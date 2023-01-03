二輪戲院再傳熄燈消息，台北市朝代大戲院：「這些時日因為疫情，我們即將成為一段歷史」
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台北市老牌二輪電影院「朝代大戲院」於昨（2）日在官方臉書粉絲專頁發布歇業公告，歇業聲明則幾乎圍繞著疫情，「這些時日因為疫情，我們經歷了一段黑暗時期；這些時日因為疫情，我們改變了一些生活習慣；這些時日因為疫情，我們即將成為一段歷史——民權西路台北橋下朝代戲院。」
台北市老牌二輪電影院「朝代大戲院」於昨（2）日在官方臉書粉絲專頁發布歇業公告，表示因疫情以及租約關係，必須在此謝幕。消息一出，引發眾網友不捨，紛紛表示又一間二輪戲院歇業，懷念在此看電影的舊時光。
朝代大戲院自1991年起，便在台北市民權西路台北橋下現址開業，當時為大同區唯一一間首輪電影院，而後因業務以及時代變動，轉型為二輪電影院。到了2012年，朝代大戲院也曾重新整修，同時引進數位3D的電影播放技術。
至於到了2019年之後，碰上COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響，即便台灣一開始防疫有成，但台北也仍舊躲不掉三級警戒的影響，2021年5月爆發疫情之後，需要大量人氣的藝文產業自然首當其衝，藝文產業及各大展演活動幾乎第一時間停擺，電影院的影響也是顯而易見的。
而朝代大戲院當時也宣布，將從5月4日起暫停營業3個月，後續則視疫情調整。這是COVID-19疫情期間全台第一家宣布暫停營業的戲院。
朝代大戲院後續的苦撐，到了2023年初，就官宣熄燈消息，歇業聲明也幾乎圍繞著疫情，「這些時日因為疫情，我們經歷了一段黑暗時期；這些時日因為疫情，我們改變了一些生活習慣；這些時日因為疫情，我們即將成為一段歷史——民權西路台北橋下朝代戲院。」
除了疫情之外，朝代大戲院也指出因為租約關係，無法再與各位觀眾見面，並表示承載著許多人的回憶之地將在此謝幕。
最後，朝代大戲院也向支持者表示抱歉，並指出：「我們雖然不能陪伴各位走過下一個30年，但大家記憶中的朝代戲院應該永遠會是可愛美麗的。最後朝代團隊再次向大家表達最深的謝意，謝謝各位的陪伴才會有如此珍貴的奇幻旅程。」
COVID-19疫情改變了當代生活，幾乎影響了全面性的民生生活，而電影院也在串流平台的加速發展之下，受到極大威脅與挑戰。對於串流崛起、疫情威脅，民眾幾乎選擇待在家追劇、看片，除了某些商業大作，如《阿凡達：水之道》、《捍衛戰士：獨行俠》等片對於觀眾仍有極大號召力之外，電影院的榮景已大不如前。
而雖然二輪戲院票價相對便宜，且單張票就能夠觀賞多部電影，但串流、疫情也仍舊打垮了二輪戲院的運營狀況。去（2022）年，高雄市的十全影城選擇在3月1日歇業；新北市唯一一間二輪戲院板橋林園電影城則於5月底宣布歇業；台北市大安區的湳山戲院則是於12月因內部整修而暫停營業。至於隨著朝代大戲院歇業之後，台北市目前還有文山區的景美佳佳戲院維持運營。
除了景美佳佳戲院之外，目前尚有運營的二輪戲院，還包括桃園八德的「民和影城」、新竹的「新復珍戲院」、台中的「全球影城」以及台南「全美戲院」。尤其全美戲院，搭配手繪海報畫師顏振發的手繪看板，成為極富地方特色的戲院，也讓此戲院不僅能夠看電影，也成為觀光客到台南的打卡聖地。
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核稿編輯：楊士範
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台日旅遊熱為何還回不去？該如何鎖定客群和宣傳觀光需被重視
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雖然台日兩國的國門都已經重啟，但報復性旅遊卻還遲遲未出現，這當中包括了各式各樣的原因，像沒有假期，或是人力、航班不足等，但這些問題隨著時間都會解決，宣傳觀光資訊的方法，以及可以鎖定什麼客群反而後疫情時代需重視的地方。
台灣和日本都不約而同在2022年10月宣布解除入境限制，但翻開日曆一看，不論台灣還是日本，都沒有特別長的假期，且比起說走就走的台灣遊客，隨著日本邁入年末期間，普遍的公司行號都非常繁忙，請個四、五天出國旅遊對日本遊客來講是很困難的事。
另外日本政府也從10月開始「全國旅行支援」活動，提供給住在日本境內的日本人或外國人旅遊上的折扣，依照各地方政府的方案，最大的優惠還超過一萬日幣，日本遊客自然就會先以國內旅遊為主，再加上日圓貶值及高額的機票，導致出國的旅客寥寥無幾。
除了沒有假期和日本國內旅遊優惠外，航空業方面也還沒準備好，包括緩慢恢復中的航班。過去因為疫情的關係，許多航空業受到衝擊，許多公司採取讓員工放無薪假、甚至是裁員來撐過疫情期間。當國境再開後，航空業缺人的部分無法馬上補足，就算招聘到新人，訓練也必須花費不少時間。不單是航空運輸業，各地機場內也缺乏人手，就有民眾反應過從台灣飛抵成田機場後，在飛機上待了30多分鐘，空橋才姍姍來遲的狀況。另外近日臉書中在日台灣人的社團，也有不少人在緊急招募導遊，這都顯示相關的行業對於開放國境都還沒做好準備，才會導致往來的旅客不如預期中的多人。
而對於未來觀光業將鎖定的客群，或許Z世代會是好選擇之一，現在年輕人因為網路發展迅速，想要了解資訊都只要滑滑手機，就能達到秀才不出門，掌握天下事的境界，在疫情前只是學生或剛出社會的新鮮人的這個世代，隨著疫情將近三年過去，開始擁有消費能力，且較願意將錢花費在享受生活上，不論是台灣或日本的年輕人都有這樣的趨勢。
根據美國銀行分析指出，Z世代在2030年的購買力會成長400%，即便現在還沒到顛峰，但也逐漸透過網路掌有發言權，麥肯錫顧問公司也推估2025年Z世代在亞太區將佔 25%。且年輕人在旅遊方面，也與以往有所不同，以日本為例，株式會社SHIBUYA109 ENTERTAIMENT在今年針對首都圈年輕人的調查報告中指出，比起旅行，有32.8%年輕人更願意將錢花費在探索美食，像是咖啡巡禮之類，而且比起2019年的調查結果，年輕人在願意花錢的項目選擇數上，從2.7個增加到平均4.6個，可以顯現出消費意願的提升。
因此對於觀光後的宣傳，透過網路宣傳是不可或缺的，也如同前面提到年輕人的消息來源都是來自手機，再加上易遊網在疫情前的統計，自由行的比例已經佔了7成，代表著民眾就需要透過網路來收集觀光資訊，才能決定自由行的行程。
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