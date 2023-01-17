周婉窈《轉型正義之路》：台灣寧靜革命利息比本金重，看來就要由下一代來支付了

我們想讓你知道的是
即使有專責機構，連第一項追求真相的工作都無法順利進行，「未竟之業」移交各部會去做，會有怎樣的結果呢？各部會倉促間，負責的人員可能連「轉型正義」是什麼都不知道呢。不然，你們可寫信去請教他們「何謂轉型正義？」，看他們如何回答。
文：周婉窈
親愛的少年讀者，轉型正義是正在進行的工作。我們在第一章就提到轉型正義在定義上就是要由「新政府」來做。台灣從專制獨裁體制過渡到自由民主體制，走的是非武裝革命的路線，或稱「寧靜革命」。1987年解嚴，一直到1992年自由民主化之後，執政黨一直是中國國民黨，1996年直選，當選的總統李登輝也是中國國民黨的候選人，他是該黨黨主席，因此無法進行轉型正義，黨產問題當然更不用說了。
2000至2008年是民主進步黨的陳水扁擔任總統，但「朝小野大」，要推動任何中國國民黨反對的法案基本上是沒辦法的，因此也無法進行轉型正義。陳水扁之後的總統，從2008到2016年又是中國國民黨的馬英九在當，當然不可能進行轉型正義。現任總統是民主進步黨的蔡英文，轉型正義是她的競選承諾，這也是第一次民進黨在國會的立法委員席次超過國民黨及其盟友，一般稱為「完全執政」，也可以說自KMT/ROC黨國於1950年撤退來台，黨政軍力量完全控制台灣之後，第一次「政黨輪替」，而不是只有「總統輪替」，也因此才能開始進行轉型正義。
2017年12月通過實施《促進轉型正義條例》，2018年5月「促進轉型正義委員會」（促轉會）成立，2019年7月通過實施《政治檔案條例》。促轉會是進行轉型正義的專責機構，根據促轉條例，為期二年，後來延了兩次，之後行政院不再給予延期，在2022年5月31日解散，共四年。促轉會解散後，它的「業務」移交給行政院的六個部會去進行其「未竟之業」。
促轉會作為一個專責機構，在過去四年中當然有「作為」，但由於總總盤根錯節的因素（新的、舊的），成效到底如何，有待將來的研究，這就不是目前這本書能提出評估的。以後你們去研究時，可能就會發現它的出生不被祝福（not blessed），這也是了解當代台灣政治一個很好的切入點。最引人注意的是，促轉會在徵集檔案，以及拆除專制獨裁象徵（官方名為「威權象徵」）方面，遇到很大的困難。
簡單來講，擁有白恐時期大宗檔案的國安局和調查局（以下簡稱兩局）拒絕交出檔案，並且無視《政治檔案條例》第十一條的規定，就算交出檔案，也大量遮掩線民、告密者等人名和資訊，有時慘到無法讀的狀況，和拒絕繳交差不了太多。《政治檔案條例》是特別法，在法律位階上高於一般法，但兩局卻利用一般法來抗拒交出檔案，或大幅度遮掩後交出。抗拒交出政治檔案，最直接的方式就是依《國家機密保護法》重新核定為永久保密，即可不必移轉，將檔案留在原機關。對於已交出的檔案則宣稱依《國家機密保護法》或《國家情報工作法》將部分或全部內容涉及國家安全情報來源管道或情報人員身分加以遮掩。也就是說自由民主體制下的兩局在保護專制獨裁體制下的加害集團及其共犯。
有些檔案限定五十年後才能看，這是以產生日來計算，如果是白恐最後的1992年的檔案（不要忘記柯旗化和范雲分別被監控到1996年、1998年），那就是要到2042年才能看到，大概就是你們快四十歲的時候，我和很多前輩可能就看不到了。轉型正義的第一項工程追求真相，就這樣嚴重擱淺。
至於拆除「威權象徵」，如到處都看得到的蔣介石銅像，當中以中正紀念堂的那尊銅像最崇高巨大，園區佔地龐大無比，這恐怕是全世界最大的紀念獨裁者的「廟」，也是拆不掉啊！如果你們去看其他國家的轉型正義，就會知道台灣的轉型正義有夠卑微、有夠帶衰。
