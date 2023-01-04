一個台南市民的期待：請黃偉哲市長嚴肅面對市政問題、邱莉莉議長勇敢實踐競選承諾
我們想讓你知道的是
從地方選舉期間的學甲88槍案，到市長連任得票率未過五成，再到議長選舉前後不同陣營間的互相攻擊，台南人最近提到地方政治似乎都覺得有點丟臉。這篇文章沒有打算解析地方政治派系傾軋內幕，而是在市長、議長選舉結果塵埃落定後，想跟黃偉哲市長、邱莉莉議長提出一個市民的期待。
文：嚴婉玲（台灣史學徒，認為取徑歷史以叩問並尋思當下現實才能產生力道，目前的研究興趣是政治運動史及地方政治史。也親身投入各種社會運動、實踐及實驗，與台南一群年輕人共同創立台南新芽，試圖用各種方式，想像並打造台南及台灣的未來）
台南的地方政治新聞最近突然成為全國關注的焦點，從地方選舉期間的學甲88槍案，到市長連任得票率未過五成，再到議長選舉前後不同陣營間的互相攻擊，使得台南人最近提到地方政治似乎都覺得有點丟臉。這篇文章並沒有打算解析這其中的地方政治派系傾軋內幕，而是在市長、議長選舉結果塵埃落定後，想好好跟黃偉哲市長、邱莉莉議長提出一個小市民的期待。
黃市長，請嚴肅面對市政問題
2022年的縣市長選舉民進黨大敗，台南是少數從選前到選後賭盤都無懸念認為現任市長將連任的地方，但一般人沒想到的是當選人黃偉哲開出來的得票數竟不到五成，與國民黨候選人謝龍介的差距甚至不到十萬票，整體投票率更下降到僅有五成四，顯見市民對本次選舉冷淡的態度。
我身邊有不少在總統大選或政策、議題上較支持民進黨的朋友，也都在投完後表態說他們這次沒有把市長票投給現任市長，而是投廢票或是其他非國民黨籍的候選人。種種跡象都顯示民進黨在台南不再能安心地一黨獨大。
舊台南縣自1994年陳唐山當選縣長、舊台南市自1997年張燦鍙當選市長至今（2022），台南縣市近三十年的時間從未換過執政黨，2011年合併升格後，目前六席立委也全數為民進黨籍。無怪乎媒體總是把台南形容成民進黨鐵票倉，即使2018年韓流旋風翻掉高雄，台南仍穩穩在民進黨掌握中，甚至坊間還流傳一個說法，台南市長及立委選舉只待民進黨黨內初選完，結果大概就差不多決定了。
到目前為止，這個說法仍有可信度，但下一次市長選舉可就不一定了。
舊台南市民在戒嚴時期曾選出數次「黨外」市長，包括葉廷珪、蘇南成等人都曾以無黨籍選上市長，顯見台南市民並不一定會以政黨作為投票選擇的唯一標準。台南人長期支持民進黨當然與其高舉的本土價值相關，但政治只是操作台灣價值就可以勝選嗎？台南的民進黨政治人物都沒有金權問題嗎？
其實，市民都清楚知道，地方政治中金錢與權力關係連結其實無所不在，哪一邊陣營都不可能脫得了關係，這難道是簽了一紙透明廉政公約就可以解決的？相信涉貪的陳凱凌前局長若未被揭發而仍連任，他也會在12月25日的就職典禮上跟著大家一起簽名吧？宣示完，任期開始，市民正等著看台南市府如何自我調查並定期公布結果。
另一方面，台南在縣市合併後，加上南科及沙崙等園區的發展，確實在經濟發展上比起過去顯得有所成長，但隨之而來的工業搶水、搶電的問題、房價高漲的問題、沿海地區因能源轉型而導致的產業、社會衝擊、市區因觀光客湧入而導致的交通混亂、壅塞問題、前縣區居民感受到的邊緣化問題等等，這些問題四年前存在，四年來沒有得到改善，接下來四年又會如何？
若觀察網路輿情，四年來，一般人對黃市長印象最深刻的政績，恐怕是他賣力地做著各種城市行銷，賣肉燥飯、賣關廟麵、賣水果，而接下來2023年的全運會、2024年的台南400年，可以想見又會是大量資源與人流湧入的時刻，如何避免又只剩下上述的印象，值得市長好好思考。
