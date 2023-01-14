【小說】高銘《催眠師手記》選摘：人格分裂的人無法被催眠，這是個令人非常頭疼的問題
我們想讓你知道的是
《天才在左 瘋子在右》作者高銘說：「我們對心靈太忽視，每天照鏡子，通常只是整衣冠。我希望讀者能把內心擺在鏡子前，好好看看。」他深入催眠與心理診療所，將真實案例改編成本書十餘則精采短篇故事，以推理形式抽絲剝繭，挖掘每段被埋藏在潛意識深處的祕密，看見脆弱、瘋魔的人性。
文：高銘
迷失
通常來說，我和我的搭檔都不怎麼喜歡人格分裂的情況，因為一個以上的多重意識——就是人格分裂的人——無法被催眠。這是個令人非常頭疼的問題。
當然，這不代表我們沒接過這類型的案子。
中年男人緊張地望著我們說：「我的另一個人格找不到了。」
很顯然，搭檔沒聽明白——因為此時他正帶著一臉絕望的表情看著我。我猜，他可能認為自己做這行太久而精神崩潰了。其實那句話我也沒聽懂。
面前的中年男人飛快地看了看我們的臉色，略微鎮定下來後又重複了一遍：「我沒開玩笑，我的另一個人格不見了。」
我定了定神：「你是說，你本來分裂了，但是現在就剩你了，那個和你共用身體的傢伙不見了？」
「注意你的用詞。」搭檔很看不慣我面對顧客時不用專業詞彙，「不是傢伙，是意識，是共用身體的意識……」
中年男人：「對對，不管是什麼，反正不見了，就剩我一個了。」
搭檔：「那不是很好嗎？你已經痊癒了。」看樣子，他打算打發面前這個中年男人走。
中年男人：「但是，我不是本體，我是分裂出來的！」
搭檔忍不住笑了：「怎麼？你玩夠了？不想再繼續了？」
中年男人一點也沒生氣，反而更加嚴肅：「不，我是因『他』的需要而存在的，或者說，我是因『他』而存在的！沒有了那個本體，我什麼都不是。」
我忍不住多想了一下這句話，發現我們面對的是一個邏輯問題。
當我把目光瞟向搭檔的時候，我看到他正在似笑非笑、饒有興趣地觀察著眼前這位「第二人格」。從他好奇的表情上我能看到，他很想接下這單。
於是，我問中年男人是從什麼時候開始發現另一個人格不見的。他告訴我大約在一週前，也許更久，具體時間他不能確定，因為每次醒來時他所身處的依舊是他睡去時的環境。而且他也查過了，沒有任何跡象表明第一人格有過任何活動，所以他從最初的詫異轉為茫然，接下來經歷了失落，最後是恐慌。簡單地交換意見後，我們決定還是先透過催眠開始探究，看看到底發生了些什麼。
「這樣就能知道你的本體人格到底在哪了。畢竟我們要從『他』失蹤前開始找到問題。因為那時候你不清楚『他』都做過些什麼。」我用非常不專業的語言向他解釋。搭檔沒有再次糾正我。
架攝影機時，我壓低聲音問搭檔：「你確定他是正常的嗎？他在撒謊，你看不出來嗎？你真的要接嗎？」
我那個貪婪的搭檔絲毫沒有猶豫與不安：「當然看出來了，他描述的時候眼睛眨個不停，但是那又怎麼樣？怕什麼？正不正常沒關係，反正他付的錢是真的，就算是陪他玩，又有什麼不可以的？而且，如果真的像他說的那樣呢？」
我：「怎麼可能是真的，如果是真的，多重人格是無法被催眠的。」
搭檔笑了：「你忘了？他目前是只有這一個意識。」
我：「可是……」
搭檔：「沒有什麼可是，一個早已過了青春期的男人跑來撒謊、付錢，想透過催眠來找到點什麼，那我們就滿足他好了。而且，我真的想知道他到底為什麼這麼做。」
架好攝影機後，我回到中年男人面前坐下，保持著身體前傾的姿勢，看著他的眼睛。
他回頭看了一眼身後的搭檔，又轉過來望著我：「呃……我不睏，這樣也能被催眠？」
搭檔告訴他：「如果你睏的話，反而不容易成功，因為你會真的睡著。」
中年男人：「催眠不是真的睡著？」
我不想浪費時間向他解釋這件事：「來，轉過頭，看著我的眼睛，放鬆……」
他轉過頭，遲疑地望著我。
我：「鎮定下來，放鬆，我不管你是誰，既然你想透過催眠來找回本體意識，那麼你就按照我剛剛說的坐好，我們會幫助你的。」
