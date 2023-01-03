二輪戲院再傳熄燈消息，台北市朝代大戲院：「這些時日因為疫情，我們即將成為一段歷史」

台北市老牌二輪電影院「朝代大戲院」於昨（2）日在官方臉書粉絲專頁發布歇業公告，表示因疫情以及租約關係，必須在此謝幕。消息一出，引發眾網友不捨，紛紛表示又一間二輪戲院歇業，懷念在此看電影的舊時光。

朝代大戲院自1991年起，便在台北市民權西路台北橋下現址開業，當時為大同區唯一一間首輪電影院，而後因業務以及時代變動，轉型為二輪電影院。到了2012年，朝代大戲院也曾重新整修，同時引進數位3D的電影播放技術。

至於到了2019年之後，碰上COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響，即便台灣一開始防疫有成，但台北也仍舊躲不掉三級警戒的影響，2021年5月爆發疫情之後，需要大量人氣的藝文產業自然首當其衝，藝文產業及各大展演活動幾乎第一時間停擺，電影院的影響也是顯而易見的。

而朝代大戲院當時也宣布，將從5月4日起暫停營業3個月，後續則視疫情調整。這是COVID-19疫情期間全台第一家宣布暫停營業的戲院。

朝代大戲院後續的苦撐，到了2023年初，就官宣熄燈消息，歇業聲明也幾乎圍繞著疫情，「這些時日因為疫情，我們經歷了一段黑暗時期；這些時日因為疫情，我們改變了一些生活習慣；這些時日因為疫情，我們即將成為一段歷史——民權西路台北橋下朝代戲院。」

除了疫情之外，朝代大戲院也指出因為租約關係，無法再與各位觀眾見面，並表示承載著許多人的回憶之地將在此謝幕。

最後，朝代大戲院也向支持者表示抱歉，並指出：「我們雖然不能陪伴各位走過下一個30年，但大家記憶中的朝代戲院應該永遠會是可愛美麗的。最後朝代團隊再次向大家表達最深的謝意，謝謝各位的陪伴才會有如此珍貴的奇幻旅程。」

COVID-19疫情改變了當代生活，幾乎影響了全面性的民生生活，而電影院也在串流平台的加速發展之下，受到極大威脅與挑戰。對於串流崛起、疫情威脅，民眾幾乎選擇待在家追劇、看片，除了某些商業大作，如《阿凡達：水之道》、《捍衛戰士：獨行俠》等片對於觀眾仍有極大號召力之外，電影院的榮景已大不如前。

而雖然二輪戲院票價相對便宜，且單張票就能夠觀賞多部電影，但串流、疫情也仍舊打垮了二輪戲院的運營狀況。去（2022）年，高雄市的十全影城選擇在3月1日歇業；新北市唯一一間二輪戲院板橋林園電影城則於5月底宣布歇業；台北市大安區的湳山戲院則是於12月因內部整修而暫停營業。至於隨著朝代大戲院歇業之後，台北市目前還有文山區的景美佳佳戲院維持運營。

除了景美佳佳戲院之外，目前尚有運營的二輪戲院，還包括桃園八德的「民和影城」、新竹的「新復珍戲院」、台中的「全球影城」以及台南「全美戲院」。尤其全美戲院，搭配手繪海報畫師顏振發的手繪看板，成為極富地方特色的戲院，也讓此戲院不僅能夠看電影，也成為觀光客到台南的打卡聖地。

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核稿編輯：楊士範