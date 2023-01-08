【書評】《大唐赤夜歌：卷一・山鬼謠》：期許四卷長篇化為「平地一聲雷」，為所有讀者召回武俠盛世

新人作家、大部頭四卷長篇，在武俠末世的今日能夠順利付梓，顯得格外意義非凡；武俠末世指的自然是繁體市場，網路上曾有人搬出簡體作品的發展夸夸其談，卻忘了簡體市場讀者基數何止百倍於繁體，除了「官方禁止」，題材再怎樣小眾都有市場基礎，如何與繁體市場並比？且別忘了，武俠這一題材奠基於繁體中文，因此更添唏噓。

文字亮眼 伏筆舖墊引人入勝

《大唐赤夜歌》的故事背景在唐代，「司天台」掌除妖事務，下轄六大門；原本以為故事如此設定，情節應充滿術法、符咒與異術，結果卻非如此，讀完卷一，多數的戰鬥橋段走的是傳統寫實武打的路子，雖然亦有姑獲鳥、蜘蛛精等等反派妖物，但顯然都能以武功對付，也就是說，武功、內力、招數，仍是這個故事的主軸。

值得稱讚的是，作者鹿青雖年紀尚輕，但文字功底不俗，有些外行人會以為，所謂寫作就是詞藻華美，然而詞藻的濃淡調節，乃至用字的精準度，只是寫作的基礎及技術能力的展現；市場上的輕小說是完全不雕琢文字的，但對情節的精采度要求也因此加倍。此外，鹿青也非常懂得為故事埋伏筆，逐一出場的重要人物多有不為人知的過去，看起來應是男主角（而可以想見多半能夠死裡逃生）的凌裴青，他行事的動機和背後的謎團仍留待後話。

當然，作家自己挖的坑卻到故事結束都沒填上也是常有的事，但因為卷二、三、四正準備接力出版，因此尚不能論斷鹿青會不會盡責地交代這些伏筆。

古風小說的另外一個細節，在於行文和對白的遣詞用字要避免過於近代的用法，那會因不符時代背景而給人「出戲」的感覺，在這一方面鹿青顯得老練圓熟，頗有自覺。

若要吹毛求疵，在嚴格的「專業讀者」眼中，就目前的卷一亦有讓人擔憂之處，我們已經很明確地知道鈴是這部小說的主角，因應主角應該要有的成長空間，鈴的武功要上不下可以理解，但我個人比較憂心的是故事情節比重的分布，有時太長的鏡頭在配角身上，會把讀者的注意力分散掉，希望卷二三四這樣的狀況能夠減緩。

江湖不死 再創武俠盛世

兒女情長、恩怨情仇，向來是武俠小說的內核，鈴為調查韓君夜遇害的真相離開赤燕崖，下落不明的《白陵辭》究竟落到誰的手上？偌大的江湖，諸多勢力各懷鬼胎，妖物四伏。回到大眾小說的本質，我們期待的是跌宕起伏的故事劇情、暗潮洶湧的陰謀詭計、火花四濺的武打場面，《大唐赤夜歌》絕對是誠意之作。

猶記得多年前鄭丰出道時，夾伴「女版金庸」這一金漆招牌；而今鹿青出道，她更年輕、更大膽，網路世代，已少有寫手能夠如此耐得住寂寞，無人聞問地完成三、四十萬字的大部頭小說，更不用說武俠為主的題材，過稿有多麼困難，因此，對於這部小說我必須獻上更多的祝福與期許。

祝福《大唐赤夜歌》能夠獲得市場和讀者的肯定，期許它化為「平地一聲雷」，讓出版社重新考慮武俠的可能——我必須要說，這就是一種供需關係，事實上我們的類型小說市場早已被外國翻譯小說壟斷，不論是哪家的排行榜，本土新人作家的類型小說幾乎都沒有機會上榜，所謂的供需，亦即市場是需要「開闢」和「創造」的，出版方找到好的作家與作品，投入相應的行銷資源，提升這一文類的能見度和討論度，市場，就產生了。

鹿青的膽識在於「偏向虎山行」，我相信她絕不是對武俠市場的寂然一無所感，但她仍扛住了寂寞和壓力，將作品完成，並且必定也是多方碰壁了以後才順利過稿，我很理解寫作時那種焚燒的狀態，這門行當多麼考驗人的意志，網路世代的缺點就在，所有人都迫切地想要被看見，而使得「沉澱」，也成為了一種稀缺的質素。

來到2023年，我期待不久後，可以看到《大唐赤夜歌》受到注目、翻拍IP，我相信我們仍有許多優秀如鹿青的武俠作家仍在蟄伏，而他們，也將可以乘著這部小說捲起的浪潮一一現身，齊心協力為所有讀者，召回武俠盛世。

書籍介紹

《大唐赤夜歌：卷一・山鬼謠》，大旗出版

作者：鹿青

大唐天寶年間，朝政腐敗，人妖並存，

傳說「得《白陵辭》者，成天下第一」，引起各方勢力心懷鬼胎。

由朝廷成立的「司天台」專門掌管除妖事務，並扶植江湖上六個除妖門派為其所用，合稱「六大門」。當中聲望最高的大俠韓君夜卻遭奸人算計跌落懸崖，大難不死後成立了專門收留妖怪的神祕組織「赤燕崖」。

十七年後，徒弟鈴為了調查師父遭害的真相，潛入六大門，踏上充滿奇謀詭計的冒險旅途中……

鈴和妖怪搭檔梅梅、雲琅兵分兩路調查師父遇害真相的旅途。

然而隨著會合的時間將至，鈴卻遲遲等不到梅梅，在雲琅的通知下才知道梅梅在磐音谷陷入困境，而磐音谷是千年妖怪姑獲鳥的地盤……在與姑獲鳥對戰之後受傷的鈴，流落錦絲鎮，被名為狄雲的公子收留。但看似平靜的小鎮卻潛藏著層層殺機……

一切的幕後主使究竟是誰？又是誰在攪動世局引起山河動盪？

當人人都想要一個真相，但真相往往讓人懼怕，你有勇氣接受嗎……

本書特色

《大唐赤夜歌》是本土新人作家 鹿青 出版的第一部長篇小說，全套書共分四卷，各卷預計將於2023年1-4月接續出版，故事講述在大唐盛世、人妖共存的世界觀下，人與妖，乃至人與人之間的愛恨情仇。

本作經過四年時間精雕細琢，世界觀完整且龐大，劇情緊扣歷史真實事件（安史之亂），懸疑且緊湊，在一眾武俠小說中，建立了別出心裁的一座江湖。

Photo Credit: 大旗出版

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航