到生活中的多元應用，需要更了解材料技術與市場需求，參與經濟部中小企業處的「跨域生態系計畫」組隊找路，無疑是最佳解方。
我們是收人家不要的木材做成炭，這是一個循環，是好事情。
生活在都市叢林裡，人與林木的關係，還可以多親密？在台中西區中興一巷裡的綠光計劃文創街區，有一場企圖改變人類生活的材料實驗，正在進行。
陽光照映在室內的炭作灰牆上，榻榻米的藺草香瀰漫在空氣中，由老屋改造的「綠光小炭屋」在2022年夏季開幕。
「在這五坪大空間中，蘊藏著近六百公斤的各式天然生物炭。」盛發生物科技創辦人陳偉誠表示，不論外面是日曬蒸溽、還是連日大雨，即使戶外濕度飆升至95%，小炭屋的濕度永遠保持在舒適宜人的50％到60％之間。
這是全台第一個由老屋改造的生物炭實驗場域，舉凡炭磚、炭盆栽、炭塗料、炭榻榻米……，甚至牆上的藝術品，都是由木炭與竹炭構築而成。1991年，政府宣布禁伐天然林，在台灣林業與周邊產業委靡30年後的今天，木炭之子陳偉誠集結台灣30家廠商與職人組成跨域生態系，提出零廢棄的林業生活解決方案，要讓台灣林木以循環經濟之姿，回到我們的生活當中。
台灣每年的廢棄果樹、校園樹木、行道樹、公園修枝而來的林業廢材，初估一年超過一千廠就在橋下。我23歲大學剛畢業，常常一個萬公噸，多數私有林的廢料不是回收進焚化爐，就是私下焚燒，被當作廢棄物處理。
這當中的轉換關鍵，就是「生物炭」（Biochar），一種在台灣發展不過十餘年的新材料，指生質原料（落葉、木材、農廢等）經高溫熱裂解（Pyrolysis）後的固體產物，像是木炭、竹炭、稻殼炭等都是，其多孔性與高「比表面積」（指一個固體在單位質量內所擁有的總表面積）的特性，開啟橫跨民生清潔用品、綠建材、藝術等產業的「生物炭多重宇宙」。
製炭很復古，卻是循環經濟
掌握「生物炭」宇宙核心關鍵技術的盛發生物科技，更為人所知的是木酢液洗劑品牌「木酢達人」，創辦人陳偉誠的名字，出現在地方創生、林業與青創等各大領域，甚至是2022年十大傑出青年。他如何從隨林業沒落的木炭廠裡走出來，從一個人到一群人，在荒廢之境裡走出新的道路？
「在我們新竹木炭工廠，有一座橋，我們工廠就在橋下。我23歲大學剛畢業，常常一個人在橋上看著夕陽，我的三個姊姊都嫁人了，木炭工廠剩我爸媽這對老夫妻跟我，有什麼未來？」2008年陳偉誠返鄉創業，面對看似沒有未來的產業，他說，沒有放棄是因為從父執輩一直在做的事當中，看到趨勢與理念。
回到炭的本質，就是一種經濟循環。「我父親跟我說，你看我們是收人家不要的木材做成炭，這是一個循環，是好事情。」陳偉誠表示，父親的年代沒有所謂「循環經濟」，但一生在做的就是「從搖籃到搖籃」（Cradle to Cradle，簡稱C2C）的事業。
木頭在燒製成木炭時，會產生有抑菌效果的「木酢液」，是循環經濟賜予的第一桶金，陳偉誠邀請三位大學同學共同創立「木酢達人」，與倍立德科技負責人暨實驗室主持人廖玲珍合作研發木酢液配方，再與江洋化工合作量產各式洗劑，去化湖口後山林木廢材。
「剛認識偉誠時，他是送木炭的，很辛苦。」廖玲珍表示，倍立德主要是研究材料應用的單位，因為木酢液而跟陳偉誠團隊展開合作，當時覺得這個產業需要有人衝在市場前面帶頭。
廖玲珍強調：「偉誠的團隊非常有衝勁，只要有機會都願意去嘗試，也漸漸讓大家認識了木酢液。」 透過網路行銷，「木酢達人」十多年來累積20萬鐵粉，成為後來在做生物炭市場應證的重要基礎。
