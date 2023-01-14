《對，我月經來了》：不穿內衣之後我感到無比舒適，經前的強烈胸痛也幾乎消失了

文：吳玧周

經前六天 解放乳房

從排卵期開始，乳房會因賀爾蒙的影響而脹大，感到胸部緊縮變硬，稍微壓到就會痛，有時甚至會有嚴重的刺痛感。除此之外，如果體重增加，胸部自然也會變大，本來就因賀爾蒙作用而脹大的乳房，如果再加上這期間增長的肉， 原本穿的內衣就會變得不合身。

另外，在這個時期，乳頭會非常敏感，倘若又穿著太緊且不舒服的內衣，一整天下來根本無法安心做其他事情。平時根本不會有存在感的乳頭，一到了經前便展現其存在感， 稍稍碰到就極為敏感的做出反應。綜上所述，乳房在經前會變得敏感，所以穿內衣會很不舒服。隨著經期的靠近，乳房逐漸脹大，乳頭變得超敏感，只要輕輕掠過衣服都會變硬， 讓人極度不適。

每到這個時候，當我每次轉身時，乳頭與衣物的摩擦都讓我感到一陣劇烈的疼痛，彷彿正在流血的傷口，痛到我甚至想把乳頭切除的程度。或許，在那小小的肉塊上存在許多痛覺神經吧。

以前，我會購入幾件比原本尺碼大一號的內衣，以便在排卵期時穿著，但要找到一件適合我的胸型、穿起來又舒服的鋼圈內衣並不容易。因為我的胸部較大，去一般的內衣店都沒有我的尺碼，通常都要特別訂做，但費用相當可觀。如果買便宜的量產內衣，不但不合身，而且乳房受擠壓，會感到很不舒服。不僅如此，廉價的鋼圈內衣通常進洗衣機洗一次鋼圈就會變形，不得不丟掉。

想要買符合我的胸型且品質不錯的品牌內衣，一件至少也要花費十萬韓圜，對於還是學生的我來說，這價格是一筆沉重的負擔。我不可能每天都穿同一件內衣，我存了好幾個月的打工薪水，終於存夠錢買兩件平時穿的內衣和兩件月經來之前穿的大一號內衣。即使如此，內衣也沒辦法買一次就能穿一輩子，我必須持續支出這筆費用。

鋼圈內衣的缺點不只一個，穿著內衣吃飯時，鋼圈會壓迫到胃，導致消化不良；還有，在我胸部中線下方的心口常淤結著腫塊，當我用力按壓那個地方，總會痛得讓我淚流滿面，我想這是內衣造成的慢性消化不良；另外，因為胸部周圍的血液循環不好，總讓我感到胸悶及胸痛；再加上，夏天時內衣肩帶會被汗水浸溼、勒進肉裡，甚至會造成傷口。

胸部大為我帶來了許多不便。首先，如前面提到的，買內衣要花的錢超乎想像；每當有內衣折扣活動或促銷時，通常都選不到我的尺碼；跑步時，因為胸部晃動而疼痛；而且， 因為胸太大，買衣服時有很多限制，在日常生活中也會衍生出各種麻煩與不適。

總之，胸部大並沒有什麼好處，但女孩們卻常對此投以羨慕眼光。在我就讀女子高中時，因胸部而廣受關注，隔壁班同學還特地跑來問我：「你就是那個胸部很大的女生對吧？」大家都很羨慕我的胸部，每當這種時候，我也莫名感到有些得意。不過，我內心產生了疑問：為什麼胸部大就是好呢？明明生活中就有許多不便呀。難道只是因為男人喜歡，即便有諸多不便，也要擁有大胸部比較好嗎？

我突然想起了奶奶對我說過，因為我的胸部大，所以一定要好好穿上內衣才不會下垂。為什麼胸部不能下垂？誰為女人定下了「胸部得要大且豐滿」這種標準？雖然我不知道是誰，但想必不是女人定的。這樣的標準傳遞出的訊息是： 女人唯一的可取之處就是有對大胸部。

不記得從什麼時候開始，我決定不再為了男人而特別關照我的胸部。我不想繼續花費巨資買一件能讓胸型看起來更好看的鋼圈內衣，也不想要日夜都穿著緊縛著我的內衣，同時還得忍受消化不良的痛苦。乳房是否下垂、胸部大或小， 對我來說並不重要。隨著年紀增長，自然而然身上的肉也會鬆弛下垂，不只是胸部，身上所有的肉都一樣。我不願成為一個拚命與衰老抗爭的人，我的志趣不在這些無用的事情上。

因此，讀高中時，我經常不穿內衣去上學，尤其是在考試期間，我不希望把寶貴的注意力花在緊繃難受的內衣上， 所以絕對不會穿內衣去（事實上，「不穿內衣」這個敘述不怎麼恰當，因為「不穿」的前提是「應該穿」，最近有另一種說法稱為「脫離內衣」）。在冬天制服和運動服底下再搭件無袖背心，根本看不出我沒穿內衣。

不過，就算被別人發現也無所謂，我以自我意志決定要怎麼對待我的身體，旁人有權利對我說什麼嗎？當我不穿內衣去學校，其他女孩們得知後驚惶失色；我不在裙子裡穿煩人的安全褲，當我在校園裡散步時，連一個不認識的隔壁班女生都來找我，要我小心內褲被人看見。我明明已經穿著裙子了，為什麼還得在裡面穿一件安全褲？那我乾脆穿褲子就好了啊。我覺得在裙子裡另外穿一件短褲這種做法真的很奇怪。

穿安全褲的理由是為了防止有人偷窺裙裡，但這不是我應該防範的事情，是那些想偷窺的人該好好管制自己的行為才對。我沒辦法為了杜悠悠之口再花錢買制服褲，但又只有一套制服裙，只好大部分時間都穿著運動服上學。早上穿著制服裙進校門之後，再從教室置物櫃裡拿出運動褲換上。要是在走廊上遠遠看到訓導主任走來，會趕緊逃跑，以免因為穿運動褲而被罵。現在想起來，真是一種毫無正面意義且極其詭異的文化。

某天早上，我和平常一樣不穿內衣去上學，公車上擠滿了我們學校的女學生及附近男校的學生。當時，我突然感到乳頭傳來一種奇怪的感覺。起初我沒多想，下意識的用手揮了幾下，但那種奇怪的感覺依然存在。過了好一陣子，我才搞清楚是怎麼回事。我猛然往旁邊看，有個男生正用他的指尖觸摸我的乳頭。