「鷹眼」傑瑞米雷納鏟雪發生嚴重意外，送醫治療後目前處於「危急但穩定的狀態」

在漫威英雄系列電影中，擔綱人氣角色「鷹眼」的美國知名男星傑瑞米雷納（Jeremy Renner），日前傳出在內華達州的瓦肖郡（Washoe County）的私人地產鏟雪時，發生嚴重意外，遭受鈍性胸部外傷和骨科損傷，而在搶救之後，傑瑞米雷納至今仍處於加護病房，處於「危急但穩定的狀態」。

Photo Credit: Disney+ 傑瑞米雷納

自從2011年開始， 傑瑞米雷納在漫威的《雷神索爾》演出「鷹眼」克林特巴頓（Clint Barton），成為初代英雄以來，人氣扶搖直上，知名度大增，成為廣為人知的漫威英雄。漫威系列除了《雷神索爾》之外，傑瑞米雷納也演出過《復仇者聯盟》、《復仇者聯盟2：奧創紀元》、《美國隊長3：英雄內戰》、《復仇者聯盟：終局之戰》以及Disney+上登場的影集《鷹眼》，成為最具標誌性的射手英雄。

而除了漫威商業大作之外，傑瑞米雷納也在麥特戴蒙（Matt Damon）之後，扛起《神鬼認證》系列IP的金字招牌，主演了《神鬼認證4》；傑瑞米雷納也跟著湯姆克魯斯（Tom Cruise）的腳步，演出《不可能的任務：鬼影行動》、《不可能的任務：失控國度》等大作，持續累積國際知名度。

然而，除了耳熟能詳的動作電影之外，傑瑞米雷納也與許多名導合作，包含2008年與凱薩琳畢格羅（Kathryn Bigelow）合作的《危機倒數》，傑瑞米雷納於其中的好表現，也獲得奧斯卡最佳男主角獎的首度提名。兩年之後，傑瑞米雷納演出班艾佛列克（Ben Affleck）執導的《竊盜城》，再度獲得奧斯卡提名，入圍了最佳男配角，成為男主角、男配角皆有提名的好萊塢影星。

不只《危機倒數》與《竊盜城》，在詹姆斯葛雷（James Gray）的《浮世傷痕》、大衛歐羅素（David O. Russell）的《瞞天大佈局》、丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）的《異星入境》、泰勒謝里丹（Taylor Sheridan）的《極地追擊》，皆能看見傑瑞米雷納的演出身影，而跟著這些名導，傑瑞米雷納也踏遍歐洲的坎城、威尼斯等大型國際影展，在歐美影壇中佔有一席之地。

Photo Credit: GettyImages 凱薩琳畢格羅（右）執導的《危機倒數》成為該年奧斯卡大贏家，拿下了最佳影片等6項大獎，傑瑞米雷納（左）雖然未獲獎，但也入圍了最佳男主角。

至於傑瑞米雷納發生的這起事故，據了解是在新年前夜，一場暴雪襲擊了 內華達州的北部地區，超過3萬人遭到斷電影響，而 傑瑞米雷納在此處的瓦肖郡擁有私人房產，元旦早晨傑瑞米雷納在鏟雪時，因天氣關係發生了嚴重意外，而後被轉移到附近的醫療中心之後，於週一接受手術。

而瓦肖郡得治安官也證實此意外，「 抵達後，代表們與有關單位進行協調，通過護理航班安排 傑瑞米雷納 前往當地醫院就醫，而 傑瑞米雷納是此事件中的唯一關係人。」

對此，傑瑞米雷納的代表也對外聲明：「傑瑞米雷納的家人，想對照顧他的出色醫生、護士、消防救援隊、瓦肖郡治安官、雷諾市（Reno City）市長等人表示感謝。我們也非常不知所措，但感謝傑瑞米雷納粉絲們傾訴的愛和支持。」

事實上，傑瑞米雷納在近期也曾經於此處發文，提及暴雪的影響，傑瑞米雷納去（2022）年12月13日在推特發文表示「塔霍湖的降雪真的不是開玩笑的」，而至今卻發生嚴重意外，引起許多影迷擔憂。

Lake Tahoe snowfall is no joke #WinterWonderland pic.twitter.com/6LBG9DsLAU — Jeremy Renner (@JeremyRenner) December 12, 2022

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核稿編輯：楊士範