走出第一階段的木酢液之路，「木酢達人」團隊對生物炭藍圖的起點，是一場2020年底與資策會顧問的燒腦會議。「我以為我的願景已經很大了，但他們說還不夠。」陳偉誠表示，團隊過去試著推動生物炭在台灣的應用，企圖學日本從農業切入，但礙於法規與產業特性，停滯多年。
知道這是好東西，一心想推動生物炭，卻發現自己用力用錯方向。「這很有趣。我發現如果把力氣放在一個沒有願景的發展上，那力氣是白花的。」陳偉誠說自己在會議上像打開了眼界，資策會顧問們認為生物炭有機會走進終端消費者的日常，打造一個人人都能參與的「零廢棄的林業生活解決方案」。
減碳綠建材，生物炭成建築裝潢夯品
面對所有人都很陌生的新材料「生物炭」，要找到生活中的多元應用，需要更了解材料技術與市場需求，參與經濟部中小企業處的「跨域生態系計畫」組隊找路，無疑是最佳解方。
要組建生態系，找到對的利基者共構，輔導團隊展開大量訪談，找到生物炭在不同產業的切入點。一找到需求，需要不同生物炭的相關數據，就是盛發團隊發揮研發力的時候，針對需求提供材料的測試報告，雙方根據材料的效能，探討以生物炭進行產品創新的可能性。
「盛發團隊是個很有動能的基石者，他的期限是一週，一個禮拜內一定會把事情做到一個程度。」負責輔導「生物炭跨域生態系」的策進會數位轉型研究院資深分析師潘啟銘表示，基石者與利基者們在計畫的第一年快速建立信任與默契，各領域的生物炭產品相繼問世，包括炭酢除臭分解垃圾袋、炭沐浴露、炭琉璃工藝品，及炭石膏板、炭磚、炭塗料等炭綠建材。
透過訪談，團隊意外發現生物炭的剛需，存在於建材與裝潢領域。「在淨零碳排的議題出現後，業者們正面臨綠建材創新研發的困境。」策進會數位轉型研究院分析師杜念庭表示，裝潢與建材業者對於不同生物炭的物理性、安全性，以及與異材質混搭後的吸濕、除臭、抗噪等功能表現相當關注。
看見產業界的好奇與需求，生態系在2021年年底，舉辦了「生物炭開發者大會」，現場湧入尋求新材料應用的各界人士，產官學研因為生物炭的可能性與減碳的使命而齊聚一堂。
建ReWood平台，跨域共創更多新品
打開了業界對生物炭的嘗試與好奇，如何將材質檢測與產品研發的能量保留下來，讓經驗能夠傳承，成果得以累積？於是，國內第一個跨域共創的生物炭商務平台ReWood應運而生，也展現了不同的樣貌與使命。
「ReWood是一個品牌，是由生態系夥伴跨域共構出的支持服務。」陳偉誠所詮釋的ReWood，可以搭配各種複合材料，與複合市場結合，轉變為下個新商品。
站穩微笑曲線的兩端，此時木酢達人多年累積的20萬鐵粉，成為生物炭新產品最好的驗證夥伴。「我們有能量可以把研發出來的新品，透過網路去曝光或銷售，驗證它適不適合量產，有沒有市場。」陳偉誠表示，這樣的能量對於生態系來說形成一個保護，「至少不會有夥伴是去貸款投入一個產品後，才發現市場不買單。」從研發到市場驗證都獲得支援與保護，也是生物炭跨域生態系能快速開花結果的原因。
而站在政策推動的角度，ReWood平台乘載著一個更長遠的業界使命⸺生物炭商情與開發成功案例共享。計畫協助生態系建立ReWood 平台，將生物炭的商業評估訪談內容、檢測測試、領域專家訊息內容，與國內外生物炭建材應用案例，都在平台上架，讓生態系大大小小的嘗試與努力，都能留下足跡，成為廠商或研究人員應用生物炭時的指南針或借鏡。
打造生物炭體驗場域，讓你直接感受