他點了點頭。
看著他緊張的樣子，我暗自嘆了口氣：「你還是不夠放鬆，這樣吧，我們從你的頭頂開始一點一點放鬆吧……首先，身體向後靠，把重心向後……」
他照做，不過眼神看上去還是有些懷疑。
我：「就是這樣，慢慢，放鬆身體……你的頭部還是很緊張，從頭皮開始，慢慢來，放鬆……」
他依舊照做了，並且稍微平靜了一些。
我：「接下來是額頭……對，額頭，不要皺著，放鬆皮膚，讓它輕鬆地舒展開……」
我花了足足十分鐘來讓這位第二人格按照我的指示一步一步從頭頂開始，隨著言語指導開始進入交出意識的狀態。他從一開始的遲疑，轉換為遵從，最後完全無意識地只知道遵守，沒有一絲反抗情緒。
「很好，你已經慢慢地……走向自己的意識深處……」他開始自然而鬆弛地垂下了頭。
「……很好，你沿著盤旋向下的臺階……慢慢走下去……」他的呼吸開始變得平緩而粗重。
「……你已經看到樓梯盡頭的那扇木門……等我允許的時候……推開它，你將以『他』的身分回到一週前。」
中年男人：「……好……」
「三。」
他的頭垂得更低了。
「二。」
他的手輕微地抽動了一下。
「一。」
他靜靜地癱坐在長沙發上，一動不動。
「告訴我，你看到了什麼？」
不知道為什麼，我有一絲期待，情緒上有點像多年前我第一次獨立給人催眠的那種感覺。
書籍介紹
本文摘錄自《催眠師手記：無罪的嘆息》，寶瓶文化出版
作者：高銘
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催眠不為沉睡，而是喚醒。
現在的問題是：
我們怎麼用虛幻來解釋真實？
《天才在左 瘋子在右》作者短篇小說力作
他們上門催眠，不是因為有病，
僅僅是心裡有個結。
連夜夢見千手觀音的僧人尋求催眠，不曾被揭發的過往一一現形。一名為人辯護脫罪的律師卻無法赦免自己，她質疑法律，也自我懷疑。夫妻關係甚好的男子，每晚夢見的，卻是以各種方式毒殺妻子。她熱愛黑色，恨不得把自己也變成黑的，是因為想抹除自己的存在……
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為何 Mercedes-Benz S-Class 豪車領頭羊的身份半世紀不墜？原來關鍵出在這！
我們想讓你知道的是
提及 Mercedes-Benz，許多人第一時間想到的是政商名流的黑頭車選擇、頂級人士的購車首選，無用置疑的，豪華外表成為多數人的第一印象。但在奢華以外，若仔細疏理 Mercedes-Benz 的發展軌跡，其實你會發現 Mercedes-Benz 不僅改變了人類移動的方式，更多次成為車壇歷史的創造者。簡而言之，Mercedes-Benz，其實跟你想像得很不一樣。
原來賓士，想得跟你不大一樣。創新力才是核心價值
從1886年第一輛內燃機汽車開始，Mercedes-Benz 改變了過去以獸力為主的移動方式，讓汽車成為了人類主要使用的交通工具。改變歷史後，Mercedes-Benz 依然持續創新。自汽車發明後的130年來，Mercedes-Benz 始終以人為本，提供乘客最頂級的體驗。儘管載具改變，奢華、舒適與對安全的至高追求不曾改變。
Mercedes-Benz 認為，「提供乘客極致體驗、給予生命最高的尊重」是汽車應該扮演的角色，更是公司的核心價值。為此 Mercedes-Benz 不曾停下腳步，持續進行科技創新與突破，只為呈現最佳移動體驗給移動過程的主角－「人」。
旗艦房車來說話 S-Class 對於車壇的超級價值
Mercedes-Benz 的歷史就如同汽車發展歷程的縮影，一次次為汽車發展豎立里程碑。Mercedes-Benz 每個造車工程的創新，皆代表車壇科技的突破，其中最具指標性的，莫過於旗艦車款的定標意涵。
每個熟稔汽車發展的車迷應該都知道：「汽車品牌透過旗下最頂級的旗艦車款來左右、決定品牌的走向與價值。」此定律就是由 Mercedes-Benz 引領而起，其他車廠眾所追隨後，才發展為車壇迄今的默契。