即使有專責機構，連第一項追求真相的工作都無法順利進行，「未竟之業」移交各部會去做，會有怎樣的結果呢？各部會倉促間，負責的人員可能連「轉型正義」是什麼都不知道呢。不然，你們可寫信去請教他們「何謂轉型正義？」，看他們如何回答。因此，民間有不少人對此懷抱著很深的疑慮。2022年2月25日台灣基進黨（基進黨/Taiwan Statebuilding Party）舉辦一場「轉型正義不能夭折」的記者會，賴中強律師受邀參加，他的發言很有系統地整理出三大疑慮，以下是發言內容：
經濟民主連合智庫召集人賴中強表示，雖然行政院院會24日提出之《促進轉型正義條例》第十一條之一及之二，就促轉會裁撤後各項職權移轉至各部會有所規定，但是，比照前後條文，我們發現三個被刻意迴避的漏洞。
第一，以模糊的「處置」，替代追究加害者責任。條例第六條第二項規定促轉會平復司法不法「得以識別加害者並追究其責任」，但新增條文卻改由法務部主管「識別及處置加害者事項」，什麼是處置，是不再追究加害者責任的意思嗎？
第二，主動進行真相調查之任務無人接手。條例第四條第二項規定原由促轉會：「主動進行真相調查，依本條所徵集之檔案資料，邀集各相關當事人陳述意見，以還原人權受迫害之歷程，並釐清壓迫體制加害者及參與者責任。」此一任務，無人接手。將來只能由個別學者，各自研究政治檔案，然後由朱浤源之流發表為彭孟緝美化殘忍大屠殺的研究報告。
第三，人事清查處置被束之高閣，任務無人接手。賴中強並指出：基於「檢察一體」的規制與各項歷史證據，威權統治時期的歷任檢察總長：朱煥虨、趙琛、王建今、石明江、陳涵，他們五人所處的政治結構位置，正是壓迫體制加害者與參與者的最大嫌疑人，由他們的徒子徒孫檢察官體系主導的法務部，來接手促轉會「平復司法不法」任務，應該是很難令人期待吧。
賴中強律師舉出三大疑慮：不追究加害責任、不追查真相、不從事人事清查。他的疑慮也是很多關心轉型正義的人的疑慮。有專責機構，加上兩大條例，兩局都不甩，將來交給各部會，會不會「一化多」、「多化輕」、「輕化無」呢？
在這裡，必須說明賴中強律師指出的「將來只能由個別學者，各自研究政治檔案，然後由朱浤源之流發表為彭孟緝美化殘忍大屠殺的研究報告。」你們突然看到這一段話，可能摸不著頭緒。彭孟緝的大兒子彭蔭剛，曾任中國國民黨中央評議委員會主席團主席、中國航運董事長、中國全國政協副主席，也是香港第一任特首董建華的妹婿。他擁有豐厚的資源，為了洗白彭孟緝，長期支持中央研究院的學者研究二二八，黃彰建院士（已故）和朱浤源研究員是其中最有名的學者，所以賴律師才會這樣說。
附帶一提，彭蔭剛曾登廣告歌頌他的父親彭孟緝，並指稱二二八罹難者為「暴徒」。2022年3月29日他在台灣媒體刊登全版廣告，說中國不費一兵一卒，靠攻台四部曲就可登陸台灣：1、以飛彈炸毀台灣所有軍事基地，2、摧毀部分基礎設施，以癱瘓台灣經濟，3、封鎖台灣所有進出通路，4、要求進行談判。彭蔭剛是中華民國海基會董事。這件事引起批評，有呼聲要求撤銷他的海基會董事身分，海基會回應說這是「屬於個人意見」。
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【跨域生態系系列專訪】國際時尚精品永續服務生態系 — 廢棄布料變時尚，精品門市永續亮點
我們想讓你知道的是
品牌商想告訴消費者：時尚不等於浪費，過季或廢棄衣物，可經由回收、改質、再造，並賦予不同功能與時尚樣貌重新回到門市。
一塊五彩炫麗的板子，加厚可當桌板、陳列架層板，加大可當門市裝飾板，除了功能性充滿無限想像，更特別是這塊板子摸起來十足布料感，因為它就是由廢棄衣料所製成，而且這些廢棄衣料全都來國際時尚品牌的庫存品，經由台灣製造商的巧手改造為充滿功能價值的新產品。
近年來，「以廢創新」的故事正不斷在國際精品時尚界發生，主因來自全球環保意識抬頭，各種國際環保公約、全球宣誓，陸續祭出各項條款牽制著全球產業發展，進而促使低碳、低污染、低廢棄、3R（Recycle、Reuse、Reduce）等關鍵字，成為企業在追求利潤最大化時，也必須通盤考量的營運目標。
