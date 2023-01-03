2023/01/03,
影劇

「鷹眼」傑瑞米雷納鏟雪發生嚴重意外，送醫治療後目前處於「危急但穩定的狀態」

「鷹眼」傑瑞米雷納鏟雪發生嚴重意外，送醫治療後目前處於「危急但穩定的狀態」
「鷹眼」傑瑞米雷納｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

傑瑞米雷納發生的這起事故，據了解是在新年前夜，一場暴雪襲擊了內華達州的北部地區，超過3萬人遭到斷電影響，而傑瑞米雷納在此處的瓦肖郡擁有私人房產，元旦早晨傑瑞米雷納在鏟雪時，因天氣關係發生了嚴重意外，而後被轉移到附近的醫療中心之後，於週一接受手術。而細數傑瑞米雷納至今的演藝生涯，2011年成為他的轉捩點，也讓他在世界各地擁有廣大影迷。

在漫威英雄系列電影中，擔綱人氣角色「鷹眼」的美國知名男星傑瑞米雷納（Jeremy Renner），日前傳出在內華達州的瓦肖郡（Washoe County）的私人地產鏟雪時，發生嚴重意外，遭受鈍性胸部外傷和骨科損傷，而在搶救之後，傑瑞米雷納至今仍處於加護病房，處於「危急但穩定的狀態」。

鷹眼_劇照_6
Photo Credit: Disney+
傑瑞米雷納

自從2011年開始，傑瑞米雷納在漫威的《雷神索爾》演出「鷹眼」克林特巴頓（Clint Barton），成為初代英雄以來，人氣扶搖直上，知名度大增，成為廣為人知的漫威英雄。漫威系列除了《雷神索爾》之外，傑瑞米雷納也演出過《復仇者聯盟》、《復仇者聯盟2：奧創紀元》、《美國隊長3：英雄內戰》、《復仇者聯盟：終局之戰》以及Disney+上登場的影集《鷹眼》，成為最具標誌性的射手英雄。

而除了漫威商業大作之外，傑瑞米雷納也在麥特戴蒙（Matt Damon）之後，扛起《神鬼認證》系列IP的金字招牌，主演了《神鬼認證4》；傑瑞米雷納也跟著湯姆克魯斯（Tom Cruise）的腳步，演出《不可能的任務：鬼影行動》、《不可能的任務：失控國度》等大作，持續累積國際知名度。

然而，除了耳熟能詳的動作電影之外，傑瑞米雷納也與許多名導合作，包含2008年與凱薩琳畢格羅（Kathryn Bigelow）合作的《危機倒數》，傑瑞米雷納於其中的好表現，也獲得奧斯卡最佳男主角獎的首度提名。兩年之後，傑瑞米雷納演出班艾佛列克（Ben Affleck）執導的《竊盜城》，再度獲得奧斯卡提名，入圍了最佳男配角，成為男主角、男配角皆有提名的好萊塢影星。

不只《危機倒數》與《竊盜城》，在詹姆斯葛雷（James Gray）的《浮世傷痕》、大衛歐羅素（David O. Russell）的《瞞天大佈局》、丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）的《異星入境》、泰勒謝里丹（Taylor Sheridan）的《極地追擊》，皆能看見傑瑞米雷納的演出身影，而跟著這些名導，傑瑞米雷納也踏遍歐洲的坎城、威尼斯等大型國際影展，在歐美影壇中佔有一席之地。

gettyimages-97569966-594x594
Photo Credit: GettyImages
凱薩琳畢格羅（右）執導的《危機倒數》成為該年奧斯卡大贏家，拿下了最佳影片等6項大獎，傑瑞米雷納（左）雖然未獲獎，但也入圍了最佳男主角。

至於傑瑞米雷納發生的這起事故，據了解是在新年前夜，一場暴雪襲擊了內華達州的北部地區，超過3萬人遭到斷電影響，而傑瑞米雷納在此處的瓦肖郡擁有私人房產，元旦早晨傑瑞米雷納在鏟雪時，因天氣關係發生了嚴重意外，而後被轉移到附近的醫療中心之後，於週一接受手術。

而瓦肖郡得治安官也證實此意外，「抵達後，代表們與有關單位進行協調，通過護理航班安排傑瑞米雷納前往當地醫院就醫，而傑瑞米雷納是此事件中的唯一關係人。」

對此，傑瑞米雷納的代表也對外聲明：「傑瑞米雷納的家人，想對照顧他的出色醫生、護士、消防救援隊、瓦肖郡治安官、雷諾市（Reno City）市長等人表示感謝。我們也非常不知所措，但感謝傑瑞米雷納粉絲們傾訴的愛和支持。」

事實上，傑瑞米雷納在近期也曾經於此處發文，提及暴雪的影響，傑瑞米雷納去（2022）年12月13日在推特發文表示「塔霍湖的降雪真的不是開玩笑的」，而至今卻發生嚴重意外，引起許多影迷擔憂。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。