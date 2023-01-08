【書評】《大唐赤夜歌：卷一・山鬼謠》：期許四卷長篇化為「平地一聲雷」，為所有讀者召回武俠盛世
我們想讓你知道的是
兒女情長、恩怨情仇，向來是武俠小說的內核，鈴為調查韓君夜遇害的真相離開赤燕崖，下落不明的《白陵辭》究竟落到誰的手上？偌大的江湖，諸多勢力各懷鬼胎，妖物四伏。回到大眾小說的本質，我們期待的是跌宕起伏的故事劇情、暗潮洶湧的陰謀詭計、火花四濺的武打場面，《大唐赤夜歌》絕對是誠意之作。
新人作家、大部頭四卷長篇，在武俠末世的今日能夠順利付梓，顯得格外意義非凡；武俠末世指的自然是繁體市場，網路上曾有人搬出簡體作品的發展夸夸其談，卻忘了簡體市場讀者基數何止百倍於繁體，除了「官方禁止」，題材再怎樣小眾都有市場基礎，如何與繁體市場並比？且別忘了，武俠這一題材奠基於繁體中文，因此更添唏噓。
文字亮眼 伏筆舖墊引人入勝
《大唐赤夜歌》的故事背景在唐代，「司天台」掌除妖事務，下轄六大門；原本以為故事如此設定，情節應充滿術法、符咒與異術，結果卻非如此，讀完卷一，多數的戰鬥橋段走的是傳統寫實武打的路子，雖然亦有姑獲鳥、蜘蛛精等等反派妖物，但顯然都能以武功對付，也就是說，武功、內力、招數，仍是這個故事的主軸。
值得稱讚的是，作者鹿青雖年紀尚輕，但文字功底不俗，有些外行人會以為，所謂寫作就是詞藻華美，然而詞藻的濃淡調節，乃至用字的精準度，只是寫作的基礎及技術能力的展現；市場上的輕小說是完全不雕琢文字的，但對情節的精采度要求也因此加倍。此外，鹿青也非常懂得為故事埋伏筆，逐一出場的重要人物多有不為人知的過去，看起來應是男主角（而可以想見多半能夠死裡逃生）的凌裴青，他行事的動機和背後的謎團仍留待後話。
當然，作家自己挖的坑卻到故事結束都沒填上也是常有的事，但因為卷二、三、四正準備接力出版，因此尚不能論斷鹿青會不會盡責地交代這些伏筆。
古風小說的另外一個細節，在於行文和對白的遣詞用字要避免過於近代的用法，那會因不符時代背景而給人「出戲」的感覺，在這一方面鹿青顯得老練圓熟，頗有自覺。
若要吹毛求疵，在嚴格的「專業讀者」眼中，就目前的卷一亦有讓人擔憂之處，我們已經很明確地知道鈴是這部小說的主角，因應主角應該要有的成長空間，鈴的武功要上不下可以理解，但我個人比較憂心的是故事情節比重的分布，有時太長的鏡頭在配角身上，會把讀者的注意力分散掉，希望卷二三四這樣的狀況能夠減緩。
江湖不死 再創武俠盛世
兒女情長、恩怨情仇，向來是武俠小說的內核，鈴為調查韓君夜遇害的真相離開赤燕崖，下落不明的《白陵辭》究竟落到誰的手上？偌大的江湖，諸多勢力各懷鬼胎，妖物四伏。回到大眾小說的本質，我們期待的是跌宕起伏的故事劇情、暗潮洶湧的陰謀詭計、火花四濺的武打場面，《大唐赤夜歌》絕對是誠意之作。
猶記得多年前鄭丰出道時，夾伴「女版金庸」這一金漆招牌；而今鹿青出道，她更年輕、更大膽，網路世代，已少有寫手能夠如此耐得住寂寞，無人聞問地完成三、四十萬字的大部頭小說，更不用說武俠為主的題材，過稿有多麼困難，因此，對於這部小說我必須獻上更多的祝福與期許。
祝福《大唐赤夜歌》能夠獲得市場和讀者的肯定，期許它化為「平地一聲雷」，讓出版社重新考慮武俠的可能——我必須要說，這就是一種供需關係，事實上我們的類型小說市場早已被外國翻譯小說壟斷，不論是哪家的排行榜，本土新人作家的類型小說幾乎都沒有機會上榜，所謂的供需，亦即市場是需要「開闢」和「創造」的，出版方找到好的作家與作品，投入相應的行銷資源，提升這一文類的能見度和討論度，市場，就產生了。
鹿青的膽識在於「偏向虎山行」，我相信她絕不是對武俠市場的寂然一無所感，但她仍扛住了寂寞和壓力，將作品完成，並且必定也是多方碰壁了以後才順利過稿，我很理解寫作時那種焚燒的狀態，這門行當多麼考驗人的意志，網路世代的缺點就在，所有人都迫切地想要被看見，而使得「沉澱」，也成為了一種稀缺的質素。