ReWood 除了以線上平台推動生態系前進，也在看得見的實體場域，讓更多人體驗生物炭的魅力。「我們一直在尋找生態保護與老屋改造當中的連結。」打造綠光計劃街區的范特喜微創文化創辦人鍾俊彥表示，生態系團隊成為當中的轉譯者，為老屋改造注入新技術與林木循環的新議題。
場景回到綠光計劃的小炭屋裡，敲歐創意的藝術家黃敬中運用竹炭與木炭創作的馬賽克作品《止於無窮》高掛在牆上；偉盛工作室的泥作師陳志偉運用倍立德實驗室研發的炭塗料油漆牆面；山門設計開發的炭磚，解決了造型及綠美化；木作師傅陳嘉進用校園疏伐的廢木做成木桌置於室中央，上面放著木酢達人開發的炭盆。
一個五坪大的小炭屋，匯集了十餘家生態系業者的看家本領，透過材料、工法與應用上的多元創新，呈現生物炭的各種可能性。「與其強力宣導大家愛用國產材，不如設計出一個空間讓你體驗。如果在老屋可以做到這樣，那這些材質一定也可以用在你的家裡。」范特喜微創文化的執行長潘冠呈表示，在小炭屋之後，范特喜與盛發生物科技正在洽談在東勢林業園區的合作，要把生物炭技術帶到更大的場域去驗證。
ReWood 的商品也正在打開國際市場的大門。透過經濟部中小企業處的中介，與資策會的市調與媒合，生物炭跨域生態系與馬來西亞寵物用品第一品牌Pet World公司合作，將ReWood 寵物清潔用品銷售至馬來西亞。
生態系如何走向國際，做為基石者，陳偉誠心中已有藍圖，第一階段把產品賣過去；第二階段為當地量身打造更多符合在地需求的產品；第三階段，將走向國際共構，以國外當地的林木，結合台灣生態系廠商的技術，推動在地的林木循環。
透過跨域共創，生態系正快速成長。共好與共利為構築生態系的重要基礎，團隊在創造新商業模式的過程中，選擇穩健踏出每一步。
【多元觀點】台灣生物炭跨域發展後發先至
資策會數轉院／數位服務創新中心／跨域創新組組長 ── 黃中原專訪
日本生物炭的產業發展，走得比台灣早，應用大多圍繞著農業議題。早期生物炭在台灣也嘗試往農業方向發展，然而台灣的農業規模相對較小，生物炭的發展效能相對受限。如今，在生物炭以生態系跨域合作發展之後，在居家生活與綠建材等領域頗有成績，更有利基點從精緻化或高質化的角度與國際合作，這一點不但能與日本在技術面互補，對外輸出也更具優勢。
本生態系屬於「解決方案型」生態系，從最前端的調源、燒製到功能檢測，是基石者盛發科技重要的技術解決方案的一部分。未來在與中菱建材、環球水泥等利基者合作發展綠建材，將面臨量產上的挑戰，屆時可能不是現階段實驗性的一、兩噸，而是數十噸到數百噸的產品。
以廢棄林木來說，這個生態系需要掌握台灣在哪裡有哪些木材，疏伐的時程與量有多少。量體收完之後，還需要掌握各種木材以400度、600度、800度不同溫度燒製的炭，它的功能性到哪裡，去發展後端的料材應用。因此，整個產業鏈的完備，未來除了需要建構全台灣的「剩餘林木資產地圖」外，還需要掌握不同地區的樹種在燒製上的數據調研。
在生物炭領域發展「跨域生態系」之後，盛發科技跟加工製造廠商過去偏向單純的供應商關係，如今彼此會針對產品規格，以及料源的篩選上，有更多的討論，例如什麼炭要燒到多少度，最後會得到什麼結果，適合使用在綠建材還是民生洗劑上面。盛發科技也很樂意共享研發資訊，跟上中下廠商去共構新的合作關係，帶動周邊業者一起投入研發，共享成果。
(文/林欣婕、照片/林野)
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團企劃編審。