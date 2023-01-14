《對，我月經來了》：不穿內衣之後我感到無比舒適，經前的強烈胸痛也幾乎消失了
我們想讓你知道的是
女性有權選擇穿或不穿內衣， 沒有人可以把這視為禍源來侮辱女性的人格，我始終明白這個道理。我也了解，我不需要為了平白無故受到的委屈而責備自己。無論有沒有穿內衣、是否穿著突顯身材的衣服，性騷擾與性暴力都有可能會發生在任何人身上。
文：吳玧周
經前六天 解放乳房
從排卵期開始，乳房會因賀爾蒙的影響而脹大，感到胸部緊縮變硬，稍微壓到就會痛，有時甚至會有嚴重的刺痛感。除此之外，如果體重增加，胸部自然也會變大，本來就因賀爾蒙作用而脹大的乳房，如果再加上這期間增長的肉， 原本穿的內衣就會變得不合身。
另外，在這個時期，乳頭會非常敏感，倘若又穿著太緊且不舒服的內衣，一整天下來根本無法安心做其他事情。平時根本不會有存在感的乳頭，一到了經前便展現其存在感， 稍稍碰到就極為敏感的做出反應。綜上所述，乳房在經前會變得敏感，所以穿內衣會很不舒服。隨著經期的靠近，乳房逐漸脹大，乳頭變得超敏感，只要輕輕掠過衣服都會變硬， 讓人極度不適。
每到這個時候，當我每次轉身時，乳頭與衣物的摩擦都讓我感到一陣劇烈的疼痛，彷彿正在流血的傷口，痛到我甚至想把乳頭切除的程度。或許，在那小小的肉塊上存在許多痛覺神經吧。
以前，我會購入幾件比原本尺碼大一號的內衣，以便在排卵期時穿著，但要找到一件適合我的胸型、穿起來又舒服的鋼圈內衣並不容易。因為我的胸部較大，去一般的內衣店都沒有我的尺碼，通常都要特別訂做，但費用相當可觀。如果買便宜的量產內衣，不但不合身，而且乳房受擠壓，會感到很不舒服。不僅如此，廉價的鋼圈內衣通常進洗衣機洗一次鋼圈就會變形，不得不丟掉。
想要買符合我的胸型且品質不錯的品牌內衣，一件至少也要花費十萬韓圜，對於還是學生的我來說，這價格是一筆沉重的負擔。我不可能每天都穿同一件內衣，我存了好幾個月的打工薪水，終於存夠錢買兩件平時穿的內衣和兩件月經來之前穿的大一號內衣。即使如此，內衣也沒辦法買一次就能穿一輩子，我必須持續支出這筆費用。
鋼圈內衣的缺點不只一個，穿著內衣吃飯時，鋼圈會壓迫到胃，導致消化不良；還有，在我胸部中線下方的心口常淤結著腫塊，當我用力按壓那個地方，總會痛得讓我淚流滿面，我想這是內衣造成的慢性消化不良；另外，因為胸部周圍的血液循環不好，總讓我感到胸悶及胸痛；再加上，夏天時內衣肩帶會被汗水浸溼、勒進肉裡，甚至會造成傷口。
胸部大為我帶來了許多不便。首先，如前面提到的，買內衣要花的錢超乎想像；每當有內衣折扣活動或促銷時，通常都選不到我的尺碼；跑步時，因為胸部晃動而疼痛；而且， 因為胸太大，買衣服時有很多限制，在日常生活中也會衍生出各種麻煩與不適。
總之，胸部大並沒有什麼好處，但女孩們卻常對此投以羨慕眼光。在我就讀女子高中時，因胸部而廣受關注，隔壁班同學還特地跑來問我：「你就是那個胸部很大的女生對吧？」大家都很羨慕我的胸部，每當這種時候，我也莫名感到有些得意。不過，我內心產生了疑問：為什麼胸部大就是好呢？明明生活中就有許多不便呀。難道只是因為男人喜歡，即便有諸多不便，也要擁有大胸部比較好嗎？
我突然想起了奶奶對我說過，因為我的胸部大，所以一定要好好穿上內衣才不會下垂。為什麼胸部不能下垂？誰為女人定下了「胸部得要大且豐滿」這種標準？雖然我不知道是誰，但想必不是女人定的。這樣的標準傳遞出的訊息是： 女人唯一的可取之處就是有對大胸部。
不記得從什麼時候開始，我決定不再為了男人而特別關照我的胸部。我不想繼續花費巨資買一件能讓胸型看起來更好看的鋼圈內衣，也不想要日夜都穿著緊縛著我的內衣，同時還得忍受消化不良的痛苦。乳房是否下垂、胸部大或小， 對我來說並不重要。隨著年紀增長，自然而然身上的肉也會鬆弛下垂，不只是胸部，身上所有的肉都一樣。我不願成為一個拚命與衰老抗爭的人，我的志趣不在這些無用的事情上。
因此，讀高中時，我經常不穿內衣去上學，尤其是在考試期間，我不希望把寶貴的注意力花在緊繃難受的內衣上， 所以絕對不會穿內衣去（事實上，「不穿內衣」這個敘述不怎麼恰當，因為「不穿」的前提是「應該穿」，最近有另一種說法稱為「脫離內衣」）。在冬天制服和運動服底下再搭件無袖背心，根本看不出我沒穿內衣。
不過，就算被別人發現也無所謂，我以自我意志決定要怎麼對待我的身體，旁人有權利對我說什麼嗎？當我不穿內衣去學校，其他女孩們得知後驚惶失色；我不在裙子裡穿煩人的安全褲，當我在校園裡散步時，連一個不認識的隔壁班女生都來找我，要我小心內褲被人看見。我明明已經穿著裙子了，為什麼還得在裡面穿一件安全褲？那我乾脆穿褲子就好了啊。我覺得在裙子裡另外穿一件短褲這種做法真的很奇怪。
