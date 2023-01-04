2023/01/04,
商業

我為什麼不愛「軟體訂閱制」：一個月要300元訂閱的軟體，我寧可花3000元買斷

我為什麼不愛「軟體訂閱制」：一個月要300元訂閱的軟體，我寧可花3000元買斷
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

大概是過去被盜版困擾太久、軟體業（合理的）訂閱制也逐漸普遍獲得接受，所以Adobe就開始越玩越大，一些小地方動起消費者的腦筋。幸好我不愛訂閱軟體，因為直接砸（小）錢買，後續的問題還比較少。

這是一位網友在試訂Adobe軟體時的遭遇（完整版）：

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作者截圖提供

先說，我並不認為依照理論上的條文（14天免費試用、一個月無條件取消等等）執行，對Adobe會有什麼損失，頂多就是被免費仔凹一個月使用而已；以Adobe的財力，根本不缺這條違約金，這說不定是哪家財會公司或顧問公司想出來的餿主意。

我知道現在因為工作環境、使用習慣、以及功能需求，非得使用Adobe PS和AI等工具不可的人還是很多，只能繼續「訂閱」（但長期使用者應該比較不會碰到「違約金」的問題）。

不一定非得Adobe

但如果是不必堅持使用Adobe系列、或是多數時候只需要輕量級工作的人，其實有很多便宜、功能也差不到哪去的替代產品可以用。

以我自己來說，我用的AI替代產品是「Vectornator」，PS替代產品是「Affinity Photo」和「Pixelmator Pro」。這幾個在Mac App Store上都只要幾百台幣、也沒有後續的訂閱費用；或許不是你熟悉的Adobe，但功能都夠我用了。

（抱歉我比較不熟其他平台的類似產品，但至少都有免費開源的GIMP可以用。）

軟體訂閱制不是我的首選

順帶一提，我自己不喜歡以訂閱制方式用軟體。倒不是錢、或是不想支持開發者的問題，而是不喜歡被軟體綁住；如果我哪天不想用這個軟體，因為不再訂閱而不能使用，建立的資料就可能需要花點力氣，才能轉給其他軟體用（甚至轉不過去）。

所以，我通常會選擇好用、價格合理（包括免費）、單次買斷使用權、並且設計較為開放（例如使用共通檔案格式、或是允許資料下載轉換）的軟體，直接付費購買。

通常除了專業工具（例如影片剪輯）之外，App Store的軟體其實都不貴，超過2000台幣的就很少見了；而以我來說，一個月要300元訂閱的軟體，我寧可花3000元買斷。

但還是有例外

Web服務是個例外，因為開發商必須長期提供有成本的伺服器端服務、更新修正速度快、而且跨電腦（甚至跨平台）使用也相對容易。而且這類服務的資料通常都很容易下載出來轉換，比較不需要擔心後續問題。

但也因為如此，各家做訂閱制軟體的廠商，多少都會硬塞一些線上功能進去；有些看得到（例如網頁版的微軟Office）、有些看不到（例如必須連線才能使用）。其實這可能不是完全必要，只是一來可以認證抓盜版、二來讓你有「網路服務也值錢」的感覺，因而願意付費訂閱。

選擇自己喜歡的方式「買」軟體

所以，「買（斷）軟體」對我來說是常有的支出，同時也長期訂用了一些Web服務，所以不是免費仔（當然有免費的替代產品我會開心使用）。不過這只是我自己的買法，如果你覺得訂閱軟體（特別是買斷價位很高的）對你有用，也沒問題就是了。

但要記得，要先看清楚「長期承諾」相關的條款；萬一碰到前面網友提到的Adobe問題，也要敢去吵就是了。

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Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

順帶一提，我不久前在車子停放安全的路邊空地、沒有紅線、也沒有被警察開單的狀況下，被某家共享機車以「主動認定違規停車」要求收取一大筆的「違約金」、「移車費」、以及「全日營業損失」。

於是我（好不容易）打通客服電話，請他們出示警察罰單、以及「影響了他們全日營運」的證明；表示如果真被開單、車子被吊、或是有任何實質損失，多少罰金和賠償我都照付。

後來客服支支吾吾半天之後，只能以「未停白線車格」、並且「念在初犯」，收了我很小的一筆罰款，這部份我就認栽付了。

總之就是，碰到廠商這類的不合理陷阱規定，只要打電話去講理，是有機會平反的；如果自己摸摸鼻子吞了，就只會助長廠商繼續用這種方式創造「業外收入」。

本文經F大叔的日常通信授權轉載，原文發表於此，點此訂閱電子報，定期接收最新內容

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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