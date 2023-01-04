2023/01/04,
社會

奶奶的遺產讓孫子孫女反目成仇：繼承順序是什麼？特留分有什麼影響？

奶奶的遺產讓孫子孫女反目成仇：繼承順序是什麼？特留分有什麼影響？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

媒體報導網友家中的啃老族弟弟因為得到奶奶溺愛，導致全家互相反目，奶奶甚至威脅「要將原本給她繼承的遺產改由弟弟來繼承」。從律師的角度來看，奶奶的說法其實有點問題，這個事件也有許多值得討論的重點。

孫子女可以直接繼承奶奶遺產嗎？

有位女網友發文抱怨自己的家人，她表示弟弟高中畢業後就在家啃老，並且因為有身心相關的問題卻不願意諮商，曾有偷東西等等的奇怪行為，而這也讓父親對他感到放棄。

然而，這些態度卻讓弟弟很不滿，甚至曾經在衝突中拿刀要攻擊自己，讓家人都感到害怕，但因為奶奶很寵愛弟弟，因此依舊放縱弟弟繼續在家住著，甚至奶奶還因此向這位發文的女網友表示要將原本給她繼承的遺產改由弟弟來繼承，以免女網友以後繼承遺產後不照顧弟弟，而這舉動更是讓姊弟倆徹底反目。

繼承順序是什麼？特留分有什麼影響？

爭產的情況可能發生在很多家庭之中，無論財產金額大小都可能引發繼承權人們的爭執，但律師會覺得上面提到的情況中有幾點是值得去討論的。

首先就是關於繼承的問題，女網友表示奶奶原本是要將遺產給她繼承，這點實際上是有一些疑慮的，因為依據民法的繼承權順位來說，女網友雖然也是屬於直系的血親，然而，她的父親依然健在，若是以繼承順位來看，奶奶的遺產繼承第一順位應該要是女網友的父親，而不是女網友或是弟弟，假如奶奶真的要讓孫子女去繼承自己的遺產，就只能透過遺囑的方式來進行，在遺囑內清楚表示要將遺產給孫子或孫女全部繼承。

然而，若是遺囑的內容這樣寫，同樣也會有問題，那就是關於「特留分」的規定。

基本上，因為孫子跟孫女並不是第一順位的繼承人，如果以遺囑方式來讓他們繼承遺產，就不能夠去侵害到原本第一順位繼承人們的權利，假如奶奶真的在遺囑內表示要將所有遺產都給孫子或孫女的話，第一順位的繼承人們就可以主張自己的特留分，這樣一來，就得先將遺產扣除特留分後，剩下的部分才會依照遺囑內容來進行。

立完遺囑之後修改，是可以的嗎？

不知道有沒有人好奇，奶奶若是已經先寫好了遺囑，但是又想要反悔改成由女網友的弟弟繼承遺產，這樣是可以的嗎？

基本上，在看遺囑時會以最後寫的那份來認定，只要是有符合法律規定，有法律效力的遺囑，奶奶本來就是可以先寫一份要給女網友，事後反悔再另外寫一份給女網友弟弟繼承的遺囑，這樣是不會有問題的。

其實這位女網友家裡真正的問題可能不完全在於遺產，而是家裡對於弟弟的管教態度以及弟弟自身的想法，一切衝突的起點還是在於弟弟啃老、與家人發生衝突以及奶奶過度溺愛，這些慢慢累積的情況才是真正造成姊弟反目的主要原因，而遺產問題只是壓垮駱駝的最後一根稻草，讓彼此徹底撕破臉。

這些問題，其實比遺產分配來的更複雜，這位女網友或許先暫時遠離爭端的中心，靜下心去思考該怎麼處理問題，否則問題若持續存在，不管是遺產或是其他事情都可能會造成彼此的衝突再次發生，甚至還可能會造成生命安全的問題。

Facebook專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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