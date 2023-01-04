為什麼許多菁英運動員投向「偽科學」的懷抱，接受未經證實的療法？
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為什麼許多運動員會投向偽科學？或大力擁抱一些未經證實的療法？當中可能的因素除了精英運動鼓勵「不惜一切代價取勝」的心態，還有許多背後的原因。
我在2022年11月1日發表〈新書《茹素運動員》：又一極端飲食謬論〉，指出有一本新書即將要出版，它的名字是《茹素運動員：頂尖選手、醫學專家實證，透過植物性飲食打造更健壯的身體》，而它是翻譯自2021年6月15日出版的《The plant-Based Athlete: A Game-Changing Approach to Peak Performance》。 三天後，我又發表〈素食能提升運動表現？醫學實證？〉，指出目前並沒有科學證據顯示素食能提升運動表現。
其實，這種利用運動員的名氣來行銷產品的手法，早已是司空見慣，只不過成就輝煌的運動員卻不見得就擁有高人一等的健康知識。他們甚至會採行一些對健康有害的飲食習慣，或佩戴一些所謂的「能量」產品。請看這些文章：
關於這個議題，2022年6月10日有一篇論文發表在《Sports Medicine》（運動醫學）期刊。它的標題是「Baseless Claims and Pseudoscience in Health and Wellness: A Call to Action for the Sports, Exercise, and Nutrition-Science Community」（健康與保健中毫無根據的主張和偽科學：號召運動、鍛鍊和營養科學界採取行動），而文摘是：
全球健康和保健行業的價值估計為4兆美元。利潤來自健康俱樂部會員資格、鍛鍊課程、飲食、補充劑、替代「療法」，以及旨在改善健康、恢復和／或運動表現的數千種其他產品和服務。該行業以驚人的速度擴張，遠遠超出了聯邦機構監管市場和保護消費者利益的能力。結果，許多產品以毫無根據或誇大的聲明、假裝科學合法性以及安全性和有效性的可疑證據出售。
我們在這裡討論了非凡的健康和性能聲明與非凡的科學證據之間不匹配的影響。具體來說，我們探討了偽科學和所謂的「快速修復」干預措施如何破壞旨在喚起長期行為改變的舉措，阻礙對運動表現的持續追求，並導致臨床實踐的嚴重下游後果。此外，健康和保健方面的偽科學，如果不加以製止和挑戰，可能會對運動科學作為一門學科的聲譽產生深遠的影響。
這是一個行動號召，聯合世界各地的運動科學家，更積極地挑戰商業健康和保健行業中毫無根據的主張和偽科學。此外，我們必須肩負起確保下一代運動科學家有足夠技能將科學與偽科學區分開來，將信息與錯誤信息和虛假信息區分開來的責任。更好的人口健康、運動表現和學科的聲譽可能取決於它。
關於為什麼運動員會投向偽科學，有兩篇文章值得參考：
2021年發表在《Science-Based Medicine》（基於科學的醫學）的「Olympic Pseudoscience-Tokyo Edition」（奧運偽科學-東京版）。重點：
為什麼偽科學在奧運會上如此普遍？ 當您在該級別比賽時，即使是最輕微的優勢也會影響是否站在獎牌台上，因此運動員和他們的教練會想要得到任何可能的優勢也就不足為奇了。 這可能會導致安慰劑效應，產生輕微的心理優勢。 也許教練根本就不在乎干預是否真的有效。 如果他們的運動員相信這一點，那他們就可能會覺得這會給他們帶來心理優勢。 在這些奧運會上，我們有時會戲劇性地看到心理和心理健康對運動員的影響。
2020年發表在Psyche（心理）網站的「Why do so many athletes turn to extreme and unproven remedies?」（為什麼這麼多運動員轉向極端和未經證實的療法？）提到：
一、精英運動鼓勵「不惜一切代價取勝」的心態：除了收入最高的人之外，其他人的薪水都不高，運動員們承受著巨大的壓力，需要透過表演來獲得獎金和贊助。此外，他們始終意識到體育成功如何影響他們的職業軌跡。當金牌和銀牌之間的差異可以無限小時，運動員通常會追求他們可以追求的任何潛在優勢是可以理解的，無論它看起來是如何的替代（沒有科學根據）。
