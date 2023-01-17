周婉窈《轉型正義之路》：台灣寧靜革命利息比本金重，看來就要由下一代來支付了

文：周婉窈

親愛的少年讀者，轉型正義是正在進行的工作。我們在第一章就提到轉型正義在定義上就是要由「新政府」來做。台灣從專制獨裁體制過渡到自由民主體制，走的是非武裝革命的路線，或稱「寧靜革命」。1987年解嚴，一直到1992年自由民主化之後，執政黨一直是中國國民黨，1996年直選，當選的總統李登輝也是中國國民黨的候選人，他是該黨黨主席，因此無法進行轉型正義，黨產問題當然更不用說了。

2000至2008年是民主進步黨的陳水扁擔任總統，但「朝小野大」，要推動任何中國國民黨反對的法案基本上是沒辦法的，因此也無法進行轉型正義。陳水扁之後的總統，從2008到2016年又是中國國民黨的馬英九在當，當然不可能進行轉型正義。現任總統是民主進步黨的蔡英文，轉型正義是她的競選承諾，這也是第一次民進黨在國會的立法委員席次超過國民黨及其盟友，一般稱為「完全執政」，也可以說自KMT/ROC黨國於1950年撤退來台，黨政軍力量完全控制台灣之後，第一次「政黨輪替」，而不是只有「總統輪替」，也因此才能開始進行轉型正義。

2017年12月通過實施《促進轉型正義條例》，2018年5月「促進轉型正義委員會」（促轉會）成立，2019年7月通過實施《政治檔案條例》。促轉會是進行轉型正義的專責機構，根據促轉條例，為期二年，後來延了兩次，之後行政院不再給予延期，在2022年5月31日解散，共四年。促轉會解散後，它的「業務」移交給行政院的六個部會去進行其「未竟之業」。

促轉會作為一個專責機構，在過去四年中當然有「作為」，但由於總總盤根錯節的因素（新的、舊的），成效到底如何，有待將來的研究，這就不是目前這本書能提出評估的。以後你們去研究時，可能就會發現它的出生不被祝福（not blessed），這也是了解當代台灣政治一個很好的切入點。最引人注意的是，促轉會在徵集檔案，以及拆除專制獨裁象徵（官方名為「威權象徵」）方面，遇到很大的困難。

簡單來講，擁有白恐時期大宗檔案的國安局和調查局（以下簡稱兩局）拒絕交出檔案，並且無視《政治檔案條例》第十一條的規定，就算交出檔案，也大量遮掩線民、告密者等人名和資訊，有時慘到無法讀的狀況，和拒絕繳交差不了太多。《政治檔案條例》是特別法，在法律位階上高於一般法，但兩局卻利用一般法來抗拒交出檔案，或大幅度遮掩後交出。抗拒交出政治檔案，最直接的方式就是依《國家機密保護法》重新核定為永久保密，即可不必移轉，將檔案留在原機關。對於已交出的檔案則宣稱依《國家機密保護法》或《國家情報工作法》將部分或全部內容涉及國家安全情報來源管道或情報人員身分加以遮掩。也就是說自由民主體制下的兩局在保護專制獨裁體制下的加害集團及其共犯。

有些檔案限定五十年後才能看，這是以產生日來計算，如果是白恐最後的1992年的檔案（不要忘記柯旗化和范雲分別被監控到1996年、1998年），那就是要到2042年才能看到，大概就是你們快四十歲的時候，我和很多前輩可能就看不到了。轉型正義的第一項工程追求真相，就這樣嚴重擱淺。

至於拆除「威權象徵」，如到處都看得到的蔣介石銅像，當中以中正紀念堂的那尊銅像最崇高巨大，園區佔地龐大無比，這恐怕是全世界最大的紀念獨裁者的「廟」，也是拆不掉啊！如果你們去看其他國家的轉型正義，就會知道台灣的轉型正義有夠卑微、有夠帶衰。

即使有專責機構，連第一項追求真相的工作都無法順利進行，「未竟之業」移交各部會去做，會有怎樣的結果呢？各部會倉促間，負責的人員可能連「轉型正義」是什麼都不知道呢。不然，你們可寫信去請教他們「何謂轉型正義？」，看他們如何回答。因此，民間有不少人對此懷抱著很深的疑慮。2022年2月25日台灣基進黨（基進黨/Taiwan Statebuilding Party）舉辦一場「轉型正義不能夭折」的記者會，賴中強律師受邀參加，他的發言很有系統地整理出三大疑慮，以下是發言內容：

經濟民主連合智庫召集人賴中強表示，雖然行政院院會24日提出之《促進轉型正義條例》第十一條之一及之二，就促轉會裁撤後各項職權移轉至各部會有所規定，但是，比照前後條文，我們發現三個被刻意迴避的漏洞。 第一，以模糊的「處置」，替代追究加害者責任。條例第六條第二項規定促轉會平復司法不法「得以識別加害者並追究其責任」，但新增條文卻改由法務部主管「識別及處置加害者事項」，什麼是處置，是不再追究加害者責任的意思嗎？ 第二，主動進行真相調查之任務無人接手。條例第四條第二項規定原由促轉會：「主動進行真相調查，依本條所徵集之檔案資料，邀集各相關當事人陳述意見，以還原人權受迫害之歷程，並釐清壓迫體制加害者及參與者責任。」此一任務，無人接手。將來只能由個別學者，各自研究政治檔案，然後由朱浤源之流發表為彭孟緝美化殘忍大屠殺的研究報告。 第三，人事清查處置被束之高閣，任務無人接手。賴中強並指出：基於「檢察一體」的規制與各項歷史證據，威權統治時期的歷任檢察總長：朱煥虨、趙琛、王建今、石明江、陳涵，他們五人所處的政治結構位置，正是壓迫體制加害者與參與者的最大嫌疑人，由他們的徒子徒孫檢察官體系主導的法務部，來接手促轉會「平復司法不法」任務，應該是很難令人期待吧。

賴中強律師舉出三大疑慮：不追究加害責任、不追查真相、不從事人事清查。他的疑慮也是很多關心轉型正義的人的疑慮。有專責機構，加上兩大條例，兩局都不甩，將來交給各部會，會不會「一化多」、「多化輕」、「輕化無」呢？

在這裡，必須說明賴中強律師指出的「將來只能由個別學者，各自研究政治檔案，然後由朱浤源之流發表為彭孟緝美化殘忍大屠殺的研究報告。」你們突然看到這一段話，可能摸不著頭緒。彭孟緝的大兒子彭蔭剛，曾任中國國民黨中央評議委員會主席團主席、中國航運董事長、中國全國政協副主席，也是香港第一任特首董建華的妹婿。他擁有豐厚的資源，為了洗白彭孟緝，長期支持中央研究院的學者研究二二八，黃彰建院士（已故）和朱浤源研究員是其中最有名的學者，所以賴律師才會這樣說。

附帶一提，彭蔭剛曾登廣告歌頌他的父親彭孟緝，並指稱二二八罹難者為「暴徒」。2022年3月29日他在台灣媒體刊登全版廣告，說中國不費一兵一卒，靠攻台四部曲就可登陸台灣：1、以飛彈炸毀台灣所有軍事基地，2、摧毀部分基礎設施，以癱瘓台灣經濟，3、封鎖台灣所有進出通路，4、要求進行談判。彭蔭剛是中華民國海基會董事。這件事引起批評，有呼聲要求撤銷他的海基會董事身分，海基會回應說這是「屬於個人意見」。