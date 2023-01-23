寒流來襲出現耳鳴、眩暈？直系親屬中有三高病史需留意
我們想讓你知道的是
若是單純只有耳鳴症狀，1年4季的發生率基本上相差不大，不過到了秋冬季節天氣轉涼，正是許多病毒的好發季節，有些人會因為內耳受到病毒感染而產生耳鳴加眩暈症狀。冬季更是好發鼻子過敏的時候，鼻黏膜腫脹，使得耳咽管阻塞，也會誘發耳鳴。
文：林郁敏（NOW健康）
節氣過了冬至，氣溫直線往下滑，低溫甚至下探10度，逼近寒流等級，不少人容易出現耳鳴、眩暈等症狀，受氣溫影響而導致的耳鳴，恐怕與血管阻塞或血液循環不良有關。
若是單純只有耳鳴症狀，一年四季的發生率基本上相差不大。不過到了秋冬季節天氣轉涼，正是許多病毒的好發季節，有些人會因為內耳受到病毒感染而產生耳鳴加眩暈症狀。冬季更是好發鼻子過敏的時候，鼻黏膜腫脹，使得耳咽管阻塞，也會誘發耳鳴。
這些族群發生耳鳴，恐與血液循環不良脫不了關係
新北文化耳鼻喉科診所主治醫師李國豪特別提醒，患有三高、慢性疾病、中風病史的人，由於患者通常有血液循環不良的問題，因此也有可能引發耳鳴，並伴隨其他症狀發生。
耳鳴的誘發原因這麼多，該如何判斷就醫時機呢？李國豪醫師表示，可以依據身體發出的警訊來判斷疾病的輕重緩急，倘若有三高、年齡較長的患者出現單側耳鳴，伴隨手麻或腳麻、講話有點大舌頭、吞嚥感到困難、聽力變差、眩暈等類似中風的前兆，應立即就醫診斷治療。
至於單純只有耳鳴，無其他病症的患者，雖然也需要就醫檢查，但相較於前者的急迫性沒那麼高，通常在發生耳鳴後的三到五天內，至住家附近的耳鼻喉科診所就診即可。
針對不同的耳鳴病因，治療方式自然也會有所差異，李國豪醫師說明，如果病患是因為病毒感染造成內耳神經水腫，便使用具有消炎作用的類固醇消腫。因為鼻子過敏間接導致耳鳴的病患，會先以抗組織胺藥物治療，再依據症狀合併其他藥物治療。
對於內耳淋巴水腫的梅尼爾氏症患者，需要先以利尿劑將水排出，消腫後才能緩解症狀。如果病患因為血管阻塞、循環不良而導致耳鳴，則需要使用藥物讓血管暢通、增加血液循環。
定期健康檢查，直系親屬中有三高病史需留意
李國豪醫師提到，即使民眾平時自認為健康，仍應每年定期空腹抽血檢查血壓、血糖、血脂、膽固醇等指標，尤其是直系親屬中有人患有三高，更需要留意。若本身是三高的病患，必須定時服用醫師開立的藥物，控制好血壓、血糖及血脂，並且保持飲食清淡，多蔬菜、少油鹽糖，在主治醫師的評估許可下，亦可額外補充含有銀杏萃取物的口服保健食品。內耳的血液循環跟人體血液循環一樣，當遇到天氣轉涼，容易血管收縮，一旦內耳血液循環受到影響，民眾就可能出現耳鳴眩暈的問題，因此平時應注意血液循環之健康。
市面上銀杏葉萃取物的產品百百種，大多為食品級，台中裕祥藥局黃浤倫藥師指出，建議民眾購買時挑選藥品級的產品，因為這類的成藥需經由政府核准，品質受到嚴格把關。
飲食應避免高鈉含量食物，運動不宜過於激烈
民眾平時除了服用藥品、保健品改善末梢循環，黃浤倫藥師提到，平時應多注意避免高鈉食物，尤其鹽分含量多的東西會導致耳內積水狀況，加重耳鳴眩暈問題，飲食上可多攝取豆製品、維他命B群及含有卵磷脂的食材。
李國豪醫師強調，民眾應盡量避免長時間戴耳機聽音樂，以減少聽神經的耗損。勤洗手、戴口罩能夠減少病毒感染的機率。可適度做一些有氧運動，有心臟病或中風病史的患者以健走半小時代替激烈運動，天冷時避免一大清早出門運動，此時血管收縮，較容易發生危險。此外，比起冬天熱呼呼的火鍋高湯，應多喝水、少喝湯，因火鍋膽固醇和鈉含量高，聚餐吃火鍋還是得適時忌口，降低患病風險。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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全家邀請消費者一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！
我們想讓你知道的是
