一個台南市民的期待：請黃偉哲市長嚴肅面對市政問題、邱莉莉議長勇敢實踐競選承諾

文：嚴婉玲（台灣史學徒，認為取徑歷史以叩問並尋思當下現實才能產生力道，目前的研究興趣是政治運動史及地方政治史。也親身投入各種社會運動、實踐及實驗，與台南一群年輕人共同創立台南新芽，試圖用各種方式，想像並打造台南及台灣的未來）

台南的地方政治新聞最近突然成為全國關注的焦點，從地方選舉期間的學甲88槍案，到市長連任得票率未過五成，再到議長選舉前後不同陣營間的互相攻擊，使得台南人最近提到地方政治似乎都覺得有點丟臉。這篇文章並沒有打算解析這其中的地方政治派系傾軋內幕，而是在市長、議長選舉結果塵埃落定後，想好好跟黃偉哲市長、邱莉莉議長提出一個小市民的期待。

黃市長，請嚴肅面對市政問題

2022年的縣市長選舉民進黨大敗，台南是少數從選前到選後賭盤都無懸念認為現任市長將連任的地方，但一般人沒想到的是當選人黃偉哲開出來的得票數竟不到五成，與國民黨候選人謝龍介的差距甚至不到十萬票，整體投票率更下降到僅有五成四，顯見市民對本次選舉冷淡的態度。

我身邊有不少在總統大選或政策、議題上較支持民進黨的朋友，也都在投完後表態說他們這次沒有把市長票投給現任市長，而是投廢票或是其他非國民黨籍的候選人。種種跡象都顯示民進黨在台南不再能安心地一黨獨大。

舊台南縣自1994年陳唐山當選縣長、舊台南市自1997年張燦鍙當選市長至今（2022），台南縣市近三十年的時間從未換過執政黨，2011年合併升格後，目前六席立委也全數為民進黨籍。無怪乎媒體總是把台南形容成民進黨鐵票倉，即使2018年韓流旋風翻掉高雄，台南仍穩穩在民進黨掌握中，甚至坊間還流傳一個說法，台南市長及立委選舉只待民進黨黨內初選完，結果大概就差不多決定了。

到目前為止，這個說法仍有可信度，但下一次市長選舉可就不一定了。

舊台南市民在戒嚴時期曾選出數次「黨外」市長，包括葉廷珪、蘇南成等人都曾以無黨籍選上市長，顯見台南市民並不一定會以政黨作為投票選擇的唯一標準。台南人長期支持民進黨當然與其高舉的本土價值相關，但政治只是操作台灣價值就可以勝選嗎？台南的民進黨政治人物都沒有金權問題嗎？

其實，市民都清楚知道，地方政治中金錢與權力關係連結其實無所不在，哪一邊陣營都不可能脫得了關係，這難道是簽了一紙透明廉政公約就可以解決的？相信涉貪的陳凱凌前局長若未被揭發而仍連任，他也會在12月25日的就職典禮上跟著大家一起簽名吧？宣示完，任期開始，市民正等著看台南市府如何自我調查並定期公布結果。

另一方面，台南在縣市合併後，加上南科及沙崙等園區的發展，確實在經濟發展上比起過去顯得有所成長，但隨之而來的工業搶水、搶電的問題、房價高漲的問題、沿海地區因能源轉型而導致的產業、社會衝擊、市區因觀光客湧入而導致的交通混亂、壅塞問題、前縣區居民感受到的邊緣化問題等等，這些問題四年前存在，四年來沒有得到改善，接下來四年又會如何？

若觀察網路輿情，四年來，一般人對黃市長印象最深刻的政績，恐怕是他賣力地做著各種城市行銷，賣肉燥飯、賣關廟麵、賣水果，而接下來2023年的全運會、2024年的台南400年，可以想見又會是大量資源與人流湧入的時刻，如何避免又只剩下上述的印象，值得市長好好思考。

Photo Credit: 中央社

根據筆者過去幾年接觸市府不同層級的經驗，不少局處長以降的政務官及文官們在面對問題時，是有不少值得嘉許的想法，也並非都只期待煙火式的表演活動，甚至希望可以把資源善用在能讓改變持續發生的作法上，但經常他們也會無奈地表示，這些想法如果長官不同意也沒辦法執行。筆者認為，即使有些議題市長沒興趣，但若願意放手讓局處長們嘗試新議題、新做法，不論是創新的公私協力模式，或與民眾溝通的多元管道，都將有機會讓民眾意識到市府有動起來，有在做事。而不是只會開記者會、辦活動而已。

回到政治人物最在意的選票來看，這次票數不如預期，反映的是中間選民及旅外青年選民的流失，這正是只經營網路聲量及鞏固組織票所漏接的兩大社群，中間選民在意的是民生政策，踏實的市政經營才有機會拿到他們的票，而年輕的北漂學生、上班族，若對於市政無感，又無法產生對城市的認同感，地方選舉自然很難動員他們返鄉投票。

雖然黃偉哲市長已無連任顧慮，但若民進黨想在台南繼續執政，他才有再往上發展的可能性的話，恐怕必須在接下來四年來，用心執政說服這兩個社群民進黨仍有可期待之處。

邱議長，請勇敢實踐競選承諾

台南市合併升格為直轄市後的府會關以來一直充滿張力，每一次的議長選舉結果都牽動接下來四年的府會關係，更由於民進黨在台南家大業大，派系鬥爭嚴重，因此議長選舉的戲碼看的不是黨籍而是民進黨內派系間的角力。郭信良前議長在2018年成功策動退黨奇襲，讓民進黨敗下陣來，這次民進黨內整合成功，甚至策反國民黨籍議員跑票，邱莉莉議員終於如民進黨所願當上議長。

選舉過程中，民進黨內兩邊派系互相放話指稱對方是黑金，而黃偉哲市長雖然是受議員監督的對象，卻成為該黨議長選舉督導召集人，並成功主導黨內整合。整個議長選舉過程令對代議政治有所期待的選民搖頭不已。