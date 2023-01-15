《焦慮，請慢用》：「講道理」往往變成高級的吵架，你要跟對手「講焦慮」
我們想讓你知道的是
「講道理」有時是最糟糕的溝通方式，它會讓意見分歧的雙方，在道理講不通時，把「講道理」升級成「辯論」，再把「辯論」升級成「對立」。實務上，「講道理」常常只會變成「高級的吵架」，不信你想想你的生活經驗就知道了。
文：陳侯勳（談判大叔）
連另一半都不願聽你講道理，陌生人怎麼可能就範？！
很多人認為，增強說服力的重點，是加強自己的邏輯力和表達能力，簡單來說，就是要增強自己「講道理的能力」。
殊不知，「講道理」有時是最糟糕的溝通方式，它會讓意見分歧的雙方，在道理講不通時，把「講道理」升級成「辯論」，再把「辯論」升級成「對立」。
實務上，「講道理」常常只會變成「高級的吵架」，不信你想想你的生活經驗就知道了。
你跟你的老婆或老公講道理，他們一定會聽嗎？你跟你的父母或孩子講道理，他們一定會聽嗎？看到這邊，我相信你應該正在一邊笑一邊搖頭吧！
想想，若連我們最親的家人，跟他們講道理，他們都不一定聽；那你跟一個陌生人，一個沒有信任基礎，甚至你們還正在爭奪同一塊利益的人講道理，他們會聽嗎？
當然不會！
你說「大叔你也太武斷了吧！我明明就遇過很講道理，一說就同意的人啊！」
的確，有時你會遇到很好溝通的人，但這個人之所以在那個時間點、那次討論聽你的話，不是因為你很會講道理，而是因為，他在上談判桌前，早就想要跟你或你的公司交易了。你提的條件，剛好跟他最大的焦慮點，不謀而合，換句話說，你恰好滿足了他的最主要利益。
你運氣很好，剛好碰上了一個我稱之為「天作之合」的談判對象。
在這種「天作之合」的談判局裡，對方此時此刻需要你的程度，通常大於你需要他的程度。換句話說，他心中「害怕失去你」的焦慮，大於你「害怕失去他」的焦慮，所以你在談判中會自然地產生一種游刃有餘的感覺，你的要求也很容易被對方接受。
若你是財星五百大公司的高階主管，在面對小供應商老闆的時候，比較容易遇到「天作之合」的談判局。在上談判桌前，小供應商就會天然地想要同意你的條件，想要對你讓步。
因他的目的通常不是在你身上賺錢，而是晉身你的供應鏈名單，以此，他可以拿著這個「我是一○一大樓合作的營造廠」、「我是台積電合作的供應商」等Title，去從其他談判對象身上賺更多錢。
有時他甚至願意在你這張談判桌上賠錢，都要同意你的條件，只是他不會直接了當地告訴你，因他會擔心你不珍惜，擔心你對他予取予求。
他還是會跟你談判，還是會表現得很為難很痛苦，但其實心中早已準備好，這局要輸給你。接著，再到其他九十九張談判桌上，把錢雙倍地賺回來。
當然，這種「天作之合」的好事不會天天發生，當財星五百大公司的高階主管們彼此在談判桌相遇時，或你和你的談判對手彼此需要的程度差不多時，講道理沒有用。
更何況，若你處於絕對弱勢，你需要對方的程度遠大於對方需要你的程度時，你道理講得再慷慨激昂，都沒有用。可惜的是，生活中有八成的談判場景不是「天作之合」，所以你必須要學會如何在弱勢或絕對弱勢時，讓對方最終同意你的條件。
那麼，處在絕對弱勢的時候，如果不用「講道理」的方式，我們要如何說服對手？
此時，你要跟對手，「講焦慮」。
在對方認定的「道理」裡，沒有你！
人之所以難溝通，不是因為對方不講理，而是對方的道理裡面沒有你！
真實世界裡，你很難遇到純然的壞人，事實上，欺負你的，多半都是「不得已的好人」。
芸芸眾生的好人們，為生活所逼、為公司所逼、為薪水所逼、為家人所逼、為夢想所逼，必須優先站在他們的「小我圈圈」裡，捍衛小我的正義和利益。
在這個「小我圈圈」裡，人們只會說著小我的道理，伸張小我的正義；若你不在對方的「小我圈圈」裡，你的道理，他們聽不進去，你的正義，他們沒有興趣。