二、安慰劑可以產生強大的心理效應：一些專家認為運動中的心理優勢比身體優勢更重要。當一名運動員感到疲倦和痛苦，迫切希望恢復訓練時，科學誠信可能不會成為他們的首要考慮因素。大多數精英運動員（67％）在接受調查時表示，只要能有效提高他們的表現，他們就會很樂意接受安慰劑介導的欺騙。
三、對傳統科學的不滿或不信任，和／或對社會規範的拒絕：關於營養建議，許多運動員相信同齡人的意見，而不是合格專家的意見，這是更廣泛的社會問題的症狀。正如美國學者湯姆．尼科爾斯 (Tom Nichols) 在其著作《專家之死》（2017） 中所討論的，在過去10年中，反科學運動的興起和對世界各地科學家的空前攻擊，因此，一種療法之所以流行，可以僅僅是因為它違反了既定的秩序。
四、運動員贊助是另一個重要因素：贏得奧運金牌的美國運動員會獲得 3萬7500 美元的獎金，但英國運動員則根本沒有任何獎金。因此，許多運動員會選擇與營銷機構達成贊助協議，利用他們龐大的社交媒體追隨者來從事廣告。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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台日旅遊熱為何還回不去？該如何鎖定客群和宣傳觀光需被重視
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雖然台日兩國的國門都已經重啟，但報復性旅遊卻還遲遲未出現，這當中包括了各式各樣的原因，像沒有假期，或是人力、航班不足等，但這些問題隨著時間都會解決，宣傳觀光資訊的方法，以及可以鎖定什麼客群反而後疫情時代需重視的地方。
台灣和日本都不約而同在2022年10月宣布解除入境限制，但翻開日曆一看，不論台灣還是日本，都沒有特別長的假期，且比起說走就走的台灣遊客，隨著日本邁入年末期間，普遍的公司行號都非常繁忙，請個四、五天出國旅遊對日本遊客來講是很困難的事。
另外日本政府也從10月開始「全國旅行支援」活動，提供給住在日本境內的日本人或外國人旅遊上的折扣，依照各地方政府的方案，最大的優惠還超過一萬日幣，日本遊客自然就會先以國內旅遊為主，再加上日圓貶值及高額的機票，導致出國的旅客寥寥無幾。
除了沒有假期和日本國內旅遊優惠外，航空業方面也還沒準備好，包括緩慢恢復中的航班。過去因為疫情的關係，許多航空業受到衝擊，許多公司採取讓員工放無薪假、甚至是裁員來撐過疫情期間。當國境再開後，航空業缺人的部分無法馬上補足，就算招聘到新人，訓練也必須花費不少時間。不單是航空運輸業，各地機場內也缺乏人手，就有民眾反應過從台灣飛抵成田機場後，在飛機上待了30多分鐘，空橋才姍姍來遲的狀況。另外近日臉書中在日台灣人的社團，也有不少人在緊急招募導遊，這都顯示相關的行業對於開放國境都還沒做好準備，才會導致往來的旅客不如預期中的多人。
而對於未來觀光業將鎖定的客群，或許Z世代會是好選擇之一，現在年輕人因為網路發展迅速，想要了解資訊都只要滑滑手機，就能達到秀才不出門，掌握天下事的境界，在疫情前只是學生或剛出社會的新鮮人的這個世代，隨著疫情將近三年過去，開始擁有消費能力，且較願意將錢花費在享受生活上，不論是台灣或日本的年輕人都有這樣的趨勢。
根據美國銀行分析指出，Z世代在2030年的購買力會成長400%，即便現在還沒到顛峰，但也逐漸透過網路掌有發言權，麥肯錫顧問公司也推估2025年Z世代在亞太區將佔 25%。且年輕人在旅遊方面，也與以往有所不同，以日本為例，株式會社SHIBUYA109 ENTERTAIMENT在今年針對首都圈年輕人的調查報告中指出，比起旅行，有32.8%年輕人更願意將錢花費在探索美食，像是咖啡巡禮之類，而且比起2019年的調查結果，年輕人在願意花錢的項目選擇數上，從2.7個增加到平均4.6個，可以顯現出消費意願的提升。
因此對於觀光後的宣傳，透過網路宣傳是不可或缺的，也如同前面提到年輕人的消息來源都是來自手機，再加上易遊網在疫情前的統計，自由行的比例已經佔了7成，代表著民眾就需要透過網路來收集觀光資訊，才能決定自由行的行程。
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