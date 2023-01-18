2023/01/18,
印太

《創價學會・公明黨研究》：橋下徹的一句話，導致「大阪都構想」以0.76％的微弱差距被否決

《創價學會・公明黨研究》：橋下徹的一句話，導致「大阪都構想」以0.76％的微弱差距被否決
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

據說，在公明黨沒有提名候選人的選區，不少創價學會會員會放棄投票權；讓這些會員投反對票的動機在於一年前橋下的發言：「在宗教之前還有一個為人之道。」一位學會幹部表示：「橋下否定我們的信仰，讓會員徹底討厭他。如果沒有那句話，結果應該會不同。」

文：中野潤

橋下一年前的一句話導致大阪都構想被否決

二○一五年五月十七日深夜，大阪市市長橋下徹比原定時間晚十分鐘出現在記者招待會上。

「（雖然差距很小）輸了就是輸了。我挑起戰鬥，誓言打敗對方，結果被對方擊潰。」「民主主義真是太棒了。我多次挑起爭端，但卻還活著，這真是個優秀的政治體制。今後我也可以正常地活著，度過餘生。」

在NHK的電視轉播畫面中，橋下不時露出笑容，有條不紊地講述著他的失敗經歷。一位自民黨幹部一邊看著轉播畫面，一邊說：「他又恢復以前律師時代經常上電視時的表情。從某種意義上說，他應該也鬆一口氣吧。明年他應該不會參加參議院選舉了。」橋下明確表示自己將退出政壇，長達七年半的「橋下劇場」閉幕。

贊成四九・六二％，反對五○・三八％。橋下賭上自己政治生命的「大阪都構想」在投中僅僅以○・七六％的微弱差距被否決。關於被否決的原因，有各種分析，不過，仔細觀察投票結果就會發現，最大的敗因是在大阪擁有巨大影響力的公明黨支持者都團結在「反橋下」這面大旗下。

在各大媒體進行的選民調中，各政黨支持者贊成與反對的情況是：無論何種民調，公明黨支持者都與共產黨支持者一樣，回答「反對」的比例最高。例如，在共同通訊社、《每日新聞》、《產經新聞》等媒體進行的聯合調查中，公明黨支持者中回答「反對」的佔八七％，與共產黨支持者的八九％基本持平，遠高於其他政黨的支持者。與自民黨、共產黨不同，公明黨並沒有積極地開展反對運動，儘管如此，反對率還是高達八七％，與自民黨支持者的五七％的反對率產生巨大的差距。在大阪市，公明黨的「政黨支持率」超過十％，可以說是一個特別的地區，考慮到這一點，如果公明黨支持者的正反意見能夠像自民黨支持者那樣分布均勻，居民投票的結果就很可能會變成贊成者佔多數。

大阪的「維新」（日本維新會、維新黨、大阪維新會）與公明黨的關係經歷了令人眼花繚亂的變化。在二○○八年的大阪府知事選舉中，時年三十八歲的橋下首次當選，當時，自民黨大阪府支部聯合會推薦橋下，因此，公明黨大阪府總部也跟著表示支持。此後，公明黨與自民黨大阪府聯合會保持一致，都對大阪都構想持批判態度，儘管如此，「維新」為了拉攏在市議會掌握關鍵少數地位的公明黨，在二○一二年的眾議院選舉中，橋下親自與公明黨大阪府總部的幹部進行協商，在公明黨提名候選人的大阪、兵庫兩地的六個選舉區都沒有提名候選人，甚至還推薦公明黨候選人。

但在眾議院選舉結束後，公明黨在中央再次成為執政黨，接著在大阪，他們明確改變了立場，向反對大阪都構想的自民黨大阪府支部聯合會靠攏，在大阪府和大阪市設立的「大阪都構想法定公聽會」上，正式表示反對該構想。如此一來，大阪都構想就被逼入瀕臨破滅的境地。

橋下等人原本以為，在有可能獲勝的關西地區的六個選舉區不提名候選人，可以換來公明黨贊成進行公投，結果卻得到以上的結果，這讓他們怒不可遏。橋下在二○一四年二月的黨代表大會上進行演講時，指名道姓地批判公明黨單方面撕毀二○一二年總選舉中雙方進行選舉合作時的約定。他在演講中說道：「在背後支持著公明黨的各位是信奉宗教的，但是在宗教之前，應該還有一個為人之道。」以激烈的口吻批判以創價學會為後盾的公明黨。他在這時所說的「在宗教之前還有一個為人之道」成為他的致命傷。

兩黨的對立變得尖銳。在安倍晉三明確表示要解散眾議院的二○一四年十一月，橋下在大阪第三選區以支部長的身份親自進行選舉區支部的申報，並且在公明黨提名候選人的關西六個選舉區都準備提名包括自己和大阪府知事松井一郎在內的維新候選人。然而，就在登記日（公示日）之前，橋下態度一百八十度大轉彎，「單方面」宣布——「在公明黨提名候選人的所有選舉區，暫時不提名維新候選人。」當被問到這麼做的原因時，橋下只回答：「我覺得這樣對大阪有好處。」因此，當時就有人偷偷說：「維新和公明之間可能有某種密約。」此前一直互相攻訐的兩個黨為什麼突然達成妥協？ 這確實是個謎。

官邸居中調停，創價學會與維新簽訂密約

事實上，在檯面下活動的是東京的創價學會總部副會長（兼廣宣局長）——佐藤浩。

如果繼續這樣與維新展開全面對決，那麼公明黨在關西的六個選舉區勢必都會陷入苦戰。創價學會動員的西日本地區會員，不足以支撐這六個選舉區；還需要從全國動員會員。如此一來，就會影響到全國各比例選區的比例票拉票活動，公明黨的勝利變得渺茫。因此，具有強烈危機意識的佐藤早早就開始行動。

十一月中旬，佐藤在東京與菅進行秘密會談。佐藤一開始就說：「這樣下去的話，公明黨和維新將展開全面戰爭。（安倍）總理和（菅）長官應該也不希望看到這種情況吧。」接著，佐藤拜託菅：自己會說服大阪的創價學會與公明黨，使得大阪都構想的居民投票能夠得以進行，希望菅能夠說服橋下，讓他不要在關西的六個選舉區提名與公明黨競爭的候選人。菅接受佐藤的請求，並在得到安倍的認可後，聯繫橋下，達成共識。雙方在首相官邸充當「保證人」的情況下成立密約。

正如佐藤所說，考慮到今後的政權運營，特別是修憲動議所需要確保的三分之二勢力，對安倍來說，應該也不希望看到公明與維新的全面對決。這份「密約」對創價學會和首相官邸雙方都有好處。但拜託官邸讓其他黨撤銷候選人提名這件事是學會方面欠對方一個「人情」，這一點無可否認。


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。