看清楚了，欺負你的，很少是純粹的邪惡，更多的是「別人的小我正義」。
那我們該怎麼辦？不講道理，難道要任別人欺負嗎？
不，當然不是！你要停止講你的道理，同時，讓他講他的道理，而且講得越多越好。你的重點不是在聽他講的小我道理，或接受他的小我正義，你要從他說的話裡，被動地找出他的焦慮。
人一旦開始講話，在講完場面話之後，只要有好聽眾，就會不自覺的講出自己最得意、最在乎、最擔心的事，停不下來。而最得意、最在乎、最擔心的事背後，極可能藏著他此時此刻最大的焦慮。
接著，你就可以用他「最大的焦慮」反攻；表面上看起來，他一直在用他的強勢輾壓你，說服你同意他要求的條件；但事實上，是你在用他最大的焦慮，引導他，自動說出你要的條件。
結局的落點早就在你安排裡，對方毫無察覺；你用你的為難妝點對手的勝利，當對手覺得他是勝利者的同時，你心裡知道，你也是。
真的做得到嗎？當然可以，我們在本書的後半部「技術篇」會教你各種使用對手「焦慮」的技術，若你已經是談判老手，對於「使用焦慮」早有深刻的認識，可以直接跳到第五章。
若你對此還不熟悉，請慢慢地讓我用前面四章，為你打開一個關於「焦慮」的全新世界。
請記住一句話：
當你站在「被說服者」的位置上，你的說服力就開始從「有形」升級成「無形」。
而一切的起點，都是「聽」，而不是「說」。
若你因競爭對立的憤怒，只顧著向對手吶喊自己的道理，你是聽不見他內心深處的焦慮的。
這就是為什麼在經典電影《教父》中，教父Vito 一再對他寄予厚望的兒子叮嚀著：“Never hate your enemies, it affects your judgement.”（不要恨你的敵人，那會讓你的判斷出錯。）
因此，不要再用「善惡」去看待和自己對立的人，要用「別人的正義」去理解對方，如此你才能釐清，如何使用對手的焦慮去影響對方。
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為何 Mercedes-Benz S-Class 豪車領頭羊的身份半世紀不墜？原來關鍵出在這！
我們想讓你知道的是
提及 Mercedes-Benz，許多人第一時間想到的是政商名流的黑頭車選擇、頂級人士的購車首選，無用置疑的，豪華外表成為多數人的第一印象。但在奢華以外，若仔細疏理 Mercedes-Benz 的發展軌跡，其實你會發現 Mercedes-Benz 不僅改變了人類移動的方式，更多次成為車壇歷史的創造者。簡而言之，Mercedes-Benz，其實跟你想像得很不一樣。
原來賓士，想得跟你不大一樣。創新力才是核心價值
從1886年第一輛內燃機汽車開始，Mercedes-Benz 改變了過去以獸力為主的移動方式，讓汽車成為了人類主要使用的交通工具。改變歷史後，Mercedes-Benz 依然持續創新。自汽車發明後的130年來，Mercedes-Benz 始終以人為本，提供乘客最頂級的體驗。儘管載具改變，奢華、舒適與對安全的至高追求不曾改變。
Mercedes-Benz 認為，「提供乘客極致體驗、給予生命最高的尊重」是汽車應該扮演的角色，更是公司的核心價值。為此 Mercedes-Benz 不曾停下腳步，持續進行科技創新與突破，只為呈現最佳移動體驗給移動過程的主角－「人」。
旗艦房車來說話 S-Class 對於車壇的超級價值
Mercedes-Benz 的歷史就如同汽車發展歷程的縮影，一次次為汽車發展豎立里程碑。Mercedes-Benz 每個造車工程的創新，皆代表車壇科技的突破，其中最具指標性的，莫過於旗艦車款的定標意涵。
每個熟稔汽車發展的車迷應該都知道：「汽車品牌透過旗下最頂級的旗艦車款來左右、決定品牌的走向與價值。」此定律就是由 Mercedes-Benz 引領而起，其他車廠眾所追隨後，才發展為車壇迄今的默契。
