2023/01/19,
健康

醫師盤點造成「陰道鬆弛」五大原因，和性行為頻繁程度有關係嗎？

醫師盤點造成「陰道鬆弛」五大原因，和性行為頻繁程度有關係嗎？
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我們想讓你知道的是

一直以來流傳著某個都市傳說，認為女性的陰道鬆弛程度與性行為的頻繁程度呈正相關，性行為愈頻繁，陰道就會變得愈鬆弛，不過事實上並非如此。無論性行為頻繁與否，當女性在性行為過程中出現排氣聲，或者打噴嚏、大笑、提重物時，出現漏尿的情況，這才是真正陰道鬆弛危機，代表該諮詢專業醫師進行檢查和治療。

文：陳木森（NOW健康）

一直以來流傳著某個都市傳說，認為女性的陰道鬆弛程度與性行為的頻繁程度呈正相關，性行為愈頻繁，陰道就會變得愈鬆弛，不過事實上並非如此。

無論性行為頻繁與否，當女性在性行為過程中出現排氣聲，或者打噴嚏、大笑、提重物時，出現漏尿的情況，這才是真正陰道鬆弛危機，代表該諮詢專業醫師進行檢查和治療。

雅丰時尚診所醫師許源津指出，臨床上常見造成陰道鬆弛的原因有五種：

  1. 天生陰道彈性差異：每個人的基因不同，如同外表差異，有些人的陰道天生較緊緻，但也有些人天生陰道彈性較差。
  2. 生產過的女性：在生產前，約懷孕第9個月左右，胎頭會往下降，此時陰道就容易有鬆弛狀況，而生產過程中，若時間拖比較久或生產困難，也會影響陰道的鬆弛程度。
  3. 老化：隨著年齡的增長，雌性荷爾蒙也會逐漸下降，造成陰道乾燥鬆弛，更年期停經後會更明顯。
  4. 過度減重：當女性在短時間內快速減重時，身體與私密處都會流失大量膠原蛋白，因此使得私密處失去彈性，變得鬆弛。
  5. 婦科疾病提早停經：有些人因為婦科疾病被迫提早停經，也會造成陰道鬆弛。

陰道鬆弛除了影響性生活品質，對於健康會有影響嗎？許源津醫師表示，陰道鬆弛其實會對婦科健康帶來許多負面影響，因為會降低自我潔淨的能力，使得病菌容易殘留在陰道的皺褶裡，進而容易引發陰道搔癢、濃稠的白帶與分泌物、產生異味或發炎等各種婦科疾病，且容易漏尿也會影響生活品質。因此只要有徵兆，就應該尋求專業醫師的治療。

一旦出現了陰道鬆弛的跡象，最常被提及的改善方式莫過於凱格爾運動，許源津醫師說明，凱格爾運動主要是透過骨盆底肌的訓練，幫助肌肉變得緊實，進而改善私密處的鬆弛問題，且必須每天做兩到三次，每次進行五到十分鐘，並至少持續兩個月，才能逐漸看到效果。

然而，有些女性因為工作忙碌，或是產後照顧寶寶，沒有多餘的體力做運動改善鬆弛的陰道，許源津醫師提到，此時可以考慮透過醫美的方式治療，像是陰道手術、電波雷射或PLT凍晶。不過由於手術較具侵入性，部分病患容易產生抗拒，相較之下，電波雷射的侵入性較小，可再結合或單獨使用PLT來刺激膠原蛋白增生，同時改善乾燥與鬆弛。

許源津醫師補充說明，PLT是高濃度血小板，血小板具有活化與再生作用，因為含有多種生長因子，能促進細胞的生成、神經血管的新生、刺激自體膠原蛋白再生，進而增加陰道壁的膠原蛋白量，讓陰道恢復原本的濕潤及彈性，針對陰道鬆弛、乾燥的女性，建議每三到四周可治療一次，確保細胞的活化，穩固膠原蛋白。

PLT凍晶是取自病患自身血液中的血小板，因此使用上不會有排斥、過敏或副作用等問題。加上PLT凍晶的製作只需抽血一次，就能製作出10到20瓶凍晶瓶，每瓶有10億個血小板，並在室溫下保有活性三年，對於害怕打針的人而言較沒有心理壓力。且每次使用的劑量穩定，醫師較能掌握治療效果。病患只需在治療前三天避免菸酒、油膩食物，抽血前避免空腹和劇烈運動；術後一周避免食用辛辣物、游泳、泡溫泉和性行為，衣著寬鬆，保持清潔。

許源津醫師提醒，若有低血壓、慢性病、服用抗凝血藥物、血液傳染疾病、生理期或懷孕婦女，無論接受哪一種醫美療程，都應先經由醫師評估。平時建議可以做凱格爾運動做為日常保健，也要避免過度肥胖，才不會造成骨盆底肌的壓力。至於停經的女性則可適量攝取含天然雌激素的食物等，來舒緩更年期不適。

本文經《NOW健康》授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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