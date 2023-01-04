TNL+ 2023/01/04,
經濟

盤點台美2023年經濟成長率與物價走向：官方預測可信嗎？是否會發生「停滯性通膨」？

盤點台美2023年經濟成長率與物價走向：官方預測可信嗎？是否會發生「停滯性通膨」？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

根據官方預測，台灣與美國2023年第一季在景氣低迷，下半年可望脫離谷底。預測報告顯示，台灣和美國2023年全年物價平穩。惟筆者認為第一季物價仍處於非經濟因素干擾的範疇中，不可大意。

本文綜合各家預測，盤點台灣與美國2023年經濟成長率與物價的走向，以釐清2023年是否會發生停滯性通貨膨脹。

究竟政府可不可以相信？

圖一是行政院主計總處對2022年台灣各季經濟成長率的預測。圖一籃線是2021年11月26日的預測值，當時尚未發生俄烏戰爭與中國嚴控疫情的事件，世界正處於度過Delta病毒肆虐後的樂觀氣氛，對於隔年2022年，各國充滿期待。台灣也是處在這樣樂觀的預期下，對隔年2022年的經濟成長，做出「逐季成長」的預測。這無可厚非，因為沒有人可以預測出俄烏戰爭與Omicron病毒。

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圖片來源：作者自製（資料來源：行政院主計總處）
圖一：主計總處對2022年歷次經濟預測修正圖（資料來源：行政院主計總處）。註：本圖資料以年增率呈現。

到了隔年2022年5月27日，俄烏戰爭已對原油與穀物原物料價格造成明顯的衝擊，Omicron病毒正在亞洲流行，主計總處做了向下修正（圖一橘線）。事後看來，下調幅度顯然不夠。當時Fed巨幅調升利率三碼才剛開始，也沒有料想到Fed會連續劇烈升息一直到下半年。過了年中大家才覺悟，原來美國通膨這麼嚴重，「中國嚴控」影響供應鏈這麼巨大。一直到8月21日（圖一黃線）繼續往下修正預測值才稍微接近實際值（圖一黑線）。

讀者如果把背景事件去除，單獨觀察圖一的預測走勢，可能會覺得這個政府實在不可相信，官方預測非常不準確。原本預期景氣一路攀高，後來修正為趨勢向下，事前預測與實際結果完全相反。

其實不是不可相信，只是我們期待過高。

經濟模型對於過去已發生的事件，解釋能力不錯，但對「預測未來」卻未臻完善。對於「突發性」、「從未發生」的非經濟變數，目前沒有合理的模型去配適（Goodness of Fit），所造成的影響無從估計。

讀者可能會問，史上最年輕的經濟學諾貝爾獎得主克魯曼（Paul Robin Krugman）不是精準預測2008年金融海嘯（Financial Tsunami）？沒錯，他是預測對了，當時一炮而紅。後來他在2021年表示美國大通膨只是暫時現象，但實際上美國通膨直到2023年初還是很高，顯然這一次他的模型不太靈光。

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