來到2023年，我期待不久後，可以看到《大唐赤夜歌》受到注目、翻拍IP，我相信我們仍有許多優秀如鹿青的武俠作家仍在蟄伏，而他們，也將可以乘著這部小說捲起的浪潮一一現身，齊心協力為所有讀者，召回武俠盛世。
書籍介紹
《大唐赤夜歌：卷一・山鬼謠》，大旗出版
作者：鹿青
大唐天寶年間，朝政腐敗，人妖並存，
傳說「得《白陵辭》者，成天下第一」，引起各方勢力心懷鬼胎。
由朝廷成立的「司天台」專門掌管除妖事務，並扶植江湖上六個除妖門派為其所用，合稱「六大門」。當中聲望最高的大俠韓君夜卻遭奸人算計跌落懸崖，大難不死後成立了專門收留妖怪的神祕組織「赤燕崖」。
十七年後，徒弟鈴為了調查師父遭害的真相，潛入六大門，踏上充滿奇謀詭計的冒險旅途中……
鈴和妖怪搭檔梅梅、雲琅兵分兩路調查師父遇害真相的旅途。
然而隨著會合的時間將至，鈴卻遲遲等不到梅梅，在雲琅的通知下才知道梅梅在磐音谷陷入困境，而磐音谷是千年妖怪姑獲鳥的地盤……在與姑獲鳥對戰之後受傷的鈴，流落錦絲鎮，被名為狄雲的公子收留。但看似平靜的小鎮卻潛藏著層層殺機……
一切的幕後主使究竟是誰？又是誰在攪動世局引起山河動盪？
當人人都想要一個真相，但真相往往讓人懼怕，你有勇氣接受嗎……
本書特色
- 《大唐赤夜歌》是本土新人作家 鹿青 出版的第一部長篇小說，全套書共分四卷，各卷預計將於2023年1-4月接續出版，故事講述在大唐盛世、人妖共存的世界觀下，人與妖，乃至人與人之間的愛恨情仇。
- 本作經過四年時間精雕細琢，世界觀完整且龐大，劇情緊扣歷史真實事件（安史之亂），懸疑且緊湊，在一眾武俠小說中，建立了別出心裁的一座江湖。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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打造友善育兒職場，優化企業競爭力座談
我們想讓你知道的是
台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本次座談分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響，打造友善育兒職場，優化企業競爭力。
兒福聯盟與公益自律聯盟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金等，今(22)日共同舉辦「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談，現場邀請104人力銀行江錦樺協理、永齡基金會劉宥彤執行長、美科實業簡秀芬永續長、精誠資訊黃郁仁永續長暨人資長及親子天下何琦瑜創辦人等企業代表，分享自身企業如何透過建構友善育兒職場，讓家長能無後顧之憂工作，亦可吸引並留住人才，強化企業競爭力。
據內政部統計，今年前11個月全臺新生兒僅12萬6808人，較去年同期的13萬9693人少了萬餘人，2022全年出生人數恐再創新低，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本場座談，邀請多家推動友善家庭措施的幸福企業到場分享，KPMG安侯建業聯合會計師事務所分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響；兒盟亦公布「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」，凸顯友善育兒職場對平衡工作與家庭的重要性。
兒福聯盟林志嘉董事長表示，台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊。現行法規雖有規範許多友善育兒的措施，但執行面上，家長還是會擔心因為申請育兒福利而影響考績或升遷。面臨少子化，要如何化危機為轉機，企業需要與育兒家長共同面對。
兒福聯盟「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」
