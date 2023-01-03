2023/01/03,
商業

鴻海開年收購德商PRETTL SWH汽車代工廠，BOL商業模式從中國擴及四大洲

鴻海開年收購德商PRETTL SWH汽車代工廠，BOL商業模式從中國擴及四大洲
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我們想讓你知道的是

在美中對抗下，地緣政治越來越敏感，全球各大業者轉向區域製造的趨勢越來越明顯，而作為電子組裝大廠的鴻海（Foxconn）開年收購位於德國的PRETTL SWH汽車代工廠，凸顯了鴻海的策略正由中國製造轉向「全球製造」，而組裝工廠也遍及四大洲。

隨全球保護主義漸起，包含電動車產業走向本土製造的趨勢越來越明朗。作為全球代工大廠——鴻海（Foxconn ）奉行它們特有的「BOL模式」，開年收購德國PRETTL SWH汽車代工廠，替歐洲的電動車市場做出關鍵的一步，未來工廠據點遍及四大洲，鴻海也將從中國製造轉向為「全球製造」。

鴻海開年收購德國汽車代工廠PRETTL SWH

今（2023）年是鴻海的「重要轉折年」，未來它們將奉行「創新模式佈局區域製造模式」（Build-Operate-Localise，BOL），要將這艘年營收破兆的大船開往下一個階段。

目前鴻海除了在中國、泰國、印尼及美國等地有組裝廠外，而它們的下一個目標就是歐洲。而位於德國的PRETTL SWH的組裝廠，正是鴻海擴大歐洲佈局的重要一步。

BOL商業模式是主張營運「本地化」，是屬於鴻海才有做到的營運模式。日前鴻海董事長劉揚偉表示，2023是鴻海於電動車事業非常關鍵的一年，而鴻海獨有的BOL商業模式受到各國歡迎。

劉揚偉於2022年股東常會強調，鴻海電動車已經完成0至1的建設和佈局，過去3年的電動車進展，已經達成建立一站式服務、建立開放平台（MIH），還有建立BOL商業模式。其中，MIH已經有多達2360家集團企業參與，橫跨歐亞非美共64個國家。

目前這種模式已經各地開始運作，分別在印尼建立電動巴士、電池生態系統；美國俄亥俄州（Ohio）廠區的電動皮卡、美國新創公司的電動能用車；以及印度的消費性電子、車用半導體等地。

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印度馬哈拉施特拉邦工業部部長 Uday Saman 於2022年9月14日在印度孟買，針對印度礦業集團Vedanta 和富士康的合作發表講話，本次合作案高達新台幣6200億元。

PRETTL SWH成立7年營收破百億

然而，今（2023）年2日，鴻海旗下鴻騰精密科技（FIT）正式對外宣布收購PRETTL SWH集團於2015年才正式成立，短短幾年間，受惠於電動車熱潮，已經在全球13個國家/地區設有18個分支機構，並擁有8000員工。

PRETTL SWH主要業務，包含汽車工業、能源、電子產品零組件，未來它們將專注於公共運輸、農業、充電技術和新能源等領域，同時也替全球一線汽車大廠提供代工組裝（OEM）的服務。

鴻海強調，PRETTL SWH的產品組合，和鴻騰在資通訊市場，並鎖定高毛利、高精密製造的競爭策略不謀而合，而PRETTL SWH有車用元件設計能力，且擁有長期穩定的訂單，短期內可望帶來顯著的顯著年營收。

值得注意的是，PRETTL SWH大部分營業額來自於汽車產業，營業額約為3.72 億歐元（新台幣120.6億元），而該公司最先進的工廠在越南，生產面積約達3萬平方公尺，同時也是集團中最大的工廠。

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PRETTL SWH官方網站公開資訊

PRETTL SWH 工廠內的作業情況。它們協助客戶開發、製造高階車用傳感線束及連接器與車用電源解決方案。

PRETTL SWH助陣，鴻海「BOL」模式將遍佈四大洲

PRETTL SWH指出，幾年間快速成長，一方面受惠於電動車、新能源等熱潮以外，同時也在各大成長市場設有據點，處於「極其有利」的地位。靈活、高效率的生產線成為崛起的關鍵。而這樣的商業模式和鴻海的BOL模式不謀而合。

BOL商業模式正在擴大中。劉揚偉強調，首先和泰國國家石油公司（PTT）成立合資公司；印尼政府等五方打造電動車生態系；沙烏地阿拉伯PIF合資，未來沙國的硬軟件都由鴻海處理負責。

鴻海秀美國俄亥俄州Lordstown電動車廠區
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2022年鴻海在美國俄亥俄州率領代表團參訪Lordstown電動車廠區，鴻海集團產品長蕭才祐接受媒體訪問。（鴻海提供）中央社記者鍾榮峰傳真於2022年6月23日。

鴻海強調，近年鴻騰致力於改善產品組合以提高毛利率水平，提出「3+3」策略發展電動車、聲學及5GAIoT領域，並承諾2023年3+3新產品組合將突破3成，相信在本案帶動下，為FIT 3+3發展再添一顆重要成長引擎。

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核稿編輯：翁世航


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