根據筆者過去幾年接觸市府不同層級的經驗，不少局處長以降的政務官及文官們在面對問題時，是有不少值得嘉許的想法，也並非都只期待煙火式的表演活動，甚至希望可以把資源善用在能讓改變持續發生的作法上，但經常他們也會無奈地表示，這些想法如果長官不同意也沒辦法執行。筆者認為，即使有些議題市長沒興趣，但若願意放手讓局處長們嘗試新議題、新做法，不論是創新的公私協力模式，或與民眾溝通的多元管道，都將有機會讓民眾意識到市府有動起來，有在做事。而不是只會開記者會、辦活動而已。
回到政治人物最在意的選票來看，這次票數不如預期，反映的是中間選民及旅外青年選民的流失，這正是只經營網路聲量及鞏固組織票所漏接的兩大社群，中間選民在意的是民生政策，踏實的市政經營才有機會拿到他們的票，而年輕的北漂學生、上班族，若對於市政無感，又無法產生對城市的認同感，地方選舉自然很難動員他們返鄉投票。
雖然黃偉哲市長已無連任顧慮，但若民進黨想在台南繼續執政，他才有再往上發展的可能性的話，恐怕必須在接下來四年來，用心執政說服這兩個社群民進黨仍有可期待之處。
邱議長，請勇敢實踐競選承諾
台南市合併升格為直轄市後的府會關以來一直充滿張力，每一次的議長選舉結果都牽動接下來四年的府會關係，更由於民進黨在台南家大業大，派系鬥爭嚴重，因此議長選舉的戲碼看的不是黨籍而是民進黨內派系間的角力。郭信良前議長在2018年成功策動退黨奇襲，讓民進黨敗下陣來，這次民進黨內整合成功，甚至策反國民黨籍議員跑票，邱莉莉議員終於如民進黨所願當上議長。
選舉過程中，民進黨內兩邊派系互相放話指稱對方是黑金，而黃偉哲市長雖然是受議員監督的對象，卻成為該黨議長選舉督導召集人，並成功主導黨內整合。整個議長選舉過程令對代議政治有所期待的選民搖頭不已。
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打造友善育兒職場，優化企業競爭力座談
我們想讓你知道的是
台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本次座談分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響，打造友善育兒職場，優化企業競爭力。
兒福聯盟與公益自律聯盟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金等，今(22)日共同舉辦「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談，現場邀請104人力銀行江錦樺協理、永齡基金會劉宥彤執行長、美科實業簡秀芬永續長、精誠資訊黃郁仁永續長暨人資長及親子天下何琦瑜創辦人等企業代表，分享自身企業如何透過建構友善育兒職場，讓家長能無後顧之憂工作，亦可吸引並留住人才，強化企業競爭力。
據內政部統計，今年前11個月全臺新生兒僅12萬6808人，較去年同期的13萬9693人少了萬餘人，2022全年出生人數恐再創新低，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本場座談，邀請多家推動友善家庭措施的幸福企業到場分享，KPMG安侯建業聯合會計師事務所分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響；兒盟亦公布「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」，凸顯友善育兒職場對平衡工作與家庭的重要性。
兒福聯盟林志嘉董事長表示，台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊。現行法規雖有規範許多友善育兒的措施，但執行面上，家長還是會擔心因為申請育兒福利而影響考績或升遷。面臨少子化，要如何化危機為轉機，企業需要與育兒家長共同面對。
兒福聯盟「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」
兒盟指出，歷年進行育兒相關調查及提出政策立法倡議，已促成臺灣社會兩大正向改變：
