寒流來襲出現耳鳴、眩暈？直系親屬中有三高病史需留意

文：林郁敏（NOW健康）

節氣過了冬至，氣溫直線往下滑，低溫甚至下探10度，逼近寒流等級，不少人容易出現耳鳴、眩暈等症狀，受氣溫影響而導致的耳鳴，恐怕與血管阻塞或血液循環不良有關。

若是單純只有耳鳴症狀，一年四季的發生率基本上相差不大。不過到了秋冬季節天氣轉涼，正是許多病毒的好發季節，有些人會因為內耳受到病毒感染而產生耳鳴加眩暈症狀。冬季更是好發鼻子過敏的時候，鼻黏膜腫脹，使得耳咽管阻塞，也會誘發耳鳴。

這些族群發生耳鳴，恐與血液循環不良脫不了關係

新北文化耳鼻喉科診所主治醫師李國豪特別提醒，患有三高、慢性疾病、中風病史的人，由於患者通常有血液循環不良的問題，因此也有可能引發耳鳴，並伴隨其他症狀發生。

耳鳴的誘發原因這麼多，該如何判斷就醫時機呢？李國豪醫師表示，可以依據身體發出的警訊來判斷疾病的輕重緩急，倘若有三高、年齡較長的患者出現單側耳鳴，伴隨手麻或腳麻、講話有點大舌頭、吞嚥感到困難、聽力變差、眩暈等類似中風的前兆，應立即就醫診斷治療。

至於單純只有耳鳴，無其他病症的患者，雖然也需要就醫檢查，但相較於前者的急迫性沒那麼高，通常在發生耳鳴後的三到五天內，至住家附近的耳鼻喉科診所就診即可。

針對不同的耳鳴病因，治療方式自然也會有所差異，李國豪醫師說明，如果病患是因為病毒感染造成內耳神經水腫，便使用具有消炎作用的類固醇消腫。因為鼻子過敏間接導致耳鳴的病患，會先以抗組織胺藥物治療，再依據症狀合併其他藥物治療。

對於內耳淋巴水腫的梅尼爾氏症患者，需要先以利尿劑將水排出，消腫後才能緩解症狀。如果病患因為血管阻塞、循環不良而導致耳鳴，則需要使用藥物讓血管暢通、增加血液循環。

定期健康檢查，直系親屬中有三高病史需留意

李國豪醫師提到，即使民眾平時自認為健康，仍應每年定期空腹抽血檢查血壓、血糖、血脂、膽固醇等指標，尤其是直系親屬中有人患有三高，更需要留意。若本身是三高的病患，必須定時服用醫師開立的藥物，控制好血壓、血糖及血脂，並且保持飲食清淡，多蔬菜、少油鹽糖，在主治醫師的評估許可下，亦可額外補充含有銀杏萃取物的口服保健食品。內耳的血液循環跟人體血液循環一樣，當遇到天氣轉涼，容易血管收縮，一旦內耳血液循環受到影響，民眾就可能出現耳鳴眩暈的問題，因此平時應注意血液循環之健康。

市面上銀杏葉萃取物的產品百百種，大多為食品級，台中裕祥藥局黃浤倫藥師指出，建議民眾購買時挑選藥品級的產品，因為這類的成藥需經由政府核准，品質受到嚴格把關。

飲食應避免高鈉含量食物，運動不宜過於激烈

民眾平時除了服用藥品、保健品改善末梢循環，黃浤倫藥師提到，平時應多注意避免高鈉食物，尤其鹽分含量多的東西會導致耳內積水狀況，加重耳鳴眩暈問題，飲食上可多攝取豆製品、維他命B群及含有卵磷脂的食材。

李國豪醫師強調，民眾應盡量避免長時間戴耳機聽音樂，以減少聽神經的耗損。勤洗手、戴口罩能夠減少病毒感染的機率。可適度做一些有氧運動，有心臟病或中風病史的患者以健走半小時代替激烈運動，天冷時避免一大清早出門運動，此時血管收縮，較容易發生危險。此外，比起冬天熱呼呼的火鍋高湯，應多喝水、少喝湯，因火鍋膽固醇和鈉含量高，聚餐吃火鍋還是得適時忌口，降低患病風險。

本文經《NOW健康》授權刊登，原文刊載於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航