穿安全褲的理由是為了防止有人偷窺裙裡，但這不是我應該防範的事情，是那些想偷窺的人該好好管制自己的行為才對。我沒辦法為了杜悠悠之口再花錢買制服褲，但又只有一套制服裙，只好大部分時間都穿著運動服上學。早上穿著制服裙進校門之後，再從教室置物櫃裡拿出運動褲換上。要是在走廊上遠遠看到訓導主任走來，會趕緊逃跑，以免因為穿運動褲而被罵。現在想起來，真是一種毫無正面意義且極其詭異的文化。
某天早上，我和平常一樣不穿內衣去上學，公車上擠滿了我們學校的女學生及附近男校的學生。當時，我突然感到乳頭傳來一種奇怪的感覺。起初我沒多想，下意識的用手揮了幾下，但那種奇怪的感覺依然存在。過了好一陣子，我才搞清楚是怎麼回事。我猛然往旁邊看，有個男生正用他的指尖觸摸我的乳頭。
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國泰世華銀行《請支援理財》全新集數，分享成為有殼族的小秘訣？專家教你買到理想好房！
我們想讓你知道的是
今年以來，全球籠罩在「疫情、通膨、戰爭」三大陰霾中、各國除了努力控制疫情，也紛紛祭出各項措施抗通膨，整個社會彌漫在通膨和升息的拉鋸戰中，在高通膨時代下，是否為買房的好時機？
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「買房那些事」並於官方YouTube和Podcast上播出。由知名財經主播葉芷娟擔任主持人，邀請Ting & Sam地產秘密客、國泰世華銀行專家陳文豪，教大家如何善用工具、看準時機，聰明買房。
國際升息對買房一族的影響
今年以來央行連續四次升息，對想購屋的民眾來說房貸利率增加，錢越來越薄，似乎離買房夢想越來越遠。國泰專家陳文豪教大家簡單試算，假設貸款100萬，期限20年，貸款利率每調升一碼（0.25%），每個月本利均攤大約增加120元，可以用「每100萬增加120元」的概念估算一下升息對自己的實際影響。
來賓Sam認為，對於長期持有的自住客來說，利率在20年、30年間一定會有升有降，短期的利率波動並不會造成太大影響。
買房先衡量自己的能力，從蛋白區中找「蛋黃」
買房到底是不是不可能的任務？其實只要有一筆錢當作頭期款，每個月有穩定收入可以支付貸款，基本上就已具備買房的條件。對於小資族來說，只要從屋型、地段、總價去篩選出「負擔得起的物件」，每個人都有機會成為有殼族。而在地段的選擇上一般人容易出現迷思：「既然要買房，就一定要買在市中心蛋黃區」，這樣的想法導致無法存到足夠的錢，買房計畫一延再延。其實每個區域都有自己的蛋黃區，在預算有限的情況下，還是可以找到蛋白甚至蛋殼中的蛋黃，未來房價也比較有保值跟增值的力道。
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自備款＋房貸＋裝潢費，回推買房準備金
有了自備款、房貸後如何評估自己能負擔的房屋總價？來賓地產秘密客建議房貸支出可抓在薪水的二分之一到三分之一之間，假設自備款是300萬，房子總價大概落在900萬到1000萬之間。同時需估算裝潢費佔比，以避免發生捉襟見肘的狀況。
培養2到3家主力銀行，爭取較佳房貸條件
如何拿到更好的房貸利率條件？銀行在承作貸款時，最重要的考量就是「償債能力」，此外每間銀行提供的利率優惠都不太相同，民眾可以透過以下三種途徑，爭取更好的利率條件：
一、薪轉戶
每個月有固定轉入交易紀錄，是銀行認識你的第一步。自營者雖然沒有固定薪水的紀錄，但與上下游廠商、客戶間的資金往來也是讓銀行有多認識你的機會。
二、信用卡發卡銀行或投資往來銀行
銀行對於你的信用紀錄、資產狀況、消費紀錄非常瞭解，更容易核貸成功或是拿到優惠利率。
三、建商、房仲配合的銀行
在購買預售屋時，可以考慮從建設公司或仲介業者配合的銀行下手，利率條件、貸款成數有機會有更好的條件。
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後疫情時代，買房除了要瞭解地段、產品規劃是不是符合需求，未來的轉手性也要納入考量，做好風險控管，仔細評估自己的能力，目前各家銀行都有推出線上試算工具，只要搜尋「國泰世華銀行貸款試算」，就能簡單試算出貸款成數、期限、每月還款金額，試算後再到銀行諮詢，更能準確瞭解貸款細節，早日實現買房夢想。
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即日起至 2 月 28 日止 ，完成以下兩步驟：
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