1. 政府端：友善育兒職場政策逐步優化
從2014年至今，兒盟向政府提出多項育兒政策建議，包括：將育嬰留停津貼提高至月投保薪資的8成、延長育嬰留停津貼的發放月數、提供7天有薪家庭照顧假、鼓勵職場男性分擔家務親職等建議。兒盟樂見近年來政府從善如流，陸續採納民間團體的建言，如：2016年修正「性別工作平等法」，下修100人以上事業單位應設置哺(集)乳室、托兒設施措施；2018年勞動部提高企業設置托兒設施補助；2021年育嬰留停津貼從投保薪資6成提高為8成；2022年產檢假、陪產檢及陪產假從5日增加至7日…等。
2. 家長端：職場男性申請育嬰留停大幅成長
兒盟2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」發現，仍有8成2的爸爸從未申請育嬰留職停薪，經兒盟倡議後，勞動部自2021年7月起，提高育嬰留停津貼從投保薪資6成提高到8成，由最新數據可知，2022年1月至9月申請育嬰留停的人數，申請育嬰留停的男性比率，較去年同期增加54%，顯示有更多的職場男性願意參與育兒。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒盟多年來透過調查及倡議，促成政府及家長在友善育兒政策規劃及使用上出現正向改變，但對育兒家長而言，現行職場仍存有「工時給假不彈性」、「職場支持不給力」及「雇主態度不友善」三大困境。從兒盟2014年調查可知，有6成3的中小型企業不讓員工請家庭照顧假；兒盟2022年「育兒期待與實況焦點團體報告」則發現，現行僵化的工時給假制度，讓家長無法彈性運用，申請育兒相關福利時，部分雇主表現出消極同意但不友善的態度，甚至更嚴苛地要求育兒員工的工作表現，顯示許多企業在建構友善育兒職場方面，仍有進步的空間。
兒盟與企業提出3大訴求：1.工時給假更彈性 2.企業托兒更普及 3.職場氛圍更友
2021年我國總生育率降至0.975，為近11年來最低，或可反映出職場環境不友善，對於育兒家長造成無形的壓力，甚至讓許多家庭不敢生養孩子。兒盟與KPMG安侯建業聯合會計師事務所等企業代表，共同呼籲落實友善育兒職場應有更積極的作為，提出三點訴求如下：
工時給假更彈性
現今友善育兒職場措施，除了有薪產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰留停津貼、彈性工時等法定作為外，整體友善職場的制度應有更細緻的設計。兒盟2022年報告發現，育兒或計畫生育的未生育家庭均表示，最有幫助的育兒政策為「更多的彈性工時和上班制度」，建議企業讓員工依需求可彈性調整上下班時間及工作地點，育兒相關假別應改採「小時」為請假單位，讓職場家長更能兼顧工作及家庭生活。
企業托兒更普及
政府為提供更多受僱者哺育與托兒服務，透過補助雇主設置哺集乳室與托兒設施等作法，2019年亦放寬納入職場互助教保服務中心也能申請補助，但據勞動部統計，至今全臺只有9家職場互助教保服務中心，且多為公家單位或國營事業設立，一般企業員工顯無法受惠。兒盟呼籲政府，應積極找出企業不願設置企業托兒相關機制的癥結點，並分析原因，進而提出吸引企業響應的解決方案(如提高獎補助、減稅等)，讓企業托兒設施措施得以更普及。
職場氛圍更友善
從兒盟歷年調查可看出，育兒家長擔心影響升遷、考績，未申請職場相關育兒福利，或申請留停後無法回復原職，都在在顯示家長面臨友善職場政策看得到卻吃不到的困境。兒盟建議企業、雇主及受雇者，應正視育兒家庭的需求，同理家長平衡工作與家庭上的難處，形塑友善育兒職場的氛圍。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】 「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談
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