醫師盤點造成「陰道鬆弛」五大原因，和性行為頻繁程度有關係嗎？
我們想讓你知道的是
一直以來流傳著某個都市傳說，認為女性的陰道鬆弛程度與性行為的頻繁程度呈正相關，性行為愈頻繁，陰道就會變得愈鬆弛，不過事實上並非如此。無論性行為頻繁與否，當女性在性行為過程中出現排氣聲，或者打噴嚏、大笑、提重物時，出現漏尿的情況，這才是真正陰道鬆弛危機，代表該諮詢專業醫師進行檢查和治療。
文：陳木森（NOW健康）
一直以來流傳著某個都市傳說，認為女性的陰道鬆弛程度與性行為的頻繁程度呈正相關，性行為愈頻繁，陰道就會變得愈鬆弛，不過事實上並非如此。
無論性行為頻繁與否，當女性在性行為過程中出現排氣聲，或者打噴嚏、大笑、提重物時，出現漏尿的情況，這才是真正陰道鬆弛危機，代表該諮詢專業醫師進行檢查和治療。
雅丰時尚診所醫師許源津指出，臨床上常見造成陰道鬆弛的原因有五種：
- 天生陰道彈性差異：每個人的基因不同，如同外表差異，有些人的陰道天生較緊緻，但也有些人天生陰道彈性較差。
- 生產過的女性：在生產前，約懷孕第9個月左右，胎頭會往下降，此時陰道就容易有鬆弛狀況，而生產過程中，若時間拖比較久或生產困難，也會影響陰道的鬆弛程度。
- 老化：隨著年齡的增長，雌性荷爾蒙也會逐漸下降，造成陰道乾燥鬆弛，更年期停經後會更明顯。
- 過度減重：當女性在短時間內快速減重時，身體與私密處都會流失大量膠原蛋白，因此使得私密處失去彈性，變得鬆弛。
- 婦科疾病提早停經：有些人因為婦科疾病被迫提早停經，也會造成陰道鬆弛。
陰道鬆弛除了影響性生活品質，對於健康會有影響嗎？許源津醫師表示，陰道鬆弛其實會對婦科健康帶來許多負面影響，因為會降低自我潔淨的能力，使得病菌容易殘留在陰道的皺褶裡，進而容易引發陰道搔癢、濃稠的白帶與分泌物、產生異味或發炎等各種婦科疾病，且容易漏尿也會影響生活品質。因此只要有徵兆，就應該尋求專業醫師的治療。
一旦出現了陰道鬆弛的跡象，最常被提及的改善方式莫過於凱格爾運動，許源津醫師說明，凱格爾運動主要是透過骨盆底肌的訓練，幫助肌肉變得緊實，進而改善私密處的鬆弛問題，且必須每天做兩到三次，每次進行五到十分鐘，並至少持續兩個月，才能逐漸看到效果。
然而，有些女性因為工作忙碌，或是產後照顧寶寶，沒有多餘的體力做運動改善鬆弛的陰道，許源津醫師提到，此時可以考慮透過醫美的方式治療，像是陰道手術、電波雷射或PLT凍晶。不過由於手術較具侵入性，部分病患容易產生抗拒，相較之下，電波雷射的侵入性較小，可再結合或單獨使用PLT來刺激膠原蛋白增生，同時改善乾燥與鬆弛。
許源津醫師補充說明，PLT是高濃度血小板，血小板具有活化與再生作用，因為含有多種生長因子，能促進細胞的生成、神經血管的新生、刺激自體膠原蛋白再生，進而增加陰道壁的膠原蛋白量，讓陰道恢復原本的濕潤及彈性，針對陰道鬆弛、乾燥的女性，建議每三到四周可治療一次，確保細胞的活化，穩固膠原蛋白。
PLT凍晶是取自病患自身血液中的血小板，因此使用上不會有排斥、過敏或副作用等問題。加上PLT凍晶的製作只需抽血一次，就能製作出10到20瓶凍晶瓶，每瓶有10億個血小板，並在室溫下保有活性三年，對於害怕打針的人而言較沒有心理壓力。且每次使用的劑量穩定，醫師較能掌握治療效果。病患只需在治療前三天避免菸酒、油膩食物，抽血前避免空腹和劇烈運動；術後一周避免食用辛辣物、游泳、泡溫泉和性行為，衣著寬鬆，保持清潔。
許源津醫師提醒，若有低血壓、慢性病、服用抗凝血藥物、血液傳染疾病、生理期或懷孕婦女，無論接受哪一種醫美療程，都應先經由醫師評估。平時建議可以做凱格爾運動做為日常保健，也要避免過度肥胖，才不會造成骨盆底肌的壓力。至於停經的女性則可適量攝取含天然雌激素的食物等，來舒緩更年期不適。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
pCloud 新年優惠方案總整理，趁過年買 10TB 終身雲端空間備份多年檔案與照片