因此 Mercedes-Benz 旗艦車款可說是造車科技創新突破的結晶。從 Simplex 60 開始奠定 Mercedes-Benz 於豪華車壇上的領導者身份，也為後代 S-Class 開啟康莊大道之後，1920年代 Nürburg 搭載了 Mercedes-Benz 第一具八缸引擎、Grand Mercedes 導入獨立懸吊系統、W189 300 系列的後軸自動車高水平調整功能、W111 220 系列成為車壇史上首輛配有潰縮車體設計的車款等，不僅為後來接棒的旗艦車系 S-Class 打下優異基礎，更清楚說明 Mercedes-Benz 以創新安全科技領導車壇發展的地位。
1972年第一代 S-Class 誕生，開啟了嶄新的命名方式，但 Mercedes-Benz 持續堅持以科技改變車壇。第一代 W116 搭載了當代汽車安全科技不容或缺的 ABS 防鎖死煞車系統，大幅提升減速時車輛閃避危險的能力。問世迄今超過25年的 ESP®電子操控系統，從 S-Class 搭載之後，透過針對動力分配、煞車介入等方式，大幅增加了車輛行駛的穩定性與安全性。
W220車系首度搭載的 DISTRONIC 智能定速測距輔助系統，讓定速系統再次提升到全新境界，大幅減少駕駛體力負擔，更能自動判斷前方交通狀況自動減速或加速，在更為安全的基礎上，讓旅程更為輕鬆愜意。2002年推出的 PRE-SAFE®主動安全防護系統，於意外發生前透過如安全帶的自動束緊、座椅自動調整、側窗與天窗的自動關閉等動作，將即將到來的撞擊意外傷害降至最低。
持續謹守創新力 Mercedes-Benz 對於當代與未來的影響
時至今日，當 S-Class 歷經半個世紀沿革、走入了第七個世代，代號 W223 的 S-Class，立基於前輩們所奠定的科技與安全高度，並注入了 Mercedes-Benz 創新的造車科技，以更前瞻的角度為乘客提供更頂級的安全防護。如同過去預先防範的安全思維，當代 S-Class 所具備的安全防護，更大量著墨在意外發生前的防患未然，於車壇首屈一指的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，透過如智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、側風穩定輔助等功能，幫助駕駛保持與前車的安全距離同時維持在正確安全的路線上，還能提醒駕駛適度休息。
Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統中的閃避轉向輔助、主動防撞輔助含路口車流辨識、主動路口轉向煞車輔助等，更是在交通擁擠的都會用路環境中閃避危險的最佳幫手；面對擁擠的用路環境，也配備有智能停車輔助含360度環景攝影、主動盲點輔助含離車警示輔助等功能；當意外已無法避免時，Mercedes-Benz 獨步車壇的 PRE-SAFE®主動安全防護系統、後座 SRS 輔助氣囊等，更會發揮最大效果，將傷害降至最低。
除了打造最安全的移動過程，Mercedes-Benz 也透過最新世代的 S-Class 展現接軌當代與未來的態度。無論是Mercedes me connect 互聯系統或是 MBUX 多媒體系統，將現代人不離身的手機與車輛更緊密的功能結合，像是遠端上/解鎖、檢查車輛狀況。此外，透過一句「你好，賓士」，即可啟動自然、直覺式語音控制系統，更加人性化的操作車輛各種功能，也可透過擴增實境顯示拉近科技與人類的距離。
於當代 S-Class 身上，不僅再度實現了 Mercedes-Benz 以前瞻科技與創新力定義車壇高度的實力，其對於未來世界的接軌企圖心，更讓 Mercedes-Benz 連續七年成為全球豪華汽車品牌冠軍，此冠軍獎盃不僅肯定 Mercedes-Benz 的造車實力，更象徵著 Mercedes-Benz 與消費者的溝通思維、品牌整體的永續發展等面向，持續保有最領先的地位。