國際精品品牌更是如此，「其中一個原因是國際精品品牌長期背負著資源浪費的標籤，他們很想要趁勢翻轉。」工業技術研究院產品服務中心業務經理薛任慈強調，「也因此，上述關鍵字已逐漸成為品牌創造營收的必要指標。」午洋企業行銷部副總經理徐甄羚指出。除了面對環保的趨勢壓力，近年全球消費市場深受新冠疫情影響，導致許多國際時尚精品品牌面臨庫存品愈來愈多的挑戰，且無論是庫存服飾、門市展示用廢棄物、服飾製作廢料等，未來礙於碳權規範，都無法再任意焚毀。
受限於環境因素，國際精品品牌不得不積極尋找3R解方，也把這項難題拋給了他們的全球供應商，午洋就是其中接到挑戰的企業。
永續商機，用廢材說個好故事
成立於一九八四年，午洋是國際精品品牌的重要供應商，主營設計生產品牌門市展示用工具、層架等。近年，陸續有幾家國際品牌問午洋：「有沒有辦法可以讓廢棄物再生利用？」當拋出問題的企業愈來愈多時，午洋從中嗅出新商機，也把這樣的訊息從全球帶回台灣，「午洋揣測台灣製造業這麼厲害，也許可以找到夥伴一起來想辦法。」徐甄羚笑說。
於是午洋從不同領域尋找一些不曾合作過的企業攜手創新研發，不僅建立了獨特的國際時尚精品永續服務生態系，部分開發也已經獲得國際品牌肯定，成為品牌供應鏈的示範商。
邦泰複合材料公司是午洋的永續服務重要夥伴，共同承擔國際時尚精品永續服務生態系的基石者角色。成立40多年，邦泰是一家工程塑膠改性廠，主要針對客戶需求，提供塑料改性或加強性質的技術服務，譬如在塑料中加入剛性強度、不同視覺元素等，以改變塑料原有狀態。
當午洋找到邦泰時，「我們起初有點意外。」邦泰副總經理吳眉菱說，當時午洋告訴邦泰：我們要幫品牌把廢棄的碎布融入到塑膠中，再製成有功能的新產品，而且還不能融到不見布料的蹤跡。
對邦泰而言，塑料改質是每天在執行的工作，都有既定方法與製程，但午洋送來的品牌廢棄衣物混合了多種布料，成分有天然棉、聚脂纖維、PP纖維等，不同纖維擁有不同物性，卻要統統跟塑膠融合在一起，溫度、配方等都是影響成敗的關鍵。
新挑戰擺在眼前，午洋負責與品牌來回溝通，邦泰則與工研院材化所合作，在工研院實驗室進行試驗工作，包括材料分析與評估、改質試驗等，薛任慈指出，因為送來的材料太複雜，內含不同材質布料，及吊牌、金屬釦等配飾，研發團隊必須不斷試驗，想盡辦法針對各種材料進行粉碎、抽絲、融合、造粒，才將廢棄衣物變成塑膠母粒。
一步步研究出複合材料融入塑膠的有效方法後，他們再次面對一個前所未見的大難題──品牌想將改性後的材料變成一個可說的故事。
徐甄羚補充指出，每一個國際精品都有自己的品牌故事、理念，環保意識抬頭之際，品牌商便想告訴消費者：時尚不等於浪費，過季或廢棄衣物可經由回收、改質、再造，並賦予不同功能與時尚樣貌重新回到門市，因此新製成的物件還必須存在看得見的廢棄回收的痕跡，讓消費者親眼認證品牌ESG故事的真實性。
譬如午洋、邦泰，及負責執行射出成型的富揚塑膠企業社已共同合作，運用廢棄布料融入塑膠中，設計開發出小巧的隨身置物盒、積木造型鑰匙圈等，這些產品的塑膠表面都可以看見一絲絲不同色彩的紋路，獨特又吸睛，但這不是混色效果造成，而是融入塑膠中的布料纖維所產生，被稱為「ESG可視化」。
基石者整合，利基者技術疊加
在顧及生產效益同時，還要考量品牌識別度、時尚美感等層層要求，「真是困難重重，雖然邦泰短期需要投入較多成本，但我們相信永續材料是新發展契機。」吳眉菱指出。
邦泰面對的挑戰除了追求企業永續經營，也想要創造改變。吳眉菱坦言，現在人們都認為塑膠是有害物質，但其實塑膠對人類的便利生活帶來極大貢獻，只是因為人類不當處置塑膠，讓塑膠背上污染源標籤，因此邦泰也想藉由這次合作機會為塑膠創造新價值。
從效益來看，國際時尚精品永續服務生態系的兩個基石者，各自發揮不同功能，午洋主要是市場訊息提供者、轉譯者，讓生態系裡的每家企業都能清楚明白自己可以做什麼，換言之，午洋看到了機會，也知道該去找誰讓機會變成利潤；而邦泰則是主要技術供應者、生產者，也是機會變成利潤的關鍵實踐者。