我們想讓你知道的是
過年長達 10 天的連假，是個好機會趁著這時候好好整理多年的照片與影片，除了原本的資料保存方式之外，也是應該好好考慮選個可靠的雲端空間來做多重備份。pCloud 這次個人終身方案的檔期剛好可以讓你 2023 年 1 月 20 日購入，整個新年期間都能慢慢整理你的照片、影片與檔案。
轉眼間又要過年，除了整理多年來的影音收藏之外，是不是也該趁著過年檔期入手便宜超值的雲端空間方案？看著日前 iCloud 曾發生嚴重的資安意外，MacRumors 討論區上有用戶在用 Windows 的 iCloud 同步 iPhone 檔案後，發生檔案意外損壞的狀況，並出現陌生人的照片與影片，這告訴我們檔案備份真的要慎選，且最好能做到多重備份才能在意外發生時有挽回的餘地。
資安意外頻傳，多重備份才讓人安心
iCloud 發生的資安問題，讓人擔憂起是否自己的照片也會出現在別人的相簿中，這件事也在MacRumors 討論區上引發討論。
資料保存上比較穩妥的方式就是多重備份，利用多種管道、異地保存自己的檔案，這樣就能確保萬一檔案損壞時，還有備援資料可以使用。就算你現在使用 iCloud、Google Drive 進行單一備份，也不能保證你的檔案不會發生意外，至少選擇 2 種備份方案才是比較安全的保管方式。
經濟與安全可以兼顧，瑞士的雲端服務 pCloud
pCloud 是來自瑞士的雲端服務廠商，2013 年創立至今已有 10 年歷史，全球有 1600 萬用戶使用其服務。它的資料位於重視資訊安全的歐盟與美國，在創立帳號時可選擇資料要存放於歐盟或是美國，相比其他無法選擇的廠商多了選擇性，而且不只是存放地點，pCloud每份資料都會分散 5 份檔案儲存於多個伺服器增加安全性。檔案還會經過 256 位元 AES 加密技術保護，傳輸時使用 TLS/SSL 強化資安。如果需要更安全的保密措施，還可以選配 Crypto 加密服務。
pCloud 也有免費帳號可以使用，註冊後就有 10GB 免費空間能夠試用，不論是要體驗介面操作或是傳輸速度都沒問題。相較於其他訂閱較為單一的雲端服務，pCloud 除了月繳、季繳、年繳之外，還會不定期推出優惠的終身買斷的方案，且費用上不會有額外的設定費或隱藏性支出。若是家庭用戶，還可以選擇家庭方案讓 5 個人一起使用更經濟。
農曆新年 -85% 超優惠終身買斷方案，錯過可能就沒了
雖然現在官網活動還沒開跑，但 pCloud 確定會在農曆新年推出超優惠方案，活動期間為 2023 年 1 月 18 日至 2023 年 1 月 24 日，活動只有短短 5 天要好好把握。這檔農曆新年促銷活動是針對個人終身制方案，500GB、2TB、10TB 個人終身方案都會有優惠價格，500GB 個人終身價折扣後為 139 美元、2TB 個人終身方案折扣價為 279 美元、10TB 個人終身方案折扣價為 890 美元，折扣幅度高達 85%。
pCloud 農曆新年優惠方案：
500GB 個人終身方案：原價 570 美元，優惠價 139 美元。
2TB 個人終身方案：原價 1140 美元，優惠價 279 美元。
10TB 個人終身方案：原價 6000 美元，優惠價 890 美元。
趁著過年好好整理檔案，選個安全可靠的雲端空間更安心
過年長達 10 天的連假，是個好機會趁著這時候好好整理多年的照片與影片，除了原本的資料保存方式之外，也是應該好好考慮選個可靠的雲端空間來做多重備份。pCloud 這次個人終身方案的檔期剛好可以讓你 2023 年 1 月 18 日購入，整個新年期間都能慢慢整理你的照片、影片與檔案。這次方案價格十分優惠，終身買斷不會產生每個月的費用，用越久省越多，如果你需要備份的檔案大且多，可以考慮看看經濟又可靠的 pCloud。pCloud 終身制優惠方案並不是每次都有，因此有需要的朋友就盡快購入，越早使用省越多。