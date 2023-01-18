《硝煙中的雅努斯》：蘇聯解體後，「史達林問題」成為俄烏之間不斷政治較量的砝碼

文：聞一

「史達林問題」：烏俄翻不過去的歷史一頁

二○二○年，烏克蘭檢察院宣稱要對前蘇聯領導人史達林和貝利亞進行審判，理由是他們在一九四四年將克里米亞的韃靼人以及其他一些民族強行遷徙他鄉。一時間，俄羅斯媒體紛紛發文評說，這種「審判」是一場「鬧劇」，其目的是改寫蘇聯時期的烏克蘭史，挑唆克里米亞韃靼人反對俄羅斯，譴責「烏克蘭的政治精英墮落成了滑稽表演的醜角」。而烏克蘭當局堅持重申，「審判史達林和貝利亞」不是「鬧劇，而是真實的案件」。

在二○二○年末，烏克蘭和俄羅斯已經為在烏克蘭使用什麼抗新冠病毒的疫苗爭吵得不可開交。在烏克蘭的「頓巴斯自治共和國」開始使用俄羅斯的疫苗時，基輔當局一再宣稱「烏克蘭不需要俄羅斯的疫苗」，將從美國進口等等。烏俄關係再度驟然緊張，而「審判史達林和貝利亞」則使這種緊張升級。

蘇聯解體後，烏克蘭和俄羅斯的關係發生了實質性的變化，「史達林問題」成為雙方間不斷政治較量的砝碼。對於烏克蘭來講，所謂「史達林問題」集中在三個方面：一是，克里米亞的歸屬問題；二是，三○年代烏克蘭的大饑荒問題；三是，一九四四年蘇聯當局將克里米亞韃靼人及其他一些民族強行遷出他們的原居住地問題。

在這三個問題上，烏克蘭和俄羅斯當局的看法和態度是相向而立的。烏克蘭當局認為，克里米亞是烏克蘭不可分割的土地，三○年代的大饑荒是莫斯科執政者人為故意造成的，強行遷移原居民是不人道的民族歧視和迫害；俄羅斯當局則堅持，克里米亞自古就是屬於俄羅斯的，大饑荒是天災，不是人禍，強行遷移是當時的國內外局勢所造成，為了國家安全不得不採取的措施。

討回這三個問題上的「公道」與「正義」，就成了獨立後的烏克蘭領導人盡力以求的事。在波洛申科總統在位期間，烏克蘭第一次出現了要對史達林進行「審判」之舉，原由就是一九四四年對克里米亞韃靼人的強行遷徙。但是，這次「審判」最後不了了之。到了尤申科（Viktor Yushchenko）總統期間，烏克蘭出現了第二次對史達林的「審判」，這次「審判」的理由是三○年代的烏克蘭大饑荒。在這兩次「審判」中，除了史達林外，貝利亞、卡岡諾維奇、波斯迪舍夫（Pavel Postyshev）等蘇聯和烏克蘭領導人都被列在了「受審者」的名單之中。和第一次「審判」一樣，最終都以被指控者已經「死亡」為由而草草收場。

二○一四年三月十六日，俄羅斯以「公民投票方式」收回了克里米亞半島。自此之後，烏克蘭政府和俄羅斯政府在克里米亞的歸屬問題上爭鬥愈益激烈，對克里米亞的歸屬，俄羅斯拒不退讓，而烏克蘭政府則不斷譴責俄羅斯對克里米亞的「入侵」和「破壞烏克蘭領土的完整」。在烏克蘭的「聲討」和「譴責」中，「審判史達林」再度成為基輔對抗莫斯科的一個重要手段。二○一五年，「審判史達林」重上基輔政治家們的議事日程。二○一七年，烏克蘭檢察院正式「起訴」史達林和貝利亞。克里米亞韃靼人被強行遷徙之事成為最主要的指控。而到了二○二○年的年底，在基輔的政治舞臺上，「審判史達林和貝利亞」就在緊鑼密鼓地按照烏克蘭的法律進行，而「強行遷徙克里米亞韃靼人」則成為唯一的原由。

為什麼「強行遷徙克里米亞韃靼人」成為烏克蘭當前對史達林和貝利亞（也是對蘇聯和俄羅斯）的最嚴重指控？這也許是有兩個原因決定的。一是，「強行遷徙」是個歷史事實；二是，強行遷徙克里米亞韃靼人一事是烏克蘭對抗俄羅斯的重要手段。

第一個問題，「強行遷徙」是史達林執政時期的一項極其重要的國策。按照史達林的決策，「強行遷徙」是從蘇聯邊界的安全和國家安全的角度出發的。「強行遷徙」，這是一個源於希臘文的俄語詞Депортация，意即「驅逐」、「放逐」、「流放」，也就是「驅逐出境」。蘇聯政府最早於上個世紀三○年代中期開始執行這項政策，考慮的是：將當局認為的「不忠誠於蘇聯」的「其他民族的公民」從原居住地強行遷至政府指定的「特別居留地」去，以保證列寧格勒和莫斯科這樣的大城市、邊界以及鄰近邊界地區的國家安全。

從一九三五年三月中旬，蘇聯政府採取一系列措施清理列寧格勒周邊的「社會危險分子」、「不可靠分子」、「其他民族的公民」開始，到希特勒入侵之前，蘇聯西部、西北部邊境地區都執行了這一「清理」政策。「不忠誠於蘇聯」的原居住地居民被強行遷徙至烏拉爾、西西伯利亞、東西伯利亞、遠東地區、哈薩克和烏茲別克等地的遠離城鎮和荒無人煙地區的「特別居留地」。在這一政策下，蘇聯政府有了一份「特別居留地」居民不得許可不能入內的重要城市名單，這些城市被稱之為「嚴格機密城市」；「特別居留地居民」不得當地駐軍司令的許可，不可擅離的種種限制等。

這一時期的「強行遷徙」有著明顯的備戰和預防入侵的目的。從一九四○年二月到一九四一年六月，「強行遷徙」加速在西部的德國方向全面展開，蘇聯境內的德意志族、波蘭族的居民以及被蘇聯當局認為有可能成為「德國第五縱隊」的非俄羅斯民族都成了「強行遷徙」的物件。希特勒突然入侵蘇聯之後，「強行遷徙」急速推進，清理蘇聯境內的德意志人並消滅他們的自治區成為蘇聯對抗希特勒入侵的重大軍事和政治行動。整個戰爭期間，「強行遷移」繼續執行，而其始點和肇源是一九四一年八月二十八日蘇聯最高蘇維埃主席團的《遷徙窩瓦河沿岸地區德意志人》的命令。