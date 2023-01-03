南榮科大停辦後欲改制為雙語中小學，高教工會提5大爭議籲教育部拒絕申請案

南榮科技大學在2020年2月因財務問題遭教育部命令停辦，如今私校諮詢會已經通過，得改辦成私立中小學。對此，高教工會批評南榮董事會為「不適任辦學者」，且新董事會毫無教育背景，應由政府介入妥善運用校產，以達到教育的正義。

南榮科大近年登上媒體版面，主要是因為前校長黃聰亮（後改名為黃天一、現名為黃甫九天）被爆料以20到80多萬元的價格，販售「哥斯大黎加共和國私立英培爾大學」假學歷，並收賄協助校內講師升等助理教授，日後學校還發生違法欠薪爭議，而黃聰亮遭以收賄、詐欺罪遭判15年有期徒刑。

高教工會今（3）日召開記者會，理事長周平指出，下個月南榮科大停辦即將屆滿3年，依照《私立高級中等以上學校退場條例》的精神，停辦後應該解散、清算、歸公。不過，該校現卻想申請改制為私立中小學，不願解散、讓政府重新規劃使用校產。

南榮科大停辦後，學生都已經安置完成，也向退場基金融資，用於支付教職員工薪資及退撫儲金提撥等等，教育部指出，該法人已在7月30日全數清償，目前沒有負債。

教育部證實，南榮學校財團法人在2022年5月24日函送「改善計畫擬新設雙語國民小學計畫書」到教育部，經過教育部多次函送台南市府及學者專家審查，12月提送私校諮詢會諮詢意見，諮詢會也建議通過計畫。

教育部表示，該法人應於今（2023）年1月31日前取得台南市政府的「新設雙語國民小學籌設許可」，如果沒有限期取得，就會依照《退場條例》規定命該法人解散清算，校產歸中央機關、地方政府、公立學校或退場基金。

高教工會提5項理由，呼籲教育部拒絕南榮改辦

高教工會組織部主任林柏儀表示，南榮董事會過去2年多來沒有試圖恢復營運，反而在最後一刻想改制申請為國際貴族中小學，以繼續保有校產，總共6億多元的校產未來恐怕未必能回歸公共教育使用。他也提出5項理由，強烈呼籲教育部應拒絕南榮科大改制私立貴族中小學申請案。

首先，雖然《退場條例》規定退場學校董事會要改組為公益董事，且剩餘校產只能重新捐贈公部門，但南榮科大是在條例施行前就停辦，導致教育部立場模稜兩可。

第二，高教工會直指南榮董事會屬於「不適任辦學者」。林柏儀痛批：「南榮科大是所有退場私校裡面，最惡劣的董事會之一」，雖然販售學歷的是校長黃聰亮等人，但從判決書來看，買學歷、買論文的人之中，有多位是南榮科大的董事或董事子女。

南榮科大時任董事沈芳如曾付30萬元買碩士學歷，吳燕卿付56萬多元買假論文、升等助理教授，陳顏麗玉之子、擔任南榮科大主任秘書的陳建宏，曾付20萬多元升等助理教授，後遭撤銷資格。因此，林柏儀認為，董事會早就是「不適任辦學者」。

第三，南榮科大爆出違法欠薪，且停辦後有1650名學生被迫轉學、輟學，教職員在2月份遭中斷聘約、失去半年薪資，林柏儀質疑：「我們可以讓他欺負完大學師生以後，再來欺負中小學師生嗎？」

第四則是毫無教育背景的新董事會，南榮科大退場前，找來前台北大學校長侯崇文擔任代理校長，林柏儀認為，他是負責打理各界關係、讓政府不介入學校退場，儘早清空師生。而到2022年1月，學校董事會大幅換血，遞補進來的是一群開設紡織廠、電子廠、小型飯店的中小企業業者，沒有教育專業背景，讓林柏儀質疑，這些人適合辦學嗎？

第五，南榮科大轉型恐違反原有教育補助目的及原則。林柏儀指出，南榮科大從89學年度到退場前的108學年度，20年間取得政府6億1493萬元的獎補助款，都是人民的納稅錢，以協助私立大學正常發展，但學校卻惡性辦學、惡質倒閉。因此，他認為辦學目的已經無法存續，應由政府介入妥善使用校產，才符合原本政府補助的目的。

全教總理事長侯俊良出席記者會時則表示，南榮科大的改辦案是非常具有指標性的案子，「學校董事會已經這麼惡劣還讓他改辦，往後違法董事會都可以比照辦理」。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：楊士範