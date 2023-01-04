為什麼許多菁英運動員投向「偽科學」的懷抱，接受未經證實的療法？

我在2022年11月1日發表〈新書《茹素運動員》：又一極端飲食謬論〉，指出有一本新書即將要出版，它的名字是《茹素運動員：頂尖選手、醫學專家實證，透過植物性飲食打造更健壯的身體》，而它是翻譯自2021年6月15日出版的《The plant-Based Athlete: A Game-Changing Approach to Peak Performance》。 三天後，我又發表〈素食能提升運動表現？醫學實證？〉，指出目前並沒有科學證據顯示素食能提升運動表現。

其實，這種利用運動員的名氣來行銷產品的手法，早已是司空見慣，只不過成就輝煌的運動員卻不見得就擁有高人一等的健康知識。他們甚至會採行一些對健康有害的飲食習慣，或佩戴一些所謂的「能量」產品。請看這些文章：

關於這個議題，2022年6月10日有一篇論文發表在《Sports Medicine》（運動醫學）期刊。它的標題是「Baseless Claims and Pseudoscience in Health and Wellness: A Call to Action for the Sports, Exercise, and Nutrition-Science Community」（健康與保健中毫無根據的主張和偽科學：號召運動、鍛鍊和營養科學界採取行動），而文摘是：

全球健康和保健行業的價值估計為4兆美元。利潤來自健康俱樂部會員資格、鍛鍊課程、飲食、補充劑、替代「療法」，以及旨在改善健康、恢復和／或運動表現的數千種其他產品和服務。該行業以驚人的速度擴張，遠遠超出了聯邦機構監管市場和保護消費者利益的能力。結果，許多產品以毫無根據或誇大的聲明、假裝科學合法性以及安全性和有效性的可疑證據出售。 我們在這裡討論了非凡的健康和性能聲明與非凡的科學證據之間不匹配的影響。具體來說，我們探討了偽科學和所謂的「快速修復」干預措施如何破壞旨在喚起長期行為改變的舉措，阻礙對運動表現的持續追求，並導致臨床實踐的嚴重下游後果。此外，健康和保健方面的偽科學，如果不加以製止和挑戰，可能會對運動科學作為一門學科的聲譽產生深遠的影響。 這是一個行動號召，聯合世界各地的運動科學家，更積極地挑戰商業健康和保健行業中毫無根據的主張和偽科學。此外，我們必須肩負起確保下一代運動科學家有足夠技能將科學與偽科學區分開來，將信息與錯誤信息和虛假信息區分開來的責任。更好的人口健康、運動表現和學科的聲譽可能取決於它。

關於為什麼運動員會投向偽科學，有兩篇文章值得參考：

2021年發表在《Science-Based Medicine》（基於科學的醫學）的「Olympic Pseudoscience-Tokyo Edition」（奧運偽科學-東京版）。重點：

為什麼偽科學在奧運會上如此普遍？ 當您在該級別比賽時，即使是最輕微的優勢也會影響是否站在獎牌台上，因此運動員和他們的教練會想要得到任何可能的優勢也就不足為奇了。 這可能會導致安慰劑效應，產生輕微的心理優勢。 也許教練根本就不在乎干預是否真的有效。 如果他們的運動員相信這一點，那他們就可能會覺得這會給他們帶來心理優勢。 在這些奧運會上，我們有時會戲劇性地看到心理和心理健康對運動員的影響。

2020年發表在Psyche（心理）網站的「Why do so many athletes turn to extreme and unproven remedies?」（為什麼這麼多運動員轉向極端和未經證實的療法？）提到：

一、精英運動鼓勵「不惜一切代價取勝」的心態：除了收入最高的人之外，其他人的薪水都不高，運動員們承受著巨大的壓力，需要透過表演來獲得獎金和贊助。此外，他們始終意識到體育成功如何影響他們的職業軌跡。當金牌和銀牌之間的差異可以無限小時，運動員通常會追求他們可以追求的任何潛在優勢是可以理解的，無論它看起來是如何的替代（沒有科學根據）。

二、安慰劑可以產生強大的心理效應：一些專家認為運動中的心理優勢比身體優勢更重要。當一名運動員感到疲倦和痛苦，迫切希望恢復訓練時，科學誠信可能不會成為他們的首要考慮因素。大多數精英運動員（67％）在接受調查時表示，只要能有效提高他們的表現，他們就會很樂意接受安慰劑介導的欺騙。

三、對傳統科學的不滿或不信任，和／或對社會規範的拒絕：關於營養建議，許多運動員相信同齡人的意見，而不是合格專家的意見，這是更廣泛的社會問題的症狀。正如美國學者湯姆．尼科爾斯 (Tom Nichols) 在其著作《專家之死》（2017） 中所討論的，在過去10年中，反科學運動的興起和對世界各地科學家的空前攻擊，因此，一種療法之所以流行，可以僅僅是因為它違反了既定的秩序。

四、運動員贊助是另一個重要因素：贏得奧運金牌的美國運動員會獲得 3萬7500 美元的獎金，但英國運動員則根本沒有任何獎金。因此，許多運動員會選擇與營銷機構達成贊助協議，利用他們龐大的社交媒體追隨者來從事廣告。

本文經林慶順教授授權轉載，原文刊載於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航