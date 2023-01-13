2023/01/13,
勞工

工作彈性、保險也該彈性，「碎片化保單」才真正符合外送產業的需求

工作彈性、保險也該彈性，「碎片化保單」才真正符合外送產業的需求
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

因應彈性自由的工作型態，保險衍生出「碎片化保單」，有著「時間切割」及「情境限定」的特性，通常保費較少、保期短且符合特定需求，才可以真正貼近外送夥伴彈性工時彈性的需求。然而盤點現況保險狀態，碎片化保單尚在起步階段。

根據勞動部統計，近兩年台灣外送夥伴人數從4.5萬升至10.2萬人，外送夥伴數量大幅攀升，而台灣地狹人稠，交通為易達性考量多用機車，機車使用數量高達1400多萬輛，外送夥伴也多以機車作為運具，是故外送交通過程造成的人身安全、財產風險也開始被大眾檢視，在保險制度上外送夥伴的權益需要被保障受各界肯認，因此也出現應由政府或外送平台業者來保障的聲音。

現行外送夥伴強制險、團體傷害險與第三人責任險一次釐清

現行討論外送夥伴機車保險有強制險、團體傷害險與第三人責任險，各有不同理賠對象與項目，以下進行釐清：

機車強制險，係政府強制機車納保，主要目的是在於發生交通意外後，受害者可以直接申請強制險給付以支付緊急醫療費用，不用再苦苦等待肇事責任歸屬的判定以及冗長的訴訟過程，屬於外送夥伴駕駛車輛時最基本的保險，但保障對象僅限於乘客、對方與路人，理賠項目也僅止於死亡、失能及醫療傷害給付，而交通事故僅造成車輛或財物損害時，不在強制險的承保範圍內

至於對駕駛外送夥伴「自己」死亡、失能、醫療傷害及住院保障，則屬於團體傷害險的範疇；另外針對交通事故容易造成第三人（對方或路人）的財產損害，有「第三人責任險」之險種，除了財產損害，第三人的體傷超過強制險給付標準以上也可以由第三人責任險來給付賠償，參考下表分類：

保險名稱

保障對象

理賠項目

自己

乘客

對方

路人

強制險

V

V

V

死亡、失能、醫療傷害

團體傷害險

V

死亡、失能、醫療傷害、住院

第三人責任險

V

V

身體傷害、財產損失

現況下外送夥伴已投保機車強制險，因應整體外送產業保險需求，台北市首先推出《台北市外送平台業者管理自治條例》第4條強制外送平台為外送夥伴納保「團體傷害險」，隨後中央政府祭出《外送作業安全衛生指引》，統一規範平台於外送夥伴從事外送作業，應提供勞工人身保險及財產保險等保障，其中保險包含「團體傷害險」與「第三人責任險」。

然而，此兩種險種仍因現行規範不夠貼合實務操作情況，有潛在問題產生的疑慮、相關執行細節仍需進一步釐清與討論。

數位媒合經濟下彈性自由需求興起，碎片化的保險才能貼合需求

數位媒合經濟下外送產業興起，此種經濟型態勾勒出「彈性自由」的工作型態。

根據2021年3月1日美國商會出版的TOPICS工商雜誌調查，有93%外送夥伴使用外送平台是因為工作自由彈性。而在工作偏好調查中，高達96.2%受訪者最希望彈性自主，可以自由決定是否接單及地點時間，僅不到4%的比例想固定工時排班、擬定工時上限。其他外送夥伴的期待，可以也囊括在「彈性自由」中，包括希望可以拒絕接單（90.1%）、彈性選擇工作範圍區域或路線（83.6%）、按件計酬而非固定工時固定報酬（81.2%）、符合法令的情況下彈性調整穿著（77.8%）。

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觀察現今社會保險制度越趨於彈性，勞動部勞工保險局資料顯示，勞工職業災害保險及保護法（下稱災保法）第10條新推出「特別加保」，就是鑑於社會勞動型態改變，短期及臨時性工作的非典型勞動人口增加，如平台外送夥伴，災保法特別規劃簡便彈性且即時的加保管道，比起過去外送夥伴必須在工作月份加入職業工會才能加保，保額也只能以「月」來投保計算。

例如，現在外送夥伴可直接在便利商店以ibon投保，保額也可依實際工作天數計算，顯示整體保險制度因應非典型勞動者往更彈性保障的趨勢邁進。

除此之外，因應彈性自由的工作型態，保險衍生出「碎片化保單」，相較於「全時段保單」保障全時段、全方位的險種，碎片化保險的特色是「時間切割」及「情境限定」，通常保費較少、保期短且符合特定需求。而此種碎片化保單，才可以真正貼近外送夥伴彈性工時彈性的需求。

全時段保險可能造成外送夥伴不公平交叉補貼，更可能造成道德風險

理論與現實尚未接軌，盤點現況保險狀態，碎片化保單尚在起步階段。

在台北市通過外送自治條例時，「團體傷害險」的碎片型保險產品還未完善，導致平台業者需要購買全時段保險，也就是外送夥伴在平台上執行過業務，無論是否在外送期間就可以享有相關保障。

然而這樣的規範與一般工作保險規範差異甚大，一般工作保險係以工作時段為保障範圍，此一時間規範與其保險性質緊密連結，目的在於確保工作者在工作期間內所產生的個人及外部社會風險，能夠透過保險機制的風險分攤，弭平整體社會及個人可能產生之損害，由於企業因工作者之技術或投入而受有利益，要求企業承擔風險自有其合理性。

不過，若以全時段的投保機制，可能造成不同外送夥伴所承擔的風險並不公平——主因在於全時段保險讓外送夥伴人人有保障，卻可能造成拿高產值的外送夥伴福利補貼低產值的外送夥伴福利，而形成外送夥伴間不公平的交叉補貼，更忽略外送夥伴可能同時加入數個平台得到倍數的交叉補貼而形成道德風險。

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考量保險衍伸的道德風險，以及數位媒合經濟實際上會有跨平台情況，相關的保險也應該重新檢視運作形式，而訂定出更為妥善的保險機制。因此，成功大學法律學系副教授顏雅倫在其專題研究論文〈共享/對等平台在臺灣進退維谷之外送夥伴權益與保險議題－以食品外送平台為例〉中，結論就建議應採用碎片式保險，才能針對外送夥伴的需求提供相符的保險福利。

另外，第三人責任險也面臨只有全時段保單同樣的窘境，台灣的碎片化保單體制尚未健全，現行潛在的碎片化保單產品不僅保費高昂、實務運作上所需要的龐大營運成本也可能讓企業退避三舍，目前仍需要政府和保險業者共同努力開發，才可能有機會出現貼合外送產業實務運作與需求的保單，讓一般用路人與外送夥伴的財產安全及人身安全能夠被完善的保障。


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