兒盟指出，歷年進行育兒相關調查及提出政策立法倡議，已促成臺灣社會兩大正向改變：
1. 政府端：友善育兒職場政策逐步優化
從2014年至今，兒盟向政府提出多項育兒政策建議，包括：將育嬰留停津貼提高至月投保薪資的8成、延長育嬰留停津貼的發放月數、提供7天有薪家庭照顧假、鼓勵職場男性分擔家務親職等建議。兒盟樂見近年來政府從善如流，陸續採納民間團體的建言，如：2016年修正「性別工作平等法」，下修100人以上事業單位應設置哺(集)乳室、托兒設施措施；2018年勞動部提高企業設置托兒設施補助；2021年育嬰留停津貼從投保薪資6成提高為8成；2022年產檢假、陪產檢及陪產假從5日增加至7日…等。
2. 家長端：職場男性申請育嬰留停大幅成長
兒盟2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」發現，仍有8成2的爸爸從未申請育嬰留職停薪，經兒盟倡議後，勞動部自2021年7月起，提高育嬰留停津貼從投保薪資6成提高到8成，由最新數據可知，2022年1月至9月申請育嬰留停的人數，申請育嬰留停的男性比率，較去年同期增加54%，顯示有更多的職場男性願意參與育兒。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒盟多年來透過調查及倡議，促成政府及家長在友善育兒政策規劃及使用上出現正向改變，但對育兒家長而言，現行職場仍存有「工時給假不彈性」、「職場支持不給力」及「雇主態度不友善」三大困境。從兒盟2014年調查可知，有6成3的中小型企業不讓員工請家庭照顧假；兒盟2022年「育兒期待與實況焦點團體報告」則發現，現行僵化的工時給假制度，讓家長無法彈性運用，申請育兒相關福利時，部分雇主表現出消極同意但不友善的態度，甚至更嚴苛地要求育兒員工的工作表現，顯示許多企業在建構友善育兒職場方面，仍有進步的空間。
兒盟與企業提出3大訴求：1.工時給假更彈性 2.企業托兒更普及 3.職場氛圍更友
2021年我國總生育率降至0.975，為近11年來最低，或可反映出職場環境不友善，對於育兒家長造成無形的壓力，甚至讓許多家庭不敢生養孩子。兒盟與KPMG安侯建業聯合會計師事務所等企業代表，共同呼籲落實友善育兒職場應有更積極的作為，提出三點訴求如下：
工時給假更彈性
現今友善育兒職場措施，除了有薪產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰留停津貼、彈性工時等法定作為外，整體友善職場的制度應有更細緻的設計。兒盟2022年報告發現，育兒或計畫生育的未生育家庭均表示，最有幫助的育兒政策為「更多的彈性工時和上班制度」，建議企業讓員工依需求可彈性調整上下班時間及工作地點，育兒相關假別應改採「小時」為請假單位，讓職場家長更能兼顧工作及家庭生活。
企業托兒更普及
政府為提供更多受僱者哺育與托兒服務，透過補助雇主設置哺集乳室與托兒設施等作法，2019年亦放寬納入職場互助教保服務中心也能申請補助，但據勞動部統計，至今全臺只有9家職場互助教保服務中心，且多為公家單位或國營事業設立，一般企業員工顯無法受惠。兒盟呼籲政府，應積極找出企業不願設置企業托兒相關機制的癥結點，並分析原因，進而提出吸引企業響應的解決方案(如提高獎補助、減稅等)，讓企業托兒設施措施得以更普及。
職場氛圍更友善
從兒盟歷年調查可看出，育兒家長擔心影響升遷、考績，未申請職場相關育兒福利，或申請留停後無法回復原職，都在在顯示家長面臨友善職場政策看得到卻吃不到的困境。兒盟建議企業、雇主及受雇者，應正視育兒家庭的需求，同理家長平衡工作與家庭上的難處，形塑友善育兒職場的氛圍。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】 「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談
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