因此 Mercedes-Benz 旗艦車款可說是造車科技創新突破的結晶。從 Simplex 60 開始奠定 Mercedes-Benz 於豪華車壇上的領導者身份，也為後代 S-Class 開啟康莊大道之後，1920年代 Nürburg 搭載了 Mercedes-Benz 第一具八缸引擎、Grand Mercedes 導入獨立懸吊系統、W189 300 系列的後軸自動車高水平調整功能、W111 220 系列成為車壇史上首輛配有潰縮車體設計的車款等，不僅為後來接棒的旗艦車系 S-Class 打下優異基礎，更清楚說明 Mercedes-Benz 以創新安全科技領導車壇發展的地位。
1972年第一代 S-Class 誕生，開啟了嶄新的命名方式，但 Mercedes-Benz 持續堅持以科技改變車壇。第一代 W116 搭載了當代汽車安全科技不容或缺的 ABS 防鎖死煞車系統，大幅提升減速時車輛閃避危險的能力。問世迄今超過25年的 ESP®電子操控系統，從 S-Class 搭載之後，透過針對動力分配、煞車介入等方式，大幅增加了車輛行駛的穩定性與安全性。
W220車系首度搭載的 DISTRONIC 智能定速測距輔助系統，讓定速系統再次提升到全新境界，大幅減少駕駛體力負擔，更能自動判斷前方交通狀況自動減速或加速，在更為安全的基礎上，讓旅程更為輕鬆愜意。2002年推出的 PRE-SAFE®主動安全防護系統，於意外發生前透過如安全帶的自動束緊、座椅自動調整、側窗與天窗的自動關閉等動作，將即將到來的撞擊意外傷害降至最低。
持續謹守創新力 Mercedes-Benz 對於當代與未來的影響
時至今日，當 S-Class 歷經半個世紀沿革、走入了第七個世代，代號 W223 的 S-Class，立基於前輩們所奠定的科技與安全高度，並注入了 Mercedes-Benz 創新的造車科技，以更前瞻的角度為乘客提供更頂級的安全防護。如同過去預先防範的安全思維，當代 S-Class 所具備的安全防護，更大量著墨在意外發生前的防患未然，於車壇首屈一指的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，透過如智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、側風穩定輔助等功能，幫助駕駛保持與前車的安全距離同時維持在正確安全的路線上，還能提醒駕駛適度休息。
Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統中的閃避轉向輔助、主動防撞輔助含路口車流辨識、主動路口轉向煞車輔助等，更是在交通擁擠的都會用路環境中閃避危險的最佳幫手；面對擁擠的用路環境，也配備有智能停車輔助含360度環景攝影、主動盲點輔助含離車警示輔助等功能；當意外已無法避免時，Mercedes-Benz 獨步車壇的 PRE-SAFE®主動安全防護系統、後座 SRS 輔助氣囊等，更會發揮最大效果，將傷害降至最低。
除了打造最安全的移動過程，Mercedes-Benz 也透過最新世代的 S-Class 展現接軌當代與未來的態度。無論是Mercedes me connect 互聯系統或是 MBUX 多媒體系統，將現代人不離身的手機與車輛更緊密的功能結合，像是遠端上/解鎖、檢查車輛狀況。此外，透過一句「你好，賓士」，即可啟動自然、直覺式語音控制系統，更加人性化的操作車輛各種功能，也可透過擴增實境顯示拉近科技與人類的距離。
於當代 S-Class 身上，不僅再度實現了 Mercedes-Benz 以前瞻科技與創新力定義車壇高度的實力，其對於未來世界的接軌企圖心，更讓 Mercedes-Benz 連續七年成為全球豪華汽車品牌冠軍，此冠軍獎盃不僅肯定 Mercedes-Benz 的造車實力，更象徵著 Mercedes-Benz 與消費者的溝通思維、品牌整體的永續發展等面向，持續保有最領先的地位。