2023/01/03,
醫療

今日境外移入上升至360例，王必勝：港澳轉機也要有48小時PCR報告

今日境外移入上升至360例，王必勝：港澳轉機也要有48小時PCR報告

我們想讓你知道的是

農曆春節將至，外加中國疫情大爆發，台灣恐迎來新的防疫挑戰。中央流行疫情指揮中心今（3）日公布國內新增2萬4649本土例COVID-19病例，22例死亡，境外移入破逾百日新高，達360例。指揮官王必勝表示，疫情仍在上升階段，預估1月底、2月將迎來高峰。發言人莊人祥也提醒，長者、高風險族群務必趕緊施打次世代疫苗，以取得足夠的保護力。

中央流行疫情指揮中心今（3）日公布國內新增2萬4649本土例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）病例，22例死亡，境外移入破逾百日新高，達360例。指揮官王必勝表示，疫情仍在上升階段，預估1月底、2月將迎來高峰。發言人莊人祥也提醒，長者、高風險族群務必趕緊施打次世代疫苗，以取得足夠的保護力。

將啟動中國啟程、自港澳轉機加強檢疫方案

因應中國本土疫情嚴峻，除中國直航入境我國航班旅客須配合於機場唾液PCR檢驗外，自1月6日至1月31日，自中國啟程經港澳轉機入境臺灣的旅客，須持有啟程地搭機前48小時內PCR檢驗報告或24小時內抗原快篩檢驗報告。

10-0103元月6日起中國啟程經港澳轉機抵臺旅客加強檢疫方案

針對單純自港澳地區出發的旅客，入境後是否也需進行唾液篩檢，王必勝表示，目前沒有要求強制要求。而所有旅客前往隔離場所的交通皆遵循同一套標準。

BQ.1有機會成為下波主流病毒株

根據世界衛生組織公布的資料，目前Omicron亞型變異株BQ.1的全球佔比高，且有增加趨勢，可視為主流病毒株。其傳染性高，因此可預期病人數、重複感染機率的上升，但指揮中心強調重症率不會增加，並表示將持續監測國際間病毒株的演變與流行。

鼓勵次世代疫苗接種

指揮中心強調，今天沒有較年輕的死亡個案，大部分都是有慢性病史的高齡長者。同時說明口服抗病毒藥物和專責病房數量能充足，目前空床率達5成以上，台北地區較低，為4成5。

莊人祥表示，歲末年終將近，聚會勢必增加，未來社區傳播風險將逐漸增高。因此建議65歲以上長者、免疫低下慢性病患、有出國計畫以及接種間隔滿3個月還未接種BA.5次世代疫苗者，盡快接種疫苗。

9-0103-高風險族群儘速接種疫苗

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責任編輯：葉冠妤
核稿編輯：楊士範


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