在生產方面，這兩個基石者底下則有兩個支撐點，由不同利基者參與其中，一邊是負責射／壓出加工的廠商群，譬如富揚等；另一邊負責模具打樣，譬如升逸企業等，加上負責產品設計、推廣應用等合作廠商。目前這個生態系已串接起25家不同領域的中小企業。
譬如富揚主要負責將邦泰研發出的母粒射出製成具體物件，例如衣架、時尚造型眼鏡框、小型置物盒、積木等，談起加入生態系的機緣，富揚總經理陳建彰只笑說：「反正客戶有需求，我們就做。」
殊不知一個客戶需求，曾多次造成富揚的機器當機，因為這些由廢棄衣物製成的母粒內含有多種毛料纖維，在射出過程中，有些毛料會卡在機台裡，好幾度造成機台無法正常運轉，富揚只好先拆機清潔，才能繼續生產作業，即使如此，「我們還是覺得應該試一試。」陳建彰認為，企業經營要不斷追求新成長。
廢材創新產品，成精品門市陳設
品牌商生產需求源源不絕地湧入午洋的開發清單中，找到邦泰之後，午洋又向外擴張尋找不同合作夥伴。譬如升逸企業便創造出讓品牌驚豔的產品。升逸主要生產熱壓板，過去主要以椰子等植物性纖維為原料，研發製造各式板材運用於不同空間，在午洋的邀請下也開始為廢棄衣物找出新用途。
如同邦泰、富揚，對升逸而言這也是一項新嘗試，要將不同材質的布料透過熱壓技術融合在一起變成堅硬的板材，「這是我們過去沒有想過可以做的。」升逸總經理邱奕智指出。
如同前述，複合材料融合是個困難點，它必須克服溫度、膠水濃度、配方等差異因素，而且這塊板材要產生功能性就必須軟硬適中，太硬怕無法釘釘子；太軟怕碰到水或高濕氣就鬆垮，所幸邱奕智與其團隊擁有近40年的功力，他們一次次調整參數，歷經數月努力才成功壓出令品牌稱許的作品。
當品牌不斷產生需求，午洋就必須把訊息傳回生態系，與合作夥伴再次投入改良過程，徐甄羚笑說：「我們不怕品牌提需求，這樣生態系才能生生不息地運轉。」
以效益來看，目前已驚艷許多國際時尚精品大廠，已把品牌過季廢棄衣物送到台灣進行產品試驗，未來消費者走進品牌門市能感受到台灣廠商的創新技術與能量。其中，在生態系夥伴合作下，持續完成新的改質配方設計與創新產品，基石者與利基者們也持續投入自主創新與設備升級，未來可期。
從解決客戶的問題出發，午洋與邦泰帶領著生態系裡的企業，把他們未曾想過、未曾做過的事，變成了一件件真實的、具功能性與時尚標準的創新產品，無形中也獲得了技術升級，未來午洋與邦泰也將化被動為主動，更積極擴展出新市場與新商機。
多元觀點：探索時尚品牌ESG新解方
世新大學資訊管理學系教授 ── 林宏遠專訪
整體而言，國際時尚精品永續服務生態系展現出台灣中小企業一起站上國際舞台打團體戰的氣勢，生態系裡的每家企業都掌握了部分關鍵技術，再各自從中找出可迎戰未來市場需求的能力與優勢。
起初是由午洋先看到商機，也就是國際精品對永續材料的需求愈來愈高，但午洋沒有材料開發技術，卻具備了高度熱情與整合能力，於是午洋很快組織起一個團隊來對應市場需求。最特別是這個生態系有兩個基石者，且缺一不可，若沒有午洋看見機會，品牌需求就很難被正確傳達；若沒有邦泰，品牌與午洋的天馬行空想法也難以落地實現。
這個生態系另一個成功點是，促使每家夥伴企業都在做過去他們不曾想過、不曾做過的產品，當這些產品開發成功，企業會跟著技術升級，也會有能力創造新產品或新市場，未來也有可能從利基者變成基石者。
以態勢來看，這個生態系還處在商機剛萌芽期，充滿著不確定性，也具有無限可能性，或許生態系可直接把國際品牌方拉進來；或許可主動出擊另朝向快時尚永續服務探索，快時尚的衣物汰換率更高，更有可能需要這群幫手來為其創造新環保材料。總之，國際時尚精品永續服務生態系就是個動態演化過程，未來發展絕對值得期待。
(文/王曉晴、照片/許𦱀倩)
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團企劃編審。