隨著永續議題日益重要，全家推動全台店舖化身永續生活服務平台，致力於打造兼具便利、舒適且環保的空間。為實現永續綠色經營，全家在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元、簡單就能響應永續生活的選擇。
隨著環保意識漸長，越來越多人開始留意永續的重要性，但想要為環境盡份心力，一定要特地抽空到海邊淨灘、辛苦地自耕自食來減少碳足跡嗎？其實不盡然，只要平時有意識地做選擇，每個人都可以簡單地達到友善環境的行動。今年全家便利商店就以「便利永續 你也+1」作為主軸，邀請大家在生活中，一起達到永續、共好的目標。
選擇友善環境的食品
「早在十多年前，全家就陸續推出與永續有關的服務，但最讓人印象深刻的，應該是2019年的友善食光計畫。」全家便利商店公共事務暨品牌溝通室的吳采樺部長分享，當時為了解決超商的剩食問題，透過「時控條碼」與「時間定價」機制，設定鮮食商品到期前七小時，就可以享有七折優惠。
計劃推出之後，全家發現許多網友在社群上分享，不曉得哪裡能買到友善食光商品。適逢疫情期間台灣出現口罩地圖系統，加上越來越多消費者對於友善食光產品有需求，給了全家一個靈感──活用內部動態庫存系統，讓人們從全家會員APP，就能透過「飯糰」、「三明治」等品項查詢店鋪庫存，甚至能將常去的店舖加入「我的最愛」。結合了優惠與尋寶樂趣，消費者更容易透過實際行動來減少剩食。
而2018年推出的Clean Label食品少添加行動，也是全家相當具代表性的計畫之一。吳部長回想，2013年食安風暴過後，人們開始對於食品添加物有所警惕，不過，當時台灣在添加物的標章上，並沒有公認的指標，直到2018年，全家找到合作的第三方公正單位──慈悅和穀研所，開始全力推動了這場食品革命，從自有品牌與鮮食商品做起，陸續影響了外部廠商一同加入。
現在到全家便利商店購買鮮食或FamilyMart Collection商品，只要認明小葉子「Clean Label潔淨標章」，即代表減少3-9成的食品添加物，多一點留意，就能夠選擇少添加食品。目前全家已有超過7成的麵包、飯糰、微波主食、三明治等鮮食產品，取得Clean Label標章。
減塑，不如循環再利用
在循環經濟議題特別受矚目的這幾年，全家也不斷嘗試提供相關服務，例如：曾推出以廢棄布料製作的物流包材，或是推出循環餐盒與循環杯。「以咖啡來說，全家一年約可賣出1.6億杯，若一次性容器可以轉換成環保杯、循環杯，就是非常大的環保躍進。」吳部長分享，部分服務屬於期間限定的嘗試性作為，但也因為有各種經驗，所以當今年政府提出連鎖便利商店須提供租借循環杯的政策時，全家才能順利地接軌。
目前全家已有400間店舖，提供咖啡循環杯的免費借用服務。消費者只需綁定LINE帳號，簡單掃碼，3秒鐘就能完成免費借用，減少一次性容器的使用。
吳部長也提到，網購包材的耗用，是許多團體與消費者關注的重點。為此，全家與網購循環包裝系統品牌「配客嘉」合作，目前全台共計3800店可歸還網購循環包材。雖然目前僅提供回收服務，但未來希望可以主動於自有電商平台，提供循環包材選擇，讓網購循環能達到更好的效益。
為了減少一次性包裝的使用，近期全家也嘗試與台塑生醫合作，推出洗衣精智慧補充站，只要自備容器來到補充站，就可以每公升40元的優惠價格，購買市價破百元的洗衣精，吸引許多小家庭、在外租屋的學生、小資族前來，不但能夠以少量的方式補充日常所需，也鼓勵人們重複使用家中的空瓶容器。
走進沉浸式體驗空間，看見未來的樣貌
除了實際走進全家，以行動響應永續生活之外，2023 年初，一同加入關鍵評論網於華山文創園區舉辦的沉浸式展覽《2222-未來選擇地》的倡議。《2222-未來選擇地》展覽分為三大區域，先是以未來人的視角，走進2222年宛如廢墟般的地球，接著穿過充滿廢棄物的海洋，回到2023年的現今，讓人重新思考，若想要達到環境永續，現在的我們有哪些選擇。
其中全家展區以三道門的互動設計，來說明這些年推廣的永續計畫，譬如：「Clean Label對策」門裡，引導人們以「斷捨離」的概念，將食品中常見的八大添加物移除；「減塑行動」門則透過問答互動，讓人們反思在日常中，若無意識地使用塑膠製品，一年會產生多少碳排放量。
「身為連鎖便利商店最大的優勢，就是擁有一定的影響力，但這同時也是責任。」吳部長堅定地說，對於永續議題，全家一直不斷地嘗試及優化流程，期望在購物環境中，慢慢融入環保的概念，讓消費者可以用最簡單的方式參與